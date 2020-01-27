DHA YURT BÜLTENİ-17

Depremde Çevrimtaş köyündeki evlerin yüzde 90'ı yıkıldı

Elazığ 'da, Cuma günü 22.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü büyük hasar gördü. Kent merkezine 73 kilometre uzaklıkta olan, 40 haneli Çevrimtaş köyündeki kerpiç evlerin yüzde 90'ı yıkıldı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı gören yerlerden biri de Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü oldu. Evlerin yüzde 90'ının yıkıldığı köydeki hasar, depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Deprem esnasında 6 kişinin enkaz altında kaldığı köyde, Ramazan Ertaş ve Yaşar Güçlü ölü olarak, 4 kişi de yaralı olarak çıkarıldı. Yazın nüfusu 400 kişiyi bulan köy sakinlerinin hayvancılık yaptığı bildirildi. 30'a yakın büyükbaş hayvanın telef olduğu köy, depremin ardından boşaltıldı. Havadan da görüntülenen köyde, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

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Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/SİVRİCE (Elazığ),

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Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi ile Malatya'nın Doğanyol ilçesi arasında bulunan, birçok köye ulaşımın sağlandığı yolda, 6.8'lik depremde derin yarıklar oluştu. Aynı bölgedeki dağlarda heyelanlar da meydana geldi. Havadan görüntülenen bölge, depremin etkisini gözler önüne serildi.

Elazığ merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Sivrice ilçesi ile Malatya Doğanyol arasında bulunan, birçok köye ulaşımın sağlandığı yolda derin yarıklar oluştu. Çatlaklar ve çökmelerin de meydana geldiği yollar, drone ile havadan görüntülendi. Bölgedeki dağlarda ise heyelanlar meydana geldi.

KARADAN VE HAVADAN HASAR TESPİTİ

Öte yandan depremin vurduğu kırsal bölgelerde, hem havadan hem de karadan hasar tespit çalışmaları da sürdürülüyor. Ekipler, enkazlarla ilgili helikopterlerle arama- tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Sivrice ilçesine giderek, çalışmaları yerinde inceledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/SİVRİCE (Elazığ), -

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Yangında ölen baba, anne ve kızı yan yana toprağa verildi

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı kerpiç evde sobadan çıktığı üzerine durulan yangında yaşamını yitiren Mustafa Asan (89), eşi Ayşe Asan (81) ve kızı Fatma Asan, bugün yan yana toprağa verildi.

Beyşehir'in Gölkaya Mahallesi'nde, Mustafa Asan'a ait tek katlı kerpiç evde, dün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle halkı, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, tüm evi saran alevleri sabaha karşı güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Soğutma çalışması başlatılırken, içeri giren itfaiye ekipleri, Mustafa Asan ve eşi Ayşe Asan'ın aynı odada, kızı Fatma Asan'ın da diğer odada cansız bedeniyle karşılaştı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yaptığı ilk incelede yangının sobadan çıktığı üzerinde dururken, çıkış nedeni için araştırmasını sürdürüyor.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Yangında yaşamını yitiren Mustafa Asan, eşi Ayşe Asan ve kızı Fatma Asan da bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

Görüntü Dökümü

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Cenazenin defnedilmesi

Yangın söndürme çalışması

Alevlerden cep telefonu kamerası

Haber-kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA))

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Edirne'de yağmur etkili oldu

EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan yağmur etili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar su birikintisi oluşurken araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Edirne'de akşam saatlerinde yağan sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarında yagmurun dinmesini beklerken, su dolu cadde ve sokaklarda araçlarıyla trafikte ilerleyenler zor anlar yaşadı.Polis ekipleri kazalara karşı kavşaklarda önlemler alarak vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri yağmurun yarın sabah saatlerine kadar aralıklı devam edeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

Araçların su dolu caddede ilerlemesi

Yayaların yağmurda yürümesi

Şemsiyeli vatandaşlar

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Yamaç paraşütüyle travertenlere düştü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütüyle tandem yaparak atlayış yapan pilot Kamil Can Turan (23), travertenlere düşünce yaralandı. Turan'ın birlikte atlayış yaptığı bir Çinli ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan (23), Çinli bir çocuk turistle birlikte Dinamit Tepesi'nden, yaklaşık 450 metre yükseklikten, bugün saat 14.00 sıralarında tandem atlayışı yaptı. Bir süre havada süzülen Turan, daha sonra inişe geçtiği sırada paraşütün hakimiyetini kaybetti. Turan ve taşıdığı Çinli çocuk turist paraşütle travertenlere düştü. Paraşütün düştüğünü görenler, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Vatandaşlarda travertenlere tırmanıp, yardım etmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri, yaralanan pilot Turan'ı sedyeyle ambulansa kadar taşıdı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen Çinli çocuk turistin ise yara almadığı bildirildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Travertenlere düşen paraşütten

Sağlık ekiplerinin travertenlerde sedye götürmesi

Ambulanstan görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti

Siirt'te, bir iş yerinin 6'ncı katına çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.B. (31), polis tarafından ikna edilerek, indirildi.

Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş merkezinin 6'ncı katındaki pencereye öğle saatlerinde çıkan A.B., intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş merkezinin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, A.B.'yi aşağıya inmesi yönünde ikna etti. A.B. de intihardan vazgeçip, indi.

Görüntü Dökümü

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Cama çıkan genç

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Çevrede bulunan vatandaşlar

Gencin camdan indirilmesi

Ambulansa bindirilmesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: Turan KOYUNCU/Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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Adıyaman'da pazarcıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Adıyaman'da, pazarcılar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla Mehmet Çakmak, yaralandı. Çakmak, ihbar üzerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Çakmak'ı bıçaklayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının ambulansa taşınması

-Polis ekipleri

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Vali Deniz, Akhisar'daki depremin son verilerini açıkladı

MANİSA Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin son verileri açıkladı. Depremden etkilenen 3 ilçede 241 ağır hasarlı, 446 ise az hasarlı konut ve yapının tespit edildiğini belirtti.

Geçen 22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22'de, merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan, 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Vali Ahmet Deniz, Şehzadeler Kaymakamlığı'nda düzenlenen İl Planlama ve Koordinasyon Toplantısı'nda, deprem sonrası yapılan çalışmaları değerlendirdi. Depremin hemen ardından Manisa, İzmir ve Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı 32 kişilik ekiple yapılan incelemelerde; Akhisar ilçesinde 41, Kırkağaç ilçesinde 6, Saruhanlı ilçesinde 2 mahallenin depremden etkilendiğinin tespit edildiğini ifade eden Vali Deniz, "Akhisar merkezli bir deprem hadisesiyle karşılaştık. Allah'a şükür ciddi bir sıkıntımız olmadı. 4 vatandaşımız hafif yaralı bir şekilde hastaneye intikal etti. Onlar da taburcu edildi. Yoğun bir şekilde tüm birimlerimiz bizim koordinemizle vaziyet ederek ilk anlardan itibaren müdahale edildi. Akhisar merkezli depremimizde ilgili hasar tespit rakamları da şu şekilde: Yapılan incelemelerde Akhisar ilçesinde 2 bin 610 konut yapıda; 130 ağır hasarlı, 222 az hasarlı, Kırkağaç İlçesinde 1815 konut yapıda; 110 ağır hasarlı, 220 az hasarlı, Saruhanlı İlçesinde 163 konut yapıda; 1 ağır hasarlı, 4 az hasarlı, 3 İlçede toplam 241 ağır hasarlı ve 446 az hasarlı konut yapı tespit edilmiştir. Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan mahallelerde AFAD İl Müdürlüğü tarafından 120'nin üzerinde çadır kurulmuştur. Depremde evi oturulamayacak şekilde zarar gören 201 vatandaşımız Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampına yerleştirilmiş olup, vatandaşlarımızın barınmalarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Orada misafir ediyoruz. Şu andan itibaren vatandaşlarımızın geçici barınma kapasitelerini çözmeye çalışıyoruz. Bir taraftan ev kiralamaları yönünde bilgilendirme yapıyoruz. Bir kısmını misafirhanelere alıyoruz. Hızlı bir şekilde konteyner talepleri var onları da değerlendireceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nden görüntü

Hasar gören evlerden görüntü

Vali Ahmet Deniz'in açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera; Cemil SEVAL/ MANİSA,

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İkbal'in kulaklarına kavuşması için 250 bin lira lazım

AYDIN'ın Söke ilçesinde, doğuştan kulakları olmayan ve işitme cihazı ile duyabilen 7 yaşındaki İkbal Eksik'e, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel hastanenin doktorları kulak yapabileceklerini söyledi. Ancak bir dizi ameliyat için 250 bin lira istendi. Maddi durumu iyi olmayan aile de şarkıcı Haluk Levent ve Aydın Valiliği'nden yardım kampanyası başlatılması için destek istedi.

Savuca Mahallesi'nde yaşayan Eksik Ailesi'nin dört çocuğundan ikincisi olan İkbal Eksik, 7 yıl önce, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde kulakları olmadan (mikrotia hastası) dünyaya geldi. Aile, kızlarını tedavis için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İkbal Eksik'e 5 yaşına geldiğinde işitme cihazı takıldı. Aile, kızlarının kulak sahibi olabilmesi için çaba sarf ederken, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir özel hastaneden umutlandıran haber geldi. Doktorlar, küçük İkbal'in bir dizi operasyonla işitme sorununun çözülebileceğini söyledi. Göğüs kafesinden alınacak kıkırdak ile kasık bölgesinden alınacak deri ile kulak kepçesi yapılacağı, ardından da kulak deliği açılarak İkbal'in duyması sağlanacağı bildirildi. Ancak, bu ameliyatlar için toplam 250 bin lira istendi.

