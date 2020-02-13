DHA YURT BÜLTENİ - 17

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT) sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen ZPT'lerden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Çok sayıda araçtan oluşan konvoy, daha sonra birliklerine hareket etti.

OBÜS VE ASKER SEVKİYATI

Türkiye'deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan yolcu otobüsü, Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Bu sırada çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), paletli vinç, mühimmat ile 4 fırtına obüsünden oluşan konvoy da bölgeye geldi. Çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla askerleri karşıladı. Sınırın sıfır noktasında yemek molası veren askerlerin daha sonra araçlarla Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gözlem noktalarına takviye olarak sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Askeri Araçların ilçe merkezinden geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı (3)

OBÜSLERİN TAŞINDIĞI TIR'LAR İSLAHİYE'DEN GEÇTİ

Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüskerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Obüslerin Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen obüsleri taşıyan 15 TIR'dan oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı. Konvoy İslahiye-Hassa karayolunda Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki obüslerin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerk, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İslahiye Çevre yolu

Fırtına Obüslerin taşındığı TIR'ların geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Adana'da pamuk fabrikasından yeniden alevler yükseldi

ADANA'da gece saatlerinde bir pamuk ve yağ fabrikasının deposunda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı. Yangın nedeniyle Adana-Karataş yolu trafiğe kapatıldı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolu'daki pamuk ve yağ fabrikasının deposunda çıktı. Depodaki pamuk balyalarından yoğun duman yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangının büyüme tehlikesine karşı sağlam balyalar, iş makineleriyle fabrikanın başka bir bölümüne taşındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak kentte çıkan rüzgarın da etkisiyle alevler, sabahın ilk saatlerinde yeniden yükseldi. Dumanlardan görüş açısının düşmesi nedeniyle Adana-Karataş yolu, trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından drone görüntüleri

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Akşener: Sesinizi Meclise götürmek için çalışma yapıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, seçim dönemi dışında da esnafı dinleyip, oy kaygısı taşımadan, halkın beklentilerini TBMM'ye taşımak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bursa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kestel ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha Sonra Gürsu ilçesine geçen Akşener, buradaki esnaf ziyaretinin ardından CHP Gürsu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partisinin ilçe başkanlığında bulunanlara hitap eden Akşener, esnaf, emekli, işçi, memur, çiftçi ve köylünün sorunlarını konuşmak için farklı şehirleri gezip, bir araya geldiklerini söyledi.

'ESNAFIMIZIN DERTLERİNİ SALI GÜNKÜ KONUŞMAMDA DİLE GETİRECEĞİM'

Siyasiler için seçmenin velinimet olduğunu ifade eden Akşener, "Sizlerin derdini konuşamıyoruz çünkü değerler üzerinde, 'o ona bunu demiş, şu şuna şunu demiş' üzerinden bir politik dönem geçiriyoruz. Bütün siyasiler için seçmen bir velinimettir. Bunu yeniden canlandırmak, sahte gündemleri ortadan kaldırmak için bir karar verdik ve şehirlerimizde, ilçeleri geziyoruz. Seçim zamanı olmadan esnafı dinlemek ve oy kaygısı taşımadan sizin sesinizi alıp, TBMM'ye götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz. Bugün Bursa'yı geziyorum o nedenle buradayız. Esnafımızı dinledik. Esnafımızın dertlerini salı günü konuşmamda dile getireceğim, iktidar partisinden talep edeceğim. Emeklilerimizin, emeklilikte yaşa takılanların ve atanamayan öğretmenlerin derdini dinledik. Salı günkü konuşmamın içine koyacağım" diye konuştu.

Daha sonra Kestel'deki bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Akşener, işçiler ile öğle yemeği yedi.

Görüntü Dökümü:

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-Partililerin Meral Akşener'i karşılaması

-Esnaf Ziyareti

-CHP ziyareti

-Vatandaşlara konuşma yapması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Tunceli'de elektrik dağıtım görevlilerinin karda zorlu çalışması

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki köylere enerji sağlayan 2 ağaç direği, olumsuz hava şartları nedeniyle kırılınca, elektrik dağıtım şirketi ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede yeni direkleri halatla 1 kilometre çekerek yerine ulaştırdı.

Pülümür'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, enerji kesintilerine de neden oldu. Pülümür ilçesine bağlı Sağlamtaş ile Kabadal köylerine enerji sağlayan 2 ağaç direk, olumsuz hava şartları nedeniyle kırıldı. Direklerin kırılması bölgede enerji kesintisine neden oldu. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, kırılan 2 direğinin yerine yenilerinin yerleştirilmesi için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 1 metreyi ulaştığı bölgede araçla gidemeyen görevliler, her birinin ağırlığı 400 kilo olan ağaç direkleri halatla 1 kilometre çekerek, yeni yerlerine yerleştirdi.

