DHA YURT BÜLTENİ - 17

Fırtınada uçan çatı, evin camını kırıp, otomobilin üzerine düştü

KAHRAMANMARAŞ'ta, şiddetli rüzgar etkili olurken, bazı evlerin çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi. Uçan çatılardan biri, önce çarptığı apartman dairesinin camını kırdı ardından üzerine düştüğü otomobilde hasara neden oldu.

Kentte, bu sabah yağmur etkili olurken, öğle saatlerinde şiddetli rüzgar başladı. Fırtınada Mercimektepe Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısının bir kısmı, yerinden söküldü. Uçan çatı, çarptığı 7'nci kattaki dairenin camını kırdı ardından park halindeki otomobilin üzerine düşerek, hasara neden oldu. İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından çatı, yoldan kaldırıldı.

Öte yandan fırtınada, yol kenarlarındaki ağaçlar da devrildi. Müftülük Meydanı'ndaki refüjde yer alan ağaç, şiddetli rüzgarda caddeye devrildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Otomobilin üzerine düşen çatı

-Çatıdan detay

-Apartmanın tepesinden sallanan çatı parçası

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

==================================

İHH, Suriye'de geçen yıl 700 bin kişiye yardım ulaştırdı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye kentleri kırsallarında yaşayan savaş mağduru sivillere, 2019 yılı içerisinde, bin 512 TIR ile 38 bin tonluk insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye içerisindeki sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 2019 yılı boyunca Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da bulunan lojistik merkezlerinden yüklenen bin 512 TIR dolusu insani yardım malzemesinin Suriye'ye gönderildiğini aktaran Yemelek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 2019 yılı içerisinde Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da bulunan lojistik merkezlerimizden yüklenen bin 512 TIR dolusu insani yardım malzemesini Cilvegözü ve Öncüpınar Gümrük Kapıları'ndan Suriye'ye gönderdik. TIR'ların içerisinde ağırlıklı olarak gıda kolisi, ekmek, hijyen paketleri ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunuyordu. Bu malzemeleri çadır kentlerde ve çeşitli bölgelerde hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru ailelere dağıttık."

'GEÇEN YIL 700 BİN SİVİLE İNSANİ YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRILDI'

Yemelek, 2019 yılında Suriye'ye geçirilen yardımlardan 700 bini aşkın sivilin faydalandığını belirterek, "Suriye'de yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında 2019 yılı içerisinde İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye illerinin kırsallarında yaşayan yaklaşık 700 bin sivile insani yardım malzemesi ulaştırdık. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanında çalışma yürütüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Saldırılar nedeniyle yıkılan binalar

-Göç eden aileler

-İHH tarafından yapılan yardımlar

-Ateş yakarak ısınan insanlar

-Yardım tırları

-Çadır kurulumu

-Soba ve diğer ihtiyaç malzemesinden görüntü

-Sel sularından etkilenen kamplar

-Çamurlu alanlardaki insanlar

-Briketle yapılan evler

-Drone çekimleri

-Suriyeli yetimlere yönelik çalışmalar

-Ekmek fırını ve okullardan görüntü

-Yardımlar yapılırken

-Yardım tırlarına yükleme ve tırın gidişi

-İHH Lojistik Merkezi drone çekimi

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

==============================

Bitlis'te STK'lar Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' açıklamasını protesto etti

BİTLİS'te bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Trump'ın ' Kudüs ' açıklamasını Cuma namazı çıkışında protesto etti.

Ulu Cami önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup adına basın açıklaması yapan Medeniyet Platformu dönem sözcüsü Cengiz Şahin, ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun düzenlediği ortak basın toplantısını protesto ettiklerini söyledi. Şahin, "Kudüs'ü işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD bugün yeni bir skandala daha imza attı. 'Yüzyılın Anlaşması' olarak servis edilen tek taraflı anlaşma Siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken, Filistinlileri parya olarak yaşamaya mahküm ediyorö dedi. Şahin, ABD Başkanı Turmp'ın göreve geldiği günden bu yana Siyonistlerin emir eri gibi hareket ettiğini söyleyerek şunları kaydetti: "Emperyalistlerin elinde birer oyuncağa dönüşen bu kukla yönetimleri tarih asla affetmeyecektir. Plan tamamen Filistin'in yok olması ve Kudüs'ün ilhak edilmesidir. İsrail, ABD'nin desteğiyle Filistin topraklarındaki işgali ilelebet sürdüreceğini sanıyor. Kudüs'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD'yi de İsrail'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. Tüm dünya biliyor ki ABD, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildir. Aynı ABD'nin Siyonist işgalin ilk günlerinden beri terör şebekesi İsrail'i kanatları altına aldığını herkes görüyor ve biliyor. Bugün burada; ilk kıblemiz Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ve ilhak eden ABD'yi kınamak için toplanmadık. Bugün kınama günü değildir, bugün Kudüs için ağıt yakma günü değildir. Bugün Ümmetin 15 Temmuz'udur. Bugün Kudüs için eyleme geçme günüdür. Bugün artık kınamanın ötesine geçme günüdür. Sadece kınama pasifliğimizi örtmesin, bizi harekete geçirsin.ö

