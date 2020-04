DHA YURT BÜLTENİ - 17

Karantinadaki gemideki Türk işçilerin ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor

YUNANİSTAN'ın Pire Limanı'nda 21 Mart'tan bu yana bekletilen ve içindeki 383 kişiden 20'sine koronavirüs teşhisi konulan Yunan bandıralı 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisindeki 152 Türk işçinin yakınları, endişeli bekleyişi sürüyor.

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nden İspanya'da çalışmak için yola çıkarak, gemiye binen 15 işçinin ailesi bugün bir araya gelip, yakınlarıyla görüntülü görüştü.

Türk firması tarafından navlun (taşıma ücreti ödemesi) edilen 'Elefterios Venizelos' adlı yolcu gemisi, 9 Mart günü, Cadiz Limanı'ndaki bir tersanede çalışacak işçileri, İspanya'ya götürmek için Çeşme Limanı'ndan hareket etti. Ancak, gemideki işçilerin iddiasına göre, 20 mürettebata koronavirüs teşhisi konulması üzerine geminin İspanya'ya girişine izin verilmedi.

Bunun üzerine Türkiye'ye dönen gemi, Türk karasularına da sokulmayınca rotayı Yunanistan'a çevirdi. 21 Mart'tan bu yana Pire Limanı'nda bekletilen ve karantinaya alınan gemideki 152 Türk işçinin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan 15' işçinin ailesi, bugün Yeşiltepe mevkisinde bir araya geldi. Cep telefonlarından gemideki yakınları ile görüntülü aramayla irtibat kuran aileler, özlem giderip, bilgi aldı.

İşçilerden Osman Aksu da gemiden cep telefonundan görüntülü yayın yaparak, yakınlarının yüreğine su serpti.

'TORUNLARIM BABALARINI BEKLİYOR'

Osman Aksu'nun gözü yaşlı annesi Vesile Aksu, "Onu çok özledim. Orada karantinada olduklarını öğrenince çok ağladım. Oğlum ekmek parası için gurbete gitmişti. Eşi ve dört çocuğu perişan durumda. Torunlarım, endişe içinde babalarının dönmesini bekliyor" dedi.

'ÇOCUKLARIMLA MERAK İÇİNDE BEKLİYORUZ'

Sabahat Sarı da eşi Hamza Sarı'nın 9 Mart'ta gemiyle yola çıktığını anlatıp, "Gidiş o gidiş. Çaresiz ekmek parası için gurbetin yolunu tuttu. Kendisi ile üç gün önce görüştüm. Telefonunda interneti olmadığı için görüntülü konuşamıyoruz. Gemide koronavirüs salgını olması nedeniyle çok merak ediyoruz. Dört çocuğumuz var. Biri de yolda. Eşim bu yıl ilk kez, ekmek parası için gurbete gitmişti" diye konuştu.

'HASTALIĞI HER AN KAPMA İHTİMALLERİ VAR'

Elif Solmaz ise eşi Kasım Solmaz'ın yaz sezonlarında otellerde aşçılık yaptığını belirtip, "Ancak koronavirüs salgını nedeniyle turizm sezonu açılmayınca ekmek parası için gurbete gitmişti. Bindikleri gemide salgın çıktı. Bu nedenle endişeliyiz. Bir an önce eşimin evine dönmesini bekliyorum. Bir daha kendisini gurbete yollamam. Burada kendisini bekleyen üç çocuğu var. Eşimin şu an için sağlık sorunu olmadığını öğrendim. Ancak, gemideki hastalarla aynı ortamda tutuluyorlar. Hastalığı her an kapma ihtimalleri var" dedi.

Abdullah Naz de oğlu Musa Naz'ın gemide olduğunu belirtip, "Orada çok mağdurlar. Zaten firma hakkında şikayette bulunacağız. Madem salgın var, gemi 2 hafta önce İzmir'e döndüğünde, Türk vatandaşlarını neden indirmediler?" dedi.

Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı (2)

TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen gazeteci Hakan Aygün, tutuklandı.

Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

Nalburdan örnek davranış; müşterilerin 10 bin liralık borcunu sildi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde nalbur Murat Tiryaki, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme güçlüğü çeken müşterilerinin toplam 10 bin liralık borcunu sildi.

Karlıova'da dükkanı bulunan nalbur Murat Tiryaki, konoravirüs salgınından ekonomik olarak etkilenen müşterilerine, borçlarının bir bölümünü silerek, destek oldu. Ödeme güçlüğü çeken müşterilerinin toplam 10 bin liralık borcunu silen Tiryaki'nin davranışı, ilçe halkının takdirini topladı. Zor bir dönemden geçildiğini belirten Murat Tiryaki, " Koronavirüs salgını yüzünden halk evlerinden çıkamıyor, kimse işe gidemiyor. Ülke genelinde birçok hayırsever çeşitli yardımlarda bulunuyor. Ben de gıda malzemesi dağıtmayı isterdim ama iş yerimde gıda malzemesi yok ve nalburum. İşlerimizin olmamasından dolayı ancak elimden, maddi durumu iyi olmayanların borçlarını silmek geldi. Ben de durumu iyi olmayan müşterilerimin 10 bin liralık borcunu silerek katkıda bulunmak istedim" dedi.

