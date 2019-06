DHA YURT BÜLTENİ -17

EĞİTİMDE FENALAŞAN 2 UZMAN ÇAVUŞTAN 1'İ YAŞAMINI YİTİRDİ



ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda, 2 uzman çavuş, eğitim sırasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Dursun (24), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Uzman Çavuş Volkan Şevik'in ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana geldi. Sakarya 7'nci Komando Tugayı'ndan 7 ay önce Şanlıurfa 'ya görevli olarak gelen askerler, eğitime çıktı. Bu sırada uzman çavuşlar Mehmet Dursun ve Volkan Şevik, fenalaşarak, yere yığıldı. Bayılan askerler, revirde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Dursun, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisine devam edilen Şevik'in ise yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Acı haberi alarak, Şanlıurfa'ya gelen Mehmet Dursun'un ailesi, gözyaşlarıyla oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutunu teslim alarak, memleketleri Hatay 'ın İskenderun ilçesine götürdü. 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga da uzman çavuşun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

FALEZLERDEN ATLADI, KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ



ANTALYA'da, falezlerde alkol alan Cemil A. (53), 30 metre yükselikteki falezlerden kendisini bıraktı. Halatla atladığı yere inen sağlık ve itfaiye ekipleri, kalbi duran Cemil A.'yı kalp masajıyla hayata döndürdü. Ağır yaralı Cemil A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde bulunan seyir terasındaki falezlerde meydana geldi. Cemil A., falezler üzerinde bir süre oturup, alkol aldı. Cemil A., bir süre sonra kendisini falezlerden bıraktı. 30 metre yükseklikten kayaların üzerine düşen Cemil A., ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Cemil A.'ya ilk müdahale, olay yerinde yapıldı. Sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen adama kalp masajı yaptı. Hayata döndürülüp, kaşık sedyeye alınan Cemil A., ekiplerin yardımıyla halatla yukarı çekildi. Cemil A., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kurtarma çalışmalarını çevredekiler ise merakla izledi.



HAFİF TİCARİ ARAÇ, TRAKTÖRE ÇARPTI; 2 YARALI

BOLU'da, D-100 karayolunda hafif ticari araç traktör arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Rüzgarlı mevkiinde meydana geldi. Sebahattin Yağlı idaresindeki 14 GH 409 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine, Bolu istikametine giderken aynı yönde ilerleyen Toprak Uysal yönetimindeki 34 TV 6319 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile birlikte yanında bulunan kardeşinin eşi Huri Yağlı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZDE BİTKİN DÜŞEN DALGIÇ, FERİBOTTAN ATILAN CAN SİMİDİ İLE HAYATA TUTUNDU



ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Kumburun mevkiinde sahilden 2, 5 kilometre açıkta botta arkadaşını bırakıp dalış yapan Muhammet Coşan (25), bir sure sonra su yüzeyine çıktı. Ancak arkadaşını kuvvetli rüzgar nedeniyle botla birlikte bölgeden ayrıldığı için bulamayan Coşan, kıyıya yüzmeye çalıştı. Bitkin düşen Coşan, bölgeden geçen feribottan atılan can simidine tutunarak, arkadaşının haber verdiği sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale 'de arkadaş olan Rıza Dadaş ve Muhammet Coşan, lastik bot ile Ezine ilçesi Geyikli beldesi Kumburun mevkiinden dalış için denize açıldı. Sahilden 2, 5 kilometre açıkta Muhammet Coşan dalgıç elbiselerini giyip, tüpünü takarak, yaklaşık 20 metre derinliğe dalış gerçekleştirdi. Deniz üzerinde arkadaşı Muhammet Coşan'ı bekleyen Rıza Dadaş, kuvvetli esen rüzgar nedeniyle botun batacağını düşünerek sahile döndü. Su altındaki Coşan'ı bırakıp sahile dönen Dadaş, bir süre bekledikten sonra arkadaşının dönmemesi üzerine sahil güvenliği arayarak yardım istedi. Saat 13.30 sıralarında gelen ihbar üzerine Bozcaada Limanı'nda konuşlanan TCSG 16 Botu, Ada ile Geyikli arasında kayıp dalgıcı aramaya başladı. Bu sırada Geyikli-Bozcaada hattında yolcu ve araç taşıyan feribotların kaptanları ile balıkçılara kayıp dalgıç olduğu bilgisi verilerek, dikkatli seyretmeleri istendi.

BOTU VE ARKADAŞINI BULAMAYINCA YÜZMEYE BAŞLADI

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, su altından çıkan ve arkadaşını bıraktığı yerde bulamayan dalgıç Muhammet Coşar, yüzmeye başladı. Uzun süre deniz üzerinde kalan Coşar, bitkin düştü ve dalgaların etkisiyle Bozcaada açıklarına doğru sürüklendi. Bu sırada saat 15.00'te Geyikli'den Bozcaada'ya sefer yapan 18 Mart Feribotu'ndaki vatandaşlar denizdeki dalgıcı görüp, kaptana haber verdi. Kaptan, feribotu durdurup, bitkin düşmüş olan Muhammet Coşan'a bir can simidi atarak, yaşama tutunmasını sağladı.

