DHA YURT BÜLTENİ-17

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn'da, Suriye Geçici Hükümeti'nin yaptığı 'af' çağrısının ardından PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya başladı. Teslim olan teröristler, kendilerine iyi davranıldığını belirterek, terör örgütü tuzağına düşmüş kişilere silahlarını bırakmaları çağrısında bulunurken, Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, "Terör örgütünden ayrılarak teslim olanlardan suça bulaşmamış olanları serbest bırakıyoruz" dedi.

Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa, geçen 4 Aralık günü Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Resulayn'da açıklama yaparak teröristlere silah bırakmaları çağrısında bulundu. Mustafa, terör örgütünden ayrılarak teslim olanların adalet önüne çıkarılarak yargılanacağını ve suça bulaşmadıklarının belirlenmesi durumunda serbest bırakılacağını söyledi. Mustafa'nın açıklamasının ardından PKK/YPG terör örgütü saflarında bulunan 30 kişi silahlarını bırakarak Resulayn bölgesinde bulunan TSK ve Suriye Milli Ordusu askerlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden 4'ü yapılan yargılamaları sonunda suça bulaşmadığı belirlenince bugün serbest bırakıldı.

TESLİM OLANLARLA BASIN AÇIKLAMASI

PKK/YPG saflarına zorla dahil edilen ve suça karışmadıkları için serbest bırakılan 4 kişi bugün Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa ile birlikte gazetecilere açıklama yaptı. Resulayn'da daha önce teröristler tarafından istihbarat binası olarak kullanılan ancak Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Resulayn Askeri Şurta Merkezi'ne dönüştürülen binada açıklama yapan Abdurrahman Mustafa, 4 Aralık günü zorla terör örgütü saflarına dahil edilmiş kişilere yönelik af çağrısı yaptıklarını hatırlattı. Çağrı sonrası Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan terör örgütüne katılmış olan bazı kişilerin gönüllü olarak teslim olduğunu vurgulayan Mustafa şöyle dedi:

"Tüm bileşenleriyle vatanımızı yeniden imar etme önemine inanarak; Suriye Geçici Hükümeti olarak 4 Aralık tarihinde bir af çağrısı yayınlayarak, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda kurtarılan bölgelerde yaşayan aldatılarak veya zor kullanılarak terör örgütlerinin saflarına katılan ve elleri kana bulanmayan vatandaşlara, silahlarını bırakarak emniyet güçlerine müracaat ederek kendilerinin ve aile bireylerinin güvenli bir şekilde evlerine dönüşlerini sağlamaları çağrısında bulunmuştur. Birçok evladımızın bu çağrıya olumlu şekilde yaklaşması nedeniyle insani girişimimizi hayata geçirme ve vatandaşlarıma karşı sorumluluklarımız çerçevesinde gönüllü olarak teslim olanlar ve elleri kana bulanmadığı adli makamlarımızca ispatlanan vatandaşlar serbest bırakılacaktır. Evlerine dönerek Suriyeli kardeşleriyle terörün neden olduğu yıkımı yeniden imar etmek amacıyla bugün ilk grup serbest bırakılacaktır. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için gece gündüz nöbet tutan emniyet güçleri ve milli ordumuz nerede olursa olsun terörle mücadele etmeye devam edecektir."

'BİR AN ÖNCE TESLİM OLUN'

Teslim olan ve yapılan yargılama sonunda eli kana bulanmadığı belirlenen PKK/YPG saflarına zorla katılmış olan 4 kişi, açıklamanın ardından serbest bırakıldı. Terör örgütüne zor kullanılarak dahil edildiklerini belirten 4 Suriyeli, PKK/YPG baskısıyla hala örgütte yer alanlara da teslim olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Bize gayet iyi baktılar ve adaletli şekilde yargıladılar. Suça bulaşmadığımız anlaşılınca de serbest bırakıldık. PKK/YPG'nin kandırarak veya zor kullanarak saflarına kattığı diğer kardeşlerimizin bir an önce teslim olmalarını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali LEYLAK- Şafak SAĞ/RASULAYN (Suriye),

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Küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Rahman K., kendisi ve eşine küfür ettiği iddia ettiği Hasan Gündüz'ü sokak üzerinde çuvalda taşıdığı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı, "Namusuma kimse küfür edemez" diye bağırıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı.

Çorlu'da iddiaya göre, Rahman K. ile Hasan Gündüz arasında henüz belirlenemeyen nedenle küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma araya girenler tarafından büyümeden önlendikten sonra,, Rahman K., Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek, Hasan Gündüz hakkında dilekçe vererek şikayetçi oldu. Rahman K., dilekçesinde Gündüz'ün evine gelerek eşi ve kendisine küfürler ettiğini savundu.

