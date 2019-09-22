Dha yurt bülteni-17

Nazillili astsubay son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, tabancasıyla yaşamına son veren Jandarma Astsubay Çavuş Berkan E., memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Dikili'de görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Berkan E., 20 Eylül'de tabancasıyla yaşamına son verdi. 1 yıllık evli olan ve ailevi sorunları nedeniyle intihar ettiği ileri sürülen Astsubay Berkan E. için bugün memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Astsubay Berkan E.'nin cenazesi Nazilli Koca Cami'ye getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Burada düzenlenen cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı İYİ Parti'li Kürşat Engin Özcan, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, askeri yetkililer; Berkan E.'nin ailesi ve arkadaşları katıldı. Cenazede, Berkan E.'nin babası İsmet E., eşi Hülya E. ve kardeşi Berkay E. güçlükle ayakta durabildi.

Öğle namazının ardından kılınan namazından sonra İl Jandarma Komutanlığı Tören Mangası tarafından tabutu bir süre omuzlarda taşınan Astsubay Berkan E., daha sonra cenaze aracına konularak götürüldüğü Eğriboyun Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Berkan E.'nin (Eyiol) eşi Hülya E. ile fotoğrafı

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Berkan E.'nin cenazesinin tören mangası tarafından cenaze aracından alınışı

-Cenazenin askerlerinin omuzlarında cami avlusuna getirilişi.

-Berkan E. (Eyiol) ailesinin cami avlusunda görüntüsü

-Cenazenin tören mangası tarafından omuzlar üzerinde cenaze aracına götürülüşü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

============================

Süslü kadınlar pedallarını özgürlüğe çevirdi

Bisiklet kullanımına yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' eş zamanlı olarak 15 ülke ve 115 şehirde başlatıldı. İzmir merkezli etkinlikte, bisikletlerini süsleyerek Konak Meydanı'nı dolduran yüzlerce kadın, 'Egzoz yerine parfüm, çiçek kokusu' diyerek, süsledikleri bisikletlerin pedalını çevirdi, renkli görüntüler oluşturdu.

Bisiklet kullanımına yönelik farkındalığın arttırılması ve bisiklet kullanıcıları için güvenli bisikletli ulaşım altyapısının oluşturulması amacıyla bu yıl 7'nci kez düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu sene İzmir merkez olmak üzere 15 ülke ve 115 şehirde gerçekleştirildi. Her yıl 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde düzenlenen bisiklet turu, Konak Meydanı'nda başlatıldı. 'Egzoz yerine parfüm, çiçek kokusu' sloganıyla bir araya gelen binlerce kadın, trafikte bisiklete ve kadına saygı için renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleriyle pedala bastı. Konak Meydanı'ndan Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'na kadar bisiklet kullanan kadınlar, tur boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Kadınlar, bisikletlerinin üzerine 'Bisiklete bin dünya değişsin', 'Kadına yakıştı', 'Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir', 'Bisiklet özgürlüktür' gibi yazılar asarken, bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi. Etkinlikte trafik polisleri de yolda güvenlik önlemleri aldı. Kadınlardan bazıları etkinliğe gelin kostümüyle katılırken, bazıları sırtlarına taktıkları kanatlarla melek olmayı tercih etti. Aylar öncesinden kostümlerini hazırlayarak pedal çeviren kadınlar, müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yapan bisiklet turu, çevredekiler tarafından da beğeniyle izlendi.

"DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SÜSLENDİK"

