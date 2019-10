Dha yurt bülteni - 17

TBMM Başkanı Şentop: Sınırlarımızın bitişiğinde terör oluşumuna müsaade etmeme kararlılığındayız

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulmadığı taktirde Türkiye'nin o bölgede sınır ötesini terörden temizleme gücüne sahip olduğu belirterek, "Biz sınırlarımızın hemen bitişiğinde, öbür tarafında bir terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz. Bunu kimsenin test etmeye kalkmaması lazım, ben bunu Suriye'de aktif olarak bulunan bütün güçlerinde fark ettiği kanaatindeyim. Eğer oradaki bölge terör ve teröristlerden arındırılmadığı halde başka bir ihtimal daha var arındırılmadığı zaman Türkiye sınır ötesi operasyonla da bunu gerçekleştirecek güçte ve kararlılıktadır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi'nin(NKÜ) yeni akademik yılı açılış törenine katıldı. Öğrencilere seslenen ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapması planan harekatı değinen Şentop, 1'inci Dünya Savaşı'nın hala sona ermediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Suriye'de yaşanan çatışmanın altında esasen batının 1'inci Dünya Savaşı'nda ortaya koyduğu ama gerçekleştiremediği hedefler yatmaktadır. Onlar Türkleri, Orta Anadolu da toplayıp Güneydoğusu'nda ve Kuzeydoğusu'nda iki ayrı devlet kurmak arzusundaydılar. 100 yıl önce Türkiye çok zor şartlar altında yarım asırdan fazla bir zaman kesintisiz devam eden bir savaş sonrasında ekonomik yıkım, nüfus kaybı, toprak kaybı içerisinde çok ağır şartlardayken bu projeye hayır demiş, diyebilmiş ve o kadar ağır şartlarda olmasına rağmen savaşarak bu projeyi uygulanamaz hale getirmiştir. 100 yıl sonra bugün de Türkiye aynı kararlılıkta misak-ı milli sınırları içerisinde böyle bir operasyona, bir ameliyata müsaade etmeyeceğini kesinlikle ve yüksek dille dünyaya haykırmaktadır. Bu bakımdan Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan Irak ve Suriye'deki asayişsizlik ve ekonomik siyasi bakımdan yönetilemez bir devlet olma imkanını fırsatını Türkiye'nin güneyinde bir terör örgütüne ara açmak için istismar ettiler kullandılar. Türkiye uzun zamandır Suriye'de özellikle bir terör örgütünün yarım asra yakın Türkiye'de mücadele ettiğimiz örgütün uzantısı PYD/YPG'nin orada bir terör alanı oluşturmasına müsaade etmeyeceğini uzun zamandır söylüyor. Türkiye'nin maksadı sınırları ötesinde mutlaka bir operasyon gerçekleştirmek değildir, Türkiye'nin maksadı sınırlarının dibinde bir terör yapılanmasına müsaade etmemektir."

Güvenli bölge oluşturulmadığı taktirde Türkiye'nin o bölgede sınır ötesini terörden temizleme gücüne sahip olduğunun altını çizen Şentop, "Bunun nasıl sağlanacağı önemlidir, Türkiye bu konuda müzakereler, görüşmeler yoluyla hareket etmeyi her zaman tercih etmiştir bunu denemiştir, denemektedir. Ama bu başarılı olmadığı takdirde sınır ötesi operasyonda dahil olmak üzere her türlü ihtimali Türkiye düşünmekte, planlamakta veya gerçekleştirmekte bir an bile tereddüt etmeyecektir. Biz sınırlarımızın hemen bitişiğinde, öbür tarafında bir terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz. Bunu kimsenin test etmeye kalkmaması lazım, ben bunu Suriye'de aktif olarak bulunan bütün güçlerinde fark ettiği kanaatindeyim. Eğer oradaki bölge terör ve teröristlerden arındırılmadığı halde başka bir ihtimal daha var arındırılmadığı zaman Türkiye sınır ötesi operasyonla da bunu gerçekleştirecek güçte ve kararlılıktadır" dedi.

Akademik yıl açılışında ilk dersi veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Tekirdağ Valisi Aziz yıldırım ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından Elif tablosu ve bir öğrencinin yağlı boya ile çizdiği Şentop'un portresi hediye edildi.

