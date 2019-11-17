DHA YURT BÜLTENİ-17

Uygulama noktasında otomobilin çarptığı Uzman Çavuş şehit oldu, 1 asker yaralı

BİLECİK Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya (25), Bozüyük karayolunda Asayiş uygulaması yapmak için yol ortasına dubaları yerleştirdiği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Kazada Uzman Çavış Salim Kayın (24) yaralanırken, otomobil sürücüsü Yaşar G. (60) gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bilecik-Bozüyük yolunda meydana geldi. Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya, görevli personelle birlikte asayiş uygulaması yapmak için Soğuksu mevkiine geldi. Araçtan indirdikleri dubaları yol ortasına dizen Kaya'ya ve arkadaşı Uzman Çavuş Salim Kayın'a, Yaşar D. yönetimindeki 11 AAH 447 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Kaya ve Kayın ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mert Kaya doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yaşar D., Bilecik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifadesi için Bilecik Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

'KONTROLSÜZ BİR ARAÇ ÇARPMIŞ'

Acı haberi alan Uzman Çavuş Mert Kaya'nın meslektaşları hastaneye geldi. Ayrıca Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu da hastaneye gelip kazayla ilgili bilgi aldı. Vali Bilal Şentürk, kontrolsüz bir aracın Uzman Çavuş Mert Kaya'ya çarparak şehit ettiğini ifade ederek, "Maalesef bir şehidimiz var. Uzmanımız şehit oldu yol kontrolünde. Kontrolsüz giriş yapan bir aracın çarpmasından dolayı. Yaralımızın durumu iyi çok şükür. Ama uzmanımızı kaybettik başımız sağ olsun" dedi. Kazada hayatını kaybeden Mert Kaya'nın Gümüşhaneli olduğu ve 1 ay kadar öncede nişanlandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-Bilecik Devlet Hastanesi acil girişi

-Kaza yapan şoförün acil çıkışı

-Vali Bilal Şentürk'ün açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK,

====================================

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yolcu minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı, minibüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Mustafa Kemal Bulvarı ile 804 Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ali Rıza Cunda (53) yönetimindeki 48 BB 3145 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Ramazan Bozkurt'un (40) kullandığı 48 ABS 804 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki Eymen Mecid Bozkurt (5), Eslima Nesrin Yücel (9), Ecrin Bozkurt (12) ve Mustafa Aras (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, otomobil sürücüsü Ramazan Bozkurt doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

KAZA ANI MİNİBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı yolcu minibüsünün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde hareket halindeki minibüsün önüne çıkan otomobile çarptığı görülüyor. Çarpışmanın şiddetiyle koltuğundan fırlayan minibüs şoförü kameranın acısından çıkarken, kaza yerinden çığlık sesleri yükseliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Güvenlik kamerasına yansıyan çarpışma anı

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE(Muğla),

==============================

Edirne'de düğünde başlayan kavga kanlı bitti: 11 yaralı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde iki grup arasında düğünde başlayan ve bir gün sonraya taşınan kavga kanlı bitti. İddiaya göre C.D. beraberinde üç arkadaşı ile birlikte, aralarında husumet bulunan ve bir gün önce düğünde tartıştığı M.A.'nın bulunduğu Kahvehanenin önüne gelerek tüfeklerle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonrası 11 kişi yaralandı.

DÜĞÜNDE MUŞTA İLE YARALADI

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde dün gece iki grup arasında düğünde başlayan tartışma, bugün silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan C.D. ile M.A., dün gece tanıdıklarının düğününde karşılaştı. Burada çıkan tartışmada C.D.'nin muşta ile vurduğu M.A. kaşından yaraladı. Yaralı M.A, dün gece Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne giderek kaşına 12 dikiş atıldı. M.A.'nın şikayeti üzerine C.D. gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi alınan C.D. serbest bırakıldı.

SERBEST KALDI KIRAATHANEYİ TARADI

Serbest kalan C.D., bugün beraberinde arkadaşları E.D., H.T ve B.B. ile birlikte silahlarla M.A.'nın bulunduğu kahvehanenin önüne gelerek tüfeklerle rastgele ateş açtı. Çevrede korku ve paniğe neden olan saldırıda, saçmaların isabet ettiği 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren C.D., E.D., H.T. ve B.B., gözaltına alındı.

Çöpköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Arslan, iki grup arasında daha önceden husumet olduğunu belirterek, "Olayın başlangıç noktası dün gece bizim köye yakın olan Sultanşah Köyü'nde düğünde başlıyor. Düğünde C.D, arabaya binerken elinde muşta ile M.E.'yu vurup kaşını yarıyor. Ardından hastaneye gidip tedavi oluyor ve bu sırada C.D., savcılık tarafından sserbest bırakılıyor. Bugün öğlen saatlerinde C.D., yanında getirdiği 4 kişiyle birlikte Çöpkey Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinden oğlumun bulunduğu iş yeri önüne arabaya gelip tüfekle tarıyorlar. Bu sırada dışarıda oturan 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri geldi, jandarma inceleme yaptı. Daha önce köyümüzde böyle bir şey olmadı. Yaralıların durumu iyi olduğunu öğrendik." dedi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulaması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Çöpköy tabelası

Kahveden detay

Mustafa Arslan ile röp.

