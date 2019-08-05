DHA YURT BÜLTENİ-17

Ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Konya'nın Meram ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, 2 Ağustos günü saat 08.45 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen ambulans, kendisine yeşil yanan ve sokak üzerinden çevreyoluna çıkan otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sırasında ambulans savrularak, devrilme tehlikesi geçirdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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Ambulans ile otomobilin çarpışma anı

Haber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA

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Öykü Arin için kan ve kök hücre bağışladı, başka çocuğa hayat oldu

İZMİRLİ Öykü Arin'e (4) Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulduktan sonra Türkiye'nin dört bir yanında başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyalarına katılıp, kan ve kök hücre bağışında bulunanlar, farklı hastaların hayatlarını kurtarıyor. Geçen aylarda, İzmir'de yaşayan muhasebeci Ayhan Koçak'ın iliğinin lösemili çocukla yüzde 100 uyumlu çıkmasının ardından bu kez İZBETON A.Ş. işçisi Göksel Akkaşlı (40), lösemi hastası başka çocuğun hayatını kurtardı. Akkaşlı'nın iliği, çocukla yüzde 100 eşleşince nakil yapıldı.

İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, lösemi hastalığının türü olan ve milyonda 1 kişide görülen JMML teşhisiyle tedavisine başlanan Öykü Arin için uygun donör bulunamayınca babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Nakil yüzde 98,5 oranında tuttu. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hastalığı yenmek için mücadele veren Öykü Arin, Türkiye'de ilik nakli olmayı bekleyen binlerce hastaya da umut oldu. İzmir'de başlatılan kampanyalara katılan ve iliği lösemili çocukla yüzde 100 eşleşen muhasebeci Ayhan Koçak'ın ardından Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İZBETON A.Ş.'de işçi olarak çalışan Göksel Akkaşlı da aynı kampanyaya katılınca başka çocuk için umut oldu. İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın şoförlüğünü yapan Göksel Akkaşlı, 2018 yılının Aralık ayında 'Öykü Arin'e umut ol' adıyla düzenlenen kampanya kapsamında kan ve kök hücre bağışında bulunduğunu, kısa sürede kendisine dönüş yapıldığını ve iliğinin bir çocuk ile yüzde 100 eşleştiğinin bilgisinin kendisine verildiğini söyledi.

'KIZIM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ'

Eşi Emek Akkaşlı'nın da kendisi gibi İZBETON'da çalıştığını ve Ezgi Emek (11) adında kızı olduğunu söyleyen Göksel Akkaşlı, "Bağış yapmayı çok istedim. Özellikle ilik vererek bir insanın hayatını kurtarmayı hep istedim. Kan verdim, donör oldum. 3 ay sonra benim bir başka hasta ile iliğimin uyduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı'ndan bir ekip iş yerime geldi. Bir kez daha kan verdim. İkinci kez teste girdim. İlik yüzde 100 uyumlu çıktı sonra özel bir hastanede geçen gün nakil yapıldı. Çok mutluyum" diye konuştu.

Yaşadığı duygunun tarifinin imkansız olduğunu dile getiren Akkaşlı, "Her şeyden önce kendi kızım gözümün önüne geldi. O nedenle donör olurken hiç tereddüt etmedim. Çok büyük bir mutluluk yaşadım. Bana destek olan İZBETON Genel Müdürü Sayın Heval Savaş Kaya'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Göksel Akkaşlı, ilik nakli bekleyen çok sayıda hasta olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Hiç gözünüzü kırpmadan gidip, donör olun. Gerçekten tarifi imkansız bir mutluluk. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hiç bir sorun yaşamıyorsunuz. Ayrıca ilik nakli sırasında bir insanın hayata tutunacağını düşünerek motive olabilirsiniz. Çok güzel bir duygu. İnşallah donör sayısı daha da çoğalır. Ben gururlu ve mutluyum."

