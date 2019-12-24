DHA YURT BÜLTENİ-17

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

BURSA'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesindeki 2 farklı evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından 2 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis; M.T., O.K., O.A., E.A., ve E.T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, 440 gram metamfetamin, 520 gram bonzai, 30 gram skunk, 2 adet ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı belirlenen 16 bin 650 lira para ele geçirildi. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-Şüpheliyi taşıyan aracın emniyetten çıkışı

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili (2)

ARIZA GİDERİLDİ

İzmir'de, Tahtalı Barajı'ndan, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan ana borunun patlamasının ardından Buca, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova ilçelerinin bazı kesimlerinde pazar saat 19.00'dan bu yana yaşanan su kesintisine neden olan arızanın giderildiği bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, patlayan borunun yenilendiği ve ana hatta su verilmeye başlandığı açıklandı. Suyun, öğleden sonra kesinti yaşanan üç ilçenin tamamına ulaşması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, kentte bir daha arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmaması için yapılacak yatırımlarla ilgili olarak şöyle dedi:

"İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız. Öncelikle bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına Gördes Barajı'nın alternatif bir su kaynağı olarak devreye alınması sürecini hızlandıracağız. Gördes'ten alınacak suyun, kuzey ve güneyden şehri besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanmasıyla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdim. İkinci adımda ise mevcut içme suyu hattımızın tümünün röntgenini çekecek 'PipeDiver' denilen teknolojisinin kurulmasına yönelik talimatımı ilettim. Hattın neresinde zayıf bir nokta varsa elektromanyetik dalgalarla tespit edeceğiz. İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız."

Dün gece çalışmaları denetleyen Başkan Soyer, suda kaynak çeşitliliği sağlamak adına, Gördes Barajı'ndan gelen su mevcut isale hatlarına entegre edileceğini ve ayrıca elektromanyetik dalgalarla yer altındaki hatların röntgenini çekilerek riskli borular tespit edileceğini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ana İsale Hattındaki boru arızasının giderilmesi için gece yapılan tamir çalışmalarından genel ve detay görüntüler

Başkan Tunç Soyer'in çalışmaları denetleme görüntüleri

Ana İsale Hattındaki boru arızasının giderilmesi için gündüz yapılan tamir çalışmalarından genel ve detay görüntüler

Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR,

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Başkan Kocaispir: Kriz masası kurduk, tam kadro sahadayız

ADANA'da kent genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeni ile kriz masası kuran Yüreğir Belediyesi acil müdahale ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerine yardımcı olmak için tam kadro sahaya indi.

Ekiplerce tıkanan yağmur suyu giderleri açıldı, su basan evlerde tahliye çalışmaları yapıldı, su baskınları nedeni ile mağdur olan vatandaşlara yardım edildi. Tam kadro sahada olduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Aşırı yağışlar nedeni ile yaşanan olumsuzluklara ekiplerimizle anında müdahale ediyoruzö dedi.

Yüreğir Belediyesi kriz masasında tüm mahallelerdeki çalışmaların yakından takip edildiğini belirten Başkan Kocaispir, "Meteorolojiden aldığımız uyarı ile hemen bir kriz masası kurduk, ekiplerimizi oluşturduk, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerine yardımcı olmak için teyakkuza geçtik. Tam kadro sahadayız. Yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyoruz. Yüreğir'de bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Su altında kalan yolların ekipler tarafından açılmaya çalışılması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: ADANA,

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242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında zarar 1 milyon liradan fazla

KONYA'nın Kulu ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında zararın 1 milyon liradan fazla olduğu ortaya çıktı. Ahırın sahibi Serhan Özdemir, "Hayvanlarımızın bazılarını kurtardık ama çoğu telef oldu. 200'e yakın küçükbaş, 42 tane de büyükbaş hayvan telef oldu. Devletimizden yardım bekliyoruz. 1 milyonun üzerinde zararımız var" dedi.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Altılar Mahallesi'nde yaşandı. Serhan Özdemir'e ait ahırda, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahırı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Ahır yangınındaki zarar ise bu sabah havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. 1 milyon liradan fazla zararı olduğunu söyleyen Özdemir, "Dün akşam yemlerini verdik, kapıları kilitleyip eve gittik. Beş dakika sonra, arkadaş arayıp 'ahırlarınız yanıyor' dedi. Önce inanmadım. Sonra geri geldim. Hayvanları kurtarmaya çalıştık. 33 büyükbaş hayvanı kurtardık ama çoğunluğu telef oldu. 200'e yakın küçükbaş, 42 tane de büyükbaş hayvan telef oldu. Hepsi de doğuracaktı. Hepsinin karnında yavruları vardı. Bize gelen bilgi, yangının elektrik kontağından çıktığı yönünde. Bizim geldiğimizde yapacak bir şey yoktu. Yine de elimizden geleni yaptık, olmadı. Devletimizden yardım bekliyoruz. 1 milyonun üzerinde zararımız var. Bu 5-6 yılın emeği. 1 ay önce buraya taşındım" dedi.

