DHA YURT BÜLTENİ-17

İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu (2)

AİLE TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Gayrimenkullerini satmak için ülkelerine giden, ancak karantina tedbirleri nedeniyle dönemeyen İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, yerleşik yaşadıkları Antalya 'nın Alanya ilçesinde piyano hocası İran uyruklu Siyaveş Sahahani ile Türk eşi Esin İpekoğlu Sahahani'ye bıraktıkları kan hastalığı olan 8 yaşındaki kızları Soruşa'ya kavuştu.

Küçük Soruşa'nın ailesine kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını belirten piyano öğretmeni Siyaveş Sahahani, ailenin şu an Tahran'da olduğunu, gayrimenkullerini sattıkları için şu an ev aradıklarını fakat İran'daki koronavirüsten dolayı sokağa çıkma yasağı nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Aileyle İran'daki yoğunluktan dolayı sağlıklı bir görüşme yapamadıklarını, internet üzerinden ses kayıtları göndererek anlaştıklarını belirten Sahahani, Soruşa ve annesinin gönderdiği ses kaydını da tercüme etti. Shahani, "Soruşa diyor ki; Ben elimden ne geliyorsa yaptım. Şimdi ben evimi özledim. Evimde bir köpeğim var, köpeğimi özledim. Türkiye 'ye dönmek istiyorum. (Bunun için ağlıyor) Ben çok telaşlandım, Türkiye'de devlet dairelerine çok gittim geldim. Bu kadarı elimden geldi ama şimdi evimi özledim. Evime gelmek istiyorum" dedi.

'İRAN'DA EVSİZ KALDILAR'

İran'da alınan sıkı tedbirlerden dolayı ailenin yoğun ve zorlu bir sürece girdiğini aktaran Sahahani, "Soruşa anne babasına kavuştu, sınırdan Tahran'a gittiler. Evlerini sattıkları için bir ev kiralamaya çalışıyorlar. Oradaki evlerini satmışlardı çünkü Türkiye'den ev alacaklardı. Şimdi Türkiye'ye dönemiyorlar, İran'da evsiz kaldılar. Umarım bu süreç biter ve onlar Türkiye'ye kendi evlerine dönerler" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Kendilerine emanet bırakılan Soruşa'nın sağlık sorunlarından dolayı sıkıntılı günler yaşadıklarını belirten Esin İpekoğlu Sahahani ise süreci şöyle anlattı:

"Tüm dünyayı ilgilendiren çok ciddi bir sağlık tehdidi altındayız. Biz Alanya şartlarında ve ülke olarak bürokraside ilerleyemememizin tek sebebi buydu. Soruşa bizim yanımızdayken çok mutluydu. Fakat anne babasına ihtiyacı vardı, tabii ki anne babanın da çocuklarına ihtiyaçları vardı hem de rahatsızlığından dolayı gözlerinin önünde bulunmasını istiyorlardı. Bu süreç içerisinde biz, 8 yaşında bir çocuğa daha önce emsali görülmemiş bir dava açtık. Bu zor şartlar altında duruşma gerçekleşti. Bu duruşmanın sonunda Alanya 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi bize şöyle bir şans tanıdı; '8 yaşında bir çocuğun vasisi, kayyumu olabilirsiniz' kararı verildi. Ondan sonra ilerleyen süreçte bizim devlet büyüklerinin destek vermesine ihtiyacımız vardı, eğer aile Türkiye'ye gelemiyorsa Soruşa gidebilsin diye. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibi sayesinde Soruşa ailesine kavuştu, bir hasret dindi. Şimdi Soruşa ailesiyle birlikte, fakat bütün bu süreç bittikten sonra geri dönme istekleri var. Doğal olarak biz şu anda onları Türkiye'ye nasıl geri getirebilirizi düşünüyoruz. Umarım bu süreç kazasız belasız, çok fazla yayılmadan bu kadarla kalarak biter de onlar da evlerine, Türkiye'ye kavuşurlar. Bir hasret sona erdi ve biz de çok mutluyuz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Siyaveş Sahaha'ni nin aileye sesli mesaj gönderirken görüntüsü

-RÖP1: Siyaveş Sahaha'ni ile röportaj

-RÖP2: Esin Sahahani ile röportaj

HABER -KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA,

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Eskişehir Valiliği'nde koronavirüsüne termal kameralı önlem

ESKİŞEHİR Valiliği'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hizmet binasına gelen vatandaşlar termal kamerayla kontrol edilmeye başlandı.

