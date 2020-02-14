DHA YURT BÜLTENİ - 17

Tarihi 'Gıdı Gıdı' treni öksüz kaldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Sümerbank Basma Fabrikası'na işçi taşıyan 'Gıdı Gıdı' isimli trenin son baş makinisti Necati Vanlıyız (72), hayatını kaybetti. Vanlıyız için Evranlı Camii'nde Cuma namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi.

Nazilli ilçesinin simgelerinden olan 'Gıdı Gıdı Treni'nin son baş makinisti Necati Vanlıyız, tedavi olduğu Nazilli Devlet Hastanesi'nde prostat kanseri nedeniyle, saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti. 72 yaşında evli ve 2 çocuk babası olan Vanlıyız için Evranlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, İYİ Parti'li Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, mesai arkadaşları, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Vanlıyız'ın ailesi taziyeleri cami önünde kabul etti. Alınan helalliğin ardından Vanlıyız'ın cenazesi camiden Evranlı Mezarlığı'na dualar eşliğinde götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazeden genel detaylar

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ ( Aydın ),

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Kayıp çiftçinin cansız bedeni, eşi tarafından bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 9 gündür kendisinden haber alınamayan çiftçi Recep Üzülmez'in (58) yamaçta kayalıkların üzerinde eşi ve köylüler tarafından cansız bedeni bulundu.

Turgutlu'nun kırsal Sivrice Mahallesi'nde çiftçi Recep Üzülmez, 5 Şubat Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında evinden 'tarlaya gidiyorum' diyerek ayrıldı. Akşama kadar evine dönmeyen Üzülmez'in yakınları, meraklanarak durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmaya AFAD, AKUT, ANDA, Bornova Jandarma Komanda Taburu, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri Derneği ve mahalle ekipleri de destek verdi.

Soğuk havanın etkili olduğu Sivrice Mahallesi'nde 7 gün boyunca yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı. Ekipler, arama çalışmalarına son verirken, köylüler ve Recep Üzülmez'in eşi Havva Üzülmez (56) devam etti.

CESEDİ BULUNDU

Köylüler ve Havva Üzülmez, bugün Demirlek Mevkii'nde arama çalışması yaptıkları sırada, Recep Üzülmez'in bir yamaçtaki kayalıkların üzerinde cansız bedenini buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Üzülmez'in cesedinin bölgeden alınması için çalışma başlattı. Cesedin bulunduğu yerden çıkarılmasının ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cesedin olay yerinden getirilmesi

-Köy muhtarlığına konulması

-Olay yerinden genel görüntü

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,

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Sevgililer Günü hediyesi alma bahanesiyle 5 bin TL'lik yüzük çaldılar

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Sevgililer Günü hediyesi almak için kuyumcuya gelen biri kadın 2 kişi, yaklaşık 5 bin TL değerindeki 2 altın yüzüğü alıp, yerine sahte metal yüzük bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15.30 sıralarında Körfez Ağadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Sevgililer Günü hediyesi almak için kuyumcuya gelen biri kadın 2 kişi, iş yeri sahibine altın yüzük almak istediklerini söyleyerek modelleri incelemek istedi. Kuyumcunun tezgaha koyduğu tabla içerisindeki altın yüzükleri inceleyen 2 kişi, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalandı. Çarşaf giyen kadın tablada bulunan 5 bin TL değerindeki 2 altın yüzüğü alarak yerine sahtelerini bıraktı. Bir süre daha kuyumcuda yüzükleri inceleyen kişiler, iş yeri sahibine yüzük modellerini beğenmediklerini söyleyerek kuyumcudan ayrıldı.

Akşam sayımının yapıldığı sırada tablada bulunan sahte yüzükleri fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. Kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alarak kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İki şüphelinin hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Nikaha Yörük kıyafetiyle gelen gelin- damada yoğun ilgi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahları kıyılan Beytullah Evren (30) ve Yasemin Eygay (30), Yörük kıyafetleri ile geldikleri nikah töreninde yoğun ilgi gördü. Genç çiftin nikahı 4 şahitle kıyıldı.

Kırsal Beyköy Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşarak geçimini sağlayan Beytullah Evren, aynı mahallede oturan Yasemin Eygay'ın 29 Mart'ta düzenlenecek olan düğün töreni öncesi İncirliova Belediyesi Toplantı Salonunda nikahları kıyıldı. Genç çift nikah merasimine atalarından kalan Yörük kıyafetleriyle geldi. Yörük kıyafetleriyle nikah törenine gelen çift davetlilerinde ilgi odağı oldu. Genç çiftin nikah şahitleri ise damadın AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ve MHP İncirliova İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu olurken, gelinin nikah şahitleri ise Muhsin Yaşar ve Nevin Ertaş oldu. Nikah memuru Servet Gönülaçar ise nikah sonrası evlilik cüzdanını geline takdim etti.

'BU KIYAFETLERİ ÇOK SEVİYORUZ'

Yörük kıyafetiyle nikaha gelen damat Beytullah Evren, "14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla atamızdan ve dedemizden kalma yöresel Yörük kıyafetleri ile bugüne özel nikahımızı şenlendirmek istedik. Biz bu kıyafetleri çok seviyoruz. Bu vesileyle gelecek nesillere de bu yöresel kıyafetlerimizi tanıtma ve yaşatma vesilesiyle böyle bir şey düşündük" dedi. Gelin Yasemin Eygay ise "14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahımız yöresel kıyafetlerle kıyıldığı için çok mutluyum. Bu kıyafetleri gururla taşıyorum. Gelecek nesillere de örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Beytullah Evren ve Yasemin Eygay'ın Yörük kıyafetleriyle nikaha gelmesi

-Nikah töreninden görüntü

-Beytullah Evren ve Yasemin Eygay ile röportaj

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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Akşener: İstifa saygı duyulması gereken bir kavramdır (2)

AKŞENER, CELAL BAYAR'IN ANIT MEZARINDA DUA ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'daki ziyaretleri kapsamında Gemlik ilçesinde vatandaşlar ve partililer ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kabrinin bulunduğu Umurbey Mahallesi'ne konuk olan Akşener, burada Celal Bayar Müzesi ve anıt mezarını ziyaret ederek dua etti. Daha sonra partisinin Gemlik İlçe Teşkilatı'na ziyarette bulunan Akşener, ayrıca ilçede esnafları gezdi. Akşener, Bursa programını noktalayarak karayoluyla İstanbul'a geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Akşener'in anıt mezarı ziyareti

-Akşener'in müze ziyareti

-Akşener'in vatandaşlarla bir araya gelmesi

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),