Etkinliğe yoğun bir ilginin olduğunu söyleyen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Sema Gür, "Bu etkinlik 2013 yılında başladı. Bu etkinliğin asıl amacı daha çok kadının bisiklete binmesini sağlamak. Kadınların daha çok yollarda olmasını istiyoruz. Aynı zamanda bisiklet çevreci bir araçtır. Şehir otomobiller tarafından işgal edilmiş durumda. Biz bu turu bisikletin tercih edilmesi için düzenliyoruz. Dikkat çekmeye çalışıyoruz o yüzden bu kadar süslendik. 7 yıl içerisinde her yıl daha çok kadın bisiklete binmeye başladı. Şuan ilgi karşısında benim gözlerim doluyor. İlk yıl tura başladığımızda '5 kişi ya gelir ya gelmez' diye düşünmüştüm. İlk yıl iki yüz kişi gelmişti. Şuan yaklaşık 2 bin kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Biz süslenip bisikletlerimize biniyoruz ve yaklaşık 3 kilometrelik bir yol gidiyoruz. Kadınların yavaş bir şekilde bisiklete binmesi için kısa bir mesafe seçtik. Bisiklete yeni başlayan kadınlar da bize eşlik edecek" dedi.

"AYLAR ÖNCESİNDEN HEYECANLANDIM"

Bisiklet turuna katılan kadınlardan Aylin Gözeten, "Bizim için çok eğlenceli bir gün oluyor. Burası gerçekten rengarenk ve coşkulu. Son 4 yıldır yapılan etkinliklerin hepsine katıldım ve sosyal medyadan bilgim oldu. Burası için özellikle hazırlandım. Öncelikle kıyafet alışverişine çıktım, tütü (Kumaş türü) aldım bisikletimi süsledim. Bisikletime bakım yaptım ve güzel hazırlanmaya çalıştım. Bugün arkadaşlarımla kalabalık bir grup olacağız. Bir iki ay öncesinden bu etkinlik için heyecanım başlamıştı" diye konuştu.

KİMİ MELEK OLDU, KİMİ GELİN

Etkinliğe melek kostümüyle katılan Esra Şen, "4 yıldır bu etkinliğe katılıyorum ve gerçekten çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bu sene de melek olarak buradayım. Kanatları arkadaşımın desteğiyle buldum. Her sene farklı bir kombin yapıyorum. Kadınların barışa ve desteğe ihtiyacı var bu yüzden temizliği, meleği vurgulamak istedim. Buradaki ambiyans çok güzel. Arkadaşlarım ise rock kostümüyle katıldı" şeklinde konuştu. Her sene etkinlik için farklı bir kostüm hazırlayan modacı Dilek Süslüer, "Ben 5'nci kez bu etkinliğe katılıyorum. Her sene buradaki kalabalık daha da çoğalıyor, daha da renkleniyor. Bisiklete dikkat çekmek için olan bu projeyi destekliyorum. Elimden geldiğince bisiklet kullanmaya çalışıyorum. Bugün de buraya gelin kostümüyle katıldım. Geçen yıl da Frida Kahlo kostümüyle etkinliğe katılmıştım. Kadınların Pazar günü zamanlarını ayırıp buraya gelmeleri büyük bir olay" dedi.

"BİSİKLETLER BİZİM EJDERHALARIMIZ"

Etkinliğe Kayseri'den katılan İlknur Vural, "Bu duyguyu İzmir'de yaşamak çok güzel. Otomobilsiz bir dünya hayal ediyorum. Herkes bisiklete binsin. Sokaklar parfüm koksun. Herkes böyle yaşamalı ve çocuklarına da böyle eğitim vermeli. Kayseri'de yaşamama rağmen bugün İzmir'e geldim buranın ambiyansı bambaşka her sene bu etkinliği burada geçirmek istiyorum" diye konuştu.

Birkaç haftadır bu etkinliğe hazırlandığını söyleyen Aynur Aykut, "Bisikletler bizim ejderhalarımız. Bizler gücümüzü bisikletten alıyoruz, bizi hayallerimize götürüyor. İçimizden geldiği gibi maksimum eğlenmek istiyoruz ve bugünü çılgınca geçirmek istiyoruz. Bugünün bir özgürlük günü olduğunu düşünüyorum" dedi.

