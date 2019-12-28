DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bakan Kurum'dan Denizli'deki depremzedeleri sevindirecek haber (3)

'KANAL İSTANBUL, BOĞAZIN ÖZGÜRLÜK PROJESİDİR'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen Denizli Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Partililer tarafından karşılanan Bakan Kurum, toplantıda kürsüye gelerek konuşma yaptı. Gündemdeki 'Kanal İstanbul' projesine değinen Bakan Kurum, projeyle İstanbul Boğazı'nın konumunun korunacağını, Türkiye'nin dünya ticaretinde öne çıkacağını belirtti.

Kanal İstanbul projesinin ÇED raporunu tamamladıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Daha dün Liberya bandrollü dev bir konteyner gemi, Rumeli Hisarı kıyılarında karaya vurdu. Hakikaten çok büyük bir kazadan İstanbullularımız kurtuldu. Tüm İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Bu petrol ya da kimyasal yüklü bir gemi de olabilirdi. Bu durumda felaketin boyutları çok daha yüksek olacaktı. O nedenle Kanal İstanbul projesi ülkemiz için olmazsa olmaz bir projedir. Altını çizerek tekrarlamak isterim ki, Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma ve kurtarma projesidir. Boğazın özgürlük projesidir. Biz bugüne kadar 18 yıldır sizlerin destekleriyle, milletimizin destekleriyle birçok projeyi gerçekleştirdik. İnşallah Kanal İstanbul projesi sizlerin destekleriyle gerçekleşecek. İstanbul'a bu büyük projeyi de kazandıracağız" dedi.

Türk milletinin yıllardır özlemini duyduğu yerli ve milli otomobilin tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, "Tüm Türkiye büyük bir özveriyle, büyük bir sevgiyle yerli ve milli araçlarını izledi. Araçlarımız sıfır emisyon üreten çevre dostu, elektrik enerjili ve akıllı otomobillerimiz, kendi segmentleri içerisinde en uygun en verimli ve en uygun maliyetli araba olacak. En kısa zamanda da 2022'de milletimizin kullanımına sunulmuş olacak. Bu projeler milletimizin tarihine geçecek olan projelerdir. Birilerinin hayal dahi edemediği şeyleri biz teşkilatımızla, 82 milyon vatandaşımızla birlikte bir bir hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Kurum'un gelişi

-Protokolden detay

-Partililerden görüntüler

-Bakan Kurum'un konuşması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bakan Varank: Yerli otomobil ile 60 yıllık hayal gerçek oldu (2)

CENNET- CEHENNEM OBRUĞUNU ZİYARET ETTİ

Mersin'in Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Cennet- Cehennem Ören yeri çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cehennem obruğu üzerindeki cam terasta inceleme yaptı. Terasın sallanması üzerine bir an tedirgin olan Bakan Varank, bir yandan da bol bol özçekim yaptı. Cennete inen merdivenlerde yapılan iyileştirme çalışmalarını da inceleyen Bakan Varank, Müze Müdürü Yılmazer'den gelen ziyaretçi sayısı ve çalışmanın geldiği nokta hakkında bilgi aldı. Cehennem Çukuru üzerine kurulan cam terasta sağlamlık testi yapan Bakan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile de özçekim yaptı. Ziyaretlerin sonunda Bakan Varank gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kalkınma ajansları Bakanlığımız uhdesine geçti. Kalkınma ajanslarının temel amacı bölgesel kalkınma konularına eğilmek. Bölgelerin potansiyellerini değerlendirerek oralara uygun ekonomik programlar hazırlamak. Burada da Cennet- Cehennem mağarası olarak bilinen Mersin'in önemli ziyaret mekanlarından birisine geldik. Burada da devletimiz kalkınma ajanslarının katkıları ile valiliğimiz var, Kültür Turizm Bakanlığımız var. Ziyaret sahasını özellikle turistlerin gelip rahat gezebilecekleri buranın algısını daha da ileriye çekebilecek bir şekilde karşılama tesisleri yapılıyor. İnşaatlar bitmek üzere. Gerçekten güzel bir mekan. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bölgesel kalkınmaya ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmaya çok önem veriyoruz. Bu manada kalkınma ajansları bizim elimiz ayağımız oluyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Varasnk'ın konuşması

