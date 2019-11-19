DHA YURT BÜLTENİ - 17

Yangında hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden 1,5 yaşındaki Yasin ve ağabeyi 3 yaşındaki Mert Çolak toprağa verildi.

Dün, Hendek Dereboğazı Mahallesi'nde Çolak ailesine ait tek katlı evde elektrik sobanın devrilmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında Yasin ve ağabeyi Mert Çolak yaşamlarını kaybetti. Yangın sırasında dışarıda bulunan İsa Çolak ile eşi Cansu Çolak olay yerine geldiklerinde çocuklarının öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Bugün çocukların cenazeleri Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'nden alınarak Hendek Yeni Camii'ne getirildi. Baba İsa Çolak çocuklarının cenazeleri başında taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası kardeşlerin cenazeleri Hendek Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Babanın taziyeleri kabul etmesi

Cenaze namazı

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER-Kadir KAZIN/HENDEK(Sakarya),

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Sobadan zehirlenen çift ve torunu toprağa verildi

MANİSA'nin Alaşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Eraslan Altıntaş (84), eşi Gülşen Altıntaş (80) ve torunları Hasret Altıntaş (10) toprağa verildi.

Dağhacıyusuf Mahallesi'nde yaşayan Eraslan Altıntaş ve eşi Gülşen Altıntaş ile ara sıra yanlarında kalan torunu Hasret Altıntaş, evdeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Altıntaş çiftinden haber alamayan yakınları şüphelenerek dün saat 16.00 sıralarında eve gitti. Zili defalarca çalan yakınları açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Evdeki 3 kişinin de hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eraslan Altıntaş ve eşi Gülşen Altıntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evdeki Hasret Altıntaş ise yakınları tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hasret Altıntaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsiden sonra cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Alaşehir'in Dağhacıyusuf Mahallesi'ndeki Dağhacıyusuf İlkokulu'nun bahçesine getirildi. Hasret Altıntaş'ın annesi Mefaret Altıntaş, babası Mehmet Altıntaş ve 5 kardeşi, yakınlarını yitirmenin üzüntüsünü yaşadı, gözyaşı döktü. Cenazeye Altıntaş ailesinin yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindide kılınan namaz sonrası ölenler, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Gözü yaşlı anne Mefaret Altıntaş, "Arada sırada büyüklerimizin yanında kalıyordu. Kömür sobasından zehirlenmişler. Çok üzgünüz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ölenlerin fotoğrafı

-Mefaret Altıntaş açıklama

-Cenaze namazından görüntü

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (MANİSA),

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Usta tiyatrocu son yolculuğuna uğurlandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de, kaldığı yaşlı ve bakımevinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu Jale Birsel'in (92) cenazesi Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'ndeki törenin ardından Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Cenazeye, ailesi, sevdikleri ve sanatçı dostları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Birsel için helallik alındı. Birsen'in cenazesi, gözyaşları içinde Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından genel detay görüntü

-Tabutun taşınmasından görüntü

Haber : Hande NAYMAN Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Genç kızdan otobüste 'sözlü taciz' iddiası

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otobüse binen genç kız, karşısında bulunan yaşlı kişinin kendisine, "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" dediğini iddia ederek, sosyal medyada yaşadığı olaya tepki gösterdi.

Olay, Kartepe ile İzmit Umuttepe arasında sefer yapan belediye halk otobüsünde dün meydana geldi. Üniversite öğrencisi N.Y.'nin iddiasına göre, otobüste yaşlı bir kişinin karşısındaki koltuğa oturdu. Yaşlı kişi üniversite öğrencisi kıza, "Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor" dedi. N.Y. yerinden kalkarak, başka bir koltuğa otururken, tartışma devam etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yaşlı kişi, "Çekin, sizin gibi nesle Allah kolaylık versin" derken, genç kız, "Allah Allah benim ailem karışmıyor, sen kimsin" dedi. Yaşlı kişi, "Kızım ben sana karışmıyorum. Karıştırma, edebini takın" derken, genç kız ise, "Ben böyle ahlaksız bir insana nasıl sessiz kalırım" dedi. Bu sırada otobüsü durduran otobüs sürücüsü ise, "Hanımefendi biraz sessiz olur musunuz? Burası tartışma yeri değil" diye uyarıda bulundu. Genç kız, "Hayır ben niye sessiz kalayım" derken, sürücü ise, "Siz bütün milleti rahatsız ediyorsunuz" dedi. Genç kız ise, "Ben rahatsız etmiyorum, beyefendi rahatsız ediyor" diye tepkisini sürdürdü. Sürücü ise, "Dönün bu tarafa tamam, biz sizi dinlemek zorunda değiliz" dedi.

