DHA YURT BÜLTENİ - 17

Prof. Dr. Özlü: Koronavirüsten taburcu edeceğimiz hastalar olacak

SAĞLIK Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsten dolayı tedavi gören hastaların taburcu edileceğinin görüleceğini belirterek "Çaresiz değiliz, virüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Hastalık karşısında çaresiz olunmadıklarını belirten Özlü, "Salgının yükselme trendindeyiz. Bu dönem hepimiz ve ülkemiz için kritik bir dönem; hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu dönemde sosyal izolasyonu iyi yapabilirsek, alınan tedbirlere uyarsak, el hijyenine dikkat edersek, bu süreci sancısız, sorun yaşamadan atlatabiliriz. Önümüzdeki günlerde bu sayılar net olarak ortaya çıkacak. Sayın bakanımızın da açıkladığı üzere, bundan sonra taburcu edeceğiz hastalar da olacak. Genel olarak hastalarımızın ağır olmadığı, birçoğunun iyileşme sürecinde olduklarını öğrendik. Bu tabii ki, sevindirici. Ama dünyadaki rakamlara da bakarsak genel itibarıyla; yüz binin üzerinde hastanın ağır hasta kategorisinde yer alan, hastanede yatarak tedavi gören hastanın iyileşerek taburcu edilip, evine gönderildiğini biliyoruz. Bu da bizim için umut verici bir durum. Bu hastalık karşısında çaresiz değiliz. Etkili ilaçlar, etkili tedaviler var. Hepsi yüz güldürücü. Bazen kritik hastaları da kaybettiğimiz oluyor. Ülkemiz de kaybettiğimiz hastalarımız var; onlar için üzgünüz. İnşallah bu süreçte çok hasar görmeden, çok kayıp vermeden atlatırız" diye konuştu.

'KONTROL DIŞINDA BİR ŞEY GÖZÜKMÜYOR'

Türkiye'deki koronavüris rakamlarını değerlendiren Özlü, "Şu anda büyüme trendindeyiz. Bundan sonra da muhtemelen vakalarımız olmaya da devam edecek. Bu süreçte anormal bir patlama olmadığı sürece, bunun yönetilip, kontrol edilebilir düzeyde olduğunu görüyoruz. Şu anda sağlık sistemimizin yönetemeyeceği kadar bir yük yok. Tüm hastaneler tedbirleri almış, alarm durumda. Bu süreçte tüm algoritmalar bakanlığımızca güncelleniyor, sahaya aktarılıyor. Dolayısıyla; şu an itibarıyla kontrol dışında bir şey gözükmüyor. Umarım hep böyle gider, ülkemiz yüz akıyla bu sınavdan, küresel tehditten kurtulur" ifadelerinde bulundu.

'EVDEN ÇIKMAZSANIZ HASTA OLMAZSINIZ'

Hastalıkla mücadele en etkin korunma yolunun evde kalınması olduğunun altını çizen Özlü, "Şu dönemde yapılması gerek en önemli şey tedbir, en koruyucu önlem de, evde kalmak. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız. Evden çıkmamak çok etkili, eğer bir toplumun yarısı evden çıkmazsa, salgının bulaşma hızını, yani yüzde 90'dan fazla azaltıyorsunuz. Çok etkili bir yöntem. Evden çıkmamak gerekiyor. Evden çıkmamak; eve insan almak, komşu ve arkadaşlarınızı çağırıp, parti yapmak değil. Hem evden çıkmayacağız, hem de eve misafir kabul etmeyeceğiz. Sizin ve bizim gibi, bazı kamu ve kuruluş ile market gibi yerlerde çalışanlar da dışarıda diğer insanlarla sosyal mesafeyi korumaları lazım. Yakın temas, tokalaşmak yok artık. Bunun kalkması gerekiyor. Ellerimizi su ve sabunla yıkamamız gerekir. Bu 3 tedbir, evden çıkmamak, sosyal mesafeyi korumak ve elimizi yıkamak, bizi korur. Bu hastalıktan korunmak için bunlar yeterlidir. Sadece kendinizin değil arkadaşlarınızı, akrabalarınızı da korumuş olursunuz. Bunu yapmayıp da eczanelere başvurup, 'şu ilacı alsam korur mu?' gibi arayışlar var. Bunların hiçbirinin kanıtlanmış bir etkiye sahip değil. Evden çıkmazsanız hasta olmazsınız" dedi.

