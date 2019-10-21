DHA YURT BÜLTENİ - 17

Havadan görüntülerle teröristlerin kaçış koridorları

TERÖRİSTLERİN, SİHA VE İHA'LARA KARŞI CADDELERİ SAC PLAKALARLA ÖRTMELERİ İLK DEFA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusundaki PKK/YPG'li teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından biri olan Resulayn kent merkezi havadan görüntülendi. Resulayn kent merkezinin büyük bir bölümünde teröristlerin SİHA ve İHA'lara karşı caddeleri sac plakalarla örttükleri ilk defa havadan çekilen görüntülere de yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye ile ABD arasında, 'Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta süre, yarın saat 20.00'de sona eriyor. Harekatın önemli noktalarından Resulayn ilçe merkezi havadan görüntülendi. Resulayn kent merkezinin ana caddelerinin sac plakalarla örttükleri ortaya çıktı. Kentin doğusu, batısı ve Türkiye sınırına kadar uzanan koridorların, harekat başlamadan birkaç ay öncesinde yapıldığı öğrenildi. YPG/PKK'lıl teröristlerin, sac plakalardan koridorlarla SİHA ve İHA'lara karşı önlem aldığı ortaya çıktı. Resulayn'ın birçok yerini tüneller kazan teröristlerin, kentin büyük bir bölümünü kapladıkları sac ve brandalar ilk kez havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Resulayn'ın havadan görüntüleri

-Resulayn'daki teröristlerin caddeleri kapladığı koridorlar

-Resulayn kent merkezi

-Resulayn'dan yükselen dumanlar

Haber-Kamera: DHA)

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Gaziantep'te iki şehit için uğurlama töreni

FIRAT'ın doğusunda yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Uzman Onbaşı Umut Coşkun (29) ve Azez'e yakın olan Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (23), tedavi gördükleri hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehitler, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda 15 Ekim'de teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Umut Coşkun ile 11 Ekim'de Azez'e yakın olan Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesine YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan havanlı saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, tedavi gördükleri Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehitler için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Davut Gül, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, belediye başkanları, şehitlerin aileleri ve bürokratlar katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek üzere askeri kargo uçağına konuldu. Kırşehirli olan şehit Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un cenazesinin toprağa verilmek üzere Ankara'ya, Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin cenazesinin ise memleketi Samsun'a gönderildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Törene katılanlar

Şehidin yakınları

Saygı duruşu

Şehidin yakınlarının ağlaması

Dua edilmesi

Şehitlerin naaşlarının uçağa konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 652 MB

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Dövdüğü gelininin evini yaktı (2)

KAYINPEDER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyimine karıştığı gelini Fatma Selen Ö.'yü dövüp hastanelik eden ve uzaklaştırma kararıyla serbest bırakılan, bunun üzerine sinirlenip, dün akşam, oğlu ve gelinine ait evi ateşe verince gözaltına alınan M.Ö., evi yaktığına dair bir kanıt bulunamayınca ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılığın talimatı üzerine yeniden gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli),

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Emine Bulut'u öldüren eski eşe müebbet hapis (3)

'MÜEBBETE İNFAZ HÜKÜMLERİ UYGULANIYOR'

Sanık Fedai Varan'ın müebbet hapisle cezalandırıldığı duruşmanın ardından Emine Bulut'un ailesinin avukatlar ve gözlemci avukatlar, adliye önünde açıklama yaptı. Ailenin avukatı Turgay Özcan, Fedai Varan hakkında verilen cezanın kendilerini kısmen tatmin ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Biz 'ağırlaştırılmış hapis cezası' bekliyorduk. Gerekçeli kararı görmedik. Gerekçeli karar bize çok şeyi de anlatacaktır. Sanık en başından itibaren susma hakkını kullandı. Susma hakkını kullanması esasında 'suçunu reddetti' anlamına geliyor ama dosya kapsamı içine baktığımız zaman sanığın bu suçu tasarlayarak, bilerek, kasten işlediği net olarak belli. Emine Bulut'un burada öldürülmesinin en önemli sebebi kadın olması. Kadın hisleriyle çocuğunu korumak isterken, babasıyla ilişkilerini koparmasın mantığıyla hareket etmesi sonucunda karşı taraf çocuk üzerinden Emine Bulut'a ulaşarak, onu hunharca katletti. Müebbet hapis cezasında infaz hükümleri uygulanıyor. Kapalı cezaevinde bir süre kaldıktan sonra açık cezaevine çıkıyor, sonra denetimli serbestlik hükümlerine tabi olarak dışarı çıkıyor. Ağırlaştırılmış müebbet olsaydı bunlar olamayacaktı."