Görgü tanığı Emrah Tokat da "Yoldan geçerken ahırdan çıkan dumanları gördüm. Serhan'a haber verdim. Hemen geldiler. Kapıları kırdık. Zaten her taraf alev aldı. Hayvanlar telef oldu. Kurtarmak için uğraştık ama yapacak bir şey yok. Rüzgarın da hızı fazlaydı. Rüzgarla birlikte alevler büyüdü. Çatı alev alıp, hayvanların üzerine çöktü" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Telef olan hayvanlardan detay

Ahırdan detay

Röportajlar

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/ KONYA

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Bolu Dağı'nda yağmur ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Bölgede ayrıca sağanak yağış da etkisini gösterdi. Araçlar, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yoldan görüntüler

-Araç geçişleri

-Sis görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Otostop çekerek bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kişi otostop çekerek bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu.

Kaza Antakya- İskenderun otoyolu Honda Kavşağında meydana geldi. İskenderun istikametinden Antakya istikametine yolculuk yapan kamyonet sürücüsü Süleyman Sinan Özkan yol üzerinde otostop çeken, adının Ahmet olduğunu öğrendiği Suriye uyruklu vatandaşı aracına aldı. Özkan yönetimindeki 31 KAK 03 plakalı kamyonet, 31 BB 0252 plakalı Hatay Büyükşehir Belediyesi Özel Halk otobüsü yolcu indirmek için durunca otobüse arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle yolcu koltuğunda oturan Suriye uyruklu Ahmet isimli vatandaş torpido bölmesiyle yolcu kabini arasında sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza bölgesine 112'ye bağlı sağlık ekipleri ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suriye uyruklu vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sırasında içerisinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüste büyük panik yaşandığı ancak yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kazada yaralanan Suriyelinin sedye ile ambulansa taşınması

-Kaza yerinden genel ve detay görüntü

-Otobüsten inerek dışarıda bekleyen yolculardan görüntü

-Otobüs içerisinde bekleyen yolculardan görüntü

-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

-Kamyonetin yol üzerinden çekilmesi

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

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Tokat'ta kuvvetli rüzgar seralara hasar verdi

Tokat'ta dün etkili olan kuvvetli rüzgar, sebze seralarında hasara yol açtı.

Tokat'ta dün etkisini gösteren kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 60 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Gümenek köyünde sebze seralarının örtülerini uçurdu. Bazı seralar ise ekili ürünlerin üzerine yıkılarak zarar verdi. Tokat Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise il genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Gümenek köyü muhtarı Duran Sarı köyde 300 dönüm serada rüzgar nedeniyle hasar meydana geldiğini belirterek, "Çok büyük zararımız var. Yaklaşık 300 dönüm seramız gitti. Seramızda marul, maydanoz, soğan, tere ve roka vardı. Köyümüz geçimini seradan sağlıyordu. Mağdur olduk" dedi.

Çiftçi Burak Taşkın(20) ise, "Dün akşamki rüzgardan dolayı, 3 hektarlık seramız maddi olarak sıkıntıya girdi. Seramız genel olarak bertaraf oldu. İçerisinde mahsulümüz olduğu halde bir şey yapamıyoruz. Elimizden gelen bir şey yok. Maddi olarak da sıkıntıdayız. Devlet yetkililerinden yardım istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Seralardan görüntüler

-Oluşan hasarların görüntüleri

-Köy muhtarının konuşması

-Üreticinin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Yunan ve Bulgar turistler, Noel alışverişi için Edirne'ye akın ediyor

YUNAN ve Bulgar turistler, kur farkı nedeniyle Noel alışverişi için Edirne'ye geliyor. Kentte iğneden ipliğe yılbaşı alışverişi yapan turistler, ciddi oranda döviz bırakıyor.

