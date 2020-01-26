DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, deprem bölgesinde açıklamada bulundu

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde hasar gören binalara ilişkin "Yaptığımız çalışmalar neticesinde Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik. Malatya Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde 25 konut yıkık, 29 metruk bina yıkık olduğu, ağır hasarlı 418 binanın, orta hasarlı 4 bina, bir de adliye binası, az hasarlı 199 bina tespitlerini yaptık" diye konuştu.

Riskli, ağır hasarlı binalara yönelik kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirileceğini aktaran Kurum, "Tespitlerimizi yapacağız, bu çerçevede hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek projeyi gerçekleştireceğiz. TOKİ bünyesinde yaptığımız 400 rezerv konutumuz var. Bu konutlardan da yapacağımız kesin hasar tespit sonucunda vatandaşlarımıza hak sahibi olma imkanını vereceğiz. Diğer taraftan da Elazığ'da belirleyeceğimiz birkaç alanda da konutlar üreteceğiz ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını inşallah en kısa zamanda gidermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

'UYGUN OLMAYAN PROJELERE GEREKLİ İŞLEMİ YAPACAĞIZ'

Bakan Kurum, yıkılan binalara yönelik ihmal tespitinin olup olmadığına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Mustafa Paşa mahallemizde enkaz çalışması biten yıkıktaki bodrum katta bir kolonun kesildiğine dair oturan vatandaşlarımızın böyle bir durumu, şikayeti var. Enkaz çalışmalarını bitireceğiz, tamamlayacağız. Eğer betonarme projesine uygun olmayan bir durum söz konusuysa da hem bu işlemi yapanlarla ilgili hem izin verenlerle ilgili gerekli cezai işlemi yapacağız ama enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Bunun dışında da diğer binalarımızda da böyle bir durum söz konusu olması halinde kanuni işlemlerimizi bu noktada yapacağız."

BAKAN KOCA: HASTANELERDE DURUMU KRİTİK HASTA YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde 29 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Şu an Elazığ'da hastanelerimizde serviste yatan 153, yoğun bakımlarda takip edilen 32 hastamız var. Bu serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların içinde durumu kritik, ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli" dedi.

24 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan 2.5 yaşındaki Yüsra'yla ilgili konuşan Koca, "Çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı. Genel durumu son derece iyi. Sadece alt ekstremitelerde ezilme dışında herhangi bir sorunun olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, enkaz altındaki çocuğun annesinin sağ olduğunu ve kendisiyle iletişim kurulduğunu, babasının ise yaşamını yitirdiğini söyledi.

'TEMENNİMİZ ANNEYİ DE KURTARABİLMEK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden babanın eşinin üzerine kapanması sebebiyle çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle vital bulgular açısından tansiyon, oksijen bulguları açısından genel durumunun son derece iyi olduğunu, iletişim kurulduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız anneye damar yolu açılarak serum taktılar. Damar yolundan da besleme ve birtakım ilaçları verme noktasına kadar geldiler. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde temennimiz anneyi de sağ salim kurtarabilmek."

SOYLU: 15 BİNİ AŞKIN KİŞİ MİSAFİR EDİLİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 kişinin yaşamını yitirdiği depremde enkaz altından 44 kişinin sağ çıkarıldığını belirterek, "Göçük altındaki vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için çaba sarf ediyoruz. Şükürler olsun, şimdi de burada 2 vatandaşımızın sesine ulaşılabildi, onlarla diyalog kurulabildi. Hatta birine tıbbi müdahale de yapılabildi. Zannediyorum kısa bir süre sonra bize müjdeli haber verecekler. Bunun ötesinde 15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu" şeklinde konuştu.

'İSTİSMAR OLABİLİR'

Bakan Soylu, bazı kuruluşlardan gelen yardım toplama taleplerini makul bulmadıklarını aktardığı konuşmasında, "Bunu koordinasyon içinde yapmak durumunda olduğumuzu hem sayın Cumhurbaşkanımız hem bizler AFAD üzerinden defalarca ifade etmeye çalıştık. Çünkü ihtiyaçların ne olduğunu biliyoruz ve nasıl yönlendirilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun istismarı söz konusu olabilir. Daha önce bunun istismarıyla defalarca herkes karşılaştı, biz karşılaştık" dedi.

'HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ'

Depremin siyasallaştırılmaya çalışıldığını aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Bu konuda tek bir cümle dahi etmek istemiyorum ama inanın hayatın her şeyini bir siyaset çerçevesi içine, varlık ve yokluk içine sığdırmak isteyenleri de burada görüyoruz. Burası bittikten sonra söyleyeceklerimiz var ama burası bitene kadar ben şahsen bir değerlendirme yapmayacağım. Çiğlikler kalbimizi, içimizi acıtmıyor mu, acıtıyor. Tahammül edeceğiz. Bu meseleyi vatandaşlarımızla hep birlikte aşacağız."

ASILSIZ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA AÇILACAK

Soylu, sosyal medyada asılsız paylaşım yapanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin harekete geçtiğini belirterek, "Eğer Türkiye'deki bir sosyal medya kullanıcısı bunu yapabiliyorsa bunu bulmama ihtimalimiz trilyonda bir değildir, buluruz. Allah'a şükür devletimiz o konuda iyi bir noktaya gelmiş durumda, birçoğunu da bulduk. Yurt dışında ise tespit ederiz gereğini de yaparız. Netice itibarıyla hukuki işlemi başlatırız. Yurda geldiği zamanda bunun hesabını sorarız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Soylu'nu açıklamaları

Bakan Koca'nın açıklamaları

Bakan Kurum'un açıklamaları

Haber: Fatih POYRAZ - İbrahim KÖRDEMİRCİ - Harun ÖZALP/ ELAZIĞ,

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AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (8)

AFAD: 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.00 sıralarında yaptığı açıklamada Elazığ merkezli depremde 31 kişinin yaşamını yitirdiği belirtti.