Direklerin yerlerine yerleşmesiyle bölgeye enerji yeniden verildi. Ekiplerin zorlu mücadeleleri ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

TUNCELİ'DE 250 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

Tunceli'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 250 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli genelinde aralıksız süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, 250 köy yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan Tunceli-Erzincan karayolundaki Cankurtaran mevkisinde dün gece saatlerinde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Yolda kalan araçlar karayolları ekiplerinin çalışması sonucu gece geç saatlerde kurtarıldı.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin kardaki zorlu mücadelesi

Direklerin halatla çekilmesi

İletim hattının onarması

Genel ve detay görüntüler

Tunceli'de kış manzaraları

Kapanan köy yollarının iş makineleri ile açılması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,

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Bingöl'de eğitime kar engeli

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.

Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü için ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

BİNGÖL,

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Diyarbakır'da eğitime kar engeli

Diyarbakır'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Diyarbakır Valiliği'nce, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Kar yağışı ve bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma günü Diyarbakır il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

DİYARBAKIR,

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10 yaşındaki Elanur Türkiye'nin gururu oldu

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı Kanada merkezli "Uluslararası Caribou Matematikö yarışmasında dünya birincisi oldu.

Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Elanur Akıncı, "Uluslararası Caribou Matematikö yarışmasında 7 bin 328 kişi arasından birinci olarak Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin arasına giren Elanur'un, matematik alanında düzenlenen birçok yarışmada derecesi bulunuyor.

Matematiği çok sevdiğini ve düzenlenen birçok yarışmaya katılmaya çalıştığını belirten Elanur Akıcı, ileride bilim insanı veya mimar olmak istediğini belirtti. Akıncı, "Yarışmaya öğretmenim ile birlikte hazırlandım. Birçok test çözdüm. Mayın tarlası ve sudoku gibi farklı tarzda testleri seviyorum. Daha önce de bu tür yarışmalara katılmıştım. Kanguru, Tales ve Caribou yarışmalarına önceden katılmıştım. Bu yarışmada dünya birincisi olacağımı hiç düşünmemiştim. Birinci olduğumu öğrendiğimde çok şaşırdım. Ancak birinci olmak çok güzel bir duyguö dedi.

Elanur Akıncı'nın annesi ev hanımı Kezban Akıncı da kızının başarısı ile gurur duyduğunu söyledi. Anne Akıncı, "Böylesi bir başarıyı açıkçası beklemiyordum. Sınava girdikten sonra soruların çok kolay olduğunu söyledi. Birinci olduğunu öğrendiğinde çok sevindi. Şu andaki ilgiden de oldukça memnun. Kızımın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö dedi

ELANUR ÇOK FARKLI BİR ÖĞRENCİ

Elanur Akıncı'nın öğretmeni Gülsüm Ceylan da, Elanur Akıncı'ının okula başladığı ilk yıllardan itibaren çok farklı bir öğrenci olduğunu söyledi. Ceylan, "Elanur'un ablasının da öğretmeni bendim. Elanur'u okula başlamadan önce tanıyordum. Çok farklı ve zeki bir çocuğumuz. Birinci sınıfta Bilim ve Sanat Merkezi'nin sınavlarına yönlendirdik. Sınavı kazandı ve 3 yıldır BİLSEM'e devam ediyor. Elanur, pratik zekası olan bir çocuk. Sadece matematik değil, bütün derslerinde oldukça başarılı. BİLSEM'in yönlendirmesi ile birçok sınavlara girdi ve bu sınav ve yarışmalarda birçok derece aldı. Sınıfta çok uyumlu ve arkadaşları tarafından da çok sevilen bir öğrencimiz. Araştırmayı ve bir şeyler üretmeyi çok seviyor. Özellikle matematikte, kendine has bir tarzı var. Çözümü kendi ürettiği şekillerde çözümleyebiliyor. Geleceği açık bir çocuğumuz, inşallah Elanur'u ileride iyi yerlerde görürüz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı bir evlat olur diye düşünüyorum. Başarılarının devamını diliyorumö dedi.

HALUK LEVENT'TEN EĞİTİM BURSU

Başarısı ile sosyal medyada gündem olan Elanur Akıncı'ya bir destekte Ahbap Platformu kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten geldi. Levent, Ahbap Derneği olarak Elanur Akıncı'ya eğitim bursu vereceklerini sosyal medyadan açıkladı. Elanur Akıncı ile telefonda kısa bir süre görüntülü sohbet yapan Haluk Levent, Elanur ile en kısa sürede tanışmak istediğini ve çok yakın bir zamanda okulunu ziyarete geleceği sözünü verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Elanur'un annesi ile röportaj

-Öğretmeni ile röportaj

-Elanur akıncı ile röportaj

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ümit YILDIZ/KEMALPAŞA(İzmir),

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Nişanlısını öldüren Ceyda günlüğüne yazmış: Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kendisinden şiddet gördüğünü öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç'i (28) pompalı tüfekle vurarak öldüren Ceyda Malay (26), yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi olayla ilgili konuşan Malay'ın annesi Canan Seyhan, "Olaydan sonra kızımın günlüklerinde gördük. Sürekli olarak, bizleri öldürmekle kızım tehdit edilmiş ve işkence görmüş. Günlüğüne 'Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum' demiş. Kızımın bu olayda sadece ve sadece kendisini savunduğuna eminim" dedi.

