DHA YURT BÜLTENİ-17

Pamuk yüklü TIR'da çıkan yangına TOMA müdahale etti

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, pamuk yüklü TIR'da çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Ceyhan-Osmaniye D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'ten Adana 'ya seyir halinde olan pamuk yüklü 68 KS 115 plakalı TIR, yeni mezarlık önünde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alev topuna dönen TIR'a ilk müdahaleyi yoldan geçen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ceyhan İtfaiye Amirliği ekipleri ve çok sayıda iş makinesi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri ise pamuk balyalarını dağıtarak yangının sönmesi için çalışma yaptı. Kısa sürede söndürülen yangında TIR ve pamuklar kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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TIR'dan çıkan alevler

İtfaiyenin söndürme çalışması

İş makinelerinin pamukları dağıtması

Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),

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Elazığ'da 23 dilenci yakalandı

ELAZIĞ'da, polis ve zabıta ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda 23 dilenci yakalandı, 4 bin 301 TL idari ceza kesildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler il merkezinde bulunan camilerin önlerinde ve yollardaki dilencileri tespit ederek operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 23 dilenci yakalanırken, üst aramalarında ise 110 TL bulundu. Paraya el koyan ekipler, toplam 4 bin 301 TL idari ceza kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dilencilerin yakalanmasından görüntü

-Dilencilerin zabıta müdürlüğüne getirilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/KAMERA: ELAZIĞ,

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Fırtına, Anamur'da seraları vurdu (2)

TARSUS'TAKİ SERALAR DA ZARAR GÖRDÜ

Mersin'in Anamur ilçesinin ardından Tarsus ilçesinde de meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle seraların naylon kaplamaları zarar gördü. İlçede dün akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve fırtına Yeşiltepe Mahallesi'nde çiftçi Uğurcan Gökben'e ait yaklaşık 20 dönüm seranın naylon kaplamalarını uçurdu.

Gökben, kabak ve patlıcan ekili 250 serada işçileri ile zarar gören naylon kaplamaları topladı. Geçtiğimiz ay etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından parçalanan naylon kaplamaların bu kez şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle uçtuğunu belirten Gökben, 150 bin TL borç ile yeni naylonlar aldığını söyledi.

İşçiler ile seraya yeni naylon kaplamaları yerleştiren Gökben, yektililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İşçilerin sera naylonlarını toplaması

-Çiftçi Uğurcan Gökben ile röp.

-Seradan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

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Sendikadan ihraç edilen öğretmen: Anneleri ziyarete bireysel gittik

DİYARBAKIR HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden 7 öğretmenden Eskişehirli Ayla Salmancı, ziyarete bireysel anlamda gittiklerini belirterek, "29 yıldır sendikal mücadele içindeyim. Nerede örgüt adına ya da tüzel kişilik adına eylem yapıldığını bilirim. Ne bir bayrak ne bir flama, ne bir şapka hiçbir şey yok elimizde. Atatürk portremizle gittik. Dolayısıyla bireysel anlamda gittik" dedi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu içinde örgütlü Eğitim-İş Sendikası'nın İstanbul, İzmir, Gaziantep, Eskişehir ve Zonguldak şubelerine üye 7 öğretmen, 'Hepimizin Sendikası Grubu' çatısı altında birleşip, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapan aileleri, geçen yıl Eylül ayında ziyaret etti. Ziyaretin ardından 7 öğretmen hakkında Eğitim-İş Sendikası Merkez Disiplin Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. 'Konfederasyonun adını izinsiz kullandıkları' gerekçesiyle 7 öğretmen, sendikadan ihraç edildi. Verilen karara tepki gösteren öğretmenler, haklarını hukuki yollarla arayacaklarını dile getirdi.

'NE FLAMA NE ŞAPKA, SADECE ATATÜRK PORTRESİYLE GİTTİK'

