DHA YURT BÜLTENİ-17

MURAT NEHRİ'NE GİREN ÇOCUKLARDAN 3'Ü BOĞULDU, 1'İ KAYBOLDU (2)

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde akıntıya kapılarak sudan cansız bedenleri çıkarılan 4 çocuktan 1'i kaldırıldığı Malazgirt Devlet Hastanesi'nde yeniden hayata döndürüldü. Kalbi yeniden çalıştırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye giden Muş Valisi İlker Gündüzöz, arama çalışmalarını yakından takip etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Gündözöz, "Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan bir çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Akıntıya kapılan bir çocuğu da arama çalışmaları sürüyor" dedi.

Çocuklarının ölüm haberini alan aileler hastaneye akın etti. Jandarma ekipleri köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

MUŞ/DHA

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2 kazada da yaralılara yoldan geçen doktorlar müdahale etti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2 ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İki kazada da yaralılara ilk müdahaleyi şans eseri olay yerinden geçen doktorlar yaptı.

İlk kaza saat 15.00 sıralarında Ereğli Balı mevkiinde meydana geldi. Sevim Türker Çetinkaya (35) idaresindeki 67 TL 469 plakalı otomobil, sürücüsünün aracı mıcıra kaptırması sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak takla attı. Kazada sürücü Sevim Türker Çetinkaya ile birlikte 4 aylık olan Derin Deniz Çetinkaya, bir buçuk yaşındaki Duru Defne Çetinkaya ile Seval Eryiğit (19) yaralandı. Kaza sonrası yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir doktor yaptı. Ambulansın gelmesini bekleyen doktor, sağlık çalışanlarına da durum hakkında bilgi verdi. Yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Saat 15.30 sıralarında Ereğli-İstanbul yol ayrımında meydana gelen kazada, Birkan Ertürk idaresindeki 81 KC 499 plakalı hafif ticari araç ile Emrah Birsin idaresindeki 67 AAU 551 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan bir pizzacıda kuryelik yapan Emrah Birsin yaralanırken, yardımına olay yerinden geçmekte olan bir doktor yetişti. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan doktor, sağlık ekiplerine durum hakkında bilgi verdi. Ambulansa alınan Emrah Birsin, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ambulansın gelişi

-Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi

-Yaralı Emrah Birsin sedyeye alınması

-Hafif ticari aracın sürücüsü Emrah Birsin'in kazayı polise anlatması

-Kaza yapan araçlardan detaylar

Kaza yapan otomobilden detaylar

-Mıcır yoldan detaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Bursa'da ev yangını

Bursa'da bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'nde Yaşar Yaşlıer'e ait evde bilinmeyen bir nedenden çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark mahalle halkı, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede büyüyerek evi saran alevler, mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen ev, yangının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Yanan evden detay

-Genel, detay

Süre: 1.16 DK Boyut: 142MB

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Su kanalına düşen hamile kediyi itfaiye kurtardı

HATAY'da su kanalına düşen hamile kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hamile bir kedi yolda yürürken Feyezan Kanalı'na düştü. Bir süre suda çırpınan kedinin sesini fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin bulunduğu kanala merdivenle inip suda çırpınan hayvanı kurtardı. Kurtarılan hamile kedi itfaiye ekipleri tarafından salındı.

Çevredeki vatandaşların ise kurtarma çalışmasını ilgiyle izlediği görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kanalın içerisindeki hamile kedi

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

-Kedinin kurtarılma anı

-Vatandaşların kurtarılma çalışmasını izlemesi

Kedinin itafiye ekipleri tarafından salındı

SÜRE: 01' 51 BOYUT: 84 MB

Haber Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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TIR şoförü, aracına yuva yapan kumrular için Avrupa seferini iptal etti



HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Avrupa'ya yük götürmek için hazırlık yapan TIR şoförü Abdurrahman Kocaman (39), aracında yuva yapan kumruları görünce seferini iptal etti.

Reyhanlı'da uluslararası nakliyecilik yapan, 20 gün önce vize işlemi başlatan TIR şoförü Abdurrahman Kocaman, Avrupa'ya gitmek için hazırlık yaparken, aracının çekici bölümüne yuva yapan kumruları fark etti. Kocaman, yuvada yatan kumru yavrularını tehlikeye atmamak için seferini iptal etti. Yavruların büyümesini bekleyeceğini söyleyen Kocaman, insanlık görevini yerine getirdiğini ve hayvanların da yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini belirtti. Kocaman, "Avrupa seferimi iptal ettim. Yavru kumruların anne ve babası bu çevrede uçuyor. Yavrular henüz küçük, uçamıyorlar. Eğer sefere çıkarsam ölebilirler. Vicdan sahibi herkesin yapması gerekeni yaptım. Her canlının yaşama hakkı var ben de buna saygı göstererek uçup gittikleri güne kadar seferimi iptal ettim" dedi.

Görüntü Dökümü.

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-TIR'daki yavru kumrular

-Araçtan detaylar

-Abdurrahman Kocaman ile röp

Kumrulardan detay

SÜRE: 01'42", BOYUT: 190 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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