Olay, geçen yıl 13 Ocak'ta Edremit ilçesi Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Ceyda Malay, evine gelen nişanlısı Gökhan Evinç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Evinç, Ceyda Malay'a şiddet uyguladı. Malay, babasına ait pompalı tüfeği alıp, Evinç'i vurarak öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Malay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davanın ilk duruşmasının 14 Şubat 2020 Cuma günü görülmesine karar verildi. Malay'ın ilk kez hakim karşısına çıkacağı yarın görülecek dava öncesi annesi Canan Seyhan, Gökhan Evinç'in 2 cinayetten hapis yattığını ve kızının günlüklerinde okuduğu yazılar karşısında dehşete düştüklerini söyledi.

'ÖLDÜRMESEYDİ, KIZIM ÖLDÜRÜLECEKTİ'

Evinç'in 10 yıldan bu yana kızına karşı takıntılı davrandığını söyleyen Canan Seyhan, "Gökhan Evinç, 2 cinayet nedeniyle hapis yatmış birisi. Kızım öldürmeseydi, kendi ölecekti. Kızıma çok fazla şiddet uyguladı. Sonra canına tak etti ve nişanlısı Gökhan Evinç'i vurdu. Eğer vurmasaydı o ölecekti. Bunu daha önceden kızım günlüğünde yazmış. Günlüğünde şöyle demiş; 'Bir gün öldürülüp bir yere atılacağımı biliyorum.' Kızım bu olayda sadece ve sadece kendini savundu. Olaylar önce bu kişinin bize musallat olması ve kızımın onu reddetmesiyle başladı. 10 yıldan beri intikam için hiçbir şekilde kızımın peşini bırakmadı. Birçok kez mahallemizde taşkınlıklar yaptı. Karakola defalarca şikayetçi oldum. Kızımı en son tehditle bu hale getirdi. 'Babanı öldürürüm.' 'Ablanın çocuğunu öldürürüm.' 'Anneni öldürürüm, annenin yüzüne kezzap atarım' diye tehdit etmiş" dedi.

'KIZIM ONUNLA SEVEREK DEĞİL, TEHDİTLE NİŞANLANDI'

Ceyda Malay'ın uzun süre Gökhan Evinç tarafından şiddete maruz kaldığını anlatan Seyhan, "Kızım onunla bilerek, severek değil; tehditle nişanlandı. Nişan olayı da topluluk arasında değil, sarraftan alınan kendi aralarında takılan birer yüzükten ibaret. Ama sonra şiddetleri önü arkası kesilmemiş. Kızım korkudan, baskıdan dolayı bizlere hiçbir şey söyleyememiş. En son kendi aralarında olan bir olay, ne oldu bizde hiçbir şey bilmiyoruz. Kızım ölmemek için bu olayı gerçekleştirdi. Kızımın bunları hak etmediğini düşünüyorum" diye konuştu.

'İŞKENCEYİ GÜNLÜĞÜNDEN ÖĞRENDİK'

Kızının serbest kalmasını istediğini söyleyen ve cinayet öncesindeki süreci anlatan anne Canan Seyhan, şöyle konuştu:

"Olaydan bir gün önce kızımı darbetmiş. Kızım daha sonra intihar girişiminde bulundu. Şikayetçi olmaması konusunda da kızıma, 'İnfazım var. Yanarsam, hepinizi yakarım' diyerek tehdit ediyor. Kızımı hastaneye götürmüş ve kızıma zorla başka bir ifade verdirtirmiş. Kendi başına bir şey gelmesin diye. Kızımda ifadesinde 'Ailemle sorunlarım var, geçimsizliklerim var' diye ifade veriyor. Ama yalan. Ertesi gün yine eve geldi. Bilmiyorum aralarında ne geçti. Kızımı zorla dışarı çıkarmak istemiş. Kızım kendini müdafaa etmek için bu olayı gerçekleştirdi. Kızımın günlüğünde 'Bir gün öldürülüp bir yere atılacağımı biliyorum' yazıyor. Kızımı dağa götürüp, 'Seni buraya gömeceğim. Ceset yoksa suç da yok' diye tehdit etmiş. Elektrikli sobada ayaklarını yaktığını, kollarını kestiğini, darbettiğini öğrendik günlükten. Kızım öldürülüp bir gün bir yere atılacağını biliyordu. Ama kimseye bir şey söyleyemediği için başına bunlar geldi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Canan Seyhan röp

-Ceyda Malay foto

-Gökhan Evinç foto

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),