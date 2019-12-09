DHA YURT BÜLTENİ - 17

İşyeri yangınında bir kişi dumandan etkilendi

ADANA'da anahtarcı dükkanında çıkan yangında dumandan etkilenen işyeri sahibi Mahmut Yıldız, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki bir anahtarcı dükkanında çıktı. Bir apartmanın altında bulunan anahtarcı dükkanından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekibi, dükkanın kepengini açıp, içeriye girdiğinde bir kişiyi baygın şekilde yatarken buldu. Dükkandaki yangın, itfaiye erlerince büyümeden söndürülürken, işyeri sahibi olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen Mahmut Yıldız ise olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye araçlarından görüntü

İtfaiye erlerinin tazyikli su sıkması

Dumandan etkilenen ve yerde yatan Mahmut Yıldız'dan görüntü

Yıldız'ın sedye ile ambulansa taşınması

İşyeri önündekilerden görüntü

İtfaiye aracının gidişi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Tek katlı ev yandı, aile evsiz kaldı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, tek katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişilik Kartal ailesi, son anda dışarı çıkarak kurtuldu.

Yangın, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Kilimli Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 5 çocuk babası İkram Kartal'a ait tek katlı evden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden İkram Kartal, eşi Gülisraf Kartal (50) ve evde bulunan kızı Zeynep (20) ile oğlu Ercan Kartal (34) son anda dışarı çıkarak kurtuldu. Alevler ise kısa sürede tüm evi sardı. Haber verilmesiyle gelen Kilimli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Tüm evi saran yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının yan taraftaki eve sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük mücadele verdi.

Bölüm Mahallesi Muhtarı Gündüz Cora, söndürme çalışmalarına mahalleli olarak destek verdiklerini belirterek, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. İtfaiye ekipleri ve diğer ekipler geldiler. Mahalle sakinleriyle beraber yangını söndürmeye çalıştık. Bu ev yandı yetşiemedik. Can kaybı yok." dedi.

2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken Kartal ailesi geçici olarak yakınlarının evine sığındı. Yangının çıkış sebebinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan ev

-İtfaiyenin çalışması

-Muhtar Gündüz Cora'nın açıklaması

-Söndürme çalışması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

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İzmir'de 216 göçmen yakalandı

İZMİR'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 216 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ve Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 216 göçmen yakaladı. Seferihisar ilçesi Sığacık Balık Çiftliği mevkisinde yakalanan 119 Afganistan, 4 Orta Afrika, 2 Eritre ve 1 Mısır uyruklu ile Çeşme ilçesinin Karaburun ve Karaada açıklarında yakalanan 42 Orta Afrika, 35 Suriye ve 13 Filistin uyruklu göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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