DHA YURT BÜLTENİ - 17

Çöp konteynerine atılan bebek ve 14 yaşındaki anne, korumaya alındı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çöp konteynerine atılmış çanta içerisinde bulunan yeni doğmuş kız bebeği, evde doğum yaptığı belirlenen 14 yaşındaki annesi A.A. ve doğum sırasında yanında olduğu belirlenen ablası 16 yaşındaki M.A., devlet koruması altına alındı. A.A., ilk ifadesinde geçen yıl Tekirdağ'da kaldığı yetiştirme yurdundan kaçtığını ve sığındığı metruk evde tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını ileri sürdü.

Olay, dün, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir evde oturan Nebahat Gümüş, pencereden dışarı baktığı sırada bir kişinin elindeki sarı renkli çantayı evinin önündeki çöp konteynerine bıraktığını gördü. Bir süre sonra çöp konteynerinden ağlama sesi duyan Gümüş, gidip çantayı kontrol ettiğinde içerisinde yeni doğan bir kız bebeği buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek , sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bebeği bırakan kişinin, çöp konteynerine yaklaşık 100 metre mesafedeki apartmanda oturan A.A. oluğunu belirledi. Eve giden polis A.A.'nın evde yeni doğum yaptığını belirledi. A.A., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evde bulunan ablası M.A. da polis ekiplerince emniyete götürüldü.

'TECAVÜZE UĞRADIM'

A.A., polise verdiği ilk ifadede geçen yıl Tekirdağ'da kaldığı yetiştirme yurdundan kaçtığını ve sığındığı metruk evde tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını iddia etti. A.A., daha sonra yetiştirme yurdundan ayrılarak, Keşan'da yaşayan anne ve ablasının yanına geldiğini kaydetti. Anne A.A.'nın Keşan Devlet Hastanesi kadın doğum servisinde, bebeğinin ise Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze alınarak tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bebek, Anne A.A. ve ablası M.A.'nın pazartesi günü taburcu edilerek, koruma altına alınacağı ve Edirne Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yurda yerleştirilecekleri kaydedildi.

MAHALLELİ ÜZGÜN

Öte yandan, olayın yaşandığı mahallede yaşayanlar üzüntülerini dile getirdi. Mahalle sakini Ayşenur Balta, bebeğin bulunmasının ardından ağlama sesini duyarak, dışarıya çıktıklarını belirterek, "Böyle bir şey yapılması çok kötü. Bu soğukta onu atması çok büyük vicdansızlık. Nasıl bir vicdan anlamıyorum. Görmeyerek, çöpümüzü üzerine de atabilirdik" dedi.

Serpil Balta da bebeğin çöp konteynerinde bulunmasının ardından sokağa çıktıklarını belirterek, "Hep beraber koştuk, görünce çok üzüldük. Hiç iyi bir şey değil. Anneye de, çocuğa da acırsın. Annesi daha 14 yaşında. Çok üzüldüm. Günah, ben de bir anneyim. Bir damla masumu at sen çöpe. Çocuğun elleri morarmaya başlamıştı. Bulunmasa ölecekti. Kediler çöpün başına üşüşmüştü. Çocuğa zarar verebilirlerdi" diye konuştu.

'ANNE ÇOK KÜÇÜKTÜ, ABLASI DA YANINDAYDI'

Bebeği çöp konteyneri içerisinde bulan Nebahat Gümüş ise şunları söyledi:

"Mutfakta yemek yaptığım sırada pencereden bakıyordum. Üzerinde pembe eşofman ve kırmızı kazak vardı. Sarı bir bez çantayı çöpün içine bıraktı. Ben dayanamayıp gidip baktım. Ağlama sesi gelmeye başladı. Baktığımda çantada bebek vardı. Kızın hareketlerinden de şüphelendim. Gittiği yöne baktım. Sonra polis ve ambulans geldi. Bebeği ambulansla hastaneye götürdüler. Polise gittiği yönü de gösterdim. Kızı kısa sürede buldular. Anne çok küçüktü. Ablası da yanındaydı. Yeni duşa girmişti. Sonra ambulansla hastaneye götürdüler"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Devlet hastanesi tabelası ve hastane binası

-Olayın meydana geldiği ev

-Bebeğin atıldığı çöp konteyneri

-Sokak genel gör.