'BİR ÜST MAHKEMEYE GİDECEĞİZ'

Aile avukatlarından Esra Nur Saraçoğlulları ise, bir üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını kaydederek, "Emine Bulut cinayeti, 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme', bizce katletme. Mahkeme yalnızca, müebbet hükümlerini uyguladı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmelidir. Biz üst mahkemeye gideceğiz. Sanık hiç konuşmadı ama dosyada suçu işlediğini kabul etti. Sanık vekili dosyaya girmemiş eksik kalmış hususlar konusunda savunma yaptı" diye konuştu.

CEZA BİZİ TATMİN ETMEDİ'

Gözlemci olarak davayı izleyen İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Birsen Baş Topaloğlu, Fedai Varan'ın aldığı cezanın kendilerini tatmin etmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"İddianamede ve savcı mütalaasında Fedai Varan'ın 'canavarca hisle ve tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılması istenmişti. Müebbet hapis cezasıyla, 'nitelikli adam öldürmekten' verilecek olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı farklıdır. Bu şekilde biz bunu istemiyoruz. Çünkü burada bir kadın cinayeti söz konusudur. Yargıtay'ın kadın cinayetleri konusunda kriterlerini değiştirmesi gerekmektedir. Baroların müdahil olması konusunda da kriterler değiştirilmelidir. Gerekirse yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu durumda sanığın iyi niyetle ve koşullu tahliye hükümlerinin uygulanması durumunda erken tahliye söz konusu olacaktır. Bilhassa ceza infaz yasasında meydana getirilen ve oluşturulmak istenen indirimler söz konusu olduğunda iyice bu ceza inecektir. Bu sebeple bizi tatmin etmemiştir. 'Nitelikli adam öldürmekten' ceza verilmesi gerekirdi."

Kırıkkale

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Emine Bulut'u öldüren eski eşe müebbet hapis (4)

BAŞSAVCILIK: KARAR İSTİNAF EDİLECEK

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski eşi Emine Bulut'u, 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararı, İstinaf Mahkemesi'ne götürülecek.

Başsavcılık, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Fedai Varan'a verilen müebbet hapis kararı ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Emine Bulut'un, 18 Ağustos 2019 tarihinde, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan tarafından bıçakla boğaz, sol kol, göğüs kısmından yaralanması sonucu hastanede yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Emine Bulut'un öldürülmesi olayına ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi ile sanık hakkında, TCK'nın 82/1 (a), (b) maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı kaydedildi. Sanığın 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan yapılan yargılaması sonucunda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasına kısmen aykırı olarak, TCK'nın 81/1. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anımsatılarak, "Sanık hakkında, haksız tahrik ve diğer takdiri indirim sebeplerinin uygulanmadığı, anılan kararın, resen istinafa tabii olmasının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığımızca da istinaf edileceği hususu; kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur" denildi.

Kırıkkale

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Evini kurtarmak için açtığı menfezde akıntıya kapılıp, ölmüş (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Giresun'un Eynesil ilçesinde, meydana gelen sel ve heyelanda kaybolduktan bir süre sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşılan Hasan Zamba (74) için ilçedeki Yeşiltepe Cami'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, İl Müftüsü Muhittin Oral ve çok sayıda kişi katıldı. Evinin 300 metre yukarısındaki menfezi açmaya çalışırken, kapıldığı akıntıda hayatını kaybettiği belirlenen 10 çocuk babası Zamba, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazeden görüntüler

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/GİRESUN-DHA

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Pamukova'da Ayva Festivali

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde 4'üncüsü düzenlen Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali'nde, ayva üreticileri ürünlerini sergilerken, festival kapsamında renkli etkinlikler gerçekleştirildi.