Bugün öğleden sonra Rahman K., Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi üzerinde Hasan Gündüz'ün gelmesini bekledi. Gündüz'ün geldiğini gören Rahman K., çuval taşıdığı pompalı tüfekle Gündüz'e iki ele ateş ederek, "Namusuma kimse küfür edemez" diye bağırarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Gündüz, gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetten sonra kaçan Rahman K.'yi, olay yerine yakın bir evin bodrumunda cinayette kullandığı tüfekle birlikte yakaladı. Rahman K., Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmasının yürütüleceği emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detaylar

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yakalanan zanlının evden çıkarılması

-Zanlıdan detaylar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-

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Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, sürüsünü otlatmaya giden çoban İsmail Demir (27), eve dönmeyince başlatılan arama çalışmaları sırasında ölü bulundu. Demir'in nöbet geçirip, taşlık alana düşerek yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Demirci'nin kırsal Bayramşah Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası İsmail Demir, dün sabah Çomaklı Dağı'na sürüsünü otlatmaya götürdü. Akşam saatlerinde sürü mahalleye dönerken, Demir gelmedi. Ailesi de oğullarını aramaya çıktı. Aramalardan sonuç alamayan aile, Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma bölgede arama - kurtarma çalışması başlattı. Saat 21.00 sıralarında ise evine yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Çomaklı Dağı'nda çobanın cansız bedeni bulundu. Darp ya da yara izine rastlanmayan Demir'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ayda 1 kez sara nöbeti geçirdiği öğrenilen Demir'in kesin ölüm nedeni için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporu beklenirken, Demirci'nin kırsal Bayramşah Mahallesi'ndeki evinde gözyaşları sel oldu. Demir'in evi taziye ziyaretine gelen yakınları ve sevenleri ile doldu.

Jandarma, Demir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsmail Demir'in fotoğrafı

Olay yerinden görüntü

Demir'in evinin önünden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ DEMİRCİ (Manisa),

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İzmir'de kaçak tütün ürünleri operasyonu

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir depoya yapılan operasyonda, 7 bin 120 paket kaçak sigara ile 115 bin adet tütün doldurulmuş satışa hazır makaron sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Sakarya Mahallesi 825 sokaktaki bir depoda kaçak tütün ürünleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan operasyonda, 7 bin 120 paket kaçak sigara, 115 bin adet tütün doldurulmuş satışa hazır makaron sigara, 130 puro, 13 elektronik sigara ve 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında N.Ö., gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İşyerinde yapılan aramalardan görüntü

Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da, direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobilinin, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan Aslı Orak (37) için Uncalı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Orak'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Baba Mehmet Ali Orak'ın cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü. Orak'ın yakını olduğu belirtilen kadın ise "Meleğim benim" diyerek, tabuta sarıldı. Aslı Orak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Boynuzlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze namazından görüntü

Tabut üzerinde yazan isimden görüntü

Baba Mehmet Ali Orak'ın ve yakınlarının cenazeyi omuzlaması

Cenaze Arabasından görüntü

Aslı Orak'ın fotoğraflı

'278 MB// 2 DK 35 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI-ANTALYA,

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Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama

MERSİN'de, hayvan barınağında çekilen ölü köpeğin diğer köpekler tarafından yenildiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, "Bakımevimizdeki hayvanların aç kalmaları söz konusu değildir. Uyuz hastalığına yakalanan hayvanların bakım ve besleme işlemleri ayrı sağlanmaktadır. Hastalıkta açık yaraya bağlı kanamalar görülebildiğinden, diğer köpeklerin saldırma içgüdüleri daha da artmaktadır" denildi.

Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, hayvansever tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, yerde yatan ölü ve karnının bir tarafı parçalanmış köpeğin, merkezdeki diğer köpeklerce yenilmesi, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki toplayan görüntüler, hayvanseverleri ayaklandırdı. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görüntülerin uyuz köpeklerin yer aldığı bölümde gerçekleştiğine dikkat çekilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıkları kapsamında olan uyuz hastalığına yakalanmış hayvanların hem bakım ve besleme işlemleri, başka hayvanlara bulaşmaması hem de tedavilerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla diğer köpeklerden ayrı olarak, bir bölüm içinde sağlanmaktadır. Söz konusu hastalıkta dermatit ve açık yaraya bağlı kanamalar görülebildiğinden, diğer köpeklerin kan kokusuna bağlı olarak saldırma içgüdüleri daha da artmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 13.12.2019'da yaşanan ve sosyal medyaya da yayılan görüntüler, uyuz köpeklerin yer aldığı bölümde gerçekleşmiş, söz konusu olay da kan kokusuna bağlı saldırma içgüdülerinin ne kadar arttığını göstermiştir" denildi.

'AÇ KALMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Bakımevinde bulunan hayvanların aç kalmalarının söz konusu olmadığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakımevimizde bulunan hayvanların aç kalmaları söz konusu değildir. Hayvanların beslenmeleri hem kuru mama, hem de çeşitli kurumlardan alınan ev yemekleriyle sağlanmaktadır. Hayvanların, mevcut kuru mamalar ile beslenme odaklarında ve gönüllü hayvanseverlere verilerek bakımevi dışında da beslenme işlemlerine devam edilmektedir. Söz konusu mama hem bakımevimize hem de dışardaki beslenme odaklarına yetecek miktardadır. Uyuzlar bölümünde meydana gelen elim olayla ilgili olarak sorumlu personeller hakkında gerekli idari işlemlerin yapılmasına başlanmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayvan barınağı görüntüsü

-Köpeklerin birbirini yeme görüntüsü

SÜRE: 01'11" BOYUT: 134 MB

Haber-Kamera: MERSİN,