Üniversite öğrencisi N.Y. yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaparak tepki gösterdi:

"Bugün Kocaeli-İzmit saat 13.45'te 255 nolu otobüste yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Sınavıma gitmek için otobüse bindim. Videodaki beyefendinin yan koltuğu boştu ve ben otobüse bindiğimde çantasını koyarak engelledi. Ayakta bekledim. Bir süre sonra karşısındaki koltuk boşaldı ve oturdum. Beyefendi bana doğru 'Senin değerli bir hazinen olsa saklamaz mıydın? Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor' dedi. Şok oldum ve bana ne cüretle bunu söylediğini sordum. ve bunları sadece giyinişimden dolayı duydum. 'Allah bunları yasakladı. Karşımda oturma' dedi. Sinirlenerek yerimi değiştirdim ve ona rağmen susmayıp beni aşağılamaya devam etti. Çevresindeki kişilere beni göstererek, 'Bu kız ne kadar doğru? Gözüm ona kayıyor' gibi cümlelerine devam etti. Ben dayanamayıp, 'Ailem bile bana karışmazken siz nasıl karışıyorsunuz' dedim. ve bunun üzerine, 'Ailenden de senden de hayır gelmez o zaman' dedi. Daha sonra şoför yolda durdu. Bana 'Sus artık. Adam sana bir şey demedi. Yolcuları rahatsız etme. Kimse seni duymak zorunda değil' dedi. Adam da şoför beye teşekkür etti. Otobüsün plakasını aldım ve şoförü şikayet ettim. Fakat bu saygısız adama dair otobüse bindiği saat ve indiği yer hakkında başka bilgim olmadığı için bu yolla bulup, şikayet etmek istiyorum. Gündüz vakti herkesin önünde sözle tacize uğradım. ve asla susup oturmayacağım. Hiçbir kadın böyle adamlar yüzünden korkarak yaşamak zorunda değil. Onlar kendilerinde bu hakkı buluyorlarsa ben de o hadsizler ceza alana kadar bu yaşadığımın arkasındayım."

Görüntü Dökümü

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Otobüste yaşanan tartışma

Haber: Sebahattin AYDIN/KOCAELİ,

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110 yıllık tarihi Kendirli Konağı, eğitim müzesi olacak

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 110 yıllık geçmişi bulunan ve atıl durumda olan Kendirli Konağı, belediye tarafından restore edilerek eğitim müzesine dönüştürülecek.

Bağ Mahallesi'ndeki Merkez Ortaokulu bahçesinde bulunan 110 yıllık Kendirli Konağı binası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden protokolle Kadirli Belediyesi'ne devredildi. Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, atıl durumda olan konağı restore ederek eğitim müzesine dönüştüreceklerini söyledi. Daha önce Eski Cezaevi'ni restore ederek müzeye dönüştürdüklerini hatırlatan Başkan Tarhan, tarihi konağın en kısa zamanda gerekli bakım, onarım ve kullanımı konusunda çalışmalara başlanılacağını kaydetti. Tarhan, "110 yıllık tarihi konak hem okul olarak hem de sağlık ocağı olarak hizmet vermiş. Uzun yıllardan beri de atıl durumda. Aslına uygun olarak restore edeceğimiz konağımızı Kadirli'de eğitim ve kültür alanında yaptığı başarılı çalışmalarla takdir toplayan ve geçen yıl vefat eden emekli öğretmen İrfan Can'ın adını vererek eğitim müzesine dönüştüreceğiz. 2 katlı olarak inşa edilen bu binanın çatısı Marsilya kiremitleriyle döşenmiştir. İçerisinde sekiz oda mevcuttur. Ayrıca bir de bodrum katı bulunmaktadır. Konağın taban ve tavanı ahşap yapılmıştır" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ise, konağın eğitim müzesine dönüştürülmesinin kendilerini mutlu edeceğini kaydetti. Tarihi Konağa ismi verilen emekli öğretmen İrfan Can'ın eşi Kadriye Can ise ailesi adına teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Tarihi konağın görüntüsü

-Pencerelerin ve genel görüntü

-Binandan genel görüntüler

-Belediye Başkanının konuşması

-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün konuşması

-İsmi Verilen İrfan Can'ın eşi Kadriye Can'ın konuşması

-Konağın anahtarının Başkan Tarhan'a verilmesi

-Okul bahçesinden binanın görüntüsü

SÜRE: 02'40" BOYUT: 310 MB

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),

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Tekirdağ'da kara ağaçkakan fotokapanla görüntülendi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde doğada ender gözlenebilin en büyük kara ağaçkakan, fotokapanla görüntülendi.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nün Saray ilçesine bıraktığı fotokapan doğada enden gözlenebilen en büyük ağaçkakan olan kara ağaçkakan görüntülendi. Doğa Koruma ve Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada., ""Yapılan çalışmada kurumuş bir ağaç kökü üzerinde saatlerce beslenme faaliyeti yürüten kara ağaçkakan'ın görüntüsü, nadir görülen türlerin habitatımızda varlığını sürdürüyor olduğunun mutluluk verici bir sonucu olarak karşılanmıştır. Kara ağaçkakan (Dryocopus martius-Black Woodpecker); nadir ve az sayıda görülen bir tür olup en büyük ağaçkakandır ve neredeyse küçük karga boyutundadırö denildi.

