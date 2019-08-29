Dha yurt bülteni - 17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Mardin'de (2)

BAKAN TURAN'DAN AK PARTİ'DEN AYRILANLARA TEPKİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Midyat ilçesindeki temaslarının ardından Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı'nca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirilen Vali Mustafa Yaman ile görüşmesinin ardından Bakan Turan, AK Parti İl Başkanlığı'na gelerek, partilerle bir araya geldi. Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada AK Parti'den ayrılarak, yeni parti iddialarıyla isimleri gündeme gelenlere tepki gösterdi. Ucuz menfaatler ve basit hesaplar için yollara düşmüş olanlara aldanmayacaklarını belirten Bakan Turan, şöyle konuştu:

"Bir takım nedenlerle içimizden ayrılan, farklı yollara sapan, 'bu partiden bir puan daha düşürebilir miyim?' diye, bu lideri alaşağı etmek için milletin aklını çelip 'nasıl ayrıştırabilir miyim?' düşüncesinde olanlar, bu milletin ferasetiyle, basiretiyle hareket ederek bizim liderimizi iktidardan düşürme gayesinde olanlara aldanmayacaktır. Bizim milletimiz geçmişte bunun acısını, bunun ağır faturasını ödemiş ve günümüzde daha bilgili, daha şuurlu bir şekilde davasına sahip çıkacaktır. Bize düşen görev de bunları milletimize anlatmaktır. Eğer bu topraklarda bölüşüp ayrışarak çökersek, liderimizi iktidardan düşürsek ülkenin parçalanmasına kadar gider bu iş. Dünya mazlumlarının umudu haline gelen Türkiye ve onun başındaki lidere hepimiz sahip çıkmamız lazım. Ucuz menfaatler ve basit hesaplar için yollara düşmüş olanlara aldanmayacağız. Aldanırsak kaybederiz. Ben, milletimizin basireti, feraseti, cesareti ve metanetiyle bu badireyi de inşallah atlatacağız. Yolumuz ak, geleceğimiz aydınlık olsun."

AK Parti ziyaretinin ardından Bakan Turan ve beraberindekiler Mardin'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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Valilik karşılanması

Çiçek takdiminde oluşan görüntüler

Şeref defterini imzalaması

Makamdan görüntü

Turan'ın açıklamaları

Haber Kamera Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Yaya alt geçidinde 'kimyasal koku' iddiasıyla inceleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan yaya alt geçidi kullanan vatandaşların boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetlerde bulunması sonucu harekete geçildi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde şehir merkezi girişinde bulunan yaya alt geçidinde meydana geldi. Yaya alt geçidini kullanan vatandaşlar, alt geçitten çıktıktan sonra öksürük, nefes darlığı, boğaz yanması gibi şikayetlerle fenalaştı. Fenalaşan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaya alt geçidini kullanıma kapattı. Alt geçidi kullandıktan sonra rahatsızlanan Zehra U.'nun tedavisini olay yerinde bulunan 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. AFAD ekiplerine haber verilirken; kimyasal madde olduğundan şüphe edilen kokunun kaynağı araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Sağlık ekiplerinden görüntüler

-Alt geçit girişinden görüntüler

-Detaylar

Süre: 1.59 Boyut: 223 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede (2)

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden K.İ., M.K., H.D., A.Ü., K.İ., E.Ö., ve O.K.D. tutuklandı. Diğer 7 şüpheliden 2'si adli kontrolle, 5 ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR

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Motosikletli, çarpıp düşürdükten sonra yardım ettiği adama ikinci kez çarptı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, motosiklet sürücüsü, yolda yürürken çarptığı adam yerde kalınca durup, yardım etti. Motosikletli, yerden kaldırdığı adama, saniyeler sonra ikinci kez çarptı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi Sığıralan mevkisindeki kavşakta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü, plakası bilinemeyen motosikletiyle yolda yürüyen adama çarptı. Adamın yere yığıldığını gören sürücü, motosikletinden inip, yardım ederek, ayağa kaldırdı. Adam, yoluna devam ederken, sürücü de motosikletine binip, hareketlendi. Motosikletli kadın, 10 saniye sonra adama yine çarptı. Bu kez sürücü ve adam kazada hafif yaralandı. İkilinin yardımına çevredekiler koştu. Kaza anları, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazanın yaşandığı andan güvenlik kamerası görüntüsü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),

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AK Parti'li Esgin: Hesap vermeyi rahatlatıcı bir olgu olarak değerlendiriyorum

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, bir yıllık milletvekilliği sürecini değerlendirdi. Basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda Bursalı vatandaşlara hesap vermek amacında olduğunu belirten Esgin, "Ben bugün bir yıllık süreci Bursalıları hemşirelerimle hesap verebilmem için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hesap vermeyi çok rahatlatıcı bir olgu olarak değerlendiriyorum." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin göreve gelişinin 1'inci yılında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Amacının Bursalı vatandaşlara hesap vermek olduğunu vurgulayan Esgin, basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstanbul-İzmir otoyoluna haksız bir eleştiri olduğunu ifade eden Mustafa Esgin, "Ben kamu yolunu da kullanıyorum, otobanı da kullanıyorum. Kim nereden isterse oradan gidiyor, insanların farklı düşünceleri olabilir bunların hepsine saygı duyarım ama bu otoyol keşke açılmasaydı gibi bir düşünce ortaya koyan bir anlayışın da doğru bir anlayış olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Sağlıkla ilgili kurulan sistemde karşılığı olmayan hastane binalarında sağlık hizmeti verilmeyeceğini belirten Esgin, şunları söyledi:

"Fiziki ömrünü tamamlamış ve bizim bu sistemimizin içinde karşılığı olmayan binalarda sağlık hizmeti vermeyeceğiz. Biz 1990'lı yıllardaki sağlık sistemini konuşacak durumda değiliz. Biz geldiğimiz nokta itibariyle basamaklandırdığımız sağlık sistemini ki, Bursa'da 68 sağlık yatırımı yaparak eksiklerimizi büyük ölçüde tamamladık. Çekirge Devlet Hastanesi yeni binasına 1 buçuk yıl içinde taşınacaktır. İhalesini alan firmanın iflas etmesinden dolayı bir aksaklık yaşandı ve yeni bir süreç başladı, bu süreçte ödenek problemi yoktur. Bursa Devlet Hastanesi'nin de 'Memleket Hastanesi' olarak Bursalılarda hatırası vardır. Bursalıların buradan beklentisi tekrar hastane olarak hizmet vermesidir. Bu hastanenin başka bir amaçla kullanılması, özel sektöre satılması, otel yapılması asla söz konusu değildir. Bursa Devlet Hastanesi'nin de deprem güçlendirilmesi yapılarak, Onkoloji Hastanesi tarafını da içine alacak şekilde 400 yataklı bir hastane olarak konumlandıracağız. Bu hastane de bulunduğu bölgeye hizmet verecektir. Bursa artık 250 bin kişinin yaşadığı bir şehir değil, Bursa Devlet Hastanesi'de bütün Bursa'ya hizmet edecek bir hastane olmamalı."

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan detay

-Mustafa Esgin'in sunumu

-Toplantıya katılan basın mensuplarının soru sorması

-Mustafa Esgin'in açıklamaları

Süre: 6.25DK Boyut: 719MB

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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