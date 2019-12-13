DHA YURT BÜLTENİ-17

Üniversiteli Güleda'nın katilinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi (1)

ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) canavarca hisle öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (19) ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Partisi'nin, erken genel seçimlerde sandıktan tek başına iktidar çıkması, kökeninin dayandığı Çankırı'nın Orta ilçesi Kalfat köyünde sevinçle karşılandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kökeni, Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı 150 haneli Kalfat köyüne uzanıyor. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif ve Dahiliye nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813 yılında Kalfat köyünde dünyaya geldi. Hacı Ahmet Rıza Efendi'nin oğlu Ali Kemal'in torununun torunu olan Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti, ergen genel seçimde sandıktan tek başına iktidar olarak çıktı.

HEYECANLA SEÇİMİ TAKİP ETTİLER

Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat köyü sakinleri, seçim sürecini köyde heyecanla takip etti. Köylülerin büyük bölümü, seçim sonuçlarını köy kahvehanesinde izleyip, değerlendirdi. Johnson'un seçimi kazanması, köyde sevinçle karşılandı. Kalfat Muhtarı Bayram Tavukçu, Boris Johson'ın seçimden zaferle çıkmasıyla gururlandıklarını söyleyerek, "Çok mutlu olduk. Köyümüzden İngiltere Başbakanı çıkmasına gerçekten çok sevindik. Kendisini Türkiye'ye gelirse Kalfat'a da bekliyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Satılmış Karatekin, Boris Johnson'ın dedesiyle babaannesinin amca çocukları olduğunu söyleyerek, "Babası gelmişti 2008 yılında. Babasıyla telefonda görüştü ve babasına geleceğini söylemişti. Dışişleri Bakanıyla gelmişti. Gazetecilerin nereli olduğunu sorması üzerine 'Kalfat, Kalfat, Kalfat' dedi. Koskoca İngiltere gibi bir yere başbakan olması büyük bir şekilde gurur vesilesi" diye konuştu.

Selvinaz Demirtaş da Boris Johnson ile akrabalık ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, "Onların kızı bizim amcamızın gelini. Köyümüze gelmesini isteriz. Dedesi gelmişti zamanında. Kendisinden haberimiz pek olmuyor; ama seçildiğini duyunca çok sevindik. Gelsin köyünü memleketini görsün, sılayı ziyaret etsin, misafirimiz olsun ağırlamak isteriz" ifadelerini kullandı.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ )

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM- Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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Prof. Dr. Kadıoğlu: Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (1)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, küresel iklim değişikliğinin, çevre felaketlerine neden olmasının yanında, insan fizyolojisini de etkileyeceğini belirtti. Karadenizlilerin burnunun uzun olmasının, bölgenin soğuk ve nemli olmasından kaynaklandığını, sıcaklığın arttıkça insan burnunun da küçüleceğini belirten Prof. Dr., Mikdat Kadıoğlu, "O yüzden Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Trabzon Barosu ve Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi'nce 'İklim değişikliğinin Doğu Karadeniz ve tarıma etkisi' konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan küresel ısınmanın hastalık gibi olduğunu belirterek dünyanın ateşinin çıktığını söyledi. Prof. Dr. Kadıoğlu, "Endüstriyel faaliyetler, kirlilik, sera gazı salınımı gibi insan eliyle gerçekleşen çeşitli nedenler yüzünden küresel ısınma çok hızlı yaşanıyor. İklim değişimi her zaman vardı. Ancak insanlar, doğada bin kat hızlı bir iklim değişikliğine neden oldu ve doğa bunu kaldıramıyor. Güzel havalar dediğimiz bu havalar, bizim için aslında kuraklık ve ölümcül havalar demek. Sıcak hava dalgaları hastalar, obezler ve çocuklarda ölümlere neden olabilen bir afet" dedi.

