DHA YURT BÜLTENİ - 17

Karadağ'dan getirilen 493 Türk işçi karantinaya alındı

KARADAĞ'da çalışan 493 işçi getirildikleri Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Karadağ'da çalışan 493 Türk işçi öğle saatlerinde Adıyaman'a getirildi. İşçilerin taşındığı uçağın Adıyaman Havalimanı'na indirilmesinin ardından, işçiler AFAD ve polis eşliğinde otobüslere bindirilerek Altınşehir Mahallesi'ne getirildi. İşçiler burada bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Kız Safvan bin Muattal Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta işçilerin kişisel bilgileri ile karantina sonrası kalacakları adreslerin bilgileri alındı. Sağlık görevlilerince tek tek ateş ölçümü ve kontrolleri yapılan 493 işçi, 14 gün sürecek karantina için odalarına yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Altınşehir Mahallesi

Otobüslerdin yurt önüne yanaşması

İşçiler otobüslerden çıkması

Güvenlik önlemi

Sağlık kontrolünden geçmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

==========================

Sumbas'ta iki mahalle karantinaya alındı

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde iki mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sumbas Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Sumbas ilçesi Mehmetli Beldesi'nde Cumhuriyet ve Yeni mahallelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasına karar verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada: "Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 04.04.2020 tarih ve 07.00'dan itibaren ilçemiz Mehmetli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır" denildi.

'PANİK YAPACAK BİR DURUM YOK'

Mehmetli Belde Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu, "İl dışından beldemize gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin, akrabalarıyla temas ettiği değerlendirilerek, ziyaret ettiği kişiler özel izolasyona alınmış, halkımızın sağlığının korunması maksadıyla da İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, beldemize giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştır. Panik yapacak bir durum olmayıp, devlet kurumlarımızca gerekli tedbirler alınmıştır" dedi.

ALTERNATİF YOL GÜZERGAHLARINI KULLANIN

Uygulanan seyahat kısıtı nedeniyle dışarıdan gelerek belde üzerinden ulaşılan yerleşim yerlerine gideceklerden alternatif yol güzergahlarını kullanmalarını isteyen Başkan Seyitoğlu, "Valimiz ve kaymakamımızın da destekleri ile süreci inşallah en kısa sürede ve hasarsız olarak atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Gerekli bilgilendirmeler, sosyal medya hesaplarımızdan yapılmaya devam edecektir. Hayat eve sığar, evde kalalım, sağlıklı kalalımö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Mahallelere giriş çıkışlarda alınan güvenlik önlemleri

Bir otomobilin jandarma tarafından geri çevrilmesi

Dubalarla kapatılan yol

Jandarma ekiplerinden detaylar

Mehmetli Belde Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS,(Osmaniye),

===========================

Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle çıktım müdürüm

BATMAN Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte denetim yaptığı sırada karşılaştığı kişiye neden evde olmadığını sormasının üzerine 'Kadının dırdırı nedeniyle çıktım müdürüm' yanıtını aldı.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve bazı yöneticiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla kentin bazı noktalarında denetim yaptı. Kıraç, Turgut Özal Caddesi'nde gezenleri sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarırken, ücretsiz maske dağıttı.

Denetim sırasında İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, bankta oturan kişiye neden dışarıda olduğunu sormasının ardıdan 3 gündür evden çıkmadığını belirten kişinin, "İnanın, çıkmak istemezdim ama kadının dırdırından kendimi dışarı attım" sözleri, yöneticiler tarafından tebessümle karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------

Emniyet müdürü ile vatandaşın diyalogu

Genel ve detay görüntüler

Haber: Arif ARSLAN-Kamera: BATMAN,

=========================

Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde arama-kurtarma eğitimi yaptıkları sırada botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. Güneş'in bulunması için Ankara Jandarma Özel Arama Kurtarma Komutanlığı timleri, Van ve Samsun JAK timi ve Elazığ, Ordu ve Rize il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Güneş'in arama çalışmalarının 19'uncu gününde ekipler, Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinden Tunceli merkezine kadar olan 7 kilometrelik alan içinde bot ve su altında çalışma yürüttü. Bugün yapılan arama çalışmalarında da Güneş'e ait bir ize rastlanılmadı.

EŞİ, 6 YIL ÖNCEKİ ANILARINI SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş, sosyal medya hesabında 6 yıl önceki anılarını paylaştı. Eşiyle 17 Mart 2014'te paylaşım yaptığının mesajını veren Güneş, eşinin akıntıya kapıldığı 17 Mart tarihine dikkat çekerek, şu mesajı paylaştı:

'Kader, 17 Mart 2014'te kalbinin en derininde hissettiğinin 17 Mart 2020'de gerçek olmasıymış."

GÜLİSTAN DOKU'DAN 91'İNCİ GÜNDE DE İZ YOK

5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarına 91'inci gününde devam edildi. Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün Sarısaltuk Viyadüğü yakınlarından itibaren 10 kilometrelik alanda botla su yüzeyi ve su kıyısında gün boyu arama çalışmalarını sürdürdü. Tüm aramalara rağmen Gülistan Doku'nun ize rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Munzur Nehri

JAK Timlerinin arama çalışmaları

Bot ile arama çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

==========================

Büyükşehirlerden Bodrum ve Marmaris'e kaçış

KORONAVİRÜS salgını sonrası büyükşehirde yaşayan birçok vatandaş, yazlık evlerinin bulunduğu Muğla'nın turistik kentleri Bodrum ve Marmaris'e geldi. Başta İstanbul plakalı otomobiller olmak üzere Ankara ve İzmir plakalı araçların bu iki turistik kentte çoğunlukta olması dikkatlerden kaçmadı.

Koronavirüsün Türkiye'de yayılmasının ardından büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, yazlık evlerinin bulunduğu tatil bölgelerine akın etti. Yoğunluğun en çok yaşandığı ilçelerden Bodrum'a, son bir ayda yaklaşık 120 bin araç giriş yaptı. Bu araçların özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan ve ilçede yazlığı olan vatandaşlar olduğu öğrenildi. Bazı tatil sitelerinin park yerlerinde 34, 35 ve 06 plakalı araçların çoğunlukta olduğu görüldü.

Marmaris'te de durum farksız değildi. Yine büyükşehirdeki kalabalıktan kaçarak Marmaris'teki yazdıklarına gelen vatandaşların araç plakaları, göze çaptı. Marmaris emniyet ve jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre, turistik 13 kırