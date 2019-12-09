DHA YURT BÜLTENİ-17

Gerede Çayı'nda balık ölümlerine tepki; 360 bin lira ceza uygulandı

Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan Gerede Çayı'ndaki kirlilik ve balık ölümleri, çay güzergahında bulunan 80 köyde yaşayan vatandaşların tepkisini çekti. Şikayetlerin ardından kirliliğe ve balık ölümlerine sebep olduğu iddia edilen Gerede Deri Sanayi Bölgesi'ndeki deri fabrikalarına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından toplam 360 bin TL ceza kesildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan Gerede Çayı'nda son günlerde meydana gelen balık ölümleri tepki çekti. Sudaki kirlilik, koku ve balık ölümleri nedeniyle çayın geçtiği 80 köyde yaşayan vatandaşlardan bazıları duruma isyan etti. Köyde yaşayan vatandaşlar çayın yaydığı koku ve sudaki kirlilik sebebiyle hayvanları içme suyu ihtiyacını karşılayamadığı için tepki gösterdi.

360 BİN TL CEZA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Müdürlük, Gerede Deri Sanayi Bölgesi'nde 120 fabrikadan 30'una ilk olarak toplam 360 bin TL ceza kesti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı görevliler de sudan numune aldı. Gerekli incelemelerin ardından sudaki kirliliğe ve balık ölümlerine neden olan fabrika ya da fabrikalar hakkında yeniden cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

ARTIK BALIK KALMADI

Çayın geçtiği Akçaşehir köyünde yaşayan Seher Yıldız, "Çayın yanına yaklaşamıyoruz. Hayvanlar da zarar görüyor. Çok rahatsızlık duyuyoruz. Köyün içinde su yok. Koku da oluyor. Balık ölümleri oluyor. Hiç balık kalmadı. Eşim önceden bir poşet balık getirirdi. Artık balık kalmadı. Tutulan balık da yenilmez. İlçede bulunan fabrika atıklarından kaynaklanıyormuş. Bu pislik bize Gerede'den geliyor" dedi.

KÖPÜK GÖZÜKÜYOR, ACAYİP KOKUYOR

Muhtar azası Emin Cansever ise, "Yukarıdan aşağıya kadar pislik akıyor. Malımız ve canımız risk altında. Balıklar ölüyor. Kendimiz elimizi bile yıkayamıyoruz. Acayip kokuyor. Hiç kimse ilgilenmiyor. Bu 10 senedir bu şekilde. Bu tabakhane ve tekstil fabrikalarından kaynaklı. Salıyorlar pisliği. Arıtmayı çalıştırmıyorlar. Arıtmaların çalıştırılmasını istiyoruz. Belki 100 köyde bu sorun var. Karabük'e kadar sorun var. Hayvanlarımız sudan içmiyor. Köpük gözüküyor, acayip kokuyor. Hele sabahları daha kötü oluyor" diye konuştu.

ARTIK BURADA YAŞANMIYOR

Eski muhtar Durmuş Yurt da balık ölümlerinin ilçedeki fabrikalardan kaynaklandığını düşündüğünü ifade ederek, "Bir defa hayvanlarımız su içemiyor. Kokudan durulmuyor köyümüzde. Hiç balık kalmadı. Tamamen bitti balık. Ben en azından fabrikalarda arıtmanın kullanılmasını ve problemin çözülmesini istiyorum. Artık burada yaşanmıyor" dedi.

SABAH NAMAZINI CEMAATLE ZOR KILIYORUZ

Köy imamı Ali Keleş, "Çayımızın hali çok berbat. Yetkililerin bir an önce el atmasını istiyoruz. En azından arıtmanın çalışıp da bu pisliği buralara akıtmamaları daha uygun olur. Hayvan burada su içemiyor. Çayda bütün canlılık bitmiş. Daha önceden nispeten temizdi ama 5-6 senedir daha berbat. Gittikçe de daha berbat bir hal alıyor. Buna tahminim Gerede'deki deri fabrikaları ve boya fabrikası sebep oluyor. Sabah namazını burada cemaatle zor kılıyoruz. 5 dakika dışarıda durma şansımız yok o kadar kötü bir koku. Evlerin içine de giriyor. Kesinlikle akşamları bir kapı, cam açma şansımız yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Murat Küçük anons

