DHA YURT BÜLTENİ - 17

Edremit'te sazlık yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinde paniğe yol açan yangında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangın bölgesine yakın bir yerde bulunan barınaktaki hayvanlar ise alevlerden zarar görmezken, diğer yerleşim yerlerinden uzaktaki 3 katlı villanın bahçesindeki otların yandığı belirtildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

ZONGULDAK,

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Baba- oğlun doktoru dövdükleri anlar güvenlik kamerasında

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, sürücü belgesi için sağlık raporu almaya geldikleri Aile Sağlığı Merkezi'nde bağırarak taşkınlık yaratan baba ve oğlun kendilerini uyaran doktor Mehmet Akyol'u dövdükleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen 16 Ağustos tarihinde Yalvaç 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. O.E. ve oğlu G.E., sürücü belgesi için sağlık raporu almak amacıyla merkeze geldi. O.E. ve G.E. rapor almak için merkezde görevli farklı doktorlara başvurdu. Oğlu G.E.'ye rapor verilirken, kendisinin rapor alamamasına sinirlenen O.E., "Bunlar bana nasıl rapor vermedi de oğluma verdi" diye bağırmaya başladı. Bağrışmayı duyan merkezde görevli doktor Mehmet Akyol, O.E.'nin yanına gelerek, "Beyefendi, burası Aile Sağlığı Merkezi, yüksek sesle konuşmazsanız iyi olur. Sinirliyseniz sakinleşmek için dışarıda hava alın" diye yatıştırmak istedi. Bu arada merkezdekiler durumu polise haber verdi.

Merkezden dışarı çıkan O.E. bir süre sonra tekrar içeri girerek, bağırmaya devam etti. Bu sırada kendilerini tekrar uyaran Mehmet Akyol'a saldıran O.E. ve G.E., doktoru dövdü. Merkeze gelen polis saldırgan baba ve oğluna müdahale ederek, doktoru kurtardı. Gözaltına alınan O.E. ve G.E. polis merkezine götürülürken, doktor Mehmet Akyol ise önce Yalvaç Devlet Hastanesi'ne ardından da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Başında 7 santim açıklık, burnunda da 3 yerinden kırık olduğu belirlenen Mehmet Akyol, burnundan ameliyat edildi. Doktor Akyol'un tedavisinin devam ettiği belirtilirken, saldırganlar ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan doktor Mehmet Akyol'un baba- oğuldan şikayetçi olacağı belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

O.E. ve G.E.'nin doktor Mehmet Akyol'u darp ettiği anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde baba ve oğlunun kendilerini uyaran doktor Mehmet Akyol'a merdivende saldırdığı anlar yer aldı.

Görüntü Dökümü

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Kavga anı

Doktora sağlık müdahalesi

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -

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Zonguldak'taki heyelanda 6 ev çöktü, 20 kişi evsiz kaldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelan, 6 evi kullanılmaz hale getirdi, 20 kişiyi evsiz bıraktı. Heyelan bölgesi, drone ile havadan görüntülendi.

İlçede dün etkili olan yağmurun ardından İhsaniye Mahallesi'nde yollarda çökmeler meydana geldi. Dereden geçen su şebeke borusu yerinden çıkınca DSİ ekipleri çalışma başlattı. Derenin karşısında bulunan bir seranın ve çay ocağının altındaki toprağın kaydığı görüldü. Mahallede oturan Enver Taşkıran, dün akşam çok şiddetli yağmur yağdığını anlatarak, "Dün burada bakımsız dere yatakları nedeniyle komple sel aldı. Benim iş yerim neredeyse gidecekti. Gece hep bekledik. Tekrar bir sel gelse buraları komple götürür. Evlerin atını sel oydu. Caminin altı toprak kayması yaşandı. Hiç çalışma yok. Çok kötü yağmur geldi" dedi.

HEYELAN 20 KİŞİYİ EVSİZ BIRAKTI

Taşbaca Mahallesi'nde ise dün akşam saatlerinde büyük gürültüyle heyelan meydana geldi. Çöken istinat duvarı ve yol 6 evi kullanılmaz hale getirdi. Evlerin duvarları yıkıldı, kapı girişleri toprakla doldu. Evlerde mahsur kalanlar, panikle pencerelerden dışarı çıkarak komşularına sığındı. Yaklaşık 20 kişi, gece yakınlarında ve komşularında geçirdi.