Haber: ANKARA,

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Depremin vurduğu Elazığ'da vatandaşların bazıları sokakta bazıları ise kapalı alanda

ELAZIĞ'da Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü kentte evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi belirlenen toplanma alanlarında geçiriyor. Kapalı alanlara girmek istemeyen vatandaşlar ise kent meydanında ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar geceyi, depremzedeler için tahsis edilen spor salonu ve öğretmen evinde geçiriyor. Deprem sonrası 'hasarlı evlere girmeyin' uyarısı yapılan Elazığ'da, vatandaşlar için çeşitli toplanma alanları oluşturuldu. Yakup Kılıç Spor Salonu ve Elazığ Öğretmenevi'nin kapıları depremzedelerin konaklaması için açıldı.

Deprem sonrası artçı sarsıntılarla beşik gibi sallanan bölgede evine giremeyen Nezahat Gürses, geceyi öğretmenevinde geçirdi. Sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen sıcaklıkta onlarla kişi ile birlikte geceyi öğretmenevinde geçiren Nezahat Gürses, "Evde her şey kırılmış. Duvar duvara değiyordu" diyerek, deprem sonrası alınan önlemler için teşekkür etti.

SOKAKTA BEKLEYENLER İSE ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYOR

Toplanma alanlarına gitmeyen vatandaşlar ise geceyi şehir meydanlarında geçiriyor. Soğuk havaya karşı ateş yakıp, çay içerek ısınmaya çalışıyorlar. Deprem nedeniyle evine giremeyen ve komşularıyla birlikte Ahmet Aytar Meydanı'nda bekleyen Sultan Doğan, "Eve giremiyoruz, sabaha kadar dışarıdayız. Evimde hasar yok. Endişe duyuyorum. Biraz daha dışarıda bekleyip, kapalı bir alana geçeceğiz" diye konuştu.

'HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR DEPREM GÖRMEDİM'

Elazığ'da oturan ve 6.8'lik depremin ardından ve giremediğini ifade eden Şükrü Türközü, "5 yıllık binada da, 40 yıllık binada da aynı hasar var. Allah bir daha böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın. Ben ömrü hayatım boyunca böyle bir deprem görmedim. Rabbim bir daha kimseye göstermesin" dedi.

'DESTEK OLMAK İÇİN GELDİK'

Türkiye'nin doğu bölgesinde etkili olan depremin ardından merkez üssü Elazığ'daki vatandaşlara yardımcı olabilmek için Erzincan'dan, Elazığ'a geldiklerini kaydeden Fatih Kaya, "Biz dışarıdan geldik. Elazığlı kardeşlerimize destek olmak için geldik. Ağabeylerimize, kardeşlerimize destek olmak için geldik. Gerçekten çok acı bir tablo. Ama şunu gördük devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm kurumlarıyla tamamen yediden yetmişe seferber olmuş" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplanma noktalarından görüntüler

-Vatandaşlarla röportajlar

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Uğur CAN/ ELAZIĞ,

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Hasar gören cami minaresi yıkıldı

MANİSA'da, geçtiğimiz gün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yapılan incelemelerde, Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'ne bir caminin minaresinin hasar gördüğü belirlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından cami minaresi geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı.

Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesi merkez üssü olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem sonrasında AFAD tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında, Kırağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'ndeki bir caminin minaresinde hasar olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caminin etrafında bulunan evleri boşaltarak, geniş güvenlik önlemleri altına cami minaresinin yıkımını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cami minaresinden görüntü

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/ MANİSA,

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Annesini öldürdükten sonra intihar etti

İZMİR'in Menderes ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Metehan Erke (19), pompalı tüfekle annesi Aynur Erke'yi (50) öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 7004 Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Metehan Erke, annesi Aynur Erke ile birlikte dün akşam saatlerinde halası F.Y.'nin evine ziyarete gitti. Burada, Metehan Erke ile annesi Aynur Erke arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından anne ve oğlu evlerine döndü. Evde devam eden tartışmanın büyümesi üzerine Metehan Erke evde bulanan pompalı tüfeği alarak annesi Aynur Erke'yi vurdu. Anne Erken, vucuduna isebet eden saçmalarlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şoka giren genç, bu kez aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

HALA ŞÜPHELENİP EVE GİRİNCE KORKUNÇ OLAYLA

Aynur Erke ile yeğeni Metehan Erkeyi arayan F.Y., ikisinden de haber alamayınca anne ile oğlununun oturduğu eve gitti. Eve giren hala F.Y., Aynur Erke'yi ve Metehan Erke'yi kanlar içeresinde buldu. Durumun bildirdilmesi üzerine eve sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatılırken jandarma ekipleri evde inceleme yaptı. Ane ve oğulun cansız bedenleri ise savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Metehan Erke'nin 2 yıl önce babasını kanser hastalığından dolayı kaybettiği ve annesi ile birlikte yaşadığı, bir süredir de psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,