-Sokakta dolaşan kediler

-Ayşenur Balta röp.

-Serpil Balta röp.

-Bebahat Gümük röp.

-Bebeği bulan kadının olayı canlandırması

-Bebeğin çanta içinde fotoğrafı

-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY- Ünsal YÜCEL- Resul ORUÇOĞLU/KEŞAN (Edirne),

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Bakan Albayrak: Bu rakam Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ocak ayı verilerine göre ihracat miktarının yüzde 6.1 oranıyla 14.8 milyar dolara çıktığını belirterek "Bu rakam Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatı olarak kayıtlara geçtiö dedi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor' sloganıyla Osmaniye 'İş Dünyası Buluşması' düzenlendi. Etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, kamu bankaları yetkilileri, çeşitli oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Berat Albayrak, Osmaniye'yi daha iyiye taşıyacak görüş alışverişleri için kente geldiğini söyledi. Uluslararası rekabet gücünü daha yukarı taşımayı amaçladıklarını söyleyen Bakan Albayrak, "Bugüne kadar uygulama aldığımız tüm politik tedbirlerin yanında adım adım hayata geçirdiğimiz reformlar ekonomik göstergelere çok güçlü yansımaya başladı. Bu sayede ekonomide güvenin tesis edilmesiyle açık bir iyileşmeyi her geçen gün daha iyi noktaya taşıyoruz. Enflasyon, kur, faiz, şeytan üçgeni, 'Türkiye bunlarla mücadele edemez, başaramaz' diyorlardı. Pozitif gelişmelerle, faizdeki, enflasyondaki iyileşmelerle birlikte 2020 yılına çok daha iyimser iklimle girdik. 2019 yılını geride bıraktığımızda ki zor bir 2019 yılı geride bırakırken Türkiye tekrar güçlü büyüme trendine odaklanmaya başladıö diye konuştu.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin son 1.5 yılda, 40-50 yıldır gerçekleştiremediği düzeyde önemli reformlar hayata geçirdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Gayri safi yurt dışı hasıla 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde büyüme trendine girerken gayrı safı yurt içi hasıla 3. çeyrekte 0.9 ile pozitif trendiyle alakalı ilk trendi verdi. Geçtiğimiz yıl için ifade ettiğimiz yeniden dengelenme süreci, net ihracatın büyüme kompozisyonuna katkısıyla birlikte iyileşen altyapı, sağlıklı büyüme görünümüne yavaş yavaş kavuşturmaya başladı. Saldırılara, ataklara karşı, Türkiye'yi istikrarsızlığa taşıyacak ve bunun neticesinde ki Türkiye son 1.5 yılda çok hızlı bir dengelenme süreci. Belki hasarları, etkileri birçok kişinin, kurumun, uluslararası kurumun tahmin ettiğinin aksine, çok hızlı bir sürece girdi ve '2019 yılı Türkiye şu kadar küçülecek' dendiği bir dönemde son çeyrekteki pozitif yüzde 5 civarı beklenti, 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız. İşsizlik oranında da gerilemeye şahit olacağız.ö

ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 5'İN ALTI

Enflasyon rakamlarına ilişkin bilgiler aktaran Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılı ekim ayında enflasyon yüzde 25.2 seviyesindeydi ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle birlikte 2019 yılı eylül- ekim aylarında tek haneye ve yıl sonu 2019 yeni ekonomi programındaki hedeflediğimiz oranın altında 11.8 oranında yılı kapattı. 2020 yılının çok net ifade ediyorum hafif dalgalanma olsa da mayıs- haziranla birlikte Türkiye tek haneli, kalıcı enflasyon hedeflerine ulaşıp 3 yıllık yeni ekonomi programında hedeflediğimiz, 2020 enflasyonu yüzde 8.5 hedefini inşallah başaracağız ve 3 yıllık yeni ekonomi programında da yüzde 5'in altı hedefimizi de 2022 yılında en güçlü performansımızla ulaşacağız. 2020 yılında da enflasyonla mücadele noktasında çok kararlı duruşumuz devam edecek. Enflasyonla mücadele, faizle mücadele iş dünyası açısından maliyetlerin ve faizlerin düşmesiyle birlikte yatırım, istihdam iklimi, ekonomik özgüven iklimi daha ileri gidecek ve bu da yatırım iklimin ötesinde Türkiye'nin bölgesel etkinliğinde çok daha farklar ortaya koyacak.ö

GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

Üreticiden-tüketiciye ulaşana kadar fiyat makası açılan gıda ürünlerine de değinen Bakan Albayrak, projelerini şöyle anlattı.

"Hem girdi finansmanı, hem de üretilen ürünün pazarlanmasını planladığımız uçtan uca bir sistem planlıyoruz. Bu nokta çok hassas bir nokta. Tüm gıda sektöründeki, özellikle tarım ürünlerinin üretilmesinden sonra gıda zincirinin son halkasındaki son tüketiciye kadar o aradaki oyunculara sesleniyorum. Ziraat Bankamız merkezinde yer alacağı bu sistemle çok yakında çiftçilerimiz, tarım anlamında üreticilerimizle çok daha yakın ve koordineli şekilde gıda güvenliği gibi önemli bir alanda maliyet anlamında, fiyatlama anlamında çok etkin bir sürece girecek. Bu da son kertede son tüketiciye maliyetler, gıda fiyatları, fahiş, spekülatif süreçlere yönelik etkin süreç ortaya koyacak. Sektördeki oyunculara selam olsun ama esas vatandaşımıza hayırlı olsun dediğimiz süreci 2020'den itibaren göreceğiz. 2 damla yağmur yağdı, 3 seraya bir şey oldu. Ürünler ne olmuş yok? Başka bir dolap var. Orada başka bir operasyon. Çiftçi mağdur. 'Oradan alayım, buraya vereyim' tefecilik... Aylık yüzde 3-5. O zaman başka bir tezgah var. Hep şöyle algı var; 'ona yasa buna yasa'. Hayır serbest piyasa koşulları içinde, devlet olarak doğru organizasyon içerisinde olursanız piyasa da islah olur. Küçük, azınlık insan için değil. 83 milyon insanın gıda güvenliği.ö

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM HEDEFİ

Faizlerle mücadele konusuna da değinen Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz 6 aylık dönemde yüzde 24'ten 11.25 e indirdik. Piyasa şartlarına göre baktığımızda ihtiyaç kredileri yüzde 13, ticari krediler yüzde 10, konut yüzde 9, piyasada hakiki anlamda pozitif hava esmesine neden oldu. Kamu bankalarımız, yüzde 9-11.5 ticari kredi bandını yüzde 8-10 aralığına getirdi ki son 10 yılın en düşük TL faiz marjlarına düştüğü bir trende girdik. İnşallah kamu bankalarını özel bankalarımız da takip ederek yavaş yavaş düşüş trendine destek vereceklerini düşünüyorum. Her adım meyve vermeye başladı. Piyasaların, reel sektörün, vatandaşlarımızın, ekonomiye olan güveninin de arttığı, güçlü yukarı yönlü endeks trendi görmeye başladık. Özel sektör istediği finansmanı çok daha düşük maliyetle sağlayacak ve canlanma sürecini yaşayacak. Büyümede hedefimiz katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı modele geçmek.ö

GEÇTİĞİMİZ YIL DEMO GİBİ OLDU

"Türkiye artık değişiyor, değişmek zorunda. Bu bir ihtiyaç, siyasi beklenti değil. Küresel iklim, bölgesel süreçler, tehditler, biyolojik savaşlar. Çok daha başka bir yüzyılda başka bir dünyayla karşılaşacağızö diyen Bakan Albayrak, şunları anlattı:

