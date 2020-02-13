DHA YURT BÜLTENİ - 17

Doğum hastasının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

VAN'ın Muradiye ilçesinde, yolu kardan kapanan Gültepe Mahallesi'nde doğum sancısı başlayan Fatma Hasar (22), karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren mücadelesi ile yolun açılmasının ardından sağlık ekiplerince evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Muradiye ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Han mezrasında oturan Fatma Hasar'ın doğum sancıları başladı. Mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle, Hasar'ın yakınları telefonla yetkililere ulaşarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 3 saat süren zorlu mücadelenin ardından mezra yolu ulaşıma açtıktan sonra sağlık ekipleri, Hasar'a ulaştı. Hasar'ı alan ambulans, mahalle yolunda bir süre ilerledikten sonra kara saplandı. Kara saplanan ambulans, yine karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra Hasar'ı Muradiye Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Öte yandan, Gürpınar ilçesi Kırgeçit Mahallesi, Muradiye ilçesi Sürüyolu Mahallesi ile Çaldıran ilçesi ve İpekyolu ilçesi Gövelek Mahalle yollarında mahsur kalan çok sayıda araç ve vatandaş, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarılarak gidecekleri yere ulaşmaları sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yolda kalan araçlar

-Ambulansa bindirilen doğum hastası Fatma Hasar

-Kara saplanan ambulansı çıkartan ekipler

-Yolda kalan bir vatandaşla röportaj

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,

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Kahramanmaraş'a 3 yıl sonra kar yağdı

KAHRAMANMARAŞ kent merkezine 3 yıl aradan sora kar yağdı. kar ve buzlanma snedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, çocuklar ise naylon poşerlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile ilçelerinde etkili olan kar, 3 yıl aradan sonra kent merkezine de yağdı ve cadde ile sokaklar beyaza büründü. Kentin düşman işgalinden kurtuluşu olan 12 Şubat'a denk gelen kara en çok sevinen ise çocuklar oldu. Evlerinden aldıkları naylonlarla dışarı çıkan çocuklar karda kayarak keyifli anlar yaşadı. Çocuklar kar yağdığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karın tadını çıkaranlardan Harun Bakır, "3 yılda bir kar yağdığı için biz de tadını çıkarmak istedik. Güzel oldu bizim için. Yokuş aşağı kayıyoruz, biraz tehlikeli ama biz alıştık" dedi.

Muhammet Bolat ise kar yağdığı için sevinçli olduklarını belirterek, "Biz de aşağı inip karın keyfini çıkarmak istedik. Karda kayıp kartopu oynuyoruz. Bizim için eğlenceli oldu" diye konuştu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Çocukların yağmasına sevindiği kar, sürücülere ise zor anlar yaşattı. Sürücüler özellikle yokuş çıkarken buzlanma nedeniyle zorlandı. Birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise zincir takarak yoluna devam etti.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri dışında Kahramanmaraş merkez ve diğer ilçelerde okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karla kaplı ağaç

-Karda kayan çocuklar

-Çocuklarla röp.

-Kayan çocuklardan detay

-Kayan araçlar

-Zincir takmaya çalışanlar

-Vatandaşların araçları itmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-

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Adıyaman'da kar sevinci

ADIYAMAN'da, 3 yılın ardından yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar sevinci yaşadı.

Kentte bu akşam saatlerinde kentinde başlayan kar yağışıyla birlikte Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından buzlanmaya karşı tuzlama yapıldı. Kente 3 yılın ardından yağan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklarda karın keyfini çıkartırken araçlar kontrollü bir şekilde ilerledi. Cadde ve sokaklarda bazı vatandaşlar kar üzerine kayarken bazı çocuklar ise kar topu oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kent merkezi

Kar yağması

Araçların ilerlemesi

Vatandaşlar ile röp.

Vatandaşların karda kayması

Çocukların kar topu oynaması

Mahir Alan'ın sunumu

Vatandaşlar araçlarını temizlemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN-DHA)

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Kayseri'de 7 kişilik aile yedikleri yemekten zehirlendi

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yahyalı ilçesi Balcıçakırı Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı aileden Ali Akgün (37), Halime Akgün (36), Rabia Akgün (15), Ömer Faruk Akgün (13), Duran İrem Nur Akgün (4), Firdevs Akgün (3) ve Muhammed Yusuf Akgün (1), iddiaya göre yedikleri akşam yemeğinden sonra bulantı ve kusma rahatsızlığı yaşadı. 7 kişilik aile, ihbar sonrası olay yerine gelen ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, akşam yemeğinde sulu et yemeği yedikleri öğrenildi.

Haber: KAYSERİ,

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