"İSLAM DÜNYASI DA FİLİSTİN'E VE FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ KUDÜS'E SAHİP ÇIKMALIö

Cengiz Şahin, İslam dünyasının da Filistin'e ve Kudüs'e sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Siyasi, ekonomik, hukuki her türlü desteği sağlamalıdır. İsrail ile ABD ve İsrail destekçisi tüm ülkelere siyasi, ticari, ekonomik her türlü boykot ve ambargo uygulanmalı, İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kesilmelidir. Bizim şer bildiğimiz şeylerde hayır, hayır bildiğimiz şeylerde şer olabilir. Biz bilemeyiz, ancak Allah bilir. İşte bizim şer olarak gördüğümüz bu karar da, üzerine ölü toprağı serpilen ümmetin uyanışına ve dirilişine vesile olacaktır İnşallahö dedi.

Grup yapılan duanın ardından sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Basın açıklamasına katılanlardan detay

-Basın açıklamasındaki dövizlerden detay

-Basın açıklamasının okunması

-Tekbirlerin getirilmesi

-Açıklama sonrası dua edilmesi

-Özel ve genel detaylar

Haber: BİTLİS,

======================================

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından HATAY-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen (ZPT), komando, iş makinası ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek, Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Askeri Araçların ilçe merkezinden geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

===============================

AK Parti'li Turan: O bayrağa uzanan el kırılır

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan Milletvekili loannis Lagos'a tepki göstererek, "Dün Avrupa Parlamentosu'nda bir ırkçı Yunan Milletvekili Lagos adındaki aklı evvel, çıktı çok aşağılık bir hareketle bizim bayrağımızı yırtma densizliğinde bulundu. Çok zor değil. Ben de şimdi cebimden bir Yunan bayrağı çıkartayım burada yırtayım. Ama bayraklar bir milletin şerefi, onurudur. O bayrağa uzanan el kırılır" dedi.

AK Partili Turan, bir dizi açılışlar için geldiği Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Avrupa Parlamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan Milletvekili loannis Lagos'a tepki gösterdi.

'O BAYRAĞA UZANAN EL KIRILIR'

Grup Başkanvekili Turan, "Dün Avrupa Parlamentosu'nda bir ırkçı Yunan milletvekili Lagos adındaki aklı evvel, çıktı çok aşağılık bir hareketle bizim bayrağımızı yırtma densizliğinde bulundu. Çok zor değil. Ben de şimdi cebimden bir Yunan bayrağı çıkartayım burada yırtayım. Ama bayraklar bir milletin şerefi, onurudur. O bayrağa uzanan el kırılır. Gazi Mustafa Kemal, İzmir'e işgalden sonra geldiğinde köşke giderken İzmirliler toplanmışlar, Yunan bayrağını köşkün merdivenlerine sermişler. 'Paşam bas geç' demişler. Ne yapmış Gazi Mustafa Kemal, 'kaldırın onu' demiş ve üzerine basmamış. Düşman olduğu halde savaş olduğu halde, bir başka ülkenin bayrağına basmamış. Bu devlet adamlığı ama Avrupa Parlamentosu'nda bayrak yırtmak bir şarlatanlık. Ben buradan sesleniyorum ey ırkçı vekil, sen adamsan gel o bayrağı Gelibolu'da yırt. Adamsan eğer gel Eceabat'ta, Çanakkale'de yırt bakalım ne olacağını görelim. Sen o bayrağa el uzandığında ne olduğunu, İzmir'deki dedene sor. Sen o bayrağa el uzandığında ne olduğunu beş parmak dağlarındaki babana sor. O yüzden herkes aklını başına alsın. Bu tarz toplumu tahrik eden, toplumun simgelerine el uzatan kim varsa haddini bilsin. O yüzden Avrupa Parlamentosu'na da sesleniyorum, o Parlamento'nun show yeri olmaması lazım. Avrupa Parlamentosu'nun kuruluş amacı, ilkeleri var. Hiç biri kalmadı. Adeta ırkçılığın, terör seviciliğinin merkezi haline gelmeye başladı. O bayrağı yırtan alçak kadar, ona seyirci kalanlar da sorumludur. O parlamentoda buna izin verilmemesi lazımdı. Ben tekrar tüm ilgilileri sağ duyulu olmaya davet ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuşma görüntüsü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

