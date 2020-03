DHA YURT BÜLTENİ - 17

Zonguldak'ta koronavirüsten ilk ölüm

ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, koronavirüs tanısı konan 62 yaşında bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Erdoğan Bektaş, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile Valilik toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi. Vali Bektaş, kentte 22 pozitif vakanın tedavi gördüğünü, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Bugün itibariyle bizim 22 pozitif vakamız var. Bugün bir hastamızı kaybettik. 62 yaşında bir kadın. Aynı zamanda şeker hastası ve tansiyon hastası pozitif tanısı olan bir kadın hastamızı kaybettik. Bunu söyleyince hiçbir şey değişmiyor. Şunu diyoruz. Varmış gibi davranacağız. Her noktamızda her mahallemizde bu risk var. Bu kadar net. Daha nasıl söyleyebiliriz. Her semtimizde her sokağımızda bu riskle yaşıyoruz. Biz 22 vaka tespit ettik. Zonguldak'ta 22 vaka sayısı açıkladık. Peki koronavirüsü kapmış hasta sayısı 22 tane midir? Herkes biliyor ki değil. Biz 22 tanesini tespit ettik. Diyebilir misiniz ki hepsini tespit ettik. Hayır öyle bir şey yok. Biz test ettiklerimizin 22 tanesi pozitif çıktı" dedi.

"TEDBİRLERİMİZİ SONUNA KADAR ALMAMIZ GEREKİYOR"

Herkesin üzerine düşeni yapmasını isteyen Vali Bektaş, tedbirleri sıklıkla almak gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıkların açıkladığı tedbirlerin her vatandaşın almasını isteyen Vali Bektaş, şöyle dedi: "Böyle bir risk var içimizde. Bundan korunan hiçbir semt, mahalle, sokak yok. Tedbirlerimizi ona göre almak zorundayız. Eğer tedbirlerde başarılı olamazsak bu senaryoyu yaşayan ülkeleri görüyoruz, vaziyet ortada. Tedbirlerimizi sonuna kadar almamız gerekiyor. Çünkü hiçbir tedbirin bize getireceği yorgunluk ve faturası yok. Biz şu anda bu tedbirler üzerine kafa yormalıyız. Sağlık Bakanımız herkes kendi OHAL'ini ilan etmeli. Bu iş gerçekten böyle. 65 yaş üstü ve kronik hastalar sokağa çıkmayacak. Çok önemli. Burada istisna olmayacak. Çünkü bu kesim daha çok risk altında. Onları evlerde tutmak istiyoruz. İkincisi de bizim hastanelerimizde şüpheyle semptomlardan yola çıkarak şüphelendiğimiz hastaları hastaneye alıyoruz. Pozitif olduğu tespit edilmese bile hastanelere alıyoruz. Bugün hem Atatürk Devlet Hastanesi ve üniversite hastanesinde bu hastalarımız var."

Görüntü Dökümü

-Salondan detay

-Vali Erdoğan Bektaş'ın açıklaması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

==========================

Yaylada 'çöp depolama tesisi' arbedesi: 10 gözaltı

ORDU'nun Çaybaşı ilçesi Kepçeli Yaylası'ndaki çöp depolama tesisine karşı kurdukları nöbet çadırının kaldırılmasına tepki gösterenler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbede sonrası 10 kişi gözaltına alındı.

Çaybaşı ilçesindeki Kepçeli Yaylası'nda bulunan düzenli çöp depolama alanının kaldırılması için eylem yapanlar, nöbet çadırı kurdu. Jandarma ekipleri, çadırın kaldırılması için bölgedekileri uyardı. Uyarılar dikkate alınmayınca ekipler, çadırı kaldırdı. Bu sırada çadır kuranlar ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbede sonrası 10 kişi, gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çadırı kaldırarak, bekleyen diğer kişileri de alandan uzaklaştırdı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Eylemcilerden detaylar

-Güvenlik güçlerinden detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK/ÇAYBAŞI (Ordu), -

==========================

Antalyalı muhtardan koronavirüs önlemi

MUHTAR, MASASIYLA VATANDAŞLARIN BULUNDUĞU YER ARASINI TÜL İLE AYIRDI

ANTALYA'da bir muhtar, muhtarlığa gelenlere önce kolonya, ardından eldiven ve kendi bahçesinden topladığı portakalları ikram ediyor.

Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahalle Muhtarı Mustafa Aydın, koronavirüse karşı muhtarlık binasında bazı önlemler aldı. Muhtarlık girişinde bulunan tahtaya 'Evde Kal Soğuksu' yazan Aydın, muhtarlığa gelen vatandaşların sosyal mesafeye uyması için masasının olduğu bölümü tül ile ayırdı. İşlerini halletmek için muhtarlığa gelen kişiler ise içeriye birer birer girebiliyor.

Muhtarlığa gelen kişilere önce kolonya ikram eden Aydın, ardından eldiven vererek vatandaşlara takması gerektiğini söylüyor. Evraklarını alarak işlerini halleden kişilere kendi bahçesinden topladığı portakallardan ikram eden muhtar, vatandaşları da evde kalmaları ve C vitamini almaları konusunda uyarıyor. Muhtarın bu uygulamasını gören vatandaşlar ise alınan tedbirden memnun kalıyor.

Muhtar Aydın, "Dünyayı saran koronavirüse karşı, hem insanlarımızı uyarmak hem de katkıda bulunabilmek için böyle bir farkındalık yaratmak istedik. Gelen insanlara Sağlık Bakanlığı'nın da belirtmiş olduğu sosyal mesafeyi korumamız gerektiğini söylüyoruz. Bunun için kendimizce de böyle bir önlem aldık. Muhtarlığa gelen insanlara da bilgi verelim, belki bir faydamız olur düşüncesiyle de kendi bahçemizden topladığımız portakallarımızı ikram ediyoruz" dedi.

Muhtarın eşi Semiha Aydın, "Eşimin böyle bir önlem alacağından haberim yoktu. Bugün muhtarlığa gelince şaşırdım. Bana da eldiven ve maske verdi. Evde kalalım çağrımızı tekrarlıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Muhtarlık ve mahalleden detay görüntü

Muhtarlıktaki plastik eldivenler ve portakalların detay görüntüsü

RÖP 1: Muhtar Mustafa Aydın ile röp

RÖP 2: Muhtarın eşi Semiha Aydın ile röp

Mesafeyi korumak için çekilen tül şeritten görüntü

HABER: Semih ERSÖZLER -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, -

===========================

Minibüsçüler koronavirüs nedeniyle 7 yolcuyu bile zor buluyor

İZMİR'de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede uygulamaya konulan toplu taşıma düzenlemesi kapsamında, şehir içi yolcu minibüslerinde taşıma kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi nedeniyle en fazla 7 yolcuya hizmet verebiliyor. Minibüsçüler İzmirliler'in evden çıkmama konusunda hassas davranmaları nedeniyle çoğu zaman 7 yolcu bile bulamamaktan yakındı. Kimi minibüs şoförlerinin ise yasağa rağmen bu kurala özen göstermedikleri ieri sürüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında, tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren genelgesinin ardından, İzmir'de toplu taşıma araçlarında güvenli mesafenin korunması için tedbirler alındı. Bu kapsamda minibüs şoförleri 14 kişilik yolcu kapasitesini 7 kişiye düşürdü, yolcuları ise her iki koltuğa bir kişi oturacak şekilde, arkalı önlü çapraz hizalı biçimde taşımaya başladı. Aynı zamanda her yolcuya para alışverişi sırasında kolonya ikram eden minibüs şoförleri, İzmirliler'in 'evde kal' uyarılarına büyük oranda uymaları nedeniyle seferlerinde 7 kişiye dahi ulaşamadıklarını söyledi.