"ÇARESİZ DEĞİLİZö

'Karamsarlık ya da paniğe gerek yok' diyen Tevfik Özlü, şunları söyledi:

"Çaresiz değiliz. Biz bu virüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz. Virüsün bulaşmaması için yapabileceklerimizi belirttik. Bunları 7'den 70'e hepimiz yapabiliriz. Evden çıkmayacağız, bir metrelik mesafeyi koruyacağız ve ellerimizi yıkayacağız. Bunu bu ülkede yapamayacak insan yok, herkes yapabilir. Çaresiz değiliz. Virüsten korunmak için tedbir var. Etkili ve çok güçlü. Çok sonuç verici bir tedbir. Bunları yapacağız. Hasta olursak yine çaresiz değiliz. Çünkü hastaların yüzde 80'i tedavi bile gerektirmeden bu hastalığı ayakta atlatıyor ama ağır hasta olup hastaneye yatanlardan da 100 binin üzerinde hasta iyileşmiş, şuanda taburcu olmuş evinde sağlıklı yaşıyor. Dolayısıyla hastalığın da etkili tedavisi var. O konuda da çaresiz değiliz. Onun için panik yapmaya ve moralimizi bozmaya gerek yok. Bir sınav veriyoruz. Bu dönemde bu kurallara uymamız gerekiyor. Tabi ki endişe duyuyoruz ama endişeyi paniğe çevirmemek lazım. Panik çaresizlikten kaynaklanır. Çaresiz değiliz.ö

'YAZ MEVSİMİNDE SALGINLAR BİTER'

Prof. Dr. Tevfik Özlü, havalarının ısınmasının virüsün etkisini kaybedip kaybettirmeyeceğine yönelik ise şöyle konuştu:

"Bu konuda kanıta dayalı olarak bir şey diyemeyiz ama böyle bir beklenti ve umut var. Bunun da sebebi; Aslında koronavirüsler genelde kış mevsimlerinde salgın yapar ve yaz gelince mevsim itibariyle Haziran-Temmuz gibi salgınlar biter. Daha önceki salgınlar böyle olmuştu, sars da böyle olmuştu. Bu virüs de genetik yapı itibariyle sarsa çok benziyor. Bunda da böyle bir şey olma ihtimali var ama olmayabilir de. Bu salgınların kendine özgü dinamikleri var. Bu yeni bir virüs ve bu yeni virüsün bulaştırma hızı gibi toplumların buna gösterdiği tepkiler, birçok şey burada etkili. Hava sıcaklığa ya da iklimle doğrudan orantılı değil. Bu nedenle göreceğiz ancak umut ediyoruz. İnşallah öyle olur ama olmayabilir de.ö

'GENÇLİĞİNİZE GÜVENMEYİN'

Genç, yaşlı fark etmeksizin herkesin kurallara uyması gerektiğini de kaydeden Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalığın risk grubu olarak tanımlanan ileri yaş veya kronik hastalığı olan kişiler. Bu, 'ben gencim, rahatça dışarı çıkabilirim' algısı oluşturmasın. Bu doğru değil. Gençler de bu hastalığa yakalanıyorlar ve bulaştırıyorlar. Gençlerde de ağır seyreden vakalar var. Gençlerde de vefat eden, kaybedilen olgular var. Son Avrupa ve İtalya verilerine bakarsanız yaşın biraz daha erkene doğru kaydığını görebilirsiniz. Onun için yaşa çok odaklanmamak lazım. Kendiniz hafif atlatsanız bile çevrenize bulaştırma riski olduğu için herkese sorumluluk düşüyor. Gençliğinize güvenmeyin. Şuanda iyi olduğunuza da güvenmeyin. Sağlıklı olabilirsiniz ama yarın ne olacağınız belli değil. Gördüğümüz bazı hastalar bu yanlışa düşmüşler. Risk grubunda olduğu halde bunu önemsememişler ve topluma karışmışlar. Bu hem kendileri hem de çevreleri için büyük bir sıkıntı doğuruyor. Bu açıdan önerilere herkes uysun. Gördüğüm kadarıyla Trabzon'da sokaklar boşaldı. İnsanlar uyumlu. Büyük oranda vatandaşımızın bu süreçte uyumlu davranış gösterdiğini görüyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. 2-3 hafta daha böyle sürecek gibi görünüyor. Belki daha uzun da olabilir ama hepimiz sabretmeliyiz.ö