======================================

Doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ordu'nun Ünye ilçesinde doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Patlama ve yangın nedeniyle yaralanan olmadığı öğrenilirken, toprak arazide patlamanın etkisiyle doğal gaz borusunun bulunduğu noktada da göçük oluştuğu gözlendi.

============================

TİPİ NEDENİYLE SİVAS-MALATYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI-1

Sivas-Malatya karayolu, 55. kilometresinden itibaren ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar ilerleyemezken, maddi hasarlı ve yaralanmalı bazı kazalar da meydana geldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: SİVAS,

===========================

Sivas'ta, STK'lardan Kudüs tepkisi

SİVAS'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nı protesto etti.

Kentte, Memur-Sen ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi yaklaşık 50 kişi, Trump'ın 'Kudüs' açıklamasını protesto etmek için Kongre binası bahçesinde bir araya geldi. ABD ve İsrail aleyhine çeşitli sloganlar atan grup adına konuşan Birlik Habersen İl Başkanı Sami Koç, ABD tarafından kirli bir işbirliği yapıldığını belirterek, "Özellikle Kudüs'ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması kirli bir işbirliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil, anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır. 'Yüzyılın Planı' denilen içerik, Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması hükümlerinden ibarettir. Bilinsin ki; Filistin ne İsrail'i hedeflediği kadar küçük, ne de ABD'nin düşündüğü kadar aciz bir devlettir. Bu anlaşmayı önemseyen, irdeleyen, konuşmaya ve uzlaşmaya değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs'ün satıcısı ve Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Hiç kimse Filistin'e el koymaya, İsrail'e yol vermeye, ABD'ye refakat etmeye yeltenmesin" dedi.

Grup yapılan açıklamanın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Grubun görüntüsü

-Yaptıkları açıklama

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS

===========================

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hem dünya hem de ahiret için tedbirimizi almalıyız

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Ulu Cami'de verdiği cuma hutbesinde, "Müminler olarak hem dünya için hem ahiret için tedbirimizi almak zorundayız. Esasında deprem afeti bize hem dünya için hem de ahiret için bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki 'Evlerinizi, binalarınızı sağlam yapın. Her an gelebilirim'. Ahiret için de işte kıyamet de böyle kopacaktır. Deprem, kıyametin bir örneğidir, alıştırmasıdır" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Bursa Abdullah Tivnikli kız Öğrenci Yurdu açılış töreni için Bursa'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Ulu Cami'de cuma namazı kıldırdı. Cuma hutbesinde cemaate seslenen Erbaş, "Ülkemiz geçen hafta büyük bir depremle sarsıldı. Hüzün ve keder yüreklerimizi dağladı. Onlarca kardeşimizi ahiret yolculuğuna uğurladık. Yaralılarımız ve evini barkını yitiren insanlarımız için seferber olduk. Afet gerçeğiyle bir kere daha yüzleştik. Bu elim hadisede vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Rabbim, yaralılarımıza şifalar ihsan eylesin. Depremden zarar görenlere en kısa zamanda toparlanmayı, yaralarını sarmayı, hayata tutunmayı nasip etsin. Milletimizi bu tür afetlerden muhafaza buyursun" dedi.

