DHA YURT BÜLTENİ-17

Üniversiteliler, engelli çocuklar için kabartma masal kitabı yazdı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, Atatürk İlkokulu'nda okuyan 10 görme engelli çocuk için kabartma masal kitabı yazdı.

Kentte engellilerin hayata uyumlarını ve sosyal katılımlarını sağlamak, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler planlayarak onların sorunlarına kesin ve hızlı bir biçimde çözüm bulabilmek amacıyla kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Engelli Birimi (CENGEL), sosyal çalışmalarına devam ediyor. Kentte CENGEL ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Halk Eğitim Merkezinde kabartma yazı kursu açıldı. Kursa katılan üniversite öğrencileri, kabartma yazı tekniğini öğrendi. Öğrenciler, kabartma yazı tekniğini kullanarak masal kitapları hazırladı. Hazırlanan 40 kitap, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle CENGEL'in kurucusu ve engellilerin 'dedesi' olarak bilinen Prof. Dr. Recep Toparlı ile birlikte Atatürk İlkokulu'nda özel bir sınıfta öğrenim gören 10 görme engelli öğrenciye teslim edildi. Programa Prof. Dr. Recep Toparlı, İl Milli Eğitim Şube Hülya Bozbıyık, Okul Müdürü Murat Ceylan, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Tarih Öğretmeni Selman Devecioğlu ve üniversite öğrencileri katıldı.

'BİZ HER ZAMAN ENGELLİLERLE BERABERİZ'

Üniversite olarak yalnızca kampüs içerisinde değil şehirdeki tüm engellilerin yanında ve destekçisi olduklarını ifade eden Prof.Dr. Recep Toparlı, "Öğrencilerimiz bir çok fedakarlıkla, hemen hemen alışılmışın dışına çıkarak engelli kardeşleri için kabartma yazıyı öğrendiler. Kabartma yazıyla ve kendi fedakarlıklarıyla masal kitabı hazırladılar. Şimdi de bu kitapları öğrencilere hediye edeceğiz. Biz her zaman engellilerle beraberiz. Onların eğitim seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz" dedi.

Okul Müdürü Murat Ceylan ise, "Biz engellileri anlayarak, kafamızdaki engelleri aşarak, onlarla empatiyle yaklaşmalıyız. Onlar bizim değerli çocuklarımızdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kabartma masal kitapları öğrencilere teslim edildi. Ayrıca çeşitli hediyeler de verildi.

Görüntü Dökümü:

-Okuldan görüntüler

-Görme engeli öğrencilerin görüntüleri

-Hazırlanan kitapların dağıtımı

-Prof.Dr. Toparlı'nın konuşması

-Okul müdürünün konuşması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

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Foça'da engelliler günü kortej yürüyüşü

İZMİR'in Foça ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için kortej yürüyüşü düzenlendi.

Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, belediye meclis üyeleri, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel, engelli meclisi başkan ve üyeleri, ilçedeki özel eğitim ve uygulama merkezinin öğretmen ve öğrencileri, kentte yaşayan engelliler ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı yaklaşık 500 kişi yürüyüşe katıldı. Foça Demokrasi Meydanı'nda buluşan topluluk, engelli hak, ihtiyaç ve taleplerine yönelik döviz ile pankartlar taşıdı. Yürüyüşe katılanlar, Reha Midilli Caddesi Sevgi Yolu boyunca yürüdü. Ayrıca etkinlikte, engelliler için işletmesine özel tuvalet ve rampa yaptıran bir kafe sahibi Taner Kaya 'engelli dostu kafe plaketi ve teşekkür belgesi' ile ödüllendirildi. Foça Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde engelliler için müzikli eğlence düzenlendi. Ayrıca engelliler; merkez önünde yer alan ve belediye tarafından dikilen bir çam ağacına, bugün için dilek ve isteklerini içerek taleplerini yazdıkları kağıtları astı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Demokrasi meydanı ve katılımcılardan görüntü

Kortej yürüyüşü ve taşınan döviz ve pankartlardan görüntü

Engelli dostu plaket verilmesi

Yollarda şarkılar eşliğinde yürüyüş.

Sosyal tesiste eğlence, dilek ağacı ve asılan dileklerden görüntü

Haber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Manavgat'ta Engelliler Günü kutlandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı.