Noel nedeniyle tatile giren Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, yılbaşı alışverişlerini Edirne'de yapıyor. Döviz kuru farkı nedeniyle tekstilden gıdaya birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan komşu ülkelerin vatandaşları, günün erken saatlerinden itibaren geldikleri kentte alışveriş merkezleri ve tarihi çarşılara akın ediyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, yılbaşı dolayısıyla kentteki tüm otellerde de tam doluluk oranına ulaştıklarını belirterek, ziyaretçileri ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Zıpkınkurt, "Otellerimiz doluluk oranına ulaştı. Eğlence yerlerimizin yılbaşı için rezervasyonları yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Gümrük kapılarında girişte ciddi anlamda yoğunluklar yaşanıyor. Misafirleri ağırlamak için bekliyoruz artık. Zaten hafta sonları Edirne'ye normalde gelen 10 bin civarında kişi var. Ben bu sayının yaklaşık 13 binlere çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'CİDDİ MİKTARDA DÖVİZ BIRAKIYORLAR'

Yunan ve Bulgar turistlerin ciddi oranda döviz bıraktığını ifade eden Zıpkınkurt, "Özellikle döviz kuru farkı nedeniyle Edirne'ye geliyorlar. Kentte esnafımızdan ve AVM'lerden alışveriş yapan turistler, ciddi miktarda döviz bırakıp ekonomiye katkı sağlıyorlar. Türkiye'nin en çok turist çeken 3'üncü şehri olan Edirnemizde tüm hazırlıkları tamamladık" dedi.

Edirne'deki tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ise Yunan ve Bulgar misafirlerin yılbaşı alışverişlerini kentte yapmaya devam ettiğini söyledi. Sanış, "Edirne'nin sınır komşularında Noel, 24- 25 Aralık'ta kutlanıyor. Doğal olarak onlar da alışverişlerini Edirne'den yapmaya çalışıyorlar. Döviz kurunun da uygun olması dolayısıyla hem Yunanistan, hem de Bulgaristan'dan çok sayıda turist geliyor. Edirne bu konuda çok şanslı. Her gelen turist Edirne'nin ekonomisine katma değer olarak değerleniyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tarihi kapalı çarşılar

-Kentte dolaşan turistler

-Recep Zıpkınkurt ile röp.

-Çarşı başkanı Sanış ile röp.

-Alış veriş yapan turistler

-Edirne'den kent detaylar

-Alışverişe gelen turistler

-Turistlerden detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Kadına şiddeti tiyatro ile protesto ettiler

MERSİN'de Yenişehir Belediyesi kadın çalışanları, 'sesi kesilen kadınların sesi olmak amacıyla' Kına Yakın isimli tiyatro oyununu sahneledi. Tiyatro gösterisinde, öldürülen kadınların hikayesi anlatıldı.

'Bu zulme çanak tutanlar ve seyredenler kına yakın' sloganıyla düzenlenen tiyatro gösterisinde, öldürülen kadınların hikayesi anlatıldı. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve kadına şiddeti protesto etmek amacıyla Yenişehir Belediyesi kadın çalışanları, Yenişehir Kent Konseyi üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri 'Kına Yakın' isimli tiyatro oyununu seyirciyle buluşturdu.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Bu zulme çanak tutanlar ve seyredenler Kına Yakın' sloganıyla sahnelenen tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. Oyuncuların ilk kez sahneye çıktığı oyunda Konca Kuriş, Pippa Bacca, Münevver Karabulut, Emine Bulut, Özgecan Aslan, Ceren Özdemir ve Bahriye Üçok gibi katledilen kadınların hikayeleri anlatıldı. Oyunda seyirciler duygu dolu anlar yaşadı.

Derya Tüzen'in yazıp yönettiği oyunu izleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, profesyonel tiyatrocuları aratmayacak bir performans sergileyen oyuncuları tebrik etti. Kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu belirten Başkan Özyiğit, "Sizler bugün burada her şeyi anlattınız. Söyleyecek tek sözümüz var, kadına şiddet insanlık suçudur. Kadına şiddet artık son bulmalı ve toplumsal olarak bu şiddete karşı çıkmalıyız" diye konuştu.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Derya Tüzen ise, "Bu oyunda amacımız, sesi kesilen ve öldürülen kadınların sesi olmak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salonda bulunanlardan genel ve detay

-Oyundan genel ve detay

-Oyuncuların salonda bulunanları selamlaması

-Oyuncuların alkışlanması

-Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in konuşması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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