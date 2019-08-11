DHA YURT BÜLTENİ-17

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını (1)



ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Behramlı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Behramlı köyü yakınlarında başlayan yangının bir kolunun köye doğru, diğer kolunun ise Davutbeyin Çiftliği mevkiine doğru ilerlediği öğrenildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale etmeye başladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Otomobil yayaların arasına daldı: 1'i ağır 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil, yol kenarındaki yayaların arasına daldı 1'i ağır 2 yaralı.

Kaza, İnegöl'ün kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy'e seyir halinde olan sürücü Macit Tanrıverdi(42) yönetimindeki 16 NAV 90 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada Ahmet Keskin(38) ve Muharrem taş(46)'e yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alırken Ahmet Keskin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerine sağlık ekiplerinin gelişi

-Yaralıların sedyeyle hastaneye girişi

-Genel, detay görüntü

Süre: 0.41DK Boyut: 78MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Otomobiller üst üste çıktı: 5 yaralı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, çarpışan iki otomobil üst üste çıkarken 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Amasra'ya bağlı Bostan köyünde meydana geldi. Uğur Başören (27) yönetimindeki 67 EF 708 plakalı otomobil ana yola çıkmak isteyen Barış Aslan (31) yönetimindeki 34 CCG 315 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrasında otomobiller üst üste çıkarken, sürücüler Uğur Başöeren, Barış Aslan ile otomobilde bulunan Elif Aslan, çocukları Talha Kerim Aslan (5) ve Umut Miraç Aslan (2) yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntü

-Otomobillerden görüntü

-Ekiplerden görüntü

Süre: 1.31 Boyut: 169 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Bakan Soylu: Emniyet kemeri konusunda yüzde 99 duyarlılık yakaladık

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Kemerin ses getirsin' kampanyasında yoğun bir ilginin olduğunu ifade ederek, "Hem bir farkındalık oluşturdu. Hem de kemer konusunda bize gelen tüm değerlendirmelerin sonucu öyle gösteriyor ki, kemer konusunda yüzde 99'a varan bir duyarlılık var' 'dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı nedeniyle helikopterle Ankara-Aksaray karayolunda denetim yaptıktan sonra Aksaray'a geldi. Bakan Soylu, burada Aksaray Bölge Trafik Müdürlüğü'nün kontrol noktasında polis ve jandarmanın yaptığı denetlemelere katıldı. Durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularının bayramlarını kutlayan Soylu, onları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Araçlardaki çocuklara da hediyeler dağıtıldı.

Bakan Soylu, bayram nedeniyle polis ve jandarma ekipleri tarafından trafik konusunda yoğun bir önlem alındığını belirtti. Bakan Soylu, dün 6 kişinin bugün ise 10 kişinin trafik kazası sonucu olay yerinden hayatını kaybettiğini belirterek, "Cuma günü itibariyle trafikte olay yerinde ölüm sayımız 6'dır. Cumartesi günü ise ölüm sayımız şu ana kadar 10'dur. Dün ve bugün olay yerinde ölen sayısı 16 ulaştı. Bu normal günlerin kayıplarının altında seyrediyor."dedi.

Trafikte dünden itibaren yoğunluk başladığını ifade eden Bakan Soylu, hangi bölgelerde yoğunluğun olduğunu anlattı.

Bakan Soylu, 'Kemerin ses getirsin' kampanyasına da yoğun bir ilginin olduğunu kaydetti. Soylu, şunları söyledi:

"Hem bir farkındalık oluşturdu hem de kemer konusunda bize gelen tüm değerlendirmelerin sonucu öyle gösteriyor ki, kemer konusunda yüzde 99'a varan duyarlılık var. Bütün vatandaşlarımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Çünkü araçta bizi en güvenli hale getirebilecek olan en önemli enstrüman da kemerimiz. Vatandaşlarımız kemer takma konusunda çok duyarlı hale geldi."

Bakan Soylu, "Gece yarısı 02.00 ile 07.00 arası bizim için kritik saattir. Burada tüm trafik ekiplerimiz, neredeyse uyandırma servisi gibi çalışıyorlar. Mümkün olduğu kadar araçlar ile sürücüleri durdurup, uykulu halleri varsa onların uykulu hallerini atmalarını sağlıyorlar. Birde 2 saatte bir dinlenmelerinin altın kural olarak tavsiye ediyoruz. Genç ve tecrübesiz sürücülerin şehirlerarası yollarda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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Bakan Soylu'nun denetimlere katılması

Sürücü ve yolcularla sohbeti

Genel ve detay

Bakan Soylu açıklama

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya'da sürücüleri denetledi



EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı tatili nedeniyle araç yoğunluğunun yaşandığı ve doğuyu batıya bağlayan Malatya'da, trafik noktasını denetledi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bayram süresince yoğun olarak kullanılan, Türkiye'nin kavşak noktalarından Malatya- Kayseri karayolunda alınan tedbirleri yerinde inceledi. Sabah saatlerinde Ankara'dan karayolu ile yola çıkan Aktaş, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Sivas'ta kurulan trafik kontrol noktalarını denetledikten sonra Malatya'ya geldi. Malatya'da Elemendik mevkiine kurulan trafik noktasını denetleyen Aktaş, sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu, aileleriyle birlikte yolculuk yapan çocuklara, sürücüler tarafından hız yapıldığında çalmaları için düdük verdi. Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün vatandaşların güven içinde seyahat etmeleri büyük çaplı tedbirler alarak, hazırlık yaptığını söyledi. Ülke genelinde günlük ortalama 7 bin 700 noktada, 13 bin 500 personelle trafikte gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Aktaş, şunları söyledi:

"Bu 7 günlük sürede yaklaşık 65 bin noktada 100 bin civarında personelimiz insanlarımızın rahat bir ortamda kazasız, belasız yolculuk yapması için tedbir aldı. Sayın içişleri Bakanımız, Emniyet Genel Müdür Yardımcılarımız ve 40'a yakın polis başmüfettişimiz ile sahada aldığımız tedbirleri yerinde inceliyoruz. Eksiklikleri de yerinde tespit ederek, hızlıca gidermeye çalışıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yolculuklarını kazasız belasız tamamlamaları."

'CEP TELEFONU KAZA RİSKİNİ 4 KAT ARTTIRIYOR'

Sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini, bayramların millet olarak kutladıkları en mutlu günler olduğunu dile getiren Aktaş, "Bu mutlu günümüzü kuralları ihlal ederek hem kendimiz hem de çevremi için acıya dönüştürmeyelim. Özellikle hız limitlerine uyalım. Bununla ilgili ciddi tedbirler aldık, tüm ana yollarda radar uygulaması yaptık. Hiç affımız yok, sürücüleri trafik kurallarına uymalarını, cep telefonu kullanmamalarını rica ediyoruz. Cep telefonu kullanımı kaza riskini yaklaşık 4 kat artırıyor. 2019 yılının ilk 7 ayı ile bir önceki yılık ilk 7 ayını kıyasladığımızda trafik kazalarında ölen kişi sayısında yüzde 32,3 oranında azalma oldu. Bu çok ciddi bir oran ve büyük bir gayret ile emeğin sonucu. Hedefimiz hiçbir vatandaşımızın ölmemesi ve burnunun kanamaması" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Genel Müdür Mehmet Aktaş'ın gelmesi

Sürücülerin denetlenmesi

Aktaş'ın sürücüleri uyarması

Yolculuk yapan çocuklara düdük çaldırması

Mehmet Aktaç'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Taha AYHAN/MALATYA,

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