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel bir eğitim ve mesleki eğitim okulu tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side Özel Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Murat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay İlker Özcan, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan Kaymakam Mustafa Yiğit, dünyada 1 milyar, Türkiye'de 8 milyon, Manavgat'ta da 23- 25 bin civarında engelli vatandaşın olduğunu söyledi. Kaymakam Yiğit, "Bu bizim gerçeğimiz ve bu gerçekle yaşamak zorundayız. Onları ne kadar topluma kazandırabilirsek, medeniyet ölçümüzün de derecesi ortaya çıkar. Biz medeni bir toplum oluşturma peşindeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi muasır medeniyet seviyesine çıkmak için uğraşan bir milletiz ve bunun bir tanesi de engellileri topluma kazandırmaktan geçiyor. Onları gizlemek, saklamak değil, onları herkese göstermek ve toplumun içerisinde çalışma hayatında yer almalarını sağlamaktan geçiyor" dedi.

Engellilerin problemlerini aşma konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaymakam Yiğit, "Şunu söylemek lazım, insanlara mikrofonu veya kamerayı tuttuğunuzda, çok duyarlı bir şekilde, 'Bu araçları kaldırımlara koymamak lazım, engelliler geçecek buralardan' diye konuşuyor. Ama kendisi muhtemelen aracını kaldırıma, engellilerin geçeceği bir alana park edebiliyor. Maalesef böyle durumlarla çok sık karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Kaymakam Mustafa Yiğit, Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi'nin görev alanı içinde olan Serik, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinde yaşayan engelli vatandaşlar için yılda 35 milyon liraya yakın aylık ödemesi yapıldığını da söyledi.

Özel eğitim ve mesleki eğitim okulunun Müdürü Ali Hakan Öz de "Bir arada yaşayıp, birbirimize sarılamıyor, birbirimizi yok sayıyorsak, böyle yaşamanın ne anlamı var. Üstelik, hiçbir şey böyle kesin değilken neden birbirimizle dayanışma içinde olmuyoruz. Onlara farklı bakmaktan vazgeçemiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve tiyatro gösterileri sunuldu. Son bölümde öğrenciler ve öğretmenler tarafından yapılan Cumhuriyet dansı izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinlik hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Salona giriş yapan vatandaşlar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Kaymakam Mustafa Yiğit'in konuşması

Salondan detay

Ali Hakan Öz'ün konuşması

Öğrencilerin gösterileri

Cumhuriyet dansı

Toplu fotoğraf çekilmesi

572 MB/// 05.10"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Tekirdağ'da 3 Aralık engelliler günü renkli görüntülere sahne oldu

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamalarında Zihinsel Yetersiz Çocukların halk oyunları gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Asker kıyafeti giyen engellilerin asker selamı vermeleri sırasında mutluluk ve heyecanı yüzlerinden okundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü program çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürü Ülkü Uslu bir konuşma yaptı. Uslu konuşmasında, "Engelli İnsanların sorunlarına çözüm üretebilmek bakımından dikkat çekmek üzere belirlenmiş bir gündür 3 Aralık. Konuşmamada asıl engel yüreklerdedir, zihinlerdedir gibi klişeleşmiş sözler sarf etmek istemiyorum. Zira engelin çevreden kaynaklı sorunlar olduğu ortadadır. Çevresel düzenlemeler, engelli vatandaşlarımızın hareketine imkan verecek şekilde yapılmamışsa çevrede fiziki bir engel var demektir. Engelli insanlarımız çevrede asansör olmadığı için veyahut rampa olmadığı için bir yerden bir yere erişemiyorsa orda bir engel var demektir" dedi.

ZİÇEV, Türkiye Sakatlar derneği, TEDER, Süleymanpaşa Engelsiz yaşam derneğini katıldığı etkinlikte, Program, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından, sahneye çıkan Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma Vakfı'nın halk oyunları ekibi renkli görüntülere sahne oldu. Oynadıkları oyunla büyük alkış toplayan ZİÇEV sahnede oynadığı sırada vatandaşlarda sahneye atılarak eşlik etti. Belediye başkanları, dernek yöneticileri, engelli aileleri, siyasi partilerinde alkışlarla eşlik ettiği çocukların gösterisi renkli anlara sahne oldu. Tören daha sonra protokolün toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alanda toplanan dernekler ve engelli bireyler

-Atatürk anıtına çelenk sunulması

-İşaret dili ile İstiklal Marşımızın okunması

-Halk oyunları gösterisi

-Detay görüntüler

HABER - KAMERA: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

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