Bir çimento fabrikasında işçi olarak çalışan baba Hikmek Eksik (39), Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu Haluk Levent'e Twitter hesabından ulaşıp, yardım istedi. Baba Eksik, ayrıca Aydın Valiliği'ne kızı için yardım kampanyası başlatılması için başvurdu.

Kızının bir an önce kulağa kavuşmasını isteyen Hikmet Eksik, "Şimdilik işitme cihazlarıyla duyabiliyor. Ameliyat olursa, herkes gibi kulakları olacak. Bu ameliyatı yaptıracak gücüm yok. 24 Ocak Cuma günü, Aydın Valiliği'nden yardım isteyerek, kampanya başlatılmasını istedik. Gereken başvuruyu yaptık. Ancak henüz onay gelmedi. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

'KIZIM KONUŞULANLARI ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR'

Anne Ayşe Eksik (32) de, "Kızım işitme cihazı ile duyabiliyor ancak bu yeterli olmuyor. Okulda öğretmeni ile arkadaşlarının dediklerini anlamakta güçlük çekiyor. İnşallah sesimizi duyan olur ve kızım sağlığına kavuşur" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMIN KULAKLARI VAR, BENİM YOK'

Savuca İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi İkbal Eksik ise "Arkadaşlarımın kulakları var, benim yok. Onların konuştuklarını, bu nedenle iyi anlayamıyorum. Bir an önce ben de kulaklarıma kavuşmak ve herkes gibi duymak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kulakları olmayan İkbal Eksik'in görüntüsü

İkbal Eksik'in ablası ve kardeşleri ile oynarken görüntüsü

İkbal Eksik'in ders çalışırken görüntüsü

İkbal Eksik ile röp.

Baba Hikmet Eksik ve anne Ayşe Eksik ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ SÖKE (Aydın),

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Van'da bilgi yarışması başladı

VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından ilçenin Karakoç Mahallesi'nde kadınlar ve erkekler arasında bilgi yarışması düzenledi. Bilgi yarışmasında dereceye girenlere ise para ödülü verildi.

İpekyolu İlçesi Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, kırsalda bulunan 30 mahallede kadın ve erkekler arasında Genel Kültür Bilgi Yarışması başlatıldı. Mahallelerde 45 yaş üstü kişilerin katılacağı bilgi yarışmasında birinci olanlar ise daha sonra birbirleriyle yarışacak. Bilgi yarışmasının ilki ilçenin Karakoç Mahallesi'nde düzenlendi. Bilgi yarışmasına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hacı Mehmet Demir, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, göreve başladığında kırsal mahallelerde sosyal aktivitelerin eksik olduğunu gördüğünü ve bu konuda neler yapılması gerektiği konusunda değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Daha sonra böyle bir aktivite yapmaya karar verdiklerini anlatan Aslan, "Gördüm ki çok iyi bir karar almışız. Buradaki yoğun istek ve talepler beni gayet mutlu etti. Ayrıca sabahtan beri Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarımız da buradalar ve tüm mahalle sakinlerine genel sağlık taraması da yaptılar. Toplamda 30 tane kırsal mahallemiz var. Biz bu 30 mahallede de bilgi yarışması düzenleyip her mahallenin birincisini alarak en sonunda final yarışması yapacağız. Kadın ve erkek tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Bu yarışmanın kaybedeni yok, birlik ve beraberlik için buradayız" dedi.

Önceden ön elemesi yapılan yarışmanın finaline kalan 5 yarışmacı birinci olabilmek için yarıştı. Kadınların ve erkelerin ayrı gruplar halinde yarıştığı yarışmada genel kültür alanından 10 soru soruldu. Cevaplama süresinin bir dakika olduğu yarışmada yarışmacıların yanı sıra yarışmayı izleyenler de heyecanlı anlar yaşadı. Kadınlar kategorisinde bilgi yarışmasında birinci olan Hacer Yılmaz'a 500 lira, ikinci olan Sevgül Yorgun'a 400 lira üçüncü Elfazi Karabulut'a 300 lira, dördüncü olan Bilge Diler'e 200 lira ve beşinci olan Garip Sıddıkoğlu'na da 150 lira para ödülü verildi.

Aynı şekilde erkekler kategorisinde de ilk 5'e giren Şükrü Yıldırım, Mahfuz Canga, Abdullah Arabulut, Hidayet Tekman, Paşa Azizoğluna'da para ödülü verildi. Ayrıca bilgi yarışmasının yapıldığı mahallede İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından genel sağlık taraması yapılarak sağlık şikayeti olan vatandaşlara da mahalle muhtarı koordinasyonuyla İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gitmeleri tavsiye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Katılımcılardan detaylar

-İpemyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan konuşması

-Kadın yarışmacılardan detaylar

-Jürilerden detay

-Kadın Yarışmacıların Birincisi Hacer Yılmaz röportaj

-Erkek Yarışmacılardan detaylar

VAN -DHA