'YENİ İLAÇ DA TEDAVİ PROTOKOLLERİNE GİRDİ'

Çin'den gelen ilaçlarla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Özlü, bu konuda ise "Şimdi Çin'den Türkiye'ye yeni ilaç geldi. Bu seçeneklerimiz arasında bir alternatif. Bu da bizi hasta karşısında güçlendiriyor. Çünkü hastadan hastaya protokoller değişiyor. Hastalığın tedavisinde hastanın durumuna göre tedavi protokolleri tanımlandı. Yeni ilaç da tedavi protokollerine girdi. Hastalarımız için de hekimlerimiz için de bu mücadelede büyük bir avantaj olacak. Bu ilacın da yapılan çalışmalarda etkili olduğu, hastaların iyileşmesine katkı sağladığı, daha erken sürede hastaların şifa bulduğuna dair yayınlar var. Güvenliği de iyi. Dolayısıyla bu ilacı da kullanıyor olmak ülkemiz için bir avantaj" dedi.

'DOKTOR REÇETE ETMEDEN İLAÇ KULLANILMAZ'

Sosyal medyada paylaşılan mesajların bazı ilaçların, toplumda bir talep oluşmasına yol açmış olabileceğine de dikkat çeken Özlü, "Kanıt olmayan, etkinliği konusunda yeterli bilgi olmayan ilaçların kullanılması doğru değil. Eczanede bir sürü ilaç var. Hangisini ne kadar kullanacaksınız? Sizin durumunuz, size uygunluğu, yan etkileri, taşıdığınız hastalıklar birçok faktör var. İlaç doktorun tavsiyesiyle kullanılır. Doktor reçete etmeden kullanılmazö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Prof. Dr. Tevfik Özlü konuşma

HABER-KAMERA: Fatih TURAN - Tolga SAĞLAM/ TRABZON,

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Vali, elleriyle çamaşır yıkayan yaşlı kadına makine hediye etti

RİZE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kişileri evinde ziyaret eden vefa destek grubu üyeleri elleriyle çamaşır yıkayan Hidayet Koyuncu'nun (72) makinesi olmadığını öğrendi. Durumun iletildiği Vali Kemal Çeber, kendisi aldığı çamaşır makinesini kadına hediye etti.

Rize'de vefa destek gurubu üyeleri 65 yaş ve üstü kişileri evlerinde ziyaret ediyor. Balsu Mahallesinde bir eve giden grup üyeleri elleriyle çamaşır yıkayan Hidayet Koyuncu'nun (72) makinesi olmadığını öğrendi. Durumun iletildiği Vali Kemal Çeber, kendisi aldığı çamaşır makinesini kadına hediye etti. Vali Çeber evinde ziyaret ettiği Koyuncu'ya, "Sen makinem yok demişsin ve makinen geldiö dedi. Hidayet Koyuncu ise çok mutlu olduğunu belirterek vali ve vefa grubu üyelerine dualar etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Rize vefa destek grubu üyelerinden teyzenin makinesi istemesi

Vali Kemal Çeber'in çamaşır makinesini teslimi

Haber: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Klima yangını paniğe neden oldu

Antalya'da bir dairenin klimasının elektrik aksamında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında saat 16.00'da meydana geldi. Kadir İldaş'a ait dairede iddiaya göre klima elektrik aksamında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yoğun dumana ve paniğe sebep olan yangın için gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla girdikleri balkonda dairedeki dumanı da tahliye etti.