Batman'da sağlık çalışanlarına hakaret etti, gözaltına alındı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, karıştığı kavgada başından yaralanınca kendi imkanlarıyla geldiği hastanede, önce temizlik işçisine ardından da sağlık memuruna hakaret eden K.T. (20), gözaltına alındı.

Gercüş ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, K.T., adı öğrenilmeyen bir kişiyle kavga etti. Kavgada başından yaralanan K.T., kendi imkanlarıyla Gercüş Devlet Hastanesi'ne geldi.

K.T., hastanede kavga ettiği kişinin yakını olan temizlik görevlisi O.K.'ye hakaret etti. Duruma müdahale eden sağlık memuru Ş.Ö.'ye de hakaret etmeye başlayan K.T., hastanede ziyaret için bulunan ve kendisini uyarak vatandaş ile kavgaya tutuştu.

Tarafların da karıştığı kavga hastane bahçesinde de sürdü. Polis ekiplerinin ayırdığı kavganın ardından K.T., gözaltına alındı. K.T.'nin sorgusu devam ederken kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

1000 liralık sosyal yardım ile emekli maaşlarını vatandaşlara Jandarma teslim etti

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan 1000 liralık sosyal yardım ile emekli maaşlarını vatandaşların evlerine giderek teslim etti.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 1000 liralık sosyal yardım ödemeleri ile 65 yaş üstü kişilerin emekli maaşlarını vatandaşların evlerine götürdü. Jandarma ekipleri tarafından PTT şubelerinden vatandaşlar adına çekilen sosyal yardımlar ile emekli maaşları vatandaşın evlerine götürülerek teslim edildi. Jandarma ekiplerinin kendilerine para getirdiğini görünce şaşıran vatandaşlar, jandarmalara teşekkür etti.

Niğde'de sosyal yardım ödemeleri evlere dağıtılmaya başlandı

NİĞDE'de 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL'lik yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde ödenmeye başlandı. Vatandaşlara yapılan 1000 TL'lik yardımlar PTT şubelerinde yoğunluk oluşturmamak amacıyla Niğde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince hak sahiplerine evlerinde ödeniyor. Ödemeleri ise Kolluk kuvvetleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve PTT personelleri tarafından yapılıyor.

Kuşadası'nda koronavirüse geçit yok

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında halk pazarında denetimlerini sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri, zabıta ekipleri eşliğinde Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi'nde, Kuşadası Belediyesi'ne ait açık otopark alanına taşınan halk pazarında bir dizi denetim yaptı. Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'in talimatıyla yürütülen çalışma kapsamında halk pazarının giriş ve çıkış noktalarını bariyerlerle ayrıldı. Sonrasında zabıta ve polis ekipleri, farklı noktalardan pazara giriş yapılmasına ise izin vermedi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri sırayla içeri alınan vatandaşların ateş ölçümünü yaptı. Korunma tedbirleri kapsamında alışverişe gelenlere maske ve eldiven dağıtıldı. Polisin yaptığı kimlik kontrolünde 65 yaş üzeri olan kişiler sokağa çıkmamaları yönünde uyarılıp, evlerine gönderildi. Görevliler ayrıca tezgahların 3'er metre arayla kurulup kurulmadığını da denetledi. Zabıta aracından sık sık 'Mesafeni koru' anonsu yapıldı.

Alınan önlemlerin son derece yerinde olduğunu belirten pazarcı esnafı 60 yaşındaki Recep Cebel, "Bugün maske ve eldivenlerimizi takıp koronavirüse karşı gerekli önlemleri aldıktan sonra satışa başladık. Hiçbir şey halkımızın sağlığından daha önemli değil. Mümkün olduğunca yetkililerin yaptığı 'Evde kal' çağrısına uyup, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamamız gerekiyor" dedi.

BELEDİYE BİNASINDA YENİ UYGULAMA

Öte yandan Kuşadası Belediyesi, Türkiye'de artan koronavirüs vakalarının ardından yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İlçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam eden ekipler, son olarak Belediye Hizmet Binası'na gelen vatandaşların ateşini ölçmeye başladı. Uygulama kapsamında vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olan kişiler, içeriye alınmayıp, en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

Koronavirüs el işçiliğini yeniden canlandırdı

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde koronavirüs salgınının ardından evden çıkamayan 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Güçlü ahşap oymacılık yaparak oyuncak kağnı ve kaşıklar üretiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle risk grubundaki kronik hastalar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte evden çıkamayan vatandaşlar el işçiliğine yöneldi.

İlçedeki Doğanbeyli Köyü'nde yaşayan Hasan Hüseyin Güçlü yaşı nedeniyle evden çıkamayınca vakit geçirmek amacıyla eski el yeteneğini yeniden kullanmaya başladı. Ahşaptan oyuncak kağnı ve kaşıklar yapan Hasan Hüseyin Güçlü, yaptığı ürünleri sevdiklerine hediye ediyor.