Hizmet binasının girişlerine yerleştirilen termal kamera sistemi ile Valilik binasına gelen vatandaşların ateşleri anlık olarak ölçülüyor. Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın hastalığı nedeniyle mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmesi hedeflenen uygulamayla, vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Hem hastalığın teşhisine katkı sağlamayı hedefleyen hem de vatandaşların ve personellerin bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasını engellemek amacıyla termal kamera sisteminin devreye alındığını belirten Vali Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Valilik binasının düzenli olarak dezenfekte edildiğini, vatandaşlarımızın ve personelimizin kullanması amacıyla uygun noktalara ve dezenfektan konulduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü:

-Eskişehir Valiliği

-Kurulan termal kamera

-Bilgisayar ekranından termal görüntü

-El dezenfektesi kullananlar

-Valilik binası ve içeri girenler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Fırıncılardan koronavirüs tedbiri önerisi: Ekmek sevkiyatı durdurulsun

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı bir genelde yayımlayarak ekmeklerin poşet ya da kağıt ambalaj içinde satılmasını kuralını getirdi. Fırıncılar ise bu durumun fırıncıya ekstra maliyet getireceğini, onun yerine bir süreliğine sevkiyatın durdurulmasını, ekmeğin fırınlardan alınmasını önerdi.

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında, ekmekler artık kağıt ya da plastik ambalajla satılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile koronavirüs salgınının devam ettiği süre içinde ekmekler 1 ya da 2'li olarak poşet ya da kağıtla sarılıp ambalajlanacak. Genelgeyi değerlendiren Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, ekmeğin poşetlenerek satılması olayının 1994 yılında bir fikir olarak ortaya çıktığını ancak ekmeğin pişirildikten 4 ya da 6 saat sonra içindeki nemin kaybolmasının ardından poşetlenebileceği ortaya çıkınca bu fikirden vazgeçildiğini söyledi.

'SON TÜKETİCİYE KADAR 4-5 EL DEĞİYOR'

Koronavirüsle mücadele kapsamında ekmeklerin sevkiyatının bir süreliğine askıya alınması gerektiğini savunan İnce, "Ekmeği biz üretiyoruz ve son tüketiciye gidinceye kadar 4- 5 el değiyor. Biz ürettikten sonra taşıma kasalarına doldurup onları da kasa poşetiyle sarıp sevk ediyoruz. Zincir marketler ve bakkallar kasa poşetini açıp raflara yerleştiriyor. Bu duruma bir engel koyup bir süreliğine sevkiyatı durduralım. Herkes ekmeği birinci elden fırından alsın" dedi.

Ayrıca İnce, genelgenin bazı zincir marketler tarafından kendi lehlerine çevrilip öyle yansıtıldığını da savunarak, genelge de fırıncıların ekmeği poşetlemek gibi bir zorunluluklarının olmadığını söyledi. İnce, fırıncılar eğer bakkal ya da marketlerde ekmeklerinin poşetlenmeden satıldığını görürse şikayet etme hakkının da olduğunu da söyledi.

Fırıncı İlhan Altıner de genelgenin koronavirüsün yayılmasının önüne geçecek bir önlem getirdiğini belirtti. Fırıncılar olarak kendilerinin de bir öneri sunduklarını belirten Altıner, bir süreliğine sevkiyatın yasaklanması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekmek detay görnütüleri

-Fırında pişirilen ekmaklarin detay görüntüleri

-RÖP1: Fırıncılar odası başkanı Mustafa İnce ile röp

-RÖP2: Fırıncı İlhan Altıner ile röp

-Fırın içersinden vatandaşlardan detay görüntüler

HABER: Alparslan ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/Antalya

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Sokağa çıkamayınca, 155'i arayıp 'büryan' istedi

SİİRT'te koronavirüs tehlikesi nedeniyle dışarı çıkması yasaklanan Mehmet Bakır (67), '155 Polis İmdat' hattını arayarak büryan istedi. Polislerin eve yönlendirdiği Vefa Sosyal Destek ekibi, büryan alarak Bakır'a teslim etti.

Afetevler Mahallesi'nde oturan ve koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan Mehmet Bakır, '155 Polis İmdat' hattını arayarak kente özgü yemek olan büryan istediğini ancak dışarı çıkamadığı için alamadığını söyledi. Polis ekipleri, Bakır'ın istediğini yerine getirmek için valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek ekibine bilgi verdi. Ekipler, Bakır için büryan yemeğini alıp paket yaparak evine götürdü. Ekiplerden yemeği teslim alan Bakır, teşekkür etti. Bakır, "Canım bugün büryan çekti. Sokağa çıkamadığımdan 155 hattını aradım. Kendilerini hemen bana döndüler ve büryanımı getiriler. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Ekipler, İnönü Mahallesi'nde yalnız yaşayan Haci Erkarslan'ın (75) da evinde ziyaret edip, ihtiyaçlarını giderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin mahalle gitmesi

Mahallede bulunan amcanın kapısını çalınması

Yaşlıya büryan verilmesi

Genel ve detay

Haber ve Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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100 bin maske üretecekler

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde cerrahi maske ve yüz koruyucu maske üretimi başladı. Günde 500 maske üretilirken, hedefin toplam 100 bin maske üretimi olduğu bildirildi.