Taşbaca Mahallesi Muhtarı Kibar Arıkan, heyelanla birlikte büyük panik yaşadıklarını anlatarak, "Yağmurun ardından heyelan yaşandı. Toprak aşağıya doğru indi. Şu anda vatandaşların evi kullanılamaz halde. Yetkililerden yardım bekliyoruz. 3 aile aşağıda, evler kullanılamaz halde. AFAD'dan bu konuda yardım bekliyoruz. Arazi konum itibariyle sıkıntılı, yağmur yağdığında buranın tekrar kayma pozisyonu var" diye konuştu.

MAHALLELİ DEPREM SANDI

Mahalle sakinlerinden Satiye Kurak, yaşanan heyelanı deprem sandığını belirterek, şunları anlattı:

"Belimize kadar çamurun içine kaldık. Bizi Allah kurtardı. Sokağa indik. Oradan dere taştı. Allah'ın bir kulu bizi çarşı merkeze getirmedi. Çarşı merkezinde de sel aldı. Biz olay anında evin çıkışından çıkamadık. Balkondan atladık. Elektriğin içinde, suyun içinde balkondan nasıl atladık bilemedim. Bir anda olay oldu. Bir baktık ki bu taraf çökmüş. Evden gürültüler geldi. Burayı böyle görünce şok olduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

Mahalle sakinlerinden Hacer Kurak da trafik kazasında hayatını kaybeden eşinden kalan parayla satın aldığı evin heyelanda kullanılmaz hale geldiğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Görüntü Dökümü

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-Heyelan bölgesinden detaylar

-Röportajlar

Süre: (7: 28) Boyut: (835 mb)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Nazilli'de sezonun ilk kuru inciri kilosu 250 TL'den satıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yeni sezonun ilk kuru inciri, kilosu 250 liradan satın alındı.

Nazilli Ticaret Borsası ev sahipliğinde, 2019-2020 sezonunun ilk kuru inciri için alım töreni düzenlendi. Borsa Başkanı Nurettin Kırlıoğlu'nun ev sahipliğindeki törene; AK Parti Aydın milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, Nazilli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sunay Güler, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, oda başkanları, merkez ve kırsal mahalle muhtarları, daire müdürleri ve üreticiler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, "75 bin ton kuru incir ticaretiyle dünya birincisi olan Türkiye'de, incirinin 40 bin tonu Nazilli'de işlem görmektedir. Başka bir ifadeyle, kuru incir ticaretinin yarısından fazlası, ilçemizde gerçekleştirilmektedir" dedi. Kırlıoğlu'ndan sonra diğer protokol üyeleri de konuşmalar yaptı. Üreticilere yeni sezonun hayırlı ve uğurlu geçmesi temennisinde bulunuldu.

Konuşmalardan sonra yeni sezonun ilk kuru inciri için açık arttırma düzenlendi. İncir alım satımı yapan tüccar Kadir Çelik, açık arttırmaya sunulan 50 kilo sezonun ilk kuru incirini, kilosu 250 liradan satın aldı.

Görüntü Dökümü

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Sezonun ilk kuru incirinden görüntü

Yapılan konuşmalardan görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Nefes borusundan 10 santimlik çivi çıktı

Elazığ'da öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Keko Ateş'in (91) nefes borusunda 10 santimlik çivi tespit edildi. Ateş'in, 24 yıl önce Larenks kanseri ameliyatı sırasında nefes borusunda açılan açıklığı temizlemek için kullandığı çivinin soluk borusuna kaçtığı belirlendi.