İşe gidiş ve dönüş saatlerinde bile en fazla 5 yolcu alabildiklerini belirten Gaziemir- Üçyol hattında sefer yapan minibüs şoförü Baran Aktaş, "Kurallara uyuyoruz. Polis ve zabıta denetimleri oldukça sıkı. Her iki koltuğa bir kişi oturacak şekilde yolcularımızı oturtuyoruz. İzmir'de genel olarak vatandaşların dışarı çıktığını düşünmüyorum. Öğlen saatlerinde ise yomcu bulamadığımız için kan ağlıyoruz. Boş gidip, bomboş dönüyoruz" dedi.

'65 YAŞ SINIRLAMASINA DA DİKKAT EDİYORUZ'

Minibüs şoförü Mustafa Şahin, "Önceden 14 kişi taşıyorduk şimdi bu rakam 7 kişiye düştü. 7 kişiyi bulmak, bu koşullarda çok zor hatta mümkün değil. Koronavirüs tüm sektörleri etkiledi. Araçlarımızda eldiven ve maske var. Bunları takarak, kendi ve yolcularımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. Minibüsçüler olarak kurala uyuyoruz. 65 yaşından büyük yolcularımızı, onların sağlığına düşenerek minübüslerimize almıyoruz" diye konuştu.

Fazla yolcu taşıyamadıklarını söyleyen minibüs şoförlerinden Özcan Aslan da, "7 yolcuyu bulamıyoruz. Genelde 3 - 4 kişi ile gidip, dönüyoruz. 7'den fazla yolcu alınırsa bunun cezası var. Belediye ekipleri, trafik ekipleri buna müsaade etmiyor. Yolcuların ir çoğu da zaten yarı yarıya taşıma kuralını biliyorlar artık" diye konuştu.

KURALA UYMAYANLAR DA VAR

Gaziemir - Üçyol hattında seyahat eden yolculardan Baran Çevik, "Minibüse binerken, ister istemez tedirgin oluyoruz. Bu uygulama ailemiz ve çocuklarımız için çok iyi oldu. Her sabah, minibüs kullanan biriyim. 7 yolcudan fazla yolcu alınmadığını gözlemliyorum. Cezalar da oldukça ağırmış" dedi.

Markette çalıştığı için her gün toplu taşıma kullanmak zorunda olduğunu belirten yolculardan Ayşenur Gürbüzerler, "Hergün mutlaka minibüs ile yolcuyuk yaıyorum. Bazı minibüslerde gerçekten yolcu sayıları azaltıldı. Ancak, zaman zaman bu kurala uymayan minibüs şoförleri de olabiliyor. Dolu minübüslere de bindiğim oluyor. Böyle durumlarda şoförü uyarıyorum. 'Herkes sizin gibi işe gidiyor. Yolcuyu yolda mı bırakalım?' diyorlar. Kural güzel ama uyulması gerekiyor. Bazılarımız işe gitmeye mecburuz. Bütün minibüs şoförleri kurala uysun ve virüsü birbirimize taşıyıp, sağlımızdan olmayalım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Minübüslerden görüntü

-Yolcuların binmesinden görüntü

-Minibüs içinde yolcularla röp.

-Yolcuların para alıp verme görüntüleri

-Minibüs şoförleri ile röp.

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

=============================

Batman girişinde, ateş ölçerli koronavirüs tedbiri

BATMAN'da sağlık görevlileri, kent girişinde durdurulan araçlardakilerin ateş ölçerle vücut sıcaklıklarını ölçüp, koronavirüsle ilgili bilgilendirme yaptı.

