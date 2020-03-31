DHA YURT BÜLTENİ- 17

Kayseri 'de umreden dönenler tahliye edildi (2)

KARANTİNA HATIRASI

Kayseri'nin Talas ilçesinde Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda tahliyeleri devam eden umre kafilesindeki vatandaşlar, çıkışta yurdun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana gelip poz veren vatandaşlar, dikkat çekti. Umrecilerden bazılarının maske takarak virüse karşı önlem aldığı görülürken, bazıları ise maske takmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hatıra fotoğrafı çektiren Umrecilerden örüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA

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Karabük'te öğretmenler maske üretiyor

KARABÜK'te Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü olarak görev yapan öğretmenler maske üretimine başladı.

Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesi kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sağlık kuruluşları ve kamu kurumları için maske üretimi başladı. Dün gelen maske malzemelerinin ardından bugün gönüllü olarak görev yapan öğretmenler dikiş makinelerinde üretime başladı. Üretilen maskeler steril hale getirildikten sonra ihtiyacı olan kurumlara verilecek. Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Seher Berker öğretmenleri ziyaret ederek teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okuldan görüntü

Öğretmenlerin malzemeyi hazırlaması

Maskeleri dikmeler

Röportaj

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Marmaris'te polis konvoy oluşturup, 'evde kalın' çağrısı yaptı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polis ekipleri araçlarıyla konvoy oluşturarak cadde ve sokakları dolaşıp megafonla 'evde kalın' çağrısı yaptı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik, asayiş, terör ve motorize 'Yunus' ekipleri koronavirüsün yayılmasının önlenmesine karşı alınan tedbirler kapsamında konvoy oluşturarak megafonla vatandaşlara 'evde kalın' uyarısında bulundu. Bugün saat 15.00 sıralarında Kordon Caddesi'nde toplanan polis ekipleri, konvoy oluşturup, ilçenin cadde ve sokakları dolaşarak önce siren çaldı, ardından megafonla "Tüm vatandaşlarımızı evde kalmaya davet ediyoruz. Lütfen evde kalınız", "İlçe dışından gelen misafirlerimiz 14 gün boyunca lütfen kendinizi evlerinizde izole ediniz, sokağa çıkmayınız", "65 yaş üstü ve risk grubunda bulunan değerli vatandaşlarımız; Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen sokağa çıkmayalım", "Sizleri evde bekleyen 65 yaş üstü sevdiklerinizi yalnız bırakmayın onların sağlığı için sizde evde kalın", "Marmaris sizinle güzel sağlıklı kalın, evde kalın", "Ailenizin ve sevdiklerinizin sağlığı için evde kalın" ve "Sağlıklı güneşli bir yaz geçirmek için bir müddet evlerinize geçin" uyarıları yaptı. İnsan ve araç yoğunluğunun bulunduğu Ulusal Egemenlik, Atatürk, Orgeneral Mustafa Muğlalı ve Kordon Caddesi'nde dolaşan ekipler, bazen durarak dikkat çekmek için siren çaldı. Ardından da megafonla yatıkları uyarıları yineledi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm polislerimiz resmi araçlarla günde üç defa şehir turu atarak vatandaşlarımızı evlerinde kalmaları için megafonla çağrıda bulunacaktır. Kritik dönemde herkesin evinde kalmasını istiyoruz. İhtiyaçlarını acil gidererek tekrar evlerine dönmelerini istiyoruz. Tedbirlerimiz her gün artırılarak devam edecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kordon Caddesi'nde resmi araçlarla toplanan polis ekiplerinin görüntüsü

-Marmaris ilçe merkezini dolaşan polis araçlarının siren çalması ve megafonla uyarı yapması

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Kaymakam Yılmaz: Bodrum 'a gelenler 14 gün gözetim altında tutulacak

BODRUM'un Torba Mahallesi'ndeki trafik noktasında koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında başlatılan uygulamayla ilçeye özel araçlarıyla gelen kişilerin sağlık taramasını yapılıyor. İlçede konaklayacak vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Bodrum'a gelenler istedikleri gibi hareket edemeyecekler" dedi.

Bodrum'un Torba Mahallesi'nin girişindeki trafik noktasında, ilçeye giriş yapan araçlardaki sürücü ve yolcular, sağlık taramasından geçirilmeye başlandı. Başlatılan uygulamaya Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Emniyet Müdürü Ali Özher de katıldı. Uygulamada özel araçlarıyla ilçeye gelenler tek tek durdurulup, ateş ölçümleri ve genel sağlık taramaları yapılıyor. Bodrum'da konaklayacak olan vatandaşların adres bilgileri alındı. Bu bilgilerin bağlı oldukları muhtarlığa verileceği ve ilçeye gelenlerin 14 gün gözetim altında tutulacağı bildirildi.