"AYLAR ÖNCESİNDEN ELBİSELERİMİZİ HAZIRLADIK, SAÇLARIMIZI YAPTIRDIK"

Pedal çeviren kadınlardan Yasemin Unuak, "Bisiklet sürmeyi 38 yaşında öğrendim kendime bisiklet aldım ve her yerde kullanıyorum. Bugün üç arkadaş bu etkinliğe katıldık. Buradaki ambiyans gerçekten çok güzel herkesin bisiklet kullanmasını tavsiye ediyorum. Hem çok rahat hem de sağlıklı. Bugün için aylar öncesinden elbiselerimizi ve süslerimizi hazırladık ve dün hep birlikte kuaföre giderek saçlarımızı yaptırdık. Bisikletlerimizi kiralayıp buraya geldik" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşlarla röp.

-Etkinlikten görüntüler

-Muhabir anonsları

-Etkinliğin startından görüntü

-Müzikler eşliğinde dans eden kadınlardan görüntü

-Alandan genel detay görüntüler

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

============================

Eski mezunlar yıllar sonra buluşup, kep attı



Samsun Ticaret Meslek Lisesi'nden 1972- 2013 yıllarında mezun olanlar, bir araya gelerek, düzenledikleri törende cübbe giyip, kep attı. Eski mezunlar, törene çocukları ve torunları ile katıldı.

Kentte, şimdiki adı İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan Samsun Ticaret Meslek Lisesi'nin 1972- 2013 mezunları, yıllar sonra buluştu. Okulun kimya öğretmeni Mehmet Emin Kocacan tarafından organize edilen etkinlikte, eski mezunlar bir araya geldi. Cübbe giyen öğrenciler, etkinlikte kep attı. Çocukları ve torunları ile törene katılan mezunlara, başarı belgesi verildi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, okul müdürü Hakan Sarıözkan, Ticaretliler Derneği Başkanı Emin Kırbıyık ve kimya öğretmeni Mehmet Emin Kocacan eski mezunlara başarı belgelerini dağıttı. Almanya, Hollanda, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kayseri gibi farklı ülke ve illerden gelen eski mezunlar, hatıra fotoğrafları çektirdi.

'İÇİMİZDE UKDE KALMIŞTI'

Kimya öğretmeni Mehmet Emin Kocacan, törendeki coşkunun kendilerine güç verdiğini belirterek, "Mezunlarımızdan ve öğretmenlerimizden ebediyete uğurladıklarımızı rahmetle anıyoruz. Eski mezunlarımızın bu coşkusunu görmek, geleceği kurma çabalarımızda yanı başımızda duran hazır kuvvettir bizim için" dedi.

Lisenin 2004 yılı mezunu Duygu Keser ise "Benim mezun olduğum dönemlerde böyle kep atma gibi bir şey yoktu. Bu da içimizde ukde kalmıştı. 15 yıl sonra okulumuzun kep atma törenindeyim" diye konuştu.

ANNESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Duygu Keser ile birlikte buluşmaya gelen kızı Rümeysa Azra Kitap da "Bu yaşımda ben annemin kep atma törenini görüyorum. Annemle gurur duyuyorum. Annemin adına ben de mutluyum" dedi.

Akrabalarıyla törene katılan 1974- 1975 mezunu Hatice Ömür ise "Mehmet Emin Kocacan'ın organizesiyle böyle bir şeyi duyduğumuzda çok mutlu olduk ve heyecanlandık. Ağabeyim de İstanbul'dan bu an için geldi" diye konuştu.

'40 YIL SONRA KEP ATTIM'

Eski mezun Mehmet Ömür de "Ben 40 yıl sonra kep attım. Buradan çok hocalarımız geldi geçti. Birçoğu rahmetli oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-HD

-Eski mezunlardan detay

-Bando gösterisinden detay

-Eski mezunların kırmızı halıdan geçişleri

-Kimya Öğretmeni Mehmet Emin Kocacan'ın konuşması

-2004 yılı mezunu Duygu Keser ile röportaj

-Duygu Keser'in kızı Rümeysa Azra Kitap ile röportaj

-1974 – 1975 mezunu Hatice Ömür ile röportaj

-1972 – 1973 mezunu Mehmet Ömür ile röportaj

-Mezuniyet kütüğüne plaka çakılması

-Mezuniyet pastasının kesilmesi

-Keplerin havaya fırlatılması

HABER-KAMERA: GÖKHAN İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA