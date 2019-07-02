DHA YURT BÜLTENİ - 17

Selfie çekerken suya düşen Serkan 'ın cenazesi, düştüğü yerden çıkarıldı

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi ile selfie çekmek isterken, önceki gün saat 17.00 sıralarında dengesini kaybedip, kayalıklardan düşmesi sonucu suda kaybolan Serkan Turan Timurbuğa'nın (18) bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Suda 46,5 saat sonra bulunup, çıkarılan Timurbuğa'nın cesedi, otopsi için Develi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, Serkan Turan Timurbuğa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi ile selfie çekmek isterken, dengesini kaybedip, kayalıklardan düşmesi sonucu suda kaybolan Serkan Turan Timurbuğa'yı (18) arama çalışmaları, 3'üncü gününde sürdürüldü. Yahyalı ilçesinde oturan Serkan Turan Timurbuğa, 30 Haziran Pazar günü, ailesiyle birlikte gezmek için Homurlu Şelalesi'nin olduğu bölgeye gitti. Timurbuğa, öğleden sonra, şelalenin aktığı bölgedeki kayalıkların üzerine çıktı. Selfie çekmek isterken, dengesini kaybeden Timurbuğa, yaklaşık 10 metre yükseklikten devkazanına düşerek, suda kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Serkan Turan Timurbuğa'ya, 2 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen ulaşılamadı. Kayseri Turkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile Konya'dan bu sabah gelen polis dalgıçların katılımıyla arama çalışmaları, 3'üncü gün de sürdürüldü. Bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Suda 46,5 saat sonra bulunup, çıkarılan Timurbuğa'nın cesedi, otopsi için Develi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye geldi. İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez'den bilgi alan Vali Günaydın, "Olayın olduğu andan itibaren devletin tüm birimleri olaya müdahale etti. Konya'dan su altı ekipleri de geldi. Devlet Su İşleri, AFAD, jandarma, gönüllü kuruluşlar ve polis ekibimiz gece gündüz çalışıyor. Dün akşam yaptığımız temaslar sonucu Mersin'den de bir ekip yola çıktı. Suyun sert düşmesi nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise valilikle koordineli hareket ederek, arama çalışmalarına destek verdiklerini belirtip, "Kurum ve kuruluşlarımız seferber olmuş durumda. Ailemizin beklentisine cevap vermek için gece gündüz çırpınıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber- Kamera : Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,

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14 yaşındaki zihinsel engelli Halil'den haber alınamıyor

Konya'da, dün öğle saatlerinde tarlada, tarım işçisi babasıyla tartışıp ayrılan yüzde 25 zihinsel engelli Halil Gökalp'i (14) arama çalışmaları sürüyor. Aramalarda, eğitimli köpek ve insansız hava aracı da kullanılıyor.?Şanlıurfa'dan Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazıbelen Mahallesi'ne gelip çadırda kalan 7 çocuk babası tarım işçisi Mehmet Gökalp, ailesiyle birlikte Kaleköy Mahallesi'ne, tarlada çalışmaya gitti. Mehmet Gökalp, öğle saatlerinde zihinsel engelli oğlu Halil Gökalp'ten, tarladaki işlere yardım etmesini istedi. Bunun üzerine Halil Gökalp, tepki gösterip babasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından Halil Gökalp, 'Ben biraz gezeceğim' diyerek tarladan ayrıldı.

Tarladaki işleri bitirip, akşam kaldıkları çadıra dönen Mehmet Gökalp, oğlunun dönmediğini öğrenince, çevrede arama yaptı. Bir sonuç alamayınca da jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece saatlerinde bir süre bölgede arama yaptı. Ancak havanın karanlık olması nedeniyle aramalara ara verildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte aramalar yeniden başladı. Bölgeye Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'ndan 'Ceza' adı verilen eğitimli iz takip köpeği getirildi. Halil Gökalp'in kıyafetleri koklatılan köpek, arazide arama yaptı. Ancak herhangi bir iz bulamadı.

Konya Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekipler de bölgede üzerinde kamera bulunan insansız hava aracıyla arama yaptı. Ancak tüm çalara karşın sonuç alınamadı.

Bazı görgü tanıkları engelli genci, Kaleköyü Mahallesi yakınındaki Konya- Ankara karayolu üzerinde gördüklerini ileri sürdü.

KAYBOLACAĞINI DÜŞÜNEMEDİM

Oğlunun zihinsel engelli olduğunu belirten Mehmet Gökalp, "Tarlada çalışırken biraz tartıştık. Sonra 'Ben biraz gezeceğim' diyerek gitti. Ben de 1,5 kilometre filan peşinden gittim. Sonra geri gelir diye peşini bıraktım. Kaldığımız çadıra gittiğini düşündüm. Akşam eve gittiğimde çadırda yoktu. Sağa sola sorduk gören olmamış. Ondan sonra da jandarmayı aradık. Geceden beri arıyoruz, ancak bir haber yok. Oğlum zihinsel engelli" dedi.

Görüntü Dökümü

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Eğitimli köpekle arama çalışması yapılması

Araziden ve arama çalışmalarından detay

-Babadan detay ve röportaj

Kaybalon Halil'in fotoğrafı

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Yarasa adamlar nefes kesti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde üzerlerindeki yarasa kanadını andıran özel kıyafet sayesinde saatte 200 kilometreden fazla hıza ulaşan ve yaklaşık 30 saniye uçan sporcuların atlayışları ve gökyüzünde süzülüşleri, izleyenlerin nefeslerini kesti.

