Dha yurt bülteni-17

Bilecik'te orman yangını

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde bodur ağaçların bulunduğu ormanda yangın çıktı. Yaklaşık 6 hektarlık makilik alanda etkili olan yangına 4 helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz müdahale ederek kontrol altına aldı.

Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyü Gölpark mevkiindeki bodur ağaçların yer aldığı makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgedeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne alevlere müdahale ederken, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevre illerden gelen takviye itfaiye ekipleriyle birlikte 4 helikopterde havadan yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Orman yangının ilerlemesini durduran ekipler alevleri kontrol altına aldı. Yangının yaklaşık 6 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilirken, çıkış nedeniyle ilgili de soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Helikopterin havadan müdahalesi

-Yanan ormanlık alan

-İtfaiye ve arazözler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/OSMANELİ(Bilecik),-

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Önce komşusunu sonra da karakoldaki bekçiyi bıçakladı

DİYARBAKIR'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Metin A. (43), komşusu Muzaffer T.'yi (41) bıçakla yaraladıktan sonra gittiği Bağlar Polis Merkezi'nde görevli bekçiyi de aynı bıçakla yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Metin A., Fatih Mahallesi 86'ncı Sokak'taki kahvehanede tek başına oturan komşusu Muzaffer T.'yi nedeni öğrenilemeyen bir sebeple bıçakladı. Muzaffer T., vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, Metin A. ise elindeki bıçakla olay yerinden kaçtı. Yaralı Muzaffer T., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

ELİNDEKİ BIÇAKLA POLİS MERKEZİNE GİRMEK İSTEDİ

Olaydan sonra kaçan Metin A. ise yaklaşık yarım saat sonra elindeki bıçakla Bağlar Polis Merkezi'ne girmek istedi. Metin A., o sırada kendisine engel olmak isteyen polis merkezinde görevli bekçiye de komşusunu yaraladığı bıçakla saldırdı. Saldırıda bekçi yaralanırken, Metin A. ise güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri süren Muzaffer T. ve mahalle bekçisinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren Metin A.'nın daha önce 9 ayrı suça karıştığı tespit edildi. Metin A.'nın sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Hastaneden Detay

Acil Servisten detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB

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Kazada yaralanan genç: Beni bırakın anneme müdahale edin

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, "Beni bırakın anneme müdahele edin" dedi. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, İnegöl ilçesi Altay Caddesi ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Metin Tunar yönetimindeki 16 LKT 54 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Çakır yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Ahmet Çakır ile arkasında oturan annesi Gülizar Çakır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne oğluna müdahaleye başladı. Ahmet Çakır ise sağlık ekiplerine,"Beni bırakın anneme müdahele edin" dedi. 2 yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

-Sağlık müdahalesi

-Olay anı güvenlik kamerası

Süre: 0.52- 0.54 - Boyut: 7 MB- 7 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Şükür duasına çıktılar, arıların saldırısına uğradılar

VAN'da geçen yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren arıcılar, Haziran ayında 'bal' duasına çıktı. Arıcılar oldukça verimli bir sezon geçirince de 'Şükür duası' yapmak istedi. Ancak İlçe Kaymakamı ve duaya katılanlar arıların saldırısına uğradı. Arıların saldırısı nedeniyle yaşanan koşuşturma yaklaşık 5 dakika sürdü.

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bölgeler olan Van ve çevresinde, geçtiğimiz yıl sezon verimsiz geçti. Bununla ilgili çözüm önerileri ve yapılacaklar konusunda Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan arıcılarla Bahçesaray ilçesinde bir toplantı yaparak fikir alışverişinde bulunuldu. Geçtiğimiz yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren arıcılar, bunu mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasına ve küresel ısınmanın etkilerine bağladı. Bu yıl da aynı şeylerin yaşanmaması için toplanan arıcılar Haziran ayı başlarında sezonu açarken, bereketli olması için 'bal' duasına çıktı.

Oldukça verimli bir sezon geçiren arıcılar, bugün de 'Şükür duası' yapmak istedi. Şükür duasına Kaymakam Muhammet Öztabak, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Abdullah Başer, Van Tarım Müdürü İbrahim Görentaş, Arıcılar Derneği Başkanı Halil Tandoğan ve bazı arıcılar katıldı. Üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya dua okuduğu sırada arıların saldırısı da başladı. Bir anda teleşa kapılan ve üzerinde arıcı kıyafeti bulunan Kaymakam Öztabak'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri sağa sola kaçmak zorunda kaldı.

Telaşlanan protokol üyeleri ve arıcılar yaklaşık 100 metre kadar uzaklaştı, tören de burada sürdürüldü. Yapılan duanın ardından da katılanlara kovanlardan bal çıkartılarak ikram edildi. Kaymakam Muhammet Öztabak, bal hasadına başladıklarını belirterek, "Bahçesaray ilçemiz, 27 bin kovan, 186 bal üreticimizle birlikte önemli bir yere sahip. Buraya özgü endemik bitki türleri var. İlçemizde organik bal üretimi bakımından bazı prnojelerimizde olacak. Bu vesile ile hasat döneminin berekitli olmasını diliyorum. Bu yıl 362 ton bal üretimi bekliyoruz. Bu yıl Bahçesaray'da bal üretimi de iyi bir seviyede" dedi.

Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan ise 4 ay önce Bahçerasay'da bal duasına çıktıklarını hatırlatarak, "Son zamanlarda küresel ısınma ile birlikte bir kuraklık yaşanıyordu. Özellikle 2018 yılında hem balın az olması, hem de mevcut arı sayısında yüzde 70-80'lere kadar düşme yaşanmıştı. Bu yıl bal sezonu açarken umudumuz kuraklığın olmamasıydı. Dua ettiğimizde kuraklık ihtimalini göz önünde bulundurararak böyle birşey yapmıştık. Fakat 2002 yılından bu yana 17 yılın en önemli bal sezonunu buyıl geçirdik diyebilirim. Son derece mutluyuz" diye konuştu.

Tandoğan arıların saldırıları ile ilgili de, "Arıların en hasas olduğu dönemler var. Bu da böyle bir dönemdir. Bu dönemlerde arılar inanılmaz bir refleks içine girerler. Bu da koruma güdüsünden kaynaklanıyor. ve aralır bu dönemde kimseyi kovana yaklaştırmamaya çalışır. böyle birdurum yaşandı. Misafirlerimiz ve İlçe kaymakamımız zor anlar yaşadılar"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Arı kovanları

-Arı kovanlarının bulunduğu bölgeye porotokolun gelişi

-Dua edilmeye başlanması ve arıların saldırı

-Yaşanan koşuşturma

-Çevreden ve koşuşturmadan detaylar

-Uzaklaştıktan sonra törene tekrar devam edilmesi

-Duanın edilmesi

-Bal ikramı

-Kaymakamın konuşması

-Halil Tandoğan'ın konuşması

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, -

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Zabıtanın ürünlerini topladığı Zeynep nineye artık satış serbest

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, meydanda satışını yaptığı ürünleri zabıta tarafından toplanan Zeynep Karabıyık'ı (91) Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, köyünde ziyaret etti. Başkan Dündar, bundan sonra Zeynep Karabıyık'ın istediği zaman gidip Tahtakale Meydanı'nda ürünlerini satabileceğini söyledi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta başında Tahtakale Meydanı'nda kaldırım işgallerine karşı uygulama yaptı. Meydanda, yaya ve araç trafiği yoğunluğu yaşanmasından dolayı saat 13.00'e kadar satış yapmalarına izin verilen üreticiler, iddiaya göre satışlarına saat 13.00'ten sonra da devam etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri, harekete geçti. Buradaki satıcıların tezgahlarını toplayan ekipler, tarlasında yetiştirdiği ürünleri sokakta satan Zeynep Karabıyık'ın ürünlerini de topladı.

BAŞKAN DÜNDAR'DAN ZEYNEP TEYZEYE ZİYARET

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Zeynep Karabıyık'ı ceviz topladığı Yiğitali köyündeki bahçesinde ziyaret etti. Yaşlı kadın ile bahçede oturan Başkan Dündar, bundan sonra Zeynep Karabıyık'ın istediği zaman gidip, Tahtakale Meydanı'nda ürünlerini satabileceğini söyledi. Tahtakale Çarşısı'nın dağ yöresindeki köylerde üretim yapan vatandaşların ürünlerini sattığı bir nokta olduğuna vurgu yapan Dündar, "Bizler Tahtakale Çarşısı ve Meydanı'nda dağ köylerindeki üreticilerimizin yetiştirdikleri ürünlerini satmasını istiyoruz. Fakat görüyoruz ki, bazı kişiler pazardan aldıkları ürünleri köyde yetiştirilmiş gibi oraya götürerek satıyor. Biz bu durumu engellemek istiyoruz. Zeynep teyzemizin tezgahına kimse dokunamaz. Yetiştirdikleri ürünleri her zaman orada satacaktır. Çünkü teyzemiz kendi ürününü toplayarak orada satıyor. Bizlerin ve vatandaşın da istediği bu. Dağ yöresinde yetiştirilen ürünlerin orada satılması. Biz Zeynep teyzemizi bu konuda destekliyoruz. Bundan sonra da onu oradan kimse kaldıramaz. Çarşımızın o noktasını köylü üreticilerimiz için daha da güzel hale getireceğiz. Zeynep teyzemiz oranın bereketi. Herkesi de Allah O'nun gibi alın teriyle parasını kazananlardan yapsın" dedi.

'ÇOK ÜZÜLDÜM, HATTA AĞLADIM'

Zabıta ekipleri tarafından ürünlerinin toplandığı, daha sonra geri verildiğini belirten Zeynep Karabıyık, "Ben 60 yıldır, buradaki köylü pazarına geliyorum. O gün de ürünlerimi pazara getirdim. Öğle saatlerinde mallarımızı kaldırmamızı söylediler. Biz de mallarımızı topladık. Daha sonra saat 17.00 gibi tekrar ürünlerimi koydum. Tekrar gelip mallarımızı toplamamız istendi. Biraz yavaş topladık, bu sırada ürünlerimizi toplamaya başladılar. Biz, güzellikle geri almak istedik mallarımızı ama vermediler. Birbirimize kırgınlık oldu. Benim çadırımı da aldılar. Biz burada muhabbetle, güzellikle oturmak istiyoruz. Ben doğduğumdan beri buralıyım. Beni buradan ayırmasınlar. Tek isteğimiz burada rahatça ürünlerimizi satmak. Ne olur bizi başka yere atmasınlar. Akşama kadar satış yapmak istiyoruz. O gün çok üzüldüm. Hatta ağladım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Başkan'dan açıklama

-Zeynep teyzeden açıklama

-Tezgah açan teyzeden görüntüler

-Teyzenin başkan ile buluşması

-Zabıtanın tezgahları toplaması

Süre: 5.52 Boyut: 657 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

