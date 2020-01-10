DHA YURT BÜLTENİ - 17

Kayseri 'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarında meydana geldi. Ahmet Keser yönetimindeki 38 NP 781 plakalı otomobil ile Osman Batuhan Gültekin'in kullandığı 58 HB 462 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 7 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

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Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi

ADANA'da, yalnız yaşadığı iki odalı evde elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen Mahmut Bulut (51), kimsesi olmadığını belirtip, kendisine yardım edilmesini istedi.

Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69158 Sokak'taki iki katlı müstakil binanın giriş katındaki iki odalı evde çıktı. İddiaya göre evde uyuduğu sırada yangını fark edip, itfaiyeyi arayarak yardım isteyen Mahmut Bulut, itfaiye erleri ve komşuları tarafından alevlerin arasından kurtarıldı. Evin üst katında oturan yaşlı bir çift ise polislerin yardımıyla binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen Bulut, ambulansa götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri fark edip, "Benim kimsem yok. Bana herkes sahip çıksın. Yalnız yaşıyorum. 4 yıldır eşimden ayrıyım, giyecek başka bir şeyim yok" dedi. Sağlık ekibi tarafından ambulansa alınan Bulut, tedavi için hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erleri tarafından diğer evlere sıçramadan söndürülen yangın, hasara yol açtı. İtfaiye erlerinin yaptığı ilk incelemede yangının, elektrik sobasından çıktığı tespit edildi.

Polis , yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yanan evin dış görüntüsü

Dumandan etkilenen Mahmut Bulut'un ambulansa götürülmesi

Bulut'un kendisine sahip çıkılmasını istemesi

Evin üst katında yaşayan yaşlı bir kişinin polis yardımıyla binayı tahliye etmesi

İtfaiye erlerinin tazyikli suyla yangına müdahale etmesi

Yanan evin içinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Kendisini babasına şikayet eden komşusunun otomobilini kundakladı

ADANA'da birkaç gün önce hırsızlık için girdiği evde yakalanan şüpheli S.D., ev sahibi Mehmet Ok'un otomobilini kundakladı. Kundaklama anı, bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gün önce gece saatlerinde aynı mahallede oturan S.D. isimli kişi, hırsızlık amacıyla Mehmet Ok'un evine girdi. Şüpheli, Ok'un kızı tarafından fark edilince kaçtı. Gündüz saatlerinde S.D.'nin babasına durumu anlatan Ok, daha sonra otomobilini cadde üzerine park edip, evine çıktı. Bitişik evde oturan Ok'un kuzeni, saat 04.00 sıralarında kuzeninin otomobilinin yandığını görüp, durumu itfaiyeye bildirdi, sonra da Ok'u uyandırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Daha sonra komşusunun güvenlik kamerasını inceleyen polis, otomobilin S.D. tarafından kundaklandığını tespit etti. Şüphelinin daha önce hırsız amacıyla evine girdiğini belirten Ok, "Baktık bizim mahallenin çocuğu. Arkasından koştuk ama yakalayamadık. Sabah gittim babasına söyledim. Oğlun böyle böyle yaptı dedim. O da 'ben ona kızarım' dedi. Demek kızmış ki bu gece de gelip arabayı yakmış. Kamera görüntüsünden de o olduğu tespit edildi" dedi. Bölgeyi abluka altına alan polis, özel harekat polislerinin de desteğiyle şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis aracından görüntü

-Yanan otomobilden görüntü

-Mehmet Ok ile röp.

-Polislerden görüntü

-Evin damında şüpheli arayan polis

-Zırhlı polis aracı

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Kundaklama anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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