Feribot kaptanının bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması yapan sahil güvenlik botu bölgeye gelerek Coşan'ı aldı. Bozcaada Limanı'na götürülen Muhammet Coşan hakkında, dalış emniyet kurallarına uymamaktan idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDEN SELİMİYE'DE BİLİMSEL DERS



EDİRNE'de Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile Başakşehir BİLSEM arasında düzenlenen 'Bilimin Gizemi Doğada Gizli' projesi kapsamında 25 özel yetenekli öğrenci, mimarisi halen tezlere konu olan Selimiye Camii 'ni inceleyerek büyük usta Mimar Sinan 'ın gizemini çözmeye çalıştı. Öğretmenleri eşliğinde ellerine cetvel ve gönye alan öğrenciler kendi kubbelerini yapmaya çalışırken, caminin bahçesinde gölge boyu ölçerek sanatı, mimariyi ve matematiği bir arada uyguladı.

İstanbul 'dan 20, Edirne 'den 5 olmak üzere toplam 25 öğrenci, eğitmenleri eşliğinde ellerine cetvel ve gönye alarak Selimiye Camii avlusunda Mimar Sinan'ın mimari gizemini araştırdı. Aynı zamanda pipetler yardımıyla kendi kubbelerini yapan öğrenciler, minarelerin gölge boyunu da ölçerek matematik bilimini kullandı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ayşegül İşlekeller Bozca, amaçlarının bilimin temelinin doğada ve insanda olduğu konusunda farkındalığın arttırılması olduğunu söyledi.

Öğrencilerin Selimiye Camii'nde Mimar Sinan'ın müthiş matematiğini ve mimari estetiğini incelediğini söyleyen Dr. Bozca, "Şu anda biz çocuklarla Selimiye Camii'nde bir yandan Mimar Sinan'ın müthiş matematiğini, bir taraftan da estetiğini incelerken, Selimiye Camii'nin kültürümüzdeki yerini, etik değerlerimize olan katkısını inceliyoruz. Projede çalışmalarımızı Karaağaç 'ta, Kent Ormanı'nda, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, Mimarlık Fakültesi'nde, Beyazıt Külliyesi'nde ve Selimiye Camii'nde yapıyoruz. En temel amacımız bilimin yaygınlaşması ve temelinin doğada ve insanda olduğunun öğrenciler tarafından farkındalığının arttırılması" dedi.

Trakya Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Osmanoğlu da Mimar Sinan'ın dehasını öğrencilere anlatarak, mimarinin prototipini yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Osmanoğlu, "Biliyorsunuz Selimiye Camii'nin kubbesi inanılmaz bir matematiğe sahip, görkemli bir kubbe. Elbette Mimar Sinan'ın dehasına yetişmek mümkün değil ama bugün burada öğrencilerimiz bu şaheserin bir prototipini oluşturmaya çalışıyorlar. Matematik bilgilerini aktif kılıyoruz, sanata ve mimariye farkındalıklarını arttırıyoruz ve sonunda da bir tasarım ortaya çıkıyor" diye konuştu.

2 YIL ÖNCE KAYBOLAN NESRİN'İ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA TUTUKLANDI

ZONGULDAK'ta, 2017'de kaybolan Nesrin Koçaklı (16) ile en son birlikte görülen Erkan K. (19), polisin yaptığı çalışma sonucu kızı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Erkan K., kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Koçaklı'nın ailesi, 2 yıl önce polise giderek, kızlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. Polis ekipleri, Nesrin Koçaklı'nın en son görüldüğü liman arkasında, denizde ve karada arama çalışması yaptı. Aramalarda Koçaklı'nın izine rastlanmadı. Dosyayı kapatmayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kızın en son birlikte görüldüğü Erkan K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan sorgulamalar ve telefon kayıtlarında yeterli delilleri toplayan polis, Erkan K.'yi Nesrin Koçaklı'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan K., güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde Nesrin Koçaklı ile liman arkasında dolaştıklarını ancak daha sonra yanından ayrıldığını öne süren Erkan K., kızı öldürmediğini iddia etti. Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Erkan K., kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

ARACIYLA ÇARPIP, ŞARAMPOLE YUVARLADIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜ ÖLDÜRDÜ



KAYSERİ'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım 'ı (49), tabanca ile ateş ederek öldüren kimliği belirsiz sürücü, yoldan geçen başka bir aracı gasp ederek kaçtı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi , 726. Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, 06 KKE 99 plakalı otomobil ile Niyazi Yıldırım'ın kullandığı 38 BV 243 plakalı otomobili sokakta bir süre kovaladı. Sürücü, daha sonra Yıldırım'ın otomobiline çarpıp, sürükleyerek kendi aracıyla birlikte şarampole yuvarladı. Araçtan inen kimliği belirsiz sürücü, ters dönen diğer otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'a tabanca ile 2 el ateş etti. Şüpheli, daha sonra yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsünü silah çekerek durdurup, aracını gasp ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, başında ve sırtında kurşun yarası bulunan Niyazi Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Polis, iki aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ağacı kırma anı kamerada (2)

YAKALANDILAR

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde, yolda yürürken, kaldırım kenarında dikili ağacı kırma anı ortaya çıkan kişi ile yanındakilerin yakalanması için polis çalışma yaptı. Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 12 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi. Ağacı kıranın M.O., olay anında yanında bulunanların ise S.A ve S.O. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.O., 100 ağaç dikme cezası alırken, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