ÇELİK YELEK VE MİĞFERLE GETİRİLDİ

Kumayı kabul etmeyen 11 çocuğunun annesi ile kızını öldürdü (2)

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kuma kabul etmeyen eşi Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya'yı öldüren Bünyamin Solmaz, akşam saatlerinde adliyeye getirildi. Akrep olarak bilinen zırhlı jandarma araçlarının eşlik ettiği minibüsten indirilen Bünyamin Solmaz, çelik yelek ve kafasında miğferle adliye binasına alındı. Karısı ve kızını öldüren Solmaz, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

TIR dehşetinde babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı (3)

ANNE - OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, yol kenarındaki durağa dalması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hanım Solmaz (38) ve oğlu Teyfik Solmaz (2) için bugün memleketleri Bursa'da cenaze töreni düzenlendi. Osmangazi ilçesindeki Tuna Camii'nde, ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde, baba Faruk Solmaz ve yakınlarının, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Hanım Solmaz ve oğlu Teyfik Solmaz'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından götürüldüğü Hamitler Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gediz Nehri'nde balık ölümleri devam ediyor



İZMİR'in Foça ve Menemen ilçeleri arasındaki Gediz Nehri'nde kirlilik nedeniyle yaşanan balık ölümleri 1 aydır devam ediyor. Devlet Su İşleri'nin (DSİ), sulama kanallarına giden suyu kestiğini belirten Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, yetkililerin bir açıklama yapmadığını belirterek, kirliliğin giderilmesi için önlem alınmasını istedi.

Gediz Nehri'nin geçtiği Foça'ya bağlı Gerenköy ile Menemen'e bağlı Maltepe mahalleleri arasında meydana gelen balık ölümleri 1 aydır devam ediyor. Çoğunluğu sazan olan irili ufaklı birçok balığın, sudaki kirlilik nedeniyle öldüğü belirtildi. Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, çiftçilerle beraber bölgedeki arazileri inceledi. Sulama kanallarına Emiralem regülatöründen aktarılan kirli suyun kesildiğini belirten Demirbaş, konu hakkında şunları söyledi:

"Gediz'de balık ölümleri devam ediyor. Yetkililerden hala açıklama yok. Bu suyla bir şey olmayacağını ve insan sağlığına zarar vereceğini bilen çiftçi arkadaşlarımız sulama yapmıyor. Gediz Nehri'nden ve körfezden tutulan balıklar, insan sağlığını tehdit ediyor. Gediz kıyısındaki sanayi tesislerinden kaynaklanan kirliliğin önlenmesini istiyoruz."

Çırçır fabrikasının deposu yandı, tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi

İZMİR'in Foça ilçesinde, bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangında, 300 ton kullanılamaz hale geldi. Yangın, 8 itfaiye aracının 3 saat süren çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

Foça'nın Gerenköy Mahallesi'ndeki bir firmaya ait çırçır fabrikasında, bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Depo bölümününde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden fabrika çalışanları, durumu itfaiyeye bildirirken bir yandan depodaki pamukların alevlerin ulaşmadığı kısmını dozer yardımıyla diğer depolara aktarmaya çalıştı. İhbar üzerine söz konusu fabrikaya Foça, Bağarası, Menemen, Seyrek ve Aliağa İtfaiye gruplarına bağlı 8 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, su sıkarak yangını 3 saatte güçlükle söndürdü. Yangında 300 ton pamuk yanarak ve söndürme çalışmaları sırasında sıkılan su nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Öğrenciler poşet kullanımına dikkat çekti

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri poşet kullanımının zararlarını ellerinde döviz ve pankartlarla pazarda dolaşarak anlattı.

Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri ve Görsel Sanatlar Öğretmeni İlkay İlknur Ünver Avaçar ile birlikte ilçe pazarında poşet kullanımının zararlarını anlattı. Öğrencilerden biri '7. Kıta Temsilciliği' gibi giyinerek meydanlarda dolaştı. Vatandaşların ilginç bakışları içerisinde çarşıda gezen öğrenciler poşet kullanımının zararlarını anlatmaya çalıştı. Öğrencilerden Sümeyra Kaygısız, "Biz çöp poşetinin kullanımının azaltılmasını istiyoruz. Bu yüzden dikkat çekmek için böyle bir proje yaptık. Projemizi de pazarda bulunanlara anlattık. Çöp poşetinin azaltırsanız sevinirim" dedi.

Görsel Sanatlar öğretmeni İlkay İlknur Ünver Avaçar, ise derslerde denizlerdeki kirlilik oranlarını işlediklerini belitrterek, "Farklılık yaratmak adına öğrencilerimizden güzel bir pano hazırlamasını istemiştik. Öğrenciler ilk önce pano hazırlamaya başladılar ama bu gurubumdaki öğrencilerim, bana çok farklı proje ile geldiler. Son zamanlarda 7. Kıta diye bir ülkenin var olduğu ve kamu spotu şeklinde birçok haber kanallarında görmüştük. Çocuklar bunların bana bilinçlendirmesini Domaniç'te yapabiliriz diye bir fikir ile geldiler. Bu benim çok hoşuma gitti. Hatta öğrencilerimiz kendisi dedi ki 'ben öğrenci olarak gelebilirim Domaniç'e ve bu şekilde tanıtım yapabiliriz' dediler ve 7. Kıtadan gelen öğrencimiz diğer arkadaşları ile birlikte poşet kullanımının zararlarını anlatmak istedikleri için halkın içine indiler" şeklinde konuştu.

