DHA YURT BÜLTENİ-17

Binali Yıldırım: İzmir bizim gönlümüzdedir (4)

YILDIRIM: OTOYOL YIL SONUNDA AÇILACAK

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kınık'ta hastane açılışı gerçekleştirdikten sonra Bergama'ya geçti. Yerel seçimlerde Ak Parti adayı Hakan Koştu'nun seçildiği belediyeyi de ziyaret eden Binali Yıldırım, burada kendisini karşılayan vatandaşlara seslendi. Yıldırım, şunları söyledi:

"Bergama, Bakırçay Havzası'nın en önemli merkezidir. Tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla, doğal zenginlikleriyle, İzmir'in kuzeyindeki parlayan bir yıldızıdır. Bergama'ya İzmir'den uzanan otoyol, tüm hızıyla devam ediyor. Onun da temelini atmıştık. Şimdi gelirken gördüm Aliağa'ya kadar hemen hemen bitmiş. Bu tarafa doğru da yoğun çalışmalar sürüyor. Bu yol tamamlandığında diğer yandan da Savaştepe üzerinden İzmir'e gelen İstanbul - İzmir otoyolu bittiğinde artık bu bölgede, İzmir İstanbul ile neredeyse komşu kapısı olacak. Bu sene sonunda İstanbul - İzmir otoyolu açılıyor. İzmir'den İstanbul'a gidiş 2 saat 50 dakikaya iniyor. Buradan Bergama'dan giderseniz daha kısa. Hemen iki saate düşer bu. Eğer size İzmir İstanbul arası 2 saat 50 dakika olacak deselerdi inanır mıydın? İnşallah bundan sonra da ülkemiz için milletimiz için cumhur ittifakı olarak çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi çok büyük hizmetlerle buluşturduk. Çok büyük işler başardık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz."

'BİR KAHRAMANLIK DESTANI YAZDINIZ'

"Toprağımız, milletimiz ve devletimiz her türlü teröre, belaya, musibete karşı amansız bir şekilde mücadele etmektedir" diyen Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü

"Siz 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık destanı yazdınız. O gece saat 11.00'de vatandaşlarımıza bu alçak darbe kalkışmasını duyurduğumuz andan itibaren, Cumhurbaşkanımızın aziz milletimizi göreve davet ettiği andan itibaren meydanları doldurduk. O gece alçaklara, beynini, aklını başka güçlere kiraya vermiş asker kılığına girmiş teröristlere karşı göğsünüzü siper ettiniz. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Alçaklar hak ettikleri cezayı aldılar. 3'üncü yılında yurdun her yerinde olduğu gibi İzmir'de de şanına yakışır bir anma töreni yapıldı. Kerem Ali Sürekli, MHP il başkanımız düzenledikleri bu güzel etkinlikte meydanda 40 bin hemşiremizi toplamayı başardılar. Bir kez daha gördük ki Türkiye sahipsiz değildir. 82 milyon vatana evladı İzmir'de düşmanı denize döken istiklal mücadelesini zaferle müjdeleyen değerli hemşerilerim her zamana ihtiyaç olduğunda göreve hazırız demektedir. Şahsıma gösterdiğiniz sıcak karşılama ve sevgi, muhabbet için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizlerle gurur duyuyorum. Allaha emanet olun."

Binali Yıldırım daha sonra beraberindekilerle birlikte belediye binasına geçti. Burada Belediye Başkanı Hakan Koştu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Binali Yıldırım yaklaşık 40 dakika kaldığı belediyeden ayrıldı, İzmir'e geçmek üzere yola çıktı.

Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Örtülü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezi yönünde giden Murat Kısacık (20) yönetimindeki 27 V 3924 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan İsmail (57), Sudanaz (9), İsmail Barış (15), Hatice (41), Mehmet Kısacık (5), Fatma (72), Mustafa Doğu (57), İsmail (2), Esila Kerkez (1), Mugiz Baştürk (84) ve Kübra Şen (23) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'te ki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Sulama kanalına düşen çocuklardan 4'ü kurtarıldı, 2'si kayıp (2)

ADANA'da, sulama kanalına düşen toplarını almak isterken suya kapılan 6 çocuktan 4'ü çevredekiler tarafından kurtarılırken 2'si kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, 2 çocuk için arama çalışması başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalın yakınında oynayan 6 çocuğun topu sulama kanalına düştü. Toplarını almak için suya giren çocuklar akıntıya kapıldı. Çocukları gören çevredekiler, kurtarmak için suya atladı. Çocukların 4'ü çevredekiler tarafından kurtarılıp, sudan çıkarıldı. 2'si ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, CANKUR ve su altı polisleri, sevk edildi. Ekipler, kayıp çocukları bulmak için arama çalışması başlattı. Kurtarılan 4 çocuk, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 çocuğu arama kurtarma çalışması sürüyor.

Köyler arası futbol turnuvasında kavga

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kaptaş köyünde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında çıkan kavgaya taraftarlarda karışınca sopalar tekmeler havada uçuştu. Ramazan bayramında farklı takımlar arasında kavga çıkınca ertelenen turnuva ikinci kez ertelendi.

Kaptaş köyünde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında Kocaali köyü ile Çayırlı köyü arasında oynanacak olan müsabaka öncesinde turnuva komitesi ile tartışan Kocaali sporda oynayan 2 sporcu, kurallar gereği maçtan men edildi. Durumu öğrenen diğer futbolcular da komite ile tartışmaya başladı. Taraftarlarında sahaya girmesiyle ortalık bir anda karıştı. Çoğunluğu kadın olan izleyiciler, ellerinde ki sopalarla komiteye saldırdı. Diğer futbolcu ve taraftarlar kavgayı ayırmak için araya girdi. Sinirini alamayan bazı oyuncular kale filelerini yırttı. Yaklaşık 15 dakika süren kavga Kocaali köyü oyuncuları ve taraftarlarının sahadan ayrılması ile son buldu.

1 AY ÖNCE DE KAVGA YAŞANMIŞTI

Kaptaş köyünde Ramazan Bayramı nedeniyle köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında Abdi Köyü ile Üveyikli Köyü takımları arasında oynanan karşılaşmada oyuncuların birbirine sert girmesi yüzünden kavga çıkmış, çıkan olaylar nedeniyle turnuva ertelenmişti. Bugün oynanan turnuvanın diğer maçında tekrar kavga çıkması üzerine turnuva yeniden ertelendi.