Pamukova'da ayva üreticilerini desteklemek için gerçekleştirilen Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali büyük bir katılımla gerçekleşti. Hafta sonu düzenlenen festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, kurulan stantlarda yöresel ürünler ve ayvalar tanıtıldı. Festival kapsamında satranç turnuvası, uçurtma şenliği ve model araba gösterileri de düzenlendi.

Çeşitli etkinlikler yer alan festivalin geçen senelere nazaran daha da renkli geçtiğini belirten Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün, "Festivalin bu yıl dördüncüsünü düzenledik. Türkiye'de yetişen ayvanın büyük bir kısmı burada üretiliyor. Yaylalarımızda eşsiz aroması ile çileğimiz, ovalarımızda meyve ve sebzenin en güzeli bu verimli toprağın bağrından çıkıyor. Çalışkan Anadolu kadınımız binbir zahmetle ürettiği salçayı, turşuyu, tarhanayı satmak için bu güzel günleri iple çekiyor. Cefakar çiftçimizin çocuk gibi özenle büyüttüğü sebze ve meyvenin tatları yüzleri gülümsetiyor. Bu yılki festivalimizi geçen senelere nazaran daha da renklendirdik. İl Satranç Federasyonu ile ortaklaşa Satranç Turnuvası düzenledik. Etkinliğimiz model araba gösterileri, uçurtma şenliği ile daha da zenginleşti.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Festival alanı

Kortej yürüyüşü

Uçurtma şenliği

Ayvalardan görüntü

Detaylar

HABER: Aziz GÜVENER/KAMERA: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya),

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Koruma altındaki 8 asırlık zeytin ağacından hasat

MERSİN'de koruma altındaki 8 asırlık zeytin ağacından ilk ürün hasatı gerçekleştirildi.

4 sene önce hızarın önünden alınarak kesilmekten kurtarılan ağaç, 2 yaşında zeytin ağacıyla aşılandıktan sonra yeniden hayat buldu. Türk Dünyası Alparslan Türkeş Parkı'nda korumaya alınan ve ürün veren 8 asırlık zeytin ağacı, bereketin simgesi oldu. Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan parkta bakımları özel olarak yapılan Toroslar'ın asırlık anıt ağacı 'gemlik' ve 'harap' olmak üzere 2 cins zeytin veriyor. Tarih kokan zeytin ağacının sezonun ilk mahsulü olması dolayısıyla hasadına giden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Meyvesi ve gölgesi ile nesilleri yaşatan, yeryüzünün armağanı zeytin ağaçlarımızın kıymetini biliyoruz. Hayata uzattığımız, birlik ve sevginin simgesi zeytin dallarımızdan ürün topluyoruz. Bakımlarını titizlikle yaptırdığımız kök salma ilaçları, bakım ve özel sulama çalışmalarının ardından meyve vermeye başlayan bu anıt ağacımızın manevi bir özelliği var. Hızarcının önünde odun olmayı bekleyen bu zeytin kütüğü tam 800 yıllık yani 8 asırlık. Kim bilir 800 yıl önce bu ağaçtan toplanan zeytinleri kimler yedi? Dolayısıyla manevi bir hatırası da olan ağaçtan zeytin yeme şansına sahip olduğumuz için mutluyuz" dedi.

İLÇENİN SİMGESİ HALİNE GELDİ

Köklerinden yeniden doğuşun simgesi olan zeytin ağacının, tarım, çevre ve doğa duyarlılığı anlamında da ayrıca bir önemi olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Toroslarımıza dikildiği günden bu yana, her yıl yaklaşık 10-12 kilo ürün veren bu ağacımız, ilçemizin ve ilimizin simgelerinden biri haline geldiği için adına anıt ağaç diyoruz. Hem çevreye sahip çıkmak hem de farkındalık oluşturarak zeytin ağaçlarının yok olmaması yönünde yaptığımız bu çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anıt ağacımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnşallah daha çok uzun yıllar bu ağaçtan zeytin yiyeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ağacın çevresindeki koruma

-Daldaki zeytinin görüntüsü

-Kütüğün görüntüsü

-Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konuşması

-Başkan Yılmaz, zeytin toplarken

-Ağaçtan genel ve detay

(BOYUT: 372 MB)(1,58 DK)

Haber-Kamera: MERSİN,