DHA YURT BÜLTENİ-17

AKSARAY'DA GELEN ZARFIN İÇİNDE KİMYASAL MADDE PANİĞİ (1)

AKSARAY'da iş yerine gelen zarfı akşam eve gelince açan kişi ile ailesi, iddiaya göre zarfın içindeki tozdan kaynaklı rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan aile bireyleri polis, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından binanın önüne kurulan çadırda karantinaya alındı, binadakiler ise tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 704 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi iş yerine gelen zarfı, akşam evine gidince açtı. İddiaya göre, zarfın içindeki kimyasal olduğu düşünülen toz madde nedeniyle, kendisinde ve ailesinde, mide bulantısı ve baş dönmesi başladı. Bunun üzerine aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

ARINMA ÇADIRI KURULDU, BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen AFED ekipleri, kimyasal madde endişesi nedeniyle binanın önünü arınma çadırı kurdu. Polis ise binada oturanları güvenli bir şekilde tahliye etti. 4 kişi oldukları tahmin edilen aile bireyleri, bu çadırda karantinaya alındı. Uzmunlar tarafından burada yıkanan aile ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Evin dışından detay

Ekiplerin çalışması

Aile bireylerinin çadıra alınması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Otomobilin daldığı sürüdeki 70 koyun öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne daldı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken 70 koyun öldü.

Kaza akşam saatlerinde Siverek--Şanlıurfa karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Avukat Adnan Yapıcı yönetimindeki 63 M 1247 otomobil yolun karşısına geçirilen koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan 70 koyun öldü. Hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Yapıcı kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen karayolları ve itfaiye ekipleri yolu temizledi. Ölen koyunların sahibi Nesip Baturalp, "Öğlen saatlerinde ahır kapısı açık kaldığı için sürümüz kaybolmuştu. Akşam saatlerinde sürüyü karayolu kenarında bulduk eve götürüyorduk. Yolun karşısına geçirmek için el feneri ile işaret ederek otomobilleri durdurduk ancak bir otomobil koyun sürümüze daldı ve 30 koyunum dışında hepsi telef olduö dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa),

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Bingöl'de yamaç paraşütçüleri öğretmenler için uçtu

BİNGÖL'de, bir grup yamaç paraşütçüsü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 'Şiddet sıfır öğretmenler pekiyi' sloganıyla uçuş yaptı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir grup, Bingöl merkeze bağlı Alatepe köyündeki 2 bin 700 rakımlı dağa çıkıp, yamaç paraşütü etkinliği düzendi. Yamaç paraşütçüleri, 'Şiddet sıfır öğretmenler pekiyi' sloganıyla düzenledikleri uçuş etkinliğinde öğretmenler gününü kutlarken, öğretmenlere yönelik şiddete de tepkilerini dile getirdi.

Etkinliğe katılan yamaç paraşütçüsü Yunus Esen, öğretmenlere yönelik şiddetin son bulması için paraşütle uçuş yaptıklarını belirtip, tüm öğretmenlerin gününü kutladığı söyledi.

Görüntü Dökümü

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Etkinliğe katılanlar

Yamaç paraşütü uçuşları

Açılan pankart

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 632 MB

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