Görüntü Dökümü

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Kara ağaçkakandan detaylar

Kesik ağaç üzerindeki ağaçkakan

Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Cansu, 3 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, beyin sapında kötü huylu tümör tespit edilen Cansu Özdemir (20), yaklaşık 3 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirdi. Bir süre önce, tedavi masraflarını karşılayamadığını söyleyerek yardım çağrısında bulunan baba Metin Özdemir (50), cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Bornova'da 2016 yılında lise öğrencisi olan Cansu Özdemir, rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede, beyin sapında kötü huylu tümör olduğunu öğrendi. Tümörün, beyin sapında olmasından dolayı yarısı alınabildiği için Cansu bir türlü eskisi gibi olmadı. Son üç yılını hastanelerde geçiren Cansu, pazartesi günü yoğun kusma şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nde tedavi gören tedavi gören kızlarının yanından bir an ayrılmayan anne Fatma ve baba Metin Özdemir, maddi olarak çok zor günler geçirdiklerini belirterek, tedavi masraflarının karşılanması için yetkililere yardım çağrısında bulunmuştu. Talihsiz kız, bugün sabah 04.00 sıralarında, tedavi gördüğü hastanede 3 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti.

Cansu Özdemir için, Bornova'daki Hüseyin İsabey Camii'nde, ikindi ezanını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, baba Metin Özdemir ve anne Fatma Özdemir'in yanı sıra, genç kızın akrabaları ve arkadaşları katıldı. Acılı baba, taziyeleri kabul etti. Genç kızın tabutunun üzerine, beyaz duvak örtüldü. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından Cansu, Bornova Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenaze namazından görüntü

- Helallik alınmasından görüntü

- Ağlayanlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Tarsus'a 700 milyon TL işlem hacmi kazandıracak yatırım

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, yeni sezonda üreticinin ve tarım sektörünün hizmetine girecek lisanslı depoların, Tarsus'a yıllık 600-700 milyon TL'lik bir işlem hacmi kazandıracağını söyledi.

Başkan Murat Kaya, geçtiğimiz Ağustos ayı başında borsa yerleşkesinde yapımına başlayan lisanslı depolarda incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İnşaat alanındaki inceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Borsa Başkanı Murat Kaya, lisanslı depoların çok önemli bir ekonomik yatırım olduğunun altını çizerek, "Geçtiğimiz yıl Borsa Meclisi olarak aldığımız kararla tek kurucu ortak olarak Tarsus Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk A.Ş.'yi kurmuştuk. Bu yılın Ağustos ayı başında başlayan lisanslı depo inşaatımızı muhtemelen Şubat 2020 tarihinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni sezonda üreticilerimizin ve tarım sektörünün hizmetine girecek depolarımızla birlikte Tarsus'a yıllık 600-700 milyon liralık bir işlem hacmi kazandıracağızö dedi.

İşlenmiş tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda ticari amaçla muhafaza edilmesini sağlayan Lisanslı Depoculuk sisteminin, Türkiye'de genişlemesini sürdürdüğünü hatırlatan Borsa Başkanı Murat Kaya, "Sayıları günden güne artan Lisanslı Depoculuk sistemi ile ilgili olarak Tarsus Ticaret Borsası olarak bizlerde 40 bin ton kapasiteli yeni bir yatırım yaptık. Lisanslı Depoculuk sistemi hem üretici, hem de tüccarlar için birçok avantajı barındırıyor. Depolara ürün koyan üreticiler, aldıkları ürün senetleri karşılığında ürün bedelinin yüzde 75'i kadar olmak üzere 9 ay faizsiz kredi kullanabiliyor ve bazı depolama, nakliye desteklerinden de yararlanabiliyorlar. Bu sistem size ayrıca tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartlar taşıyan ürünler üzerinden yapılmasını olanak vererek, güvenli bir piyasanın oluşturulmasına zemin sağlayarak rekabet şartlarını eşitleme ve özel sektörün katılımını artırma şansı da veriyor" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin),

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