DHA YURT BÜLTENİ-17

Diyarbakır HDP önündeki eylemde 95'inci gün (2)

BASIN İLAN KURUMU'NDAN AİLELERE ZİYARET

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran ve beraberindekiler, Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Sohbet ettiği ailelere, bir an önce çocuklarına kavuşması temennisinde bulunan Duran, oturma eylemi yapan anne ve babalara gül verdi. Toplumu bölmeye çalışanlara milletin vicdanının müsaade etmeyeceğini belirten Duran, "Maalesef en basit konularda dünyayı ayağa kaldıran, sosyal medyalarla, çeşitli yayın kuruluşlarıyla ortalığı ayağa kaldıran insan hakları savunucularının, uluslararası insan hakları savunucularının buralarda olmamasını aslında ne kadar bir vicdana sahip olduğunun göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Bu millet, bu anne ve babaların gözyaşlarıyla bu terörü silip süpürecek. Bu memleketten uzaklaştıracak inşallah. Biz 1071'den beri beraber yaşıyoruz, bu millet birlikte yaşıyor. Kimsenin gücü milletimizi, bu vatanı bölmeye yetmeyecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP önü

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın aileleri ziyaret etmesi

Ailelere gül dağıtması

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'ın Konuşması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 447 MB

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Şehit Mustafa Korkmaz'ın anne ve babasına 'Şehadet Belgesi'

HAKKARİ'de, roket saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit düşen Mustafa Korkmaz'ın, Mersin'de yaşayan anne-babasına 'Şehadet Belgesi' verildi.

Mersinli Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Korkmaz, 23 Ekim 2019 tarihinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralandı. Korkmaz, kaldırıldığı GATA'da şehit oldu. Şehit erin 'Şehadet Belgesi'ni anne-babasına teslim etmek için Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ile Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, acılı ailenin bayraklara donatılan Mesudiye Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, 'Şehadet Belgesi'ni anne Birgül Korkmaz ile baba İsa Korkmaz'a verdi. Tuğamiral Kireçtepe, "Türkiye Cumhuriyeti adına, sizlere 'Şehadet Belgesi' takdim ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, tüm kurumlarımızla her zaman her koşulda yanınızdayız. Şehidimiz, artık sadece sizin değil, tüm Türk milletinin evladıdır. Allah şehidimize rahmet eylesin, mekanı cennet, makamını yüce eylesin" dedi.

Anne-baba da "Şahadet haberini aldığımız ilk dakikadan itibaren her zaman yanımızda oldunuz. Bu devlet, bu vatan ve bu bayrak bizim. Vatan sağ olsun" dediler.

Bu arada, Akdeniz Belediye Meclisi'nin oybirliği aldığı kararla şehidin anne-babasının yaşadığı Mesudiye Mahallesi 5112 Sokak'a, 'Şehit Mustafa Korkmaz' ismi verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tuğamiral Ercan Kireçtepe'nin gelmesi

-Tuğamiral Kireçtepe'nin karşılanması

-Kireçtepe ve beraberindekilerin evde oturması

-Tuğamiral Kireçtepe belgeyi teslim ederken

-Tuğamiral Kireçtepe'nin konuşması

-Şehit yakınlarının görüntüsü

-Evden genel ve detay görüntü

(BOYUT: 141 MB) (SÜRE: 1,15 DK)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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3 caminin avlusundan 22 musluk çaldığı şüphesiyle yakalandı

TOKAT'ta 3 caminin avlusundan toplam 22 musluk çalan hırsızlık şüphelisi E.K., polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte, Sulusokak Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'nin şadırvanındaki muslukları söken bir kişi olduğunu fark eden çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisi fark eden şüpheli kaçtı. Kısa süreli kovalamaca sonrasın şüpheli E.K. polis ekipleri tarafından ara sokakta saklandığı yerde yakalandı. E.K.'nin cami avlusuna girdiği ve şadırvandaki muslukları kırarak çaldığı anlar ise caminin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelinin aynı mahallede bulunan Takkeciler Cami ve Alaca Mescit Camilerinin şadırvanından da musluk çaldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

E.K.'nin çaldığı toplam 22 musluk, polis ekipleri tarafından cami görevlilerine teslim edildi. Muslukları teslim alan Ulu Cami imamı Ali Yılmaz, "Böyle bir olayla ilk defa karşılaştık. Daha önceden hırsızlık oluyordu, ancak genellikle cuma günleri ayakkabı hırsızlığı oluyordu" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Camiden görüntüler

-Şadırvandaki musluklar

-Hırsızlık anı güvenlik kemarası

-İmamın konuşması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Engellinin simit sattığı tezgahını çaldılar

MERSİN'de bir engellinin geçimini sağlamak için simit sattığı tezgahı çalan 3 hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalanan hırsızlar, adliyeye sevk edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Simit Arabam, Engel Tanımam' projesi kapsamında verilen simit tezgahı 17 Kasım'da Şehir Hastanesi A Kapısı'ndan çalınan engelli Süleyman B., polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yüzleri kapalı 3 kişinin simit tezgahını kilidini kırarak bir araca yüklediklerini belirleyen polis, araç plakasından yola çıkarak hırsızları yakalayarak gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, V.K. ve S.D., çaldıkları simit tezgahının yerini söylemedi. Zanlıların pişman olduklarını söylediği öğrenildi. İki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hırsızlar simit arabasını götürürken

-Hırsızlar emniyetten çıkarken

-Hırsızlar götürülürken

-Bir hırsız pişman olduğunu söylerken

-Hırsızlar araçlara bindirilirken

-Araçlar emniyetten çıkarken

-Adliyenin bina ve tabela görüntüsü

(BOYUT: 312 MB) (SÜRE: 2,47 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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