Batman Valiliği'nce koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, şehrin giriş ve çıkışlarında sağlık taraması yapılması kararlaştırıldı. Kente giriş noktalarında, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de görevlendirildi. Polis ve jandarma tarafından durdurulan sürücülerin ehliyet ve evrakı kontrol edilirken, sağlık görevlileri de ateş ölçerle araçlarda bulunanların vücut sıcaklıklarını ölçtü. Ekipler, koronavirüs salgınıyla ilgili bilgilendirme yaptığı kişilere, yurt dışı seyahati yapıp yapmadıklarını da sordu.

Görüntü Dökümü

----------

Ekiplerin araçları durdurması

Araçlardakilerin ateşinin ölçülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

========================

Nizip'te, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüler ile yolcuların ateşi ölçülüyor.

Gaziantep Valiliği'nin talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçenin giriş noktalarından polis ve sağlık ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından ilçeye giriş yapan araçların sürücüleri ile yolcularının, ateş ölçümü yapılıyor. Kontrollerde ayrıca polis ekipleri, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzerindeki kişilere yönelik de denetim yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Sürücülerin ateşlerinin ölçülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY/ GAZİANTEP

==========================

Jandarmadan sosyal mesafeyi korumayanlara 'dubalı' önlem

HATAY'ın Hassa ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymayan vatandaşlar için jandarma ekipleri dubayla önlem aldı.

İlçeye bağlı Aktepe Mahallesi'ndeki PTT ve ATM'lerin önüne işlem yapmak için gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayınca jandarma ekiplerince uyarıldı. Bir metre aralıkla durmaları yönündeki uyarıları dinlemeyen vatandaşlar için jandarma ekipleri dubaları kullandı. PTT ve ATM'lere bir metre arayla duba yerleştirip güvenlik şeridi çeken jandarma, işlem yapacak vatandaşların tek sıra halinde gelmelerini istedi. Jandarma, bu uygulama ile kısa sürede vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymasını sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

PTT önündeki kalabalık

Jandarmanın uyarısı

Duba ve güvenlik şeridinden görüntü

1 metre arayla bekleyen vatandaşlar

Haber-Kamera: Kasım NARCI/HASSA,(Hatay),

==========================

Diyarbakırlılar yağmura ve 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklara çıktı

DİYARBAKIR'da, etkili olan sağanak yağışa rağmen koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına uymayıp, dışarı çıkanlar oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde yapılan 'evde kal' çağrılarına Diyarbakırlı vatandaşlar uymadı. İki gündür etkisini gösteren sağanak yağışa rağmen özellikle Sur ilçesinde bulunan Gazi Caddesi vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşların bazıları maske takarken, bazıları ise sosyal mesafe kuralına uymadı. Vatandaşlar ellerinde şemsiyle yürürken, el arabasıyla taşımacılık yapan çocuklar da vücutlarına geçirdikleri naylonlarla yağmurdan korunmaya çalıştı.

'HALKIMIZIN DUYARLI OLMASI LAZIM'

Pazarlama sektöründe olduğunu ve mecburen dışarı çıktığını belirten Vahap Demir, "Biz arkadaşlarımızla sosyal mesafeyi koruyoruz. Tüm halkımızdan da bu duyarlılığı bekliyoruz. Biz özel sektördeyiz, çalışıyoruz, mecburuz. Ben şaşırıyorum. Hiç alakasız insanlar bakıyorsunuz dışarıda yağmura rağmen çocuğunun elini tutmuş gezmeye çıkmış. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Halbuki, gerçekten çok önemli bir şey. Her akşam 15- 16 kişiye çıktı artık ölüm oranı. Bu daha da fazlalaşabilir. Halkımızın buna karşı duyarlı olmamız lazım" dedi.