İldaş'ın komşuları ve bazı bina sakinleri yoğun duman nedeniyle apartmanın girişinde bulunan iş merkezine sığındı. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili rapor tutarak ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Daireden çıkan dumanların görüntüsü

İtfaiye araçlarının gelişi

İtfaiye erlerinin hortum sererek daireye çıkmaları

Merdivenli araç ile dairenin bulunduğu kata çıkmaları

Söndürme çalışmasından görüntü

İtfaiye araçlarının görüntüsü

Cep telefonu ile görüntü çeken gencin görüntüsü

İtfaiye erlerinin balkonda görüntüsü

Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Koşarak yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarptı

Antalya'da yaya geçidini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuncel'e motosiklet çarptı. Yola savrulan Tuncel ağır yaralanırken kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Saat 11.00'de Sakarya Bulvarı istikametinden Otogar Kavşağı'na doğru Adem Kaya yönetimindeki 07 GMH 56 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanmayıp koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Tuncel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tuncel ve Kaya yolun ortasına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları ağır yaralı Osman Tuncel'i hastaneye götürdü. Sürücü Adem Kaya ise tedavisinin ardından ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Osman Tuncel'in yaya geçidini kullanmadan koşarak yolun karşısına geçmeye çalışması, o sırada gelen motosikletin Tuncel'e çarpması ve ikilinin savrulması görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Motosikletin gelişi

Çarpma anı ve yayanın düşmesi

Vatandaşların müdahalesi

HABER -KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Dışarı çıkmayınca drone ile alışveriş yaptı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Yasin Becit (29), koronavirüs nedeniyle drone ile alışveriş yaptı. Yasin Becit bakkalın önüne yönlendirdiği drone ile ekmek aldı.

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan Yasin Becit koronavirüs nedeniyle tedbir amacıyla evinden çıkmayınca drone ile bakkaldan alışveriş yaptı. Yasin Becit balkona çıkarak droneyi havalandırıp bakkalın önüne yönlendirdi. Yasin Becit telefonla görüştüğü bakkal işleten Şendoğan Şen'den ekmek istedi. Şendoğan Şen ekmeğin bulunduğu poşeti dronenin ayağına bağladı. Yasin Becit droneyi yönlendirerek balkonuna indirip ekmeği aldı.

Drone ile alışveriş yapan Yasin Becit, "Mümkün oldukça evde evimizden çıkamamaya özen gösteriyoruz. İhtiyaçlarımızı drone ile karşılamaya çalışıyoruz. İlk etapta şaşkınlıkla karşılandı. Şimdi bakkalımızda alıştı. İlk etapta ekmekle başladık. Eczaneye bile gönderebiliriz.ö dedi.

Şendoğan Şen ise, "Arkadaşlarımız arayarak siparişini bildiriyor. Poşeti droneye bağlayıp gönderiyoruz. Yapılan uygulama güzel, insanların daha az sokağa çıkması açısından mantıklı karşıladık. Böyle güzel oldu." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yasin Becit'in sipariş vermesi

Drone ile alışveriş yapması

Market sahibi Şendoğan Şen'den görüntü

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),

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Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bariyerle kapatıldı

ELAZIĞ'da, koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile birçok park, halkın bir araya gelmesini engellemek için bariyerlerle kapatıldı.

Elazığ'da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile bazı park ve oturma alanlarında vatandaşların toplu halde oturmamaları amacıyla önlemler alındı. Daha önce yapılan birçok uyarıya rağmen meydan ve parklarda toplu halde oturulduğu belirleyen ekipler, bu kez bariyerlerle alanları kapattı. Kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere birçok oturma alanına giriş çıkışlar polis bariyerleriyle kapatıldı. Kent sakinleri polis ekiplerinin uygulamasından memnun olduklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Meydandan görüntü

Barikatlardan görüntü

Demokrasi meydanından görüntü

Meydanın tepeden görüntüsü

Kapatılan banklardan görüntü

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ / ELAZIĞ,

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Bursa'da operasyonda 100 bin kaçak tıbbi maske ele geçirildi

Bursa'da, kaçak tıbbi maske üretimi yapılan bir iş yerine polis ekiplerince yapılan operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 100 bin maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi E.Z. gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maskeleri kaçak üreterek piyasaya sürmeye çalışan bir firmayı belirledi. Bunun üzerine harekete geçen KOM Şube ekipleri, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte merkez Yıldırım ilçesinde yetki belgesi olmadan kaçak tıbbi maske üreten firmaya operasyon düzenledi. İş yerinde ve iş yerinin depo kısmında yapılan aramalarda 100 bin adet satışa hazır halde paketlenmiş koruyucu maske ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, iş yeri sahibi E.Z. gözaltına alındı.