'KARADENİZLİLERİN BURNU KÜÇÜLECEK'

İnsan vücudunun ve ten renginin iklime göre şekillendiğini anlatan Prof. Dr. Kadıoğlu, "Küresel iklim değişikliği çevre felaketleri yaratmasının yanında, insan fizyolojisini de etkileyecek. İklim değişikliğiyle birlikte insan fizyolojisi de değişecek. Karadenizlilerin burnunun uzun olması, bölgenin soğuk ve nemli olmasından kaynaklanıyor. Burnun görevi dışarıdaki havayı akciğere uyarlamak. Bunun için de nemine, soğukluğuna göre belli bir uzunlukta olması gerekiyor. Hava sıcaklığı arttıkça bu uzunluk da düşecek. Aynı Afrika'da olduğu gibi. Afrika'ya gittikçe insanların burnu küçülür. Çünkü dışarıdaki hava sıcaklığı, vücut sıcaklığına çok yakın. Havayı alıp fazla ısıtmayı gerektirmiyor. O yüzden Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Panel detayları

-Kadıoğlu konuşması

-Detaylar

HABER KAMERA: Selay SAYKAL/ TRABZON,

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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

KAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kayseri merkezli Ankara, Aydın ve Manisa'da FETÖ/PDY'nin adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda operasyonel hatlar üzerinden 'mahrem imamlar' ile iletişim içinde oldukları belirlenen Adalet Bakanlığı personeli 8 kişi gözaltına alındı. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Zanlıların Adli Tabipliğe giriş ve çıkışları

-Genel detay

Süre.167 MB

Haber-Kamer: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 12'nci günde de sürüyor

Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 12'nci günde de devam ediyor. Arama- kurtarma çalışmaları, dağcılara ait mont ve batonların bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında yoğunlaştırılıyor.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. Ancak şu ana kadar tüm çabalara karşın dağcılara ulaşılamadı.

Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 12'nci günde de sürüyor. Aramalar, dağcılara ait mont, bere ve batonların bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında yoğunlaştırılıyor. Ekipler, yer yer kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu bölgede, çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Uludağ'da öğleden sonra başlayan kar yağışı ve fırtınanın gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Arama çalışmalarından arşiv görüntüler

-Arama yapılan bölgeden arşiv drone görüntüleri

-Süre: 03.56 Boyut: 440 MB

Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Ceren'in katiline, 2 ayrı iddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

İDDİANAMELER KABUL EDİLDİ

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaralayan Özgür Arduç hakkında hazırlanan 2 iddianame, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamelerde, Özgür Arduç hakkında 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edilmişti.

ORDU

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Bayburt'ta öldürülen kadın toprağa verildi

BAYBURT'ta, Recai Ç. (34) tarafından bıçaklanarak öldürülen Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) temizlik görevlisi Zehra Erdemir (40) toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki KETEM'de meydana geldi. Recai Ç., merkezde temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Recai Ç., elindeki bıçağı Erdemir ve Alan'a sapladı. Erdemir ve Alan, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerince yakalanan Recai Ç., polis ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 2 yaralı, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehra Erdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aynı hastanede tedaviye alınan Süleyman Alan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAYIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Recai Ç.'nin aşık olduğu Zehra Erdemir'in, Süleyman Alan'la evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Recai Ç.'nin bu evliliğe karşı çıktığı, tartıştığı Zehra Erdemir'den evlilikten vazgeçmesini istediği öne sürüldü. Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan Recai Ç.'nin üniversiteye öğrenci kartı ile giriş yaptığı da belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bıçaklanarak öldürülen temizlik görevlisi Zehra Erdemir için Tuzcuzade Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bayburt Valisi Cüneyt Epçim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Erdemir, Çayırözü köyünde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazı detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT

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Küçük Ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde yolun karşısına geçmek için bekledikleri sırada otomobilin çarpması sonucu ölen Ecem Akgün(10) ve babaennesi Emine Akgün gözyaşları arasında toprağa verildi. Ecem'in annesi Fatma Akgün'ün de 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesi Atatürk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ecem Akgün ile babaannesi Emine Akgün, dün yolun karşısına geçmek için refüjde beklerken, C.Y.'nin kullandığı 22 LR 737 plakalı otomobil çarptı. Kazada Ecem ve Emine Akgün hayatını kaybetti.