Uygulama hakkında basın mensuplarına bilgi veren Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, şunları söyledi:

"Bugün itibari ile ilçe girişinde yeni bir uygulamaya başladık. Bildiğiniz gibi özel araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşlarımız il ve ilçe girişlerinde sağlık taraması ve genel kontrolden geçiriliyor. Biz de aynı tedbirleri özellikle şehirler arası yolculuk yapanlar için ilçe girişinde aldık. Koronavirüs çok ciddi bir sağlık problemi. Sadece bizim değil dünyanın sağlık problemi. Bu salgınla ilgili neler yapabiliriz arkadaşlarımızla her zaman değerlendiriyoruz. Bu kapsamda kolluk birimlerimiz, belediye ve sağlık birimlerimizden karma bir ekip oluşturduk. Dışarıdan şehirler arası yolculuktan gelen vatandaşlarımızı sağlık kontrolünden geçireceğiz. Adres bilgilerini alacağız ve 14 gün onları takip edeceğiz. Şu bilinmeli ki il dışından Bodrum'a gelen vatandaşlarımız istediği gibi hareket edemeyecekler. Çünkü Bodrum'da salgın rahatsızlıklarının büyük bir sebebi dışarıdan gelen vatandaşlarımız. Biz bu vatandaşlarımızı burada kontrol altına almak zorundayız. Biz burada vatandaşlarımızı ilçe girişinde kontrol ederek bir farkındalık oluşturacağız. Hepinizin desteğini bekliyoruz bu konuda. Tüm mücadelemiz en kısa sürede bu salgından kurtulmaz. Trafiğimizi aksatmadan ve vatandaşlarımızı rahatsız etmeden bunu yapacağız" dedi.

'BODRUM'DA KORANAVİRÜSTEN ÖLEN TEK VAKA VAR'

Bodrum'da koronavirüsle ilgili 1 ölüm olduğunu belirten Kaymakam Yılmaz, "Koronavirüs salgını ile ilgili ilçemizde yaşanan olumsuz durumların kaynağının özellikle İstanbul'dan gelen ve büyük şehirlerden gelen vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Bir vatandaşımız İstanbul'dan geldi ve bir hafta sonra burada vefat etti. Bu ilçemizde yaşanan tek ölümlü vakaydı. Biz de dışarıdan gelen vatandaşlarımızın hastalığı yaymaması için bu tedbirin önemli olduğunu düşünüyoruz. Herkes kendi sokağa çıkma yasağını uygulamalıdır. Hepimize düşen görev evde kalmaktır. Şöyle bir durum var İstanbul'daki vatandaşımız, 'Bodrum'da nüfus az. Bodrum'a gideriz tatil de yaparız' diye düşünüyor. Böyle bir şey yok. Biz buraya girenleri kayıt altına alıp, muhtarlığa bilgi verip 14 gün süreyle gözetim altında tutacağız. Yani karantinanın biraz daha hafif hali. Amaç, eğer Bodrum'a gelen bu kişi şüpheliyse kontrol altında tutmak. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelen vatandaşımız; 'Bodrum'da bir konut kiralayayım. Burada kalıp, tatil yapayım' diye, düşünüyor. Ancak, biz bunu istemiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uygulamadan görüntü

-Sağlıkçıların vatandaşların ateşini ölçmesi

-Sürücülerle röp.

-Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Başkale'de karantinaya alınan mahalleye gıda paketi dağıtıldı

KORONAVİRÜS nedeniyle karantinaya alınan Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda paketleri götürüldü. Gıda paketleri Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince 406 aileye ulaştırıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 3 gün önce tedbir amaçlı karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatılan Esenyamaç Mahallesi ile bu mahalleye bağlı 7 mezrada ekipler tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 406 aileye temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım paketleri hazırlandı. Hazırlanan yardım paketleri, karantina nedeniyle evlerinden çıkamayan mahalle sakinlerine Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince dağıtıldı.

Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, kaymakamlık ekiplerine teşekkür ettiklerini belirterek, "Mahalle halkının bu durumda maddi ve manevi zor durumda kalmaması için kaymakamlığımız her zaman bizim yanımızda olmuştur. Devletimiz gösterdiği hassasiyetle halkımızın gönlünü kazanmıştır. Mahalle muhtarı olarak böyle bir günde bizi yalnız bırakmayan devlet yetkililerinize teşekkür ederim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karantina altındaki Esenyamaç mahallesi

-Tedbir alan asker

-Gıda paketlerini taşıyan kamyon

-Kamyondaki gıda torbaları

-Gıda torbalarını taşıyan kamyonun gidişi

-Detaylar

VAN,

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Bakanlık ile anlaşması bulunmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunmayan bir fabrikada üretilen 92 bin maskeye el konulurken, söz konusu maskelerin ücretinin ödeneceği bildirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesindeki bir fabrikanın Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunmamasına rağmen maske ürettiğini tespit etti. Fabrikaya yapılan operasyonda, tıbbi standartlara uygun 92 bin maske ele geçirildi. Maskelere el konulup, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Üretilen maskelerin sahte veya kaçak olmadığı ancak fabrikayla Sağlık Bakanlığı arasında anlaşma olmadığı için el konulduğu belirtildi. Maskelerin ücretlerinin de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ödeneceği açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Maskelerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Tolga TAHÇI İZMİR,

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Kaynak: DHA