'MECBUREN ÇALIŞIYORUZ'

Özel sektörde çalıştığı için evde kalamadığını ifade eden Mehmet Ali Çalıştıran ise "Malum salgından dolayı biz de mecburen özel sektörde olduğumuzdan dolayı çalışmak zorundayız. Çalışmadığımız müddetçe eve ekmek götüremeyeceğiz. Çocuklarımıza, ailemize bakamayacağız. Bir nevi mecburiyetten çalışıyoruz. Yani gönül isterdi ki zoraki olmasın. Devletimizin buna bir el atması, bir çözüm bulması gerektiğini düşünenlerdenim. Dışarıda olanlara akıl erdiremiyorum. Biz mecburi olmamıza rağmen çalışıyoruz ama hiçbir mecburiyeti olmayan insanların bu şekilde çıkıp dolaşmaları hem bizim için sıkıntı hem de onlar için daha büyük sıkıntı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Gazi Caddesi'nden detay

Vatandaşların yağmurda yürümesi

Şemsiye ve maske takarak sırada bekleyen vatandaşlar

Vatandaşların konuşması

El arabasıyla ilerleyen çocuklar

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

=========================

Sivas il sınırında ateş ölçerle kontrol başladı

SİVAS Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, il sınır girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçerle kontrol başlatıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılmaya başlayan ve Covid-19 adı verilen yeni tip koronavirüsün, Türkiye'de de görülmesiyle birlikte ülke genelinde önemli tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Sivas'ta salgının yayılmasını engellemek amacıyla Koyulhisar ilçesi, Sivas Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısı uygulama noktası ve Gemerek ilçesinde emniyet ve jandarma birimleri uygulama başlattı. Uygulama kapsamında temassız ateş ölçerle, Sivas istikametine giriş yapan araçlardaki yolculara, ateş ölçümü yapılmaya başlandı. 112 Sağlık görevlileriyle irtibatlı bir şekilde gerekli tedbirlerin alındığı kontrollerde, uygulama noktasına gelen araçlarda bulunanlardan önce kimlikleri ve ehliyetleri istenip sorgulandıktan sonra ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca durdurulan araçlardaki kişiler, koronavirüs salgını ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uygulamadan görüntüler

-Durdurulan araçlarda eteş ölçümü

-Detaylar

Haber: SİVAS,

=========================

Burdur Belediyesi, sağlıkçılara otel tahsis etti

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye şirketine ait Serenler Otel'i, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için tahsis ettiklerini açıkladı.

Başkan Ali Orkun Ercengiz, şu ana kadar Burdur'da pozitif koronavirüs vakası olmadığını, ancak bunun olmayacağı anlamına gelmediğini söyledi. Başkan Ercengiz, şu anda en yüksek risk grubu olan çalışanların sağlık çalışanları olduğunu bselirterek, "Hiç istemeyiz ama onların enfekte olması durumunda hastalığın yayılmasına katkı vermemesi ve yakınlarına bu hastalığı bulaştırmaması için otelimizi bu salgın geçinceye kadar onlara ücretsiz tahsis edeceğiz ve kullanımına açacağız. Yeter ki bu salgının yayılmaması için mücadelede ortak bir tavır sergileyelim. Biz de belediye olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Burdur halkının çok zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadığını ve bu konuda duyarlı olduğunu kaydeden Ercengiz, şunları söyledi:

"Sadece 65 yaş üzeri vatandaşlarımız değil, tüm Burdur sokağa çıkmama konusunda duyarlılığını gösteriyor. Zorunlu olmadıkça vatandaşımızın dışarıya çıkmadığını gözlemleyebiliyoruz. Bu da şu ana kadar Burdur'da vaka görmeyişimizin en önemli nedeni. Bundan sonra bulaşma ihtimali varsa dışarıdan geleceğini bildiğimiz için vatandaşımız ne kadar izole olursa, ne kadar kendini koruyabilirse bu hastalığın yayılmama ihtimali de o kadar güçlenmiş olacak. Evde biraz canımız sıkılacak ama kurallara sıkı sıkıya uymaya devam edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Serenler otel

RÖP: Başkan A.Orkun eRcengiz ile röp.

Serenler otel

Boş caddeler

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/ BURDUR

Kaynak: DHA