Jandarmadan detay

Vatandaş ile röp.

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,

=====================================

Kayseri'de TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

UZMAN ÇAVUŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 4 yaralıdan Uzman Çavuş Murat Savucu (26), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli 1 çocuk babası Savucu'nun Bingöl Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı ve yıllık izne ayrıldığı öğrenildi. Diğer 3 yaralının tedavilerine ise hastanelerde dtevam ediliyor.

Haber: Özer KAYA/ KAYSERİ,

=============================

Bir deniz iki yaka 'danslarla' kol kola

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 'Bir deniz iki yaka kol kola' sloganıyla Ege Dostluk Dansları buluşması yapıldı. Ege'deki dostluğu dansla pekiştirme amacıyla 4'üncüsü düzenlenen etkinlikte, Bozcaada'dan Datça'ya, İstanbul'dan Ayvalık ve Midilli'ye dans toplulukları bir arada dans ederken, Ege'nin iki yakasının dans kültürlerinin benzerlikleri ve etkileşimi de gündeme getirildi.

Ayvalık ilçesindeki 4'üncü Uluslararası Ayvalık Sirtaki Haftası, 16 Kasım Cumartesi günü başladı. Ayvalık Dans Akademi'den dans eğitmeni Can Çinte öncülüğünde gerçekleştirilen iki günlük etkinliğin açılışı, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Etkinlik kapsamında dans atölyelerinin yanı sıra Evrim Ateşler'in konuşmacı olarak katıldığı 'Rembetiko' konulu seminer düzenlendi. Grup Ezgi konserinin ardından topluluklar performanslarını sergiledi. Katılımcı dans gruplarına ödülleri verildi. İlk günkü etkinlikler, gala yemeğiyle sona erdi.

Ege'nin iki yakasına ait kültürün ortak yönleri olan dans ve müziklerinin tartışıldığı etkinliğin bugünkü bölümünde ise, Cunda Kültür Merkezi'nde 'workshop' yapıldı. Ayvalık Dans Akademinin sirtaki ve zeybek gösterisinin ardından, Çanakkale, Bursa, Bandırma, Dikili, İstanbul, Ankara, Muğla, Balıkesir, İzmir ve Midilli topluluklarının Cunda Pazar Yeri'ndeki gösterileri halk tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinliğin sonunda Cunda sahil bandında kol kola giren 104 kişi, 'Hasapiko' dansı oynadı. Dans, önceki gün hayatını kaybeden Milli Sporcu ve Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Sabahattin Tatar adına ithaf edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Dans gösterilerinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Kadri KAYA/ AYVALIK(Balıkesir),

==============================

Kastamonu'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü Ahmet Uysal (68) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tosya- Kastamonu yolu Özboyu Köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Uysal yönetimindeki 37 KB 179 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonetteki sürücünün eşi Satiye Uysal (64) ve gelini Sakine Uysal (43) ise yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Uysal'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, Tosya-Kastamonu yolu bir süre ulaşıma kapandı. Kamyonetin çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Haber: Emre ÇİLOĞLU/ TOSYA(Kastamonu),

========================================

Trafik polisi evinde tabancayla kendisini vurdu

İZMİR'in Buca ilçesinde, 1 yıllık trafik polisi Atakan A. (27), tabancayla kendisini vurarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Yıldız Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İzmir'de, 1 yıldır trafik polisi olarak Narko alanda görev yapan Atakan A., iddiaya göre, yalnız yaşadığı evinin salonunda, kendisini tabancayla vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Atakan A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Atakan A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Atakan A.'nın 2013 yılında evlendiği ve 2016 yılında ise eşinden boşandığı için psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Atakan A.'nın intiharının nedeni araştırılırken, acı haber Tekirdağ'da yaşayan ailesine bildirildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

====================================

Otomobil önce kaldırıma sonra ağaca çarptı, 16 yaşındaki sürücü yaralandı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırıma ardından ağaca çarpması sonucu sürücü Neşet Kaymaz (16), ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Hükümet Caddesi Siteler mevkiinde meydana geldi. Neşet Kaymaz, yönetimindeki 55 PN 316 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kaldırıma ardından ağaca çarptı. Kazada, Neşet Kaymaz ağır yaralanırken, babasına ait otomobil de hurdaya döndü. Kaymaz, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kaymaz'ın, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Araç, çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

Haber: Emre ÇİLOĞLU/ TOSYA(Kastamonu),

========================================