Eskişehir Şube Örgütlenme Sekreteri iken sendikadan ihraç edilen Eskişehir Tepebaşı Rehberlik Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Ayla Salmanlı, Genel Merkezin olumlu ya da olumsuz hiçbir kararı olmaksızın ziyarete gittiklerini söyledi. Sendikanın bu konuda bir karar almadığını ifade eden Salmanlı, "'Konfederasyonun adını kullandınız' denildi. 29 yıldır sendikal mücadele içindeyim. Nerede örgüt adına ya da tüzel kişilik adına eylem yapıldığını bilirim. Ne bir bayrak ne bir flama, ne bir şapka hiçbir şey yok elimizde. Atatürk portremizle gittik. Dolayısıyla bireysel anlamda gittik. Genel merkezinde olumlu ya da olumsuz hiçbir kararı olmaksızın gittik. Karar almışlar da biz o karara uymamış değiliz. Özü şu; Türkiye'de baktığımız zaman sendikalara, odalara ve diğer demokratik kitle örgütlerine bir şekilde dizayn etme çabalarını görüyoruz. Eğitim-İş'in üyeleri vatanseverdir, anti emperyalisttir. Amerika'nın Türkiye'de kurmaya çalıştığı oyuna gelmez. Eğitim-İş'in içinde biz kale gibi duruyoruz. Bunda kesinlikle başarılı olamayacaklar. Çünkü bu arkadaşlar şunu bilmiyor, Türkiye'de Mustafa Kemal'in öğretmenlerini, Mustafa Kemal'in idealini silemeyecekler. Bu tükenmez. Ayla Salman'ı, Bülent Turan'ı, Erkan Aksoy'u, Sermin Erdem'i, Adnan Yarar'ı, Zafer İncebacak'ı ihraç edersiniz ama geride kalan 50 bin üyeyi ihraç etme şansınız yok. Dolayısıyla Eğitim-İş'in tabanı, Mustafa Kemal'in yiğit öğretmenleri bunları tasfiye edecek. Bu başarıya ulaşamayacaklar" diye konuştu.

'YARATILAN SUNİ GÜNDEMLE BU OYUNUN PARÇASI OLMAYACAĞIZ'

Sendikadan ihraçlara yönelik yargı sürecinin devam ettiğini belirten Eskişehirli Ayla Salmancı, ziyaret ettikleri annelerinde bu duruma çok üzüldüğünü söyledi. Kararlılıklarını göstermek için anneleri yeniden ziyaret edeceklerini kaydeden Salmancı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mahkeme sürecimizi açtık. Analarımız çok üzüntülüler, onlarla görüştüm. İhraç edilmemize üzülüyorlar. Onların üzülmemeleri gerektiğini, bizim dimdik ayakta olduğumuzu, bunun bir mücadele olduğunu ve bu mücadeleden asla geri adım atmadan devam edeceğimizi, kararlılığımızı onların tekrar yanına giderek önümüzdeki günlerde bunu göstereceğiz. Türkiye'de Kemalist kanat, antiemperyalist kanat, Türkiye'den yana Amerikan Emperyalizmine karşı, Amerika'nın piyonlarına karşı Türkiye'den yana tavır alanlar kazanacak. Biz eğitimciler, Cumhuriyetin öğretmenleri Türkiye'den yanayız, Türkiye'den yana tavır alırız. Emperyalizmin karşısındayız. Emperyalizmin 'kara gücüm' dediği PKK'yı lanetliyoruz. Burada da bu duruşta kim varsa onlarla beraber yan yana durmaktan asla imtina etmeyeceğiz. Yanımızda kim var, kim yok ona bakmayacağız. Yanımızda kim varsa onlarla kenetlenip ortak yanımızın emperyalizme karşı mücadele olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Dolayısıyla yaratılan suni gündemlerin bir oyunu bir parçası olmayacağız. Sonuçta oraya teröristleri ziyarete gitmedik, PKK'ya destek olmadık. Türkiye'nin bölünmesine hizmet eden bir faaliyet değil. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne hizmet eden bir faaliyet içerisinde bulunduk."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ayla Salmanlı ile röp.

-Salmanlı detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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Kayak merkezinden dönerken tipi nedeniyle mahsur kaldılar

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Karacadağ Kayak Merkezi'ne gidenler tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekiplerin, 3 saatlik çalışmasıyla yol açılarak, mahsur kalanlar kurtarıldı

Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki bulunanan Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar, dönüş yolunda tipiye yakalandı. Mahsur kalanların telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kar nedeniyle kapanan yolun açılmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mahsur kalan araçlar

Tipi ve bastıran fırtına

Yolu açan iş makineleri

Yola devam eden otomobiller

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Yüksekovalı öğretmen, evinde ölü bulundu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Emirhan Şenlik(36),yaşadığı Yüksekova'daki evinde ölü bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca-Altınsu Köyü Ortaokulu'nda sözleşmesi olarak görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik, bugün öğle saatlerinde Yüksekova'da yaşadığı apartman dairesinde ölü bulundu. Apartman sakinlerinin durumu farkedip, haber vermesi üzerine, eve gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yatağında hareketsiz bulunan Şenlik'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemeye göre, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Şenlik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şenlik'in kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belli olacağı belirtildi.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-

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2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı (2)

TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Nuri Eroğlu (32), eşi Şerife Eroğlu'nu (26) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Hastanede bayılan, doktorlar tarafından kendisine getirildikten sonra gözaltına alınan Eroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tutuklanan Nuri Eroğlu'nun annesi Meral Eroğlu (55), "Oğlum günahsızdır. Kazayla eşini vurmuştur. Niye eşini öldürsün ki. Buna olay yerindeki torunum şahittir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Nuri Eroğlu'nun sevk edildiği adliyede çıkarılmasından genel görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ ÇANAKKALE,

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