-Ziyaretten detay görüntüler

-Bakan Varank ve Lütfi Elvan'ın öz çekim yapması

Haber-Kamera: Atike Ceylan KAÇAR/ SİLİFKE(Mersin),

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Düğün salonunda 'kumar' oynamak çevre illerden otobüslerle gelmişler

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince düğün salonuna düzenlenen operasyonda, 105 kişi suçüstü yakalandı. İşletme sahibi 3 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynamak için çevre illerden otobüslerle gelen 102 kişiye de 32 bin 640 TL idari ceza kesildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbalı köyündeki bir düğün salonunda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, düğün salonuna yapılan baskında, içeride kumar oynayan 102 kişi ile düğün salonu işletmecisi 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Düğün salonu işletmecileri K.A., M.B. ve A.Ö. hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynamak için otobüslerle Ankara, Çankırı ve Çorum'dan Kırıkkale'ye gelen 102 kişiye ise toplam 32 bin 640 TL idari ceza kesildi.

Düğün salonunda yapılan aramada, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silaha ait fişekler ele geçirildi. Tombala makineleri ve malzemelerine de el konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Jandarma kamerası)

-Operasyona giden jandarma ekiplerinden görüntü

-Düğün salonundan ve kişilerden görüntü

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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Gökçeada- Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise, saat 09.00 ve 20.00'deki tarifeli seferler yapılmayacak. Günün tek seferi ise Gökçeada'dan saat 10.00, Kabatepe'den saat 15.00'de gerçekleşecek.

Bozcaada-Geyikli, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu arasındaki seferlerde ise şu an için iptal bulunmuyor.

KUZEY EGE DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın kuvvetini artırarak, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50- 75 kilometre hızla fırtına, yer yer 9 kuvvetinde, saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Haber: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Öküz saldırısında ağır yaralanan kadın, 15 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

ISPARTA'nın Aksu ilçesinde, 15 ay önce öküz saldırısı sonucunda ağır yaralanan Gülsüm Köse (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Eylül 2018 tarihinde Aksu ilçesi Koçular köyünde meydana geldi. Gülsüm Köse, yolda yürürken arkadan gelen öküzün saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Köse, önce Eğirdir'e, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gülsüm Köse'nin boynunda 2 kırık, belinde kırık, göğüs kafesinde kırık, kalça kemiğinde kırık olduğu ve başında da 20 santimlik yara olduğu belirlendi. Akciğerinde de ödem tespit edilen talihsiz kadın, solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyordu. Burada yapılan tedavisinin ardından bir süre sonra özel bir hastaneye sevk edilen Köse, kalbi durması sonucu dün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Köse'nin cenazesi bugün memleketinde toprağa verildi.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,

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Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ölü

KIRIKKALE'de, otomobil, emniyet şeridinde park halindeki hafriyat kamyonuna ve aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Samsun yolu Kaletepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın Şimşek yönetimindeki 06 EU 5746 plakalı otomobil, sürücüsünün arıza nedeniyle emniyet şeridine park ettiği 06 CRA 34 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, aynı yönde giden plakası belirlenemeyen başka bir otomobile daha çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şimşek'in kullandığı otomobildeki Emre Ağkıran'ın (25), hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bir süreliğine tek yönlü ulaşıma kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Turgutlu'da, drone'lu denetimde sürücülere ceza yağdı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince drone ile yapılan denetimde sürücülere 8 bin 234 lira ceza kesildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, karayollarında kazaya neden olan yaya önceliği, emniyet kemeri ve araç sürerken telefonla konuşma hususlarında cuma günü drone ile denetim yaptı. Ekipler, sürücüleri hem havadan hem de karadan izledi. Durdurdukları araçlarda evrak kontrolü yapan ekipler, trafik kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu. Trafik denetiminde ekipler, toplam 32 sürücüye 8 bin 234 lira para cezası verildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği yetkilileri, "Uygulamamızda öncelikle bilgilendirme ayrıca drone ile tespit ettiğimiz sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Yeni trafik cezaları hakkında bilgilendirme yapılıyor. Yaya önceliği, emniyet kemeri ve araç sürerken telefonla konuşma hususlarında kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyoruz. Bu konuda sürücüleri de bilgilendiriyoruz." dedi.

Trafik ekipleri tarafından drone ile denetimlerin 2020 yılı içerisinde artacağı konusunda sürücüler bilgilendirildi.

Haber: Tuncel YILMAZ/ TURGUTLU(Manisa),

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