Ayrıca Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de inceleme yaptığı maskelerin, sağlık açısından yetersiz olunduğunu belirledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin iş yerine girmesi

-Kutuları araması

-Kaçak üretim yerinden görüntüler

-Ekipler kaçak maskeleri toplarken

-Detaylar

Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Liseliler ile öğretmenlerinden maske üretimi

KONYA'da, Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin giyim- üretim teknolojisi alanı öğretmenleri ile öğrencileri, yüzde 100 pamuk ve yıkanabilir koruyucu maske üretimine başladı.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, piyasadaki maske ihtiyacının karşılanması amacıyla Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin giyim- üretim teknolojisi alanı öğretmenleri ile öğrencileri, okuldaki atölyelerde çalışmalarını artırdı. Atölyede beyaz, turkuaz ve pembe renklerde maske üretimine başlandı. Okulda günde yaklaşık 15 bin maske üretimi yapılırken, hafta sonuna kadar bu sayının 50 binin üzerine çıkması bekleniyor.

Şu an günlük 15 bin maske üretildiğini söyleyen Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, "Üretim için malzeme tedariki için uğraşıyoruz. Bir taraftan kumaş, lastikler şu anda piyasada neredeyse karaborsa. Lastik bulamıyoruz, kumaşta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ama tüm bunları aşmaya çalışıyoruz. Bu konuda talep ne gelirse gelsin, tamamını değerlendirmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımız da bu konuda gayretli ve istekli. Bu süreçte ne yapabiliriz düşüncesi var. Bu mantıkla çalışıp inşallah elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Adet miktarımız olmayacak, kim ne kadar isterse inşallah zaman içerisinde ulaştırmaya çalışacağız. Sadece iç piyasanın değil, kamu kurum ve kuruluşlarının da ihtiyacını gidereceğiz. Yani ihtiyacı olan herkese gönderebileceğiz. Zaten döner sermaye işletmesi olarak fatura kesme imkanımız da var. Fatura karşılığında herkes buradan maske tedariki yapabilecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Atölyeden görüntüler

-Öğrencilerin maske dikimi

-Dikiş makinesinde çalışan öğrencilerin görüntüsü

-Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk röp

Haber-Kamera: Muhammet SIDAL/ BEYŞEHİR, Konya

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Koronavirüs, Alanya'daki vatandaşlara engel olamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar, tüm dünyayı etkileyen ve birçok ülkede sokağa çıkma yasağına kadar götüren koronavirüs salgınına rağmen sahilde güneşlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından, ülkedeki önlemler sıklaştırıldı. 65 yaş üzeri ve kronik hastaların sokağa çıkması kısıtlanırken, birçok iş yeri, alışveriş merkezi, restoranlar ve kafeler geçici süreli kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde kalın' uyarılarının ardından ülkenin büyük bölümü eve kapandı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAKLARDA

Her gün yapılan uyarılara rağmen 65 üstü yaşlılar ve işi olmadığı halde dışarıda olan insanlar 'evde kalın' çağrısına uymak yerine dışarıda gezmeye, kapatılan parkların bir köşesine oturmaya, sahillerde güneşlenmeye devam ediyor. Alanya'nın Mahmutlar Sahilinde de birçok vatandaş, tatil günlerinde olduğu gibi sahillerde dolaşmaya, piknik yapmaya ve güneşlenmeye devam etti. Birçoğu kendilerine gösterilen tepkiye aldırış etmezken, 65 yaş üstü vatandaşlar da evde çok sıkıldıkları için dışarıda gezdiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sahilde ve parklarda gezen ve güneşlenen vatandaşlar

Genel ve detay görüntü

HABER -KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA,

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Kaynak: DHA