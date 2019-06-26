DHA YURT BÜLTENİ - 17

Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü (3)

KAVGAYA KARIŞAN 8 KİŞİ ADLİYEDE

Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan 3 oğlundan Safa Akif İnan'ın (15) öldüğü, ikiz olan ağabeyleri Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan'ın (21) ise yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlının işlemleri tamamlandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde alınan ifadelerinin ardından 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İKİNDİDE TOPRAĞA VERİLECEK

Kavgada öldürülen Safa Akif İnan'ın cenazesi ise karayoluyla Samsun'a gönderildi. İnan'ın, yarın (perşembe), İlkadım ilçesi Kılıçdede Camii'nde ikindide kılınacak namaz sonrası, ilçe mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların hastaneye sağlık kontrolü için getirilmesi

Cenazenin morgdan çıkarılması

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Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bileklik yüzünden kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da Erdoğan İ. (18), parkta otururken aralarında bileklik yüzünden tartışma çıkan arkadaşları Afganistan uyruklu Halil Esmaeılzadem'i (17), bıçaklayarak öldürdü, Necmettin Rauf'u (22) yaraladı. Erdoğan İ. ile olaya karıştığı öne sürülen ağabeyi Emrullah İ. (20) ve arkadaşı Ç.T. (17) gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi'ndeki pakta meydana geldi. Eroğan İ., ağabeyi Emrullah İ., arkadaşı Ç. T., Afganistan uyruklu Halil Esmaeılzadem ve Necmettin Rauf ile birlikte oturduğu sırada iddiaya göre Esmaeılzadem'den kolundaki bilekliği istedi. Esmaılzadem, bilekliği Erdoğan İ.'ye verdi. Bir süre sonra geri istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, diğerlerinin de katılması üzerine kavgaya dönüştü. Erdoğan İ., kavga sırasında Esmaılzadem'i göğsünden, Necmettin Rauf'u da karnından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Esmaılzadem, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak müdahaleye rağmen yolda hayatını kaybetti. Yaralı halde kaçarken yaklaşık 150 metre ileride yere yığılan Rauf da, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rauf'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay yerinden kaçan Erdoğan İ., Emrullah İ. ve Ç.T., kısa sürede polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 3 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Olay yerinde polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-

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Omzundan vuruldu, havalandırma boşluğunda bulundu

Karaman'da, gazinoda husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan Bektaş S. (22), yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri tarafından havalandırma boşluğunda bulunan Bektaş S., tedaviye alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Muhammet T. (22) ifadesinde, "Kaçmaya çalışan Bektaş'ın arkasından rastgele ateş açtım. Bektaş, gazinonun penceresinden diğer binanın çatısına atlamak isterken, havalandırma boşluğuna düştü" dedi.

Olay, dün gece yarısı Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi'ndeki binanın 4'üncü katında bulunan gazinoda meydana geldi. Bektaş S. gazinoda husumetli olduğu Muhammet T. ve arkadaşı Fuat K. (21) ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla bir el ateş açıldı. Silah sesi üzerine gazinoda bulunan az sayıda çalışan ve müşteriler sağa sola kaçışıp, gizlendi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin gazinoda yaptığı araştırmada, Bektaş Ş., havalandırma boşluğunda hareketsiz bulundu. Tabancayla omzundan yaralandığı saptanan Bektaş S., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bektaş S.'nin vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.

KAÇARKEN DÜŞTÜĞÜ İDDİASI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet T. ve olaya karıştığı öne sürülen Fuat K.'yi gözaltına aldı. Muhammet T. ilk ifadesinde, "Tartışma sırasında Bektaş'ın üzerindeki tabanca yere düştü. Ben de düşen tabancayı aldım. Kaçmaya çalışan Bektaş'ın arkasından rastgele ateş açtım. Bektaş, gazinonun penceresinden diğer binanın çatısına atlamak isterken, havalandırma boşluğuna düştü" dedi.

İki şüpheli, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

ATILDI MI, DÜŞTÜ MÜ?

Polis ekipleri, Bektaş S.'nin havalandırma boşluğuna mı düştüğü, yoksa silahla vurulmasının ardından atılıp atılmadığının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Hava boşluğunda bulunan yaralının fotoğrafı

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-

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Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya

Şırnak'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 9 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Şırnak'ta 45 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 9 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Valilikte yapılan törene Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, İl Emniyet Müdür Vekili Zeki Taşkıran, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Vali Aktaş, Türk askerinin Kıbrıs'ta destansı bir mücadele ortaya koyduğunu ifade ederek, "Millet olarak hep ağır bedeller ödeyerek bugünlere başımız dik, alnımız açık gelmişiz. İşte o tarihimiz içerisinde yine bedel ödediğimiz kanımızı döktüğümüz, canımız verdiğimiz mücadelelerden biri de Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Kıbrıs'taki soydaşlarımıza oradaki ruhların uyguladığı zulmü ortadan kaldırarak oradaki soydaşlarımızın özgürlüğünü, hürriyetini ve namusunu korumak için o zaman devletimizin aldığı karar doğrultusunda 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı düzenlendi. Şırnaklı 9 hemşerimizin de içinde olduğu kahraman ordumuz destansı bir mücadele ortaya koyarak, atalarımızın bize bıraktığı oradaki vatan toprağını canı pahasına koruyarak, oraya özgürlüğü ve hürriyeti getirdiler. Gerçekten büyük bir mücadele ortaya koydular. Bizim gurur duyduğumuz ve bizden sonrakilere de gururla anlatacağımız büyük bir mücadele ortaya koydular. Ben o mücadelede, ondan önceki ve sonraki tüm vatan müdafaasında emeğini ortaya koyan, kanını döken canını veren bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize Allah'tan sağlık sıhhat diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Şırnaklı gazilere, KKTC tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verilmesiyle program son buldu.

Görüntü Dökümü

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Törene katılanlar

Şırnak Valisi'nin konuşması

Madalya ve Beraat belgelerinin verilmesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 364 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Sınırda FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 2'si FETÖ/PDY ve 1'i PKK/KCK şüphelisi 3 kişi, sınır birliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne'ye bağlı Doyran köyünde, sınır birliği ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 kişi, askeri yasak bölge içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan devam eden mahkemeleri bulunan U.D. ve U.Ö. oldukları belirlendi. 2 şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

İpsala'ya bağlı Paşaköy'de ise sınır birliği ekiplerince yapılan denetimlerde 1 kişi askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmaya teslim edilen şüphelinin sorguda, yasa dışı yollarla çıktığı Yunanistan'da yakalanarak, Türkiye'ye geri gönderilen ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan devam eden mahkemesi olan N.Ş. olduğu tespit edildi. N.Ş.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE, -