'KAİNATIN DÜZENİ İLAHİ KURALLARA GÖRE CEREYAN EDER'

Kainatın düzeni ve işleyişinin sünnetullah denilen ilahi kanunlara göre cereyan ettiğini ifade eden Ali Erbaş, "Cenab-ı Hak bu kanunları sonsuz kudretiyle ve ilmiyle belirlemiştir. Toprağın, rüzgarın, suyun ya da ateşin kendine has bir yapısı ve dengesi vardır. İnsanoğlu bu yapıyı bilerek ve bu dengeyi koruyarak yaşamak durumundadır. Deprem de ilahi kurallara uygun biçimde meydana gelir. İnsanoğlu depreme engel olamaz; depremin zamanına ve şiddetine müdahale edemez. Ama depremde zarar görmemek için çeşitli önlemler alabilir. Zira deprem, sel, yangın gibi doğal afetler karşısında can ve mal kaybının en aza indirilmesi ancak gerekli tedbirleri almakla mümkündür" diye konuştu.

'MÜMİN UĞRADIĞI MUSİBETTEN SABREDEREK VE GÜÇLENEREK ÇIKAR'

Kuran-ı Kerim'den alıntı yapan Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kuran'ı Kerim'de 'Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız, sabredenleri müjdele' diye buyuruldu. Mümin, imtihan dünyasında farklı sıkıntılarla karşılaşacağını bilerek yaşar. Sınırlı ve aciz bir varlık olduğunun, kul olarak Rabbine muhtaçlığının farkındadır. Sıkıntılar karşısında elinden geldiği ve gücü yettiği kadar mücadele eder. Aklını, bilgisini, tecrübesini kullanarak tedbirini alır. Sonrasında ise imanı gereği, teslimiyet ve tevekkül ile hareket eder. Uğradığı musibetten sabrederek ve güçlenerek çıkar. Nimete şükür, mihnete sabır göstererek ilahi imtihanı kazanır. Peygamberimiz efendimiz müminin bu halini, 'Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum sadece mümine hastır. Bir nimetle karşılaştığında şükreder, bu onun için hayır olur. Bir musibetle karşılaştığında ise sabreder; bu da onun için hayır olur' diye buyurur" dedi.

'HEM DÜNYA HEM AHİRET İÇİN TEDBİRİMİZİ ALMALIYIZ'

Müslümanların hem dünya için hem ahiret için tedbir alması gerektiğini belirten Erbaş, "Esasında deprem afeti bize hem dünya için, hem de ahiret için bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki 'Evlerinizi, binalarınızı sağlam yapın. Her an gelebilirim.' Ahiret için de işte kıyamet de böyle kopacaktır. Deprem, kıyametin bir örneğidir, alıştırmasıdır. Ölüm gibi ne zaman geleceği belli değil. Ey insanlar, hazır olun, ölüme hazır olun. Tedbirinizi alın, ibadetlerini ihmal etmeyin. Her an deprem vesilesiyle ya da başka türlü sebeplerle ölüm bizi bulabilir. Onun için hem dünyalık hem ahiretlik tedbirlerinizi alın. Onun için depremden alacağımız ders budur" açıklamasında bulundu.

Afetlere karşı sorumluluğunun şuurunda olmanın mümince bir duruşun gereği olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle konuşmasını sürdürdü:

"Takdir Allah'ındır, bizlere düşen ise önce tedbir almak, sonra Rabbimize tevekkül etmektir. Nitekim Resül-i Ekrem efendimiz musibetler karşısında tavrımızın nasıl olması gerektiğini, 'Allah ihmalkarlık ve gevşeklikten hoşlanmaz. Senin akıllı davranman gerekir. Fakat artık yapabileceğin bir şey kalmadığı zaman, Allah bana yeter. O, ne güzel vekildir' de diye buyurdu. Öyleyse acı tecrübelerden ders alalım. Güvenli bir hayat için afetlere karşı hazırlıklı olalım. Tabiatın dengelerine ve yaşadığımız bölgenin gerçeklerine uygun, doğru ve sağlam adımlar atalım. Ailemizi afet ve acil durumlar hakkında bilgilendirelim. Hamdolsun ki dün olduğu gibi bugün de inancı, mezhebi, etnik kökeni ve düşüncesi ne olursa olsun milletçe el birliğiyle yaralarımızı sarıyoruz. Devletimizin desteği ve milletimizin dayanışması her türlü takdirin üzerindedir. Sevgili Peygamberimizin müjdesi ise bu aziz, fedakar ve cömert milleti beklemektedir: 'Bir kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımcısıdır.'"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Ulucami içinden görüntüler

-Cemaatten detaylar

-Ali Erbaş hutbe verirken

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,