"Geçtiğimiz yıl demo gibi oldu. Bu kapsamda ivme paketini piyasayla tanıştırdık ve bu paket kapsamında 6 aylık süreçte Ocak ayı sonu rakamlarına göre 64 bin 367 müşterimize 50.2 milyar kredi tahsisiyle ve bunu 31 milyar lirası yatırıma dönüştü. Aralık ayı sonu itibariyle kamu bankaları aracılığıyla inşaat-gayrimenkul sektörünün toplanması amacıyla faizleri 0.99'a indirdik sonra sıfır konutlarla ilgili 0.79'a indirdik ki bu son 20 yılın en düşük oranı. Bu paketlerle birlikte inşaat, gayrimenkul sektörü uygun ucuz uygun maliyetli konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızla son birkaç ay içinde yaralanan vatandaşların sayısı 250 bine ulaştı. Ekim ayı sonu itibariyle istihdam odaklı taahhütlü kredi paketi sayısı 150 bine ulaştı ve 35 milyar TL civarı kredi gerçekleşti. İnşaat sektöründe maliyetler bu dönemde yüzde 39.7 oranında artış gösterdi ama tüm alınan tedbirler sonucu piyasaların normalleşmesiyle birlikte konut satışlarında 2019 aralık ayında yıllık bazda yüzde 47.7 artış yaşandı. Sadece bu dönemde ipotekli konut satışındaki artış yüzde 600 oldu."

SALDIRI FAİLİ TWEET ATIP İTİRAF ETTİ

İhracatçılara desteklerden ve ekonomik gelişmelerden de bahseden Bakan Albayrak şöyle devam etti:

"2019 yılında ihracatçılarımıza verilen desteklerle birlikte cumhuriyet tarihinin rekoru dediğimiz 180 milyar dolarlık ihracat rekoruyla bir yıl kapanışı oldu ve bunun yanında da ithalatta yüzde 9'un üzerinde küçülme oldu. Dengelenme dediğimiz. ve bu örneği birçok yerde ifade ediyorum 2009 küresel kriz, Türkiye ekonomisi, küçülme. 2009 küresel krizinde Türkiye dengelenme noktasında cari fazla veremedi. Türkiye 2019 yılında tarihi bir şekilde cari fazla vererek kapatacak. ve ithalat küçülürken ihracatın da tarihi bir küçülme yaşadığı bir yıl oldu 2009. İş dünyası hatırlar. 2008'de 132 milyar dolar olan ihracat 2009 yılında 102 milyar dolara düştü, yüzde 30. Peki tüm bu dış saldırılara, küresel, ekonomik, Türkiye operasyonu, 1.5 sene. Türkiye'de saldırı var yok biz diyorduk demiyordu inanmıyordu gerçi ama toplumumuz. Faili meçhul olacaktı. Neyse. Allahtan fail tweet atarak itiraf etti de faili meçhul değilmiş. Türkiye'ye hakikaten birileri saldırı yapmış ama tüm bunlara rağmen şükürler olsun yüzde 5-10 civarı artış, dengelenmeyle cari fazla veren bir ülke ve 2019 yılında dış ticaret açığını yıllık bazda yüzde 45.6 oranında düşürdü. 2020 yılı nasıl? Ticaret bakanlığımız ocak ayı verilerine baktığınız yıllık ihracatımız ocak ayında yüzde 6.1 ile 14.8 milyar dolarla artış trendine devam etti ve daha da önemlisi bu rakam Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Elhamdülillah Türkiye üretiyor, büyüyor tüm bu süreçlere rağmen. Bu göstergeler ekonomideki arzu ettiğimiz değişimi gösteriyor.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda, iş dünyası temsilcileri Bakan Albayrak ve kamu bankaları yetkililerine çeşitli sorular sordu, sorunlarını anlatıp çözüm önerileri aradı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Nuri PİR-İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Edirne'de 'kule radarlar' geri dönüyor - EKİYLE YENİDEN

EDİRNE'de 2016 yılında kent merkezinde hizmete alınıp 4 ay çalıştıktan sonra kaldırılan Elektronik Denetleme Sistemi'nin (EDS) yeniden aktif hale gelmesi için ilk adım atıldı. Kent merkezine kurulan kule radarları da kapsayan sistemle ilgili madde, Belediye Meclis toplantısında Ak Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşı CHP ve İYİ Parti oylarıyla kabul edildi.