Okula gitmek için refüjde bekledikleri sırada otomobilin kaldırıma çıkarak kendilerini ezmesi sonucu ölen Ecem Akgün ile babaanne Emine Akgün için beldedeki evlerinin önünde helallik alınırken, yakınları gözyaşları döktü. Cenazeye Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Kırcasalih Belde Belediye Başkanı Hüseyin Tütüncü, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazına katılan yakınları, tabutların başında okunan dualar sırasında ayakta durmakta zorlandı. Ecem'in babası Abdullah Akgün'ün ayakta durmakta zorlandığı görülürken, ağabeyi Eren Akgün, babasıyla birlikte kardeşinin tabutunu mezarlığa götürmek üzere cenaze aracına gözyaşları arasında taşıdı.

ANNESİ DE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Kazada hayatını kaybeden Ecem'in annesi Fatma Akgün'ün de 8 yıl önce Tekirdağ Çorlu ilçesinde geçirdiği bir trafik kazasında öldüğü belirtildi.

İMAMDAN ÖNLEM ALINSIN UYARISI

Ecem ve Emine Akgün'ün evlerinin bahçesinde alınan helallik sırasında dua okuyan imam Mustafa Polat, yaşanan kazaya dikkat çekerek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Aynı yerden 3 dakika önce çocuğunu okula götürmek için kendisinin de geçtiğini söyleyen imam Polat, "Ecem ve babaannesinin geçtiği yerden 3 dakika önce çocuğumu okula götürmek için bende geçtim. Bu yol çok tehlikeli. Araç sürücüleri burada daha dikkatli olması gerekir. Yetkililerden de buraya önlem alınmasını istiyorum" dedi.

Ecem Akgün ve babaannesi Emine Akgün, öğe namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırcasalih Belde Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprğa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anından detaylar

-Olay yerinden detay

-Vatandaşın kazayı anlatması

-Araçların yoldan geçmesi

-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

-Baba ve kardeşinden detay

-Kabalıktan detay

-Evinde helalik alınması

-Cenazeye katılanlar

-İmam Mustafa Polat'ın konuşması

-Dua okuması

-Tabutların taşınması

-Ağlayanlar

-Babanın kızının tabutu taşıması

-Cenazelerin araca konması

-Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ(Edirne),

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Mersin'de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar

Mersin'de bir grup, 'hoşgörü mezarlığı' olarak adlandırılan mezarlıktaki mermer fotoğrafları, taşla kırarak zarar verdi.

Olay, Toros ilçesine bağlı Şehir Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün 3'ü kadın 5 kişi, mezarlığa gelerek, ellerindeki taşlarla mezarlara zarar vermeye başladı. Durumu fark eden mezarlık görevlileri müdahale edince şüpheliler olay yerinden kaçtı. Görevlilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, çok yönlü soruşturma başlatarak şüphelilerin kimliğini saptadı. Mezarlara saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ü., Z.Ü., B.K., H.K. ve Z.E. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ACIMIZ DAHA DA KATLANDI

2015 yılında yaşamını yitiren kızının mezarı saldırıya uğrayan Bekir Akbıyık (65), saldırıyı gerçekleştirenlere tepki gösterdi. Saldırının karışıklık çıkartmak için yapıldığını söyleyen Akbıyık, "Bu tür olaylara dur demek lazım. Ortalığı karıştırmak için bilinçli yapılan bir şey bu. Yetkililere sesleniyoruz, bu oyunu bozsunlar. Karışmadıkları bir mezarlarımız kalmıştı, mezarlarımızı da tahrip etmeye başladılar. Saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi olduk. Umarım en ağır cezayı alırlar" dedi.

MEZARCILAR: OLAY ÜZERIMIZE KALDI

Mezar işleriyle uğraşan işçiler, saldırının kendilerinden bilindiğini ancak çalışanların saldırı ile alakalarının olmadığını kaydetti. Herkesin inancını istediği gibi yaşama özgürlüğüne sahip olduğunu söyleyen işçiler, "Yapılan çok yanlış bir şey. Burada bütün dinlere mensup insanlar bir arada yaşıyor. Mezarların tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN, -