Keko Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkik ve muayenelerden sonra Ateş'in nefes borusunda çivi olduğu tespit edildi. Hastanın hayatını tehlikeye atan bu durumun giderilmesi için Ateş, Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç tarafından operasyona alındı. Soluk borusun içerisinde ve sağ akciğer içerisine doğru kaçmış olan 10 santim uzunluğundaki çivi, 'Rijit Bronskoskopi' işlemiyle çıkarıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç, Larenks kanseri olan Ateş'in, 24 yıl önce Total Larenjektomi ameliyatı sırasında boynundan nefes borusuna açılan açıklığı temizlemek için kullandığı çivinin soluk borusuna kaçtığını anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, "Bu nedenle gelişen öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile önce başka bir sağlık merkezine başvuran, ardından Fethi Sekin Şehir Hastanemiz Göğüs Cerrahisi Kliniği'ne yönlendirilen hastaya çektiğimiz tomografide soluk borusu içerisinde ve sağ akciğer içerisine doğru kaçmış olan bir çivi olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine hastamızı acil olarak ameliyata aldık. Uyguladığımız Rijit Bronskoskopi işlemi ile nefes borusundaki 10 santimlik çiviyi başarılı bir şekilde çıkardık. Hastamızı ameliyat sonrası bir süre serviste takip ettikten sonra gün içerisinde şifa ile taburcu ettik" dedi.

Nadir de olsa karşılaştıkları bu tür durumlarda hızlı müdahalenin önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç, trakeostomili hastaların yabancı cisimlerle soluk borusuna müdahale etmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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Çivi çıkarma operasyonundan görüntü

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ,

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ESOGÜ'de kayıt heyecanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde kayıtlar başlarken, gelen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu. Tıp Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, "Yıllık yabancı öğrenciler ile beraber 250 öğrenci alıyoruz, 1500 kişilik bir öğrenci ordumuz var. 260 kişilik bir hoca ordumuz, 439 araştırma görevlimiz, bin yataklı bir hastanemiz varö dedi.

Osmangazi Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenci kayıtladı başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kente gelen öğrenciler ve aileleri kayıtlar için ESOGÜ kampüsüne gitti. Kayıt işlemleri için uzun kuyruklar oluştu. Üniversitelerine gelen öğrencilerin köklü bir kurumda eğitim alacaklarını ifade eden Prof. Dr. Arslantaş, onların heyecanına ortak olduğunu belirterek, "Eskişehir öğrenci şehri zaten Türkiye'de de böyle biliniyor. Ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yaklaşık 50 yıla sahip bir üniversitedir. 1970 yılında kurulan bir üniversite ve 42 yıllık hizmet veren bir hastanesi var. Bölge hastanesi konumunda. Tıp Fakültesi çok köklü bir fakülte. 250 civarında öğretim üyesi olan, 450'ye yakın araştırma görevlisi olan 150'den fazla profesörü olan büyük güçlü bir hekim ordusuna sahibiz. Öğrenci arkadaşlarımızın bu heyecanını ben de hissediyorum. Çünkü bundan 26 yıl önce aynı heyecanı 1983'te ben de yaşamıştım. Öğrencilerimiz 2 milyon arasından ilk 5-6 bine girenler. Çok başarılı, çok akıllı, çok zeki çocuklar. Yıllık yabancı öğrenciler ile beraber 250 öğrenci alıyoruz her yıl. Yani 1500 kişilik bir öğrenci ordumuz var, 260 kişilik bir hoca ordumuz, 439 araştırma görevlimiz, bin yataklı bir hastanemiz var. Bu hastanede 800 hemşire çalışıyor, 800 personel çalışıyor. Bu hastanemizde günlük poliklinik sayımız 3 bin 500. Bir yıllık poliklinik sayımız yaklaşık bir milyon. Kampüsümüz çok geniş ve büyük bir kampüs. Günlük 10 bin araç girişi olan bir kampüs. Yarım asırlık bir deneyimle iyi hekimler yetiştireceğimize inanıyorumö dedi.

Kazandıkları bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler ise Eskişehir'i çok beğendiklerini ifade ederek böyle bir şehirde üniversite eğitimi alacakları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Osmangazi Üniversitesi kayıtları

-Öğrencilerin kayıt işlemleri

-Öğrenciler ve uzun kuyruk

-Rektör yardımcısı Arslantaş ile röp.

-Kayda gelen öğrencilerle röp.

-Dışarıdaki kuyruk

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