Edirne Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısında, kent merkezinde 4 yıl önce 4 aylığına uygulamaya alınan EDS Kule Radar Sistemi'nin tekrar başlatılması için karar alındı. Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlık ettiği toplantıda 5'i gündem dışı toplam 27 madde görüşüldü. Edirne'de 2016 yılının nisan ayında uygulamaya başlanan, hain darbe girişiminden sonra ülke genelinde uygulaması iptal edilen EDS Kule Radar Sistemi'nin yeniden hizmete alınması kararının da görüşüldüğü mecliste AK Parti ve MHP grubu sisteme karşı çıktı.

AK PARTİ VE MHP RADARA 'HAYIR' DEDİ

EDS sisteminin Edirne'de yeniden aktif hale getirilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılacak ön protokol ve nihai protokol konusunda Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yetki verilmesinin görüşüldüğü maddede AK Parti ve MHP'liler ret oyu kullandı. AK Parti grup sözcüsü mimar Mehmet Çapoğlu, kimsenin ölümcül ya da yaralamalı kaza olmasını istemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Ancak denenmiş bir uygulama var burada ve bayağı sıkıntılar yaşandı şehirde. Edirne çok şeyi aşmış bir şehir. Yayalara yol verme konusunda, trafikte saygı konusunda çok saygılıyız. Fakat bunlar para cezalarının yanı sıra insanların gönlünde de olduğu için gerçekleşen gelişmeler. Türkiye'nin bazı illeri bu konuda pilot il olarak seçilmişti ve denenmiş bu uygulamada ve Edirne de bu illerin arasındaydı. Fakat daha sonra bakanımız; 'devlet vatandaşa tuzak kurmaz' diyerek radar sistemini kaldırdı. Bu konuda herhangi bir ilerleme o gün bugündür olmadı. Ancak EDS dediğimiz elektronik denetleme sistemi sadece radarla alakalı bir sistem değil. Birçok şeyi kapsıyor ve bu bir çok şey de uygulanıyor zaten. Ancak Edirne'nin girişi, Kıyık ve Yıldırım'dan gelişte insanlar buna mutlaka yakalanıyor. Yani 1 kilometre fazla gitseniz de bir insana çarpabilirsiniz, 1 kilometre düşük de gitseniz bir insana çarpabilirsiniz."

Başkan Gürkan, söz konusu sistemin para kazanma amacıyla değil, para cezalarının caydırıcılığını kullanarak trafik kurallarının düzenli uygulanmasını sağlamayı amaçladığını ifade etti.

SİSTEMİ SAVUNDU

Sistem kurulmadan önce Edirne'de ölümlü ve yaralamalı kazaların sayılarındaki yüksekliğe dikkat çeken Gürkan, "Bu sistem kurulmadan önce Edirne'de Sigorta İl Müdürlüğü ile Sanayi Sitesi arasında her yıl en az 2 ölümlü trafik kazası meydana geliyordu. Bu sistemle ölümlü kaza oranı sıfıra düştü. Yaralamalı kazalar yüzde 50 oranında azaldı. Maddi hasarlı kazalar daha yüksek bir oranda azaldı. Mesela Bulgaristan'a, Yunanistan'a geçiyoruz ya da Avrupa'nın herhangi bir şehrinde trafik kurallarına uyuyoruz ama Türkiye'de ya tepki gösteriyoruz ya da uymamaya çalışıyoruz. Trafik kuralları evrenseldir. Sadece hız limitleri değişebilir. Buradaki amaç gelir değildir. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Bir yakınımızı trafik kazasında kaybetsek ya da ömür boyu sakat kalsak bunun bedeli nedir? Var mıdır böyle bir bedel? Yoktur. O yüzden kurallara uygulamalara sadece para olarak bakmak insan canını hiçe saymaktır. 4 ay gibi kısa sürede çalışmasına rağmen ölümlü kazalar sıfıra düştü. Bundan daha büyük bir değer bence yok. Kuralın uygulanması kurala uyanları rahatsız etmez. Biri rahatsız oluyorsa kurala uymuyordur. EDS radar kulenin olduğu yerlerde sürücüler, sistem çalışmamasına rağmen halen yavaşlayarak geçiyor. Demek ki doğru bir iş yapıyoruz. Benim kurala uymama gibi niyetim olmadığı için bundan rahatsız olmuyorum. En önemli kısmı da öncelikle can sonra da mal kaybının önlenmesi. Sizin kurala uymamanızın faturasını başkaları canıyla malıyla ödememeli. Bu yaptırımlar da sizden para almak için değil bu kurallara uymayı mecburi hale getirmek için" diye konuştu.

