DHA YURT BÜLTENİ - 17

Safari cipi devrildi: 7'si turist 11 yaralı (2)

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Alanya'dan, ilçenin yüksek kesimindeki Sapadere Kanyonu'na safariye gidenleri taşıyan Nazmi K.'nin kullandığı 07 AGZ 94 plakalı üstü açık cipin kontrolden çıkarak, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada, başından darbe alarak ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan kazazedenin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.

Safari kazasında yaralanan 10 kişinin tedavileri ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANTALYA,

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İşçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yağ fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa il merkezi yönünden Karaağaçlı Mahallesi yönüne giden Ziynet Yüce'nin (43) yönetimindeki 45 J 1786 plakalı yağ fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü ile karşı yönden gelen Kani Demirer'in (37) kullandığı 45 EK 007 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Minibüs, yol kenarındaki bir mobilya fabrikasına girmek isteyen hafif ticari aracın sol ön kısmından çarptı. Kazada işçi servisinde bulunan 15 işçi ile hafif ticari araç sürücüsü Kani Demirer yaralandı. Minibüs şoförü Yüce ise kazayı yara almadan atlattı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan sadece sürücü Kani Demirer'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yaralıların taşınmasından görüntü

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki görüntüsü

Sıkışılan sürücünün bulunduğu yerden çıkarılması

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Antalya'da orman yangını: 3 hektarlık alan yandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, çevredeki sera ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Beykonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 3 su ikmal aracı, 5 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz ve 70 itfaiye personeli sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren uğraşları sonucu yangın, çevredeki sera ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alanda zarar oluşurken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Jandarmanın, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Yanan alandan görüntü

Ekiplerin yangına müdahalesi

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

Haber-Kamera: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya),

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Düğün hazırlığı yapan genç, kazada öldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada Aziz Kaplan (26), öldü. Nişanlı olan Kaplan'ın bir süre sonra düğün yapmak için hazırlandığı belirtildi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Yaylapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Aziz Kaplan (26) yönetimindeki 07 VFH 95 plakalı otomobille, karşı yönden gelen İsmail Arar yönetimindeki 15 AB 220 plakalı süt kamyonu çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü Kaplan, ambulansla, Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaplan, burada yapılan müdahaleye rağmen öldü. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Arar ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Nişanlı olan Kaplan'ın bir süre sonra düğün yapmak için hazırlandığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Ağır yaralı Kaplan'ın sedyeye alınması

Kamyon ve otomobilden detaylar

Haber- Kamera: Sezgin ÖZDEMİR/ ÇAMELİ (Denizli),

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Van'da, mide ve yemek borusu kanseri uyarısı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, bölgede yaygın görülen mide ve yemek borusu kanseri riskine dikkat çekerek, "Van Gölü Havzasına baktığımızda, yemeklere aşırı tuz ilave edilmesi söz konusudur. Bu da mide kanseri için bir risk faktörü" dedi.

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, bölgede yaygın olarak görülen mide ve yemek borusu kanserleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Çelik, tandır dumanı ve aşırı tuz tüketiminin mide ve yemek borusu kanseri için bir risk oluşturduğunu belirterek, "Dünya genelinde daha çok akciğer, prostat ve meme kanseri ilk sıralardayken, bu bölgede yapılan bilimsel çalışmalarda yemek borusu ve mide kanseri vakalarının çok daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Dünya geneline bakıldığı zaman, yemek borusu kanseri erkeklerde daha fazla görülmektedir. Ancak Van Gölü Havzasında durum tam tersidir. Maalesef kadınlarda yemek borusu kanseri, erkeklere oranla iki kat daha fazla görülmektedir. Bu durumun, kadınların tandır dumanına maruz kalması ve aşırı tuzlanmış, salamura dediğimiz yiyecekleri tüketmelerinden kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Van Gölü Havzasına baktığımızda, yemeklere aşırı tuz ilave edilmesi söz konusudur. Bu hastalığın erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülmesinin sebebinin tandır dumanı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Hastane bünyesinde hizmet veren Onkoloji bölümünde, yılda 100 ile 200 arası yeni tanı kanser vakası tespit edildiğini ifade eden Dr. Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hastanemizde endoskopi ünitemiz mevcuttur. Gastroenteroloji uzmanlarımız tarafından endoskopi, kolonoskopi ve ERCP yapılabilmektedir. Hastalarımıza endoskopiyle tanı koyuyoruz. Daha sonra patologlar tarafından en geç 10 gün içinde patolojik tanısı söyleniyor. Tanı konulduktan sonra evreleme için radyoloji, tomografi ve MR gerekmektedir. Bunlar da merkezimizde rahatlıkla yapılıyor. Evreleme yapıldıktan sonra tedavi aşamasına geçiliyor. Bu aşamada onkoloji çok önemlidir."

Görüntü Dökümü

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-Doç. Dr. Sebahattin Çelik tedavi gören hastaları ziyaret etmesi

-Detaylar

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile röportaj

SÜRE: 3 DAKİKA 32 SANİYE

BOYUT: 681 MB

Haber-Kamera: Safa ATMACA/VAN, -