-Köpüklü sudan görüntüler

-Köylülerle röportajlar(yazım sırasıyla)

-Ölü balıkların görüntüleri

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),

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Tarihi mozaiği 30 milyon dolara satmak istediler: 3 tutuklama

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, kaçak kazıda buldukları 2 bin 200 yıllık mozaiği, 30 milyon dolara satmak isteyen 5 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı. Mozaiği İstanbul'da yaşayan yabancı iş insanının 8 milyon dolara satın almak istediği, ancak İzanlıların rakamı yeterli bulmadığı da öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Halitpaşa Karakol Komutanlığı ekipleri, geçen cumartesi günü, Saruhanlı'nın Alibeyli Mahallesi'ndeki sit alanında izinsiz kazı yapıldığını öğrendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye gitti. Kaçak kazı yapılan alanda M.Ö. 200'lü yıllara ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bir mozaik ele geçirildi. Jandarma ekipleri aynı gün, kaçak kazıyı yapan ve akraba oldukları belirlenen şüpheli M.Ö. (21), İ.Ö. (47), B.Ö. (24) ve H.İ.Ö. (43) ile D.A.'yı (55) gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö., İ.Ö. ve D.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların yakalanmasında isminin gizli kalmasını isteyen bir ihbarcının etkili olduğu anlaşıldı. İhbarcının ifadesinde, zanlıların buldukları mozaiği İstanbul'da yaşayan yabancı bir iş insanının 8 milyon dolara satın almak istediğini ancak İ.Ö. ve H.İ.Ö.'nün rakamı yeterli bulmayıp vazgeçtiği öğrenildi. İ.Ö. ve H.İ.Ö.'nün alıcıdan yaklaşık 30 milyon dolar istedikleri ortaya çıktı. İhbarcı ayrıca, zanlıların bölgede kaçak kazı yaparken çektiği görüntüleri de jandarmayla paylaştı. Görüntülerde zanlıların alandaki kazı çalışmaları yer aldı. Son olarak zanlıların, alıcıya mozaiği bulduklarını kanıtlamak için günün gazetesini ve alıcıdan gelen parayı eserin üstüne koyup fotoğrafını yabancı iş insanına gönderdiği de ortaya çıktı. Yabancı iş insanının kim olduğu araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Şüphelilerin kazı yapmalarından görüntü (ihbarçı çekmiş cep telefonu)

Şerit ile çekilen bölgeden görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Başkan Gökhan, bin yıllık miras karakılçık buğday tohumunu toprakla buluşturdu

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, omzuna astığı heybeyle, Türkiye'de geçmiş dönemlerde ekimine son verilen ve neredeyse unutulan karakılçık çeşidi, bin yıllık yerli buğday tohumunu toprakla buluşturdu.