'ONAYLANIRSA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK'

Gürkan, meclisten karar çıkmasının ardından konuyla ilgili komisyonun çalışma yapacağını, ardından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çalışmanın onaya gideceğini, onaylanması halinde çalışmaya başlayacağını dile getirdi. Görüşmelerin ardından madde AK Parti ve MHP'nin ret oyuna karşı, CHP ve İYİ Parti'nin oy çokluğuyla kabul edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Belediye Meclis toplantısı açılışı

Toplantıdan detaylar

Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın EDS ile ilgili açıklaması

AK Parti grubunun söz alması

Maddenin kabul edilmesi

Meclis üyelerinden detaylar

Haber: Olgay GÜLER/EDİRNE,

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Alkollü sürücünün jandarmayı tehdit ettiği o anlar kamerada

SİNOP'ta, alkollü olduğu gerekçesiyle yol kontrolü sırasında ehliyetine el konulan sürücü A.K., kendisine ceza yazan jandarma ekiplerine, 'Yazın yazın, bakalım kimin şekli daha büyük. Amcam MHP ilçe başkanı' dediği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Olay, 4 Şubat günü akşam saatlerinde Boyabat ilçesinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol üzerine uygulama yaptığı sırada, şüphe üzerine durdurdukları 55 PB 339 plakalı araç sürücüsü A.K., 100 promilin üzerinde alkollü çıktı.

'KİMİN ŞEKLİ DAHA BÜYÜK GÖRECEĞİZ'

Ehliyetine el konulan A.K., cezai işlem uygulayan jandarma ekibine, "Öyle bir dünya yok, sen boş konuşuyorsun. Burada rahatsınız tabi. Yolda duba yok, bir şey yok. Beni kafanıza göre durduruyorsunuz. Benim amcam MHP İlçe Başkanı, kimin şekli daha büyük göreceğiz. O cezalar bir bir size geri dönüyor mu dönmüyor mu göreceğiz. Kimin şekli daha büyükmüş o zaman göreceğiz" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K.'ya 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Görevli memura mukavemet' suçundan işlem yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sosyal medyaya yansıyan cep telefonu görüntüleri

Haber: Tayfur KARA, Deniz ÖZEN/SİNOP,

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 38,05 gram esrar, 13,46 gram Metamfetamin, 3,3 gram Bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma apararatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tabanca, ele geçilirken 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adıyaman Emniyet Müdürlüğü

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Şüphelilerin araca bindirilmesi

-Şüpheliler adliye sevk edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN

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İzmir'de sucunun, damacanaya idrarını yaptığı iddiası (2)

MAHALLELİ TEPKİLİ

İzmir'in Buca ilçesinde, sipariş üzerine apartman dairesine su bıraktıktan sonra müşteriden aldığı boş damacanaya, asansörde idrarını yaptığı iddia edilen kişiye, Evka 1 Mahallesi sakinleri, tepki gösterdi. Mahalle yakınlarındaki şantiyede işçi olarak çalışan ve aynı sitede oturan Kutbettin Işık, "İnsanlar ne yapacaklarını şaşırmış. Bu yapılanın cezasının verilmesi gerekiyor. İçtiğimiz su pislenirse biz nereden bileceğiz, kime güveneceğiz?" dedi.

Mahalle sakini Emre Topkaya da "Psikolojisinin bozuk olması lazım, bir insanın bunu yapması için. Herkesin başına gelebilir ama çok kötü bir şey. Hastalık olabilir, her şey olabilir" diye konuştu.

İŞİNE SON VERİLMİŞ

Öte yandan olayın ardından çalışanın işine son verildiği ve söz konusu su firmasından kişilerin siteye girişinin yasaklandığı öğrenildi. İşine son verilen gencin, firma yetkililerine, "Bütün gün çalışmıştım ve dinlenmeye fırsatım olmamıştı. Çok sıkıştığım için böyle bir şey yapmak zorunda kaldım" dediği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Davut CAN/İZMİR,