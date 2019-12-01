DHA YURT BÜLTENİ - 17

Düzce'de fabrikada yangın

DÜZCE'nin Beyköy Beldesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otomobil yan sanayi malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde Beyköy'de bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil yan sanayi ürünleri üreten fabrikanın boyahane kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına almayı başardı. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırma yapılırken, işçilerin ise hafta sonu tatilinde olduğu öğrenildi. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada fabrikada yaşanan yangında herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangından görüntü (Vatandaş kamerası)

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Tekirdağ'da 30 bin saman balyasının bulunduğu çiftlikte yangın

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesine bağlı Kurtdere Mahallesinde 30 bin saman balyasının bulunduğu çiftlik deposunda çıkan yangın endişe yarattı. Çiftlikte bulunan 200 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kurtdere Mahallesi'nde Recep İpek isimli vatandaşa ait çiftlikte saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yaklaşık 30 bin saman balyasının bulunduğu depoda sebebi henüz belirlenemeyen yangın çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile ilçele belediyelerin itfaiye ekipleri müdahale etti. Çiftlikte bulunan 200 adet büyük ve küçükbaş hayvan, çalışanlar ve ekipler tarafından alevlerin bulunduğu bölgeden uzaklaştırılarak, güvenli alana götürüldü.

Jandarma ekiplerinin çevre güvenliğini sağladığı yangın nedeniyle bir adet ambulans da hazır bekletildi. Alevlerin metrelerce yükseğe çıktığı yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdükrülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ),

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Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında destan yazdığı tabyada anıldı (2)

Çanakkale Savaşları sırasında, görev yaptığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak, kaldırdığı 215 kilogramlık top mermisiyle deniz savaşının kaderini değiştiren, Havranlı Seyit Onbaşı, ölümünün 80'inci yılında, Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma programında, Seyit Onbaşı'nın mezarına kırmızı karanfil bırakıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, tören sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Koca Seyit'imizi anmak için geldik ve dua edip hayırla yad ettik. İnşallah onun nezdinde Çanakkale Savaşı'nda ve sonraki savaşlarda şehit olan ve daha sonra vefat eden herkese rahmet diliyoruz. Allah onları cennetinde inşallah ödüllendirsin" dedi.

Öğrenci grubuyla birlikte Çanakkale'den Kocaseyit Mahallesi'ne gelen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili Bölümü ve Çanakkale Savaşı Danışma ve Tanıtma Topluluğu Akademik Danışmanı Niyazi Sezen ise "Çanakkale Savaşı Danışma ve Tanıtma Topluluğu Öğrenci Kulübü olarak hem bir devri kapatan hem bir milletin var oluşunu sağlayan simgesel bir isim olan Seyit Onbaşı'yı ölüm yıl dönümünde mezarı başında anmak üzere buraya geldik. Üniversitemizin sağlamış olduğu desteklerle 45 öğrenciyle Seyit dedemizin mezarı başındayız" diye konuştu.

Anma etkinliğine katılanlar, mahalledeki müzede Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammed Yıkar'dan dedesinin hayat hikayesini dinledi.

Anma törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın yanı sıra AK Parti'li milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, Adil Çelik ile Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, öğrenciler katıldı.

Koca Seyit'in mezarı başındaki anma programının ardından ise Hak-İş ve Hizmet-İş sendikası tarafından kırsal Kocaseyit Mahallesi'ne yaptırılan Kocaseyit İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Koca Seyit'in mezarında yapılan anma törenin genel ve detay görüntüler

-Balıkesir Valisi Ersin yazıcı röp

-Niyazi Sezen ile röp

-Kocaseyit Mahallesine HAK-İş tarafından yapılan okulun açılışı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN (Balıkesir),

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İl Danışma Meclisi Toplantına telefonla katıldı

BURSA'da AK Parti'nin 50'nci İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını mikrofon aracılığıyla partililere dinletti. Partililere çeşitli uyarılarda bulunan Erdoğan, "Aramıza sağdan soldan, değişik yönlerden sızmak, aramıza girmek suretiyle bizi bölme gayreti içerisine girmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyorö dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Bursa'da partisinin 50'nci İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Kandemir kürsüye çıktığı sırada salonda bulunanlara sürpriz yaparak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Kandemir, telefonu mikrofana yaklaştırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını partililere dinletti. Erdoğan'ın sesini duyan partililer ise uzun süre alkışladı. Salonda bulunanları tüm kalbi duygularıyla selamladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