Çanakkale Belediyesi'nin girişimleriyle, Türkiye'de geçmiş dönemlerde ekimine son verilen ve neredeyse unutulan karakılçık çeşidi bin yıllık yerli buğday tohumu yeniden toprakla buluştu. Çanakkale Belediyesi tarafından 2017 yılından bu yana yerli ve atalık tohumların temini, genetik kaynaklarımızın korunması ve geliştirilmesine yönelik Tohum Sandığı'nda çalışmalar devam ediyor. Belediyenin gelecek 5 yıllık dönemde uygulamayı planladığı, kenti ve kırsalı bir bütün gören, ekonomik ve sosyo-kültürel yönden kalkınmasını hedefleyen 'Yerel Kalkınma' modelinde, kooperatifleşme ve kooperatiflerin desteklenmesi hedefleniyor. Bu çalışmalar kapsamında Esenler Mahallesi'nde belediyeye ait 4 ayrı parselde toplam 107 dekar arazide, Türkiye'de geçmiş dönemlerde ekimine son verilen karakılçık çeşidi bin yıllık yerli buğday tohumunun ekimi gerçekleştirildi. Karakılçık buğday tohum ekimi etkinliğine, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları M. İrfan Mutluay ve Rebiye Turan Ünüvar, Belediye Meclis Üyeleri, Esenler Mahallesi Muhtarı Nazife Aydın, tarım sektöründen temsilciler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Karakılçık buğdayı ekim etkinliğinde konuşan Başkan Ülgür Gökhan, "Kadim Anadolu topraklarında çok zengin, tahıl, bitki çeşitleri vardır. Bunları maalesef geliştiremedik. Teknolojik olarak bunların gelişmesini sağlayamadık. Ama bu ürünleri yabancı ülkeler aldı, geliştirdi. Teknolojik olarak onların üzerindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra daha verimli hale getirdi. Şimdi bize satıyor. Kendi toprağımın ürünlerini başkalarına kaptırmak ve oradan da onların ürünlerine muhtaç hale gelmek gerçekten çok üzücü. Bizim de Çanakkale'de çok önemli yerel ürünlerimiz var. Karakılçık da bunlardan bir tanesi. Bin yıldır bu ürünün olduğunu biliyoruz. Öte yandan biliyorsunuz ki Tohum Sandığı faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Burada çeşitli tohumları topluyoruz, üretiyoruz, geliştiriyoruz ve bunları tohum takas şenliklerinde değiş-tokuş yapıyoruz. Karakılçığı da bu şekilde elde ettik. Onu da şimdi geniş alanda üretip, oradan elde ettiğimiz ürünleri dağıtmak suretiyle, biliyorsunuz tohum satışı yasak, hatta alım garantisi vererek ektireceğiz. Daha çok ürün elde edip, ekmek olarak ürettirip, halka ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

Başkan Gökhan, konuşmasının ardından omzuna astığı heybeyle karakılçık buğday tohumunun ekimini yaptı.

KARAKILÇIK BUĞDAYI

Karakılçık buğdayı; genetiği bozulmamış, Anadolu topraklarında çok uzun yıllar yetiştirilmiş yerli atalık buğdayımızdır. Adını başaklarındaki karakılçıklardan almıştır. Diğer buğday çeşitlerine göre esmer ve daha serttir. Besin öğeleri en fazla olan buğday çeşididir. Gluten oranı çok düşüktür. A,E,K,C vitaminleri, demir, lif ve protein oranı da oldukça yüksek, sindirim sistemine yararlı bir atalık buğday çeşididir. Karakılçık buğdayı yüksek miktarda selenyum içerir. Bu nedenle cilt ve saç sağlığına çok yararlıdır. Besin değeri çok yüksek olan bu buğday çeşidi potasyum ve fosfor açısından oldukça zengindir. Hafıza geliştirme, sindirim sistemi ve koroner hastalık riskini azalttığı belirtilmektedir. Karakılçık buğdayının pilavlık ve köftelik bulguruna, ekmeğinin lezzetine doyum olmaz. Tarhana yapımında da kullanılmaktadır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karakılçık buğday tohumu ekiminden genel ve detay görüntü.

-Belediye Başkanı Ülgür Gökhan açıklama görüntüsü.

-Başkan Ülgür Gökhan, karakılçık buğday tohumu ekimi yapmasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Başkan Zolan, altyapı çalışmalarını inceledi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin 5 mahallesinde süren alt yapı çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka mahalleleri ile Deliktaş Mahallesi'nde başlatılan altyapı çalışmalarını inceledi. 166 kilometre içme suyu hattı ile 115 kilometre kanalizasyon hattının baştan aşağı yenileneceği, ayrıca 28 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattının döşeneceği çalışmaları kontrol eden Zolan, vatandaşlarla sohbet de etti. Bugüne kadar şehrin birçok bölgesinin alt yapısını baştan aşağı yenilediklerini söyleyen Başkan Zolan, "Alt yapı şehir için olmazsa olmaz bir yatırımdır. Bir şehirde alt yapı yoksa üste ne yaparsanız yapın hiçbir anlamı yoktur. Ama alt yapı yaptıktan sonra üste ne yaparsanız yapın uzun yıllar vatandaşlara hizmet eder. İnşallah yaptığımız alt yapı da 100 yıl bu mahallemize hizmet verecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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Başkan Osman Zolan'ın çalışmaları incelemesi

Başkan Osman Zolan'ın konuşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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