Dünyanın en tehlikeli sporlarından olan 'base jump' ve 'wingsuit flying' atlayışlarının gerçekleştiği Kemaliye ilçesinde bu yıl da yaklaşık bin metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı kayalıklarında yapılıyor. 9'u Türk, 6'sı yabancı olmak üzere 15 'wingsuit' ve 'base jump' sporcusunun katıldığı etkinliklerin son gününde Wingsuit (yarasa adam) sporcuları, 'Via Ferrata' (demir merdiven) parkurunda atlayış yapacakları bölgeye tırmandı. İlçe sakinleri halkının ve çok sayıda turistin ilgi ile izlediği atlayışlarda, sporcular yarasa kanatlarını andıran özel kıyafetleriyle, dağın zirvesinden kendilerini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 30 saniye süren ve 200 kilometre hıza ulaşan sporcular, uçuşun ardından paraşütlerini açarak, Fırat Nehri kenarındaki alana iniş yaptılar. Sporcular zaman zaman kendilerini izleyen vatandaşların üzerlerinden alçak geçiş yaparak nefesleri kestiler. Öte yandan şenlik süresince Karasu Nehri'nde drogon tekne yarışları da devam etti.

Kemaliye Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı (KEMAV) İsmail Yücel Kemaliye'nin turizme kazandırdığı iki büyük marka olduğunu hatırlatarak; "Karanlık Kanyon ve Sırat On Fırat. Bugün üçüncü markamızı dünya ölçeğinde bir dünya markamızı ülke turizmine kazandırıyoruz. 'Eğin Gabanı' cennete açılan kapı. Bu atlayışlar Türkiye'de ilk kez gerçekleşiyor" dedi

Görüntü Dökümü

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-Yarasa adam atlayışlarından görüntü(gopro kameralarından)

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Otomobil, demir bariyeri aşarak tarlaya girdi: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde demir bariyere çarparak tarlaya giren otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Tekirdağ karayolu üzerindeki Alaybey Mahallesi'nde meydana geldi. Malkara'dan, Tekirdağ yönüne giden Seçkin Yıldırım (33) yönetimindeki 59 ZC 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik bariyerin üzerine çıktı. Otomobil yaklaşık 20 metre bariyer üzerinde sürüklendikten sonra tarlaya girdi. Kazada otomobil sürücüsü Yıldırım ile araçta bulunan Demet Ceylan (28) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Sağlık ve polis ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi ve ambulansla hastaneye sevvki

-Kaza yapan otomobilden detay

-Çelik bariyerden detay

-Kaza yerinden detay

-Ekiplerin çalışmasından detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),

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Ceylanpınar'da kaza: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Ceylanpınar-Kızıltepe karayolu üzerinde ilerleyen Mehmet G. yönetimindeki 06 LMS 83 plakalı araç, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet G. ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden genel detay görüntüler

Ambulansın gelişi

Hastaneden genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Evin önündeki traktörü çaldılar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İbrahim Özkeskin'in park halindeki traktörü kimliği belirsizi kişi ya da kişilerce çalındı. Polis traktörü bulmak için çalışma başlatırken, İbrahim Özkeskin, "Allah'tan korksunlar. Kuldan utansınlar. Bizim çocuğumuzun çoluğumuzun rızkı" dedi.

Sandıklı'ya bağlı Cuma Mahallesi Adatepe Sokak'ta İbrahim Özkeskin'e ait park halindeki 03 EV 237 plakalı arkasında pulluk takılı traktör, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında çalındı. Traktörün çalıştığını duyan İbrahim Özkeskin, yeğeninin gece tarla sürmeye gittiğini düşündü. İbrahim Özkeskin, sabah yeğenini arayarak tarlayı sürüp sürmediğini sorduğunda, traktörün çalındığını anladı. Bunun üzerine İbrahim Özkeskin durumu polise haber verdi. Polis traktörü çalan şüphelilerin peşine düşerken, çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

İbrahim Keskin, "Saat 04.00 sıralarında traktörün sesini duydum. Ama gece yeğenim Fatih, çift sürmeye gidecekti, o sandım. Yeğenim saat 05.00'te kalkmış, traktör yok. O da traktörü benim götürdüğümü sanmış. Saat 11.00'de yeğenimi aradım, 'Tarlayı sürdün mü?' diye sormaya. 'Ben götürmedim. Traktör evin önünde yok' dedi. Traktöre takılı 4'lü pulluk vardı. Kontak anahtarını üzerinde unutmuşum. Polisler geldiler. İfademizi aldı. MOBESE kayıtlarını şu an inceliyorlar. Traktörün değeri 70 ile 75 bin lira civarındaydı. 2006 model çift çeker traktör, kabinli. Allah'tan korksunlar. Kuldan utansınlar. Bizim çocuğumuzun çoluğumuzun rızkı. Kendisine yapılması istenmeyen bir şeyi başkasına yapmasınlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çalınan traktörün fotoğrafı

-İbrahim Özkeskin çalınan traktörün yerini ve traktörden dökülen çamurları gösterirken görüntü

-RÖP: İbrahim Özkeskin (traktörün sahibi)

307 MB/// 02.45"

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,