Hastanın tamamen iyileşmesi ve bakanlığın izin vermesi halinde, ilik bağışında bulunduğu kişiyle tanışmak istediğinin de belirten Göksel Akkaşlı, "Ama öncelikle hastanın iyi olması gerekiyor. Hastanın iyi olduğunu görmek, beni daha da mutlu eder" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Göksel Akkaşlı'nın işyerinden görüntü

Göksel Akkaşlı çalışırken görüntü

Akkaşlı ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Şanlıurfa'da komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

ŞANLIURFA'da, aynı apartmanda oturan iki ailenin bireyleri arasında, bahçeye çöp bırakılması nedeniyle taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, 8 kişi de gözaltına alındı.



Olay, öğleden sonra, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda oturan iki ailenin bireyleri, iddiaya göre, bahçeye çöp bırakılması yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Polis ekipleri ise kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin gelmesi

Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

Yaralıları ambulansa konulması

Polis kavgaya karışanları gözaltına alması

Toplanan meraklı vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 203 MB

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Aileyi üzen karar

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, 5 yaşındayken otomobil çarpması sonucu yüzde 90 oranında engelli kalan ve 18 yıl süren davanın sonuçlanmasından 4 yıl önce 2015'te ölen Hediye Demirpolat'ın ailesi, mahkemenin verdiği kararla üzüntü yaşadı. Aileden, 24 bin lira tutarında mahkeme masraflarını ödemesi istendi.

İnşaat işçisi, evli ve 7 çocuk babası Alican Demirpolat'ın en küçük çocuğu Hediye Demirpolat'a, 4 Temmuz 2001 yılında evinin önünde oynarken otomobil çarptı. Hediye Demirpolat'ın ailesi, kızının bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğunu öne sürdüğü otomobil sürücüsü H.Y.'ye (Halil Yalçınkaya), 200 bin liralık tazminat davası açtı. Kuyucak'ta açılan dava dosyası, mahkeme kapatılınca, Nazilli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi. Dava sürecinde baba Alican Demirpolat, hak arama mücadelesinde, evine 45 kilometre mesafede yer alan adliyeye kızını sırtında taşıdı. Öte yandan Alican Demirpolat, 2012'de davanın hakimiyle tartıştığı için 75 gün hapis cezası da yattı. Engelli kalan Hediye Demirpolat ise dava sürerken, 2015 yılında yaşamını yitirdi. 2 mahkeme, 16 hakim ve 4 savcının değiştiği, 3 ayrı adli tıp kurum raporunun alındığı ve 706 sayfalık raporun yazıldığı dava, Hediye Demirpolat'ın ölümünden 4 yıl sonra sonuçlandı. Baba Alican Demirpolat'ın 24 bin TL tutarındaki mahkeme masraflarını ödemesi istendi.

'VARIMI YOĞUMU KAYBETTİM'

Karara tepkili Alican Demirpolat, "Sırtımda engelli kızımı taşıyarak adalet aradım. Hep adaletin bir gün geleceğine inandım ama mahkeme yıllardır bizi süründürdü. 18 yıl sonra ölen kızımı suçlu buldu ve davayı bitirdi. Bir de mahkeme masraflarını ben ödeyeceğim. Bu kararı verenlere, 'Adaletin bu mu mahkeme' diyorum. Şu ana kadar 250 bin TL tutarında param gitti. Otomobilimi sattım, yaya kaldım. İşimi gücümü kaybettim. En önemlisi, kızımı kaybettim. Allah'a ve Türk adaletine halen güveniyorum. Bu işi adaletin vicdanına bırakıyorum. Ben evlat acısı çekiyorum başka kimse çekmesin. Ben devletime güveniyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Baba Alican Demirpolat ile röp;

Evdeki evraklardan ve fotoğraflardan görüntü

Kazanın olduğu evin önünden görüntü

Mezarlıktan görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Binali Yıldırım: Ülkemizin kalkınması için yapacak çok işimiz var (3)

ŞEHİTLERİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bayındır'dan sonra, yerel seçimde partisinin belediye başkanlığını kazandığı bir diğer ilçe olan Kiraz'a geçti. Yıldırım, Kiraz'da ilk olarak mayıs ayında Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda vatani görevi yaptığı sırada beyin kanaması geçiren, sevk edildiği Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Topçu Er Emre Okan'ın (21) Umurcalı Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret etti. Yıldırım, burada şehit askerin babası Hüseyin Okan, annesi Asude Okan, ikiz kız kardeşleri lise öğrencileri Fadime ve Memduha Nur Okan'a başsağlığı dileğinde bulundu. Binali Yıldırım, daha sonra aynı mahallede ikindi namazını kıldı ardından mahalle muhtarı Ahmet Yiğen'in annesi Rukiye Yiğen'in mezarlıktaki cenaze namazına katıldı. Yıldırım, mezarlıkta şehit askerin mezarı başında dua etti.