'BİZİ BÖLMEK, PARÇALAMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

"Bursa en önemli şehirlerimizden bir tanesi ve Türkiye'nin özellikle de sanayi konusunda en büyük ilimizden bir tanesi. Dolayısıyla da Bursa'dan çıkacak ses, Türkiye'miz için çok büyük önem arz ediyor. 2023 hedeflerimiz için Bursa'nın şu anda bulunduğu yerden çok daha büyük yer tırmanması en büyük beklentimiz. Malum artık kongreler dönemine giriyoruz. İlçe kongrelerini, il kongrelerini yapacağız. Ardından da büyük kongremize hazırlanıyoruz. Dolayısıyla da şu an da il danışma meclislerimiz adeta bu kongrelerimizin birer küçük provası durumundadır. Şu anda sizin da hınca hınç bu salonu doldurmuş olmanız bu konuda heyecanınızın en büyük taahhütü. Artık bizim sizden tek beklentimiz şu, sağdan soldan değişik yönlerden aramıza sızmak, aramıza girmek suretiyle bölme gayreti içerisine girmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor. Yapacağımız tek şey var. Her zaman söyleyeceğimiz gibi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere de en küçük bir fırsatı vermeyeceğiz. Bursa olarak bu konuda hazır olduğunuza inanıyorum. En ufak bir sıkıntımızın olmadığını biliyorum. Onun için de tüm teşkilatımız mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşmak suretiyle inşallah 2023'e kongrelerle birlikte çok daha güçlü bir şekilde hazırlanacağımıza inanıyorum. Sizleri bu duygularla selamlıyorum. Günümüz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun."

'AK PARTİ HERKESİ KUCAKLAYAN BİR SİYASİ HAREKET'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından salondan alkış yağmuru yükselirken, sloganlar atıldı. Ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Cumhurbaşkanımızdan talimatımızı aldık. Sadece bir kaç hususu hatırlatmayı ve paylaşmayı ben de arzu ediyorum. AK Parti siyasi hareketi dünyada yeni bir çağrının, yeni bir dilin inşası adına çok önemli bir adım attı. İnsana bakarken insanı sadece siyasetin merkezine koyup insan üzerinden siyaset yapmak değil, insanı alemin özü olarak görmek bizim siyasetimizin farkı. Hakkın hakikatin yanında durmak, hakkın hakikatin mücadelesini vermek ve bunu yaparken sadece kendine benzeyenleri değil, dinine, diline, ırkına, mezhebine, aidiyetine bakmadan kimseyi öteki kılmadan 'Yaradılanı severiz yaradandan ötürü' diyerek herkesi kucaklayan, herkese yer açan, herkese gönlündeki büyük sevdayla eşit muamele etmenin sözünü veren bir siyasi harekettir AK Parti siyasi hareketiö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantı salonundan detaylar

-Katılımcılardan detaylar

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla partililere seslenmesi

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konuşması

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Semih ŞAHİN/ BURSA,

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Hak-İş, asgari ücrette Türk-İş'in rakamlarını bekliyor

HAK-İŞ Konfesderasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kendi asgari ücret tekliflerinin hazır olduğunu, ancak Türk-İş'ten gelecek rakamları beklediklerini söyledi.

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kocaseyit mahallesine, Hak-İş ve Hizmet-İş tarafından yaptırılan Kocaseyit İlkokulu'nun açılış törenine Hak-İş Konfesderasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, yarın toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevzuatımıza göre işçi kesimini en büyük Konfederasyon temsil ediyor. Bu sene Türk-İş Genel Başkanının talebi üzerine, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş'i temsil eden heyet, geçtiğimiz gün Hak-İş'i ziyaret etti. Kendileriyle bir görüşmemiz oldu. Türk-İş'in rakamları, bizim rakamlarımız ve DİSK'in belirleyeceği rakamlar konusunda ortak bir rakam belirleyebilirsek, önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız. Henüz şu anda görüşmelerin ilk aşamasındayız. Türk-İş'in belirleyeceği, bizim de üzerinde mutabık kalacağımız bir rakamı tespit edersek, bunun arkasında durup ve destek vereceğiz. Hak-İş olarak Türk-İş'ten gelen böyle bir adımın karşısında bizim bir rakam belirlememiz gerçekten bu ortak çalışmaya zarar verir diye düşünüyoruz. Yoksa Hak-İş'in çalışmaları tamam. Raporlarımız tamam. Asgari ücretle ilgili ne beklediğimiz, ne istediğimiz bunun gerekçeleri ile beraber geniş bir raporumuz var. Ancak bu raporu, Turk-İş ile birlikte çalışma kararı çıkınca, kamuoyu ile paylaşmayı şimdilik düşünmüyoruz. Ama önümüzdeki günlerde gelişmelere göre değerlendireceğizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ HAVRAN(Balıkesir),

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