Tüm dünyayı saran koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından koruyucu yüz maskesi ve cerrahi maske kullanımında artış yaşandı. Gerek sağlık kuruluşlarında çalışanların gerekse de virüse karşı kendilerince önlem alan vatandaşların kullandığı maskelere talep her geçen gün artıyor. Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimliği ortak projesi kapsamında Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde maske üretimi başladı. Aralarında okulun Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmenleri, öğrencileri, gönüllü eski mezunları ve okul yöneticilerinin de bulunduğu 14 kişilik ekip, plastik malzemeden yapılan 'yüz koruyucu' ve pamuklu kumaştan üretilen 'üç katlı cerrahi maske' olmak üzere iki tip maske üretimi yapıyor. Üretimde öncelikle cerrahi maskeye ağırlık veriliyor. Okulda günde 500 adet cerrahi maske üretimi yapılıyor. İlk etapta üretilen yüz koruyucu maske sayısı ise 80 adet oldu. Malzeme temin edilebileceği sürece yüz koruyucu maske yapımına devam edileceği bildirildi. Cerrahi maskede hedef ise toplam 100 bin adet üretim olduğu kaydedildi. Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü, Torbalı Başhekimliği ve çeşitli firmalarca temin edilen malzemelerle üretime geçen okulda, ilk olarak Torbalı Devlet Hastanesi'nin maske ihtiyacı karşılanacağı bildirildi. Sonrasında ilçe genelindeki diğer talep gelen diğer kamu kuruluşu ve tesisler için de maske üretimi yapılacağı belirtildi.

Projeyle ilgili bilgi veren Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Raşit Alpay Karataş, "Öğretmen arkadaşlarımızla, sürece katkı sağlamak amacıyla maske ve yüz koruyucu maske üretmeye çalışmaktayız. Nasıl ki kurtuluş savaşında ninelerimiz orduya mermi taşıdıysa biz de bu mantıkla sağlık personellerine ve vatandaşlarımıza maske üretmeye çalışıyoruz" dedi.

EVLERDE ÜRETİM YAPILACAK

İlk etapta maske üretiminin okulda gerçekleştiğini ifade eden Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, "Temin edilecek olan malzemelerle ilerleyen günlerde evlerinde makine olan gönüllü kadınlar da evlerinde maske üretecek. İlk etapta hastanenin maske ihtiyacını karşılayacağız. Ardından ise ilçe geneline maske ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte rol alan öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyoruz. Hep birlikte başarıp, virüsü yeneceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maskelerin dikiminden görüntü

-Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Raşit Alpay Karataş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),

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İzmir'de, 14 bin sahte maske ele geçirildi (2)

4 İŞYERİNE DAHA BASKIN

İzmir'de, Buca ilçesinde 14 bin sertifikasız cerrahi maskenin yakalanmasının ardından, polisler 4 farklı adrese daha baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, toplam 6 bin 350 sağlıksız koşullarda üretilen sertifikasız maske daha ele geçirildi. Böylece, ele geçirilen sertifikasız maske sayısı 20 bin 350'ye çıktı. Sahte maskeler imha edilmek üzere İl sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Baskından görüntü

-Maskelerden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera:/ İZMİR,

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Mardin'de hayvanlar için sokaklara yiyecek bırakıldı

MARDİN'de koronavirüs nedeniyle bazı iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarıya çıkmamasıyla aç kalma riski ile karşı karşıya olan hayvanları için sokaklara yem ve mama bırakıldı.

Mardin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında lokanta, kafe, restoran gibi iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarı çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme konusunda sorun yaşaması üzerine harekete geçti. Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı ekipler, mahalle ve sokak aralarına hayvanlar için yem ve mama bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Muhtelif yerlere yem dökme

-Ekiplerden görüntü

-Tarihi sokaklara yem dökme

-Yemi hayvanların yemesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN

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20 küçükbaş hayvanı çalan 2 kişi yakalandı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, ağıldan 20 küçükbaş hayvanı kamyonetle çaldıkları tespit edilip, gözaltına alınan C.Y. ve A.T.K., adliyeye sevk edildi.

Kapukaya Mahallesi Taşocağı mevkisinde yaşayan A.S., evinin yakınında bulunan ağılına gidince, 20 küçükbaş hayvanının çalındığını gördü. A.S. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın meydana geldiği yerin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin C.Y. ve A.T.K. olduğunu ve bu kişilerin 35 HPK 56 plakalı kamyonete yüklendikleri 20 küçükbaş hayvanı, Ödemiş'te hayvancılık yapan H.İ. ve E.A.'ya sattıklarını belirledi. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, C.Y. ve A.T.K.'yı gözaltına alındı. Hayvanları satın alan H.İ. ve E.A. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, 20 küçükbaş hayvan da sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan C.Y. ve A.T.K., adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olayın meydana geldiği ağılın fotoğrafı

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

Kaynak: DHA