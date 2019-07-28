DHA YURT BÜLTENİ 17

2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ali Ata (63) ve eşi Fatma Ata (59) yaşamını yitirdi, 3 kişide yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sıtkı Yıldız (48) yönetimindeki 06 ZPK 58 plakalı otomobil, iddiaya göre ana yola aniden çıkan Ali Ata'nın kullandığı 42 ATA 57 plakalı otomobile çarptı. Kazada Ali Ata ve eşi Fatma Ata ile diğer sürücü Sıtkı Yıldız yanındaki Sadet Yıldız (41) ve Zehra İrem Yıldız (21) yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı Ata çifti, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ata çifti, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı Yıldız ailesi fertleri de ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayı duyup, olay yerine gelen ölen çiftin yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detay

Yakınlarının ağlaması

Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA))

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Çalıştığı firmanın yolcu otobüsünün altında kalarak öldü

DİYARBAKIR Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir firmada çalışan Akif Bayram (38), geri manevra yapan otobüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Bayram tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Firma çalışanı Akif Bayram, geri manevra yapan Murat E. yönetimindeki 21 GB 341 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Bayram, Acil Servis'te yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü Murat E. gözaltına alınırken, yolcular ise başka bir otobüse bindirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Otobüsün altındaki Akif Bayram'ı kurtarma çalışması

Otogardan detay

Akif Bayram'ın altında kaldığı otobüs

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 167 MB

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Kayıp yaşlı adam, yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Remzi Çitil (78), yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde dere yatağında ölü bulundu.

Sarıpınar Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Remzi Çitil, geçtiğimiz 13 Temmuz'da evden çıktı. Çitil'den bir daha haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede, jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve ANDA ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 1 hafta boyunca devam eden arama çalışmalarında Çitil'in izine rastlanılamadı. Yaşlı adam, bugün akşam saatlerinden çoban Mehmet Baydar tarafından dere yatağında parçalanmış halde ölü bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede yaşlı adamın yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi.

Remzi Çitil'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Arama çalışmalarından detatylar

-Jandarma ekiplerinden detaylar

-Ceset parçalarından detaylar

-Süre: 01.49 Boyut: 204 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

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Mardin'de Süryanilerin yaşadığı köylere yakın dağda yangın



MARDİN'de, Bagok Dağı eteklerinde çıkan ve 6 Süryani köyünü de etkisi altına alan yangın, BOTAŞ İstasyonu'ndaki petrol boru hattına sıçramadan söndürüldü.

Midyat ve Nusyabin ilçeleri arasındaki Bagok Dağı eteklerinde gündüz saatlerinde bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Süryani Elbeğendi Kafro köyüne kadar ulaştı. Köy duman altında kalırken, itfaiye ve köylüler alevlerin evlere ulaşmaması için yoğun çaba harcadı. Süryani vatandaşların da yaşadığı Elbeğendi, Güzelsu, Dibek, Üçköy, Üçyol ve Dağiçi köylerinin bulunduğu bölgeye yaklaşan yangını söndürmek için köylüler de seferber oldu. Yangın akşam saatlerinde itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Yangından görüntü

Yapılan müdahale

Kırsal alanda etkili olan yangın

Haber: Nezir GÜNEŞ, Halis İŞ-Kamera: MARDİN,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

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2 katlı ahşap ev yandı, dede-torun yaralandı



BARTIN'ın Ulus ilçesinde, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu. Ahırdaki hayvanları kurtarmak isteyen ev sahibi ve torunu yaralandı.

Saat 21.00 sıralarında Ulus'a bağlı Kızıllar köyünde Halil Ergül'e ait 2 katlı ahşap evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu jandarma, 112 Acil ve itfaiyeye bildirdi. Yangını haber alan ev sahibi Halil Ergül ve torunu Sinan Ergül evin altında bulunan ahırdaki büyükbaş ve küçükbaşları çıkardığı sırada üzerlerine yanan odunların düşmesi sonucu yaralandı. Köylüler tarafından dışarıya çıkartılan Halil ve torunu Sinan Ergül, 112 Acil ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, köyde yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın sonrasında 2 katlı ev tamamen yanarken, alevlerin evin yanındaki camiye sıçramaması için köye takviye itfaiye ekipleri gelerek, soğutma çalışmalarına destek verdi.

Kumluca Belde Belediye Başkanı İsmail Can, "Kızıllar köyünde Ergül ailesine ait 2 katlı ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerimizi köye sevk ettik. Ama alevler bir anda büyüdüğü için evi tamamen sardı. Ev sahibi ve torunu ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurtarmış, ama yaralanmışlar. Ev sahibi ve torununun sağlık durumları iyi, hepimize geçmiş olsun." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köyde çıkan yangın görüntüleri

-Vatandaşın panik anları

Süre: 1.19 Boyut: 146 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Başpehlivanlık güreşi 45 dakika sürdü



Cavit AKGÜN/MUĞLA, - MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, 27'ncisi düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, başpehlivanlığı finalde Yıldıray Akın'ı yenen Ali Yanatma kazandı. İkilinin 45 dakika süren kıyasıya mücadelesi seyircilerden alkış aldı.

Kavaklıdere Belediye Başkanlığı'nca Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere, minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde, 200 pehlivan ile başpehlivan katıldı. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Muğla Valisi Vekili Rıza Dalan, güreş ağası Turgut Avcı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaşın izlediği güreşlerde renkli görüntüler oluştu. Pehlivanlar birbiriyle güreşirken hızlarını alamayarak seyircilerin arasına dalarken, kimisi ise sakatlıklar yaşadı.

Havanın kararmasına rağmen er meydanını terk etmeyen seyircilerin tezahüratları altında yaklaşık 45 dakika süren başpehlivanlık müsabakasında Muğlalı Ali Yanatma, Yıldıray Akın'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Akın, güreşin ardından centilmenlik örneği sergileyerek Yanatma'yı tebrik etti. Kavaklıdere Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Demir, "Yörük Türkmen geleneğinin devam etmesi için güreşleri ücretsiz yapıyoruz. Genç nesli bu tür ata sporumuzun da içinde bulunduğu etkinliklere katılımını sağlamak istiyoruz" dedi.

Öte yandan, gelecek yıl düzenlenecek güreşlerin ağalığını açık artırma sonucu 100 bin TL teklif eden iş adamı Mehmet Demiroğlu kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güreşen pehlivanların görüntüsü

Güreşen başpehlivanlar Ali Yanatma ve Yıldıray Akın'ın görüntüsü

Yıldıray Akın'ın Ali Yanatma'yı tebrik etmesi

Protokol üyeleri tarafından dereceye giren başpehlivanlara madalya adalya takdimi

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,