KİRAZ'DA HALKA HİTAP ETTİ

Binali Yıldırım, daha sonra Kiraz Belediyesi önünde toplanan halka seslendi. Kiraz'a teşekkür etmek için geldiklerini söyleyen Yıldırım, "31 Mart'ta kızınıza sahip çıktınız, Saliha'ya sahip çıktınız, tekrar seçtiniz. Saliha Başkan da inşallah sizin bu desteğinizin karşılığını daha önce verdiği gibi bundan sonra da aynı şekilde yapacağı çalışmalarla vermeye devam edecek. Biz de milletvekillerimizle bütün teşkilatımızla beraber onun daha da güzel hizmetler yapması, daha da başarılı olması için gereken katkıyı desteği vereceğiz. 18 yıldır medeniyet için yolları böldük, hayatları kurtardık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Kirazlılar yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Kiraz, İzmir'in en güney köşesinde yer alan bir ilçemiz. Bereketli bir ilçemiz, tarımıyla hayvancılığıyla güzel bir ilçemiz. Sizler alnınızın teriyle kazanıyorsunuz. Bütün İzmir'i besliyorsunuz, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap veriyorsunuz. Büyük bir meşakkatle bu şeyleri yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Tabi ki ihtiyaçlarımız bitmez. Şunu bilin ki ihtiyaçlar olacak. Bu ihtiyaçları giderecek irade de kararlılık da olacak. 18 yıldır liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülkemiz için geleceğimiz için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Dün otoyolu açarken bugün Kiraz'a geleceğimi söyledim. Cumhurbaşkanı'mızın sizlere çok ama çok selamı var."

'BÖLGENİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR'

"Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız" diyen Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü bölgenin Türkiye'ye ihtiyacı var. Güçlü Türkiye demek, güçlü Orta Doğu demektir. Güçlü Türkiye demek, huzur içinde barış yaşayan dünya demek. Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır. Türkiye bunun için PKK bölücü terör örgütüyle mücadele ediyor. Bunun için FETÖ terör örgütüyle mücadele ediyor. DAEŞ ile mücadele ediyor. S400 savunma sistemini aldık. Bundan rahatsız olanlar var. Vatandaşlarımızın güvenliği, emniyeti, bizim için her şeyin üzerindedir. Kim ne derse desin bir vatandaşımızın burnunun bile kanamaması için gereken her türlü tedbiri alacağız. Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs'ın haklarını oldubittiye getirip ellerinden almaya çalışanlara da Türkiye garantör olarak gereken karşılığı veriyor. Türkiye büyük bir ülke. Bu ülkede 82 milyon bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız".

KİRAZLILARA 'HALK BANKASI' MÜJDESİ

Önlerinde 5 yıl olduğunu da dile getiren Binali Yıldırım, "Saliha başkanımız arkadaşları bütün mahallelerde Kiraz'ın merkezinde yeni hizmetleri ve projeleri sizlere kazandıracak. Saliha'nın sözü bizim sözümüzdür. Her zaman sizlerle beraber olacağız. 2011 yılında sizlerde tanıştım. O günden bugünlere İzmir çok farklı bir il. İzmir'i anlamak için sadece Konak'a Karşıyaka'ya gitmek yetmez. Kiraz'a geleceksiniz, Umurlu'ya kadar gideceksiniz" dedi.

Binali Yıldırım, konuşmasının sonunda ise Kirazlılara müjde vermek istediğini söyleyerek, Halk Bankası'nın yakında ilçelerine şube açacağını, müjdelerin de birer birer geleceğini söyledi. Binali Yıldırım, daha sonra belediye binasına geçti. Yıldırım, akşam yemeğinin ardından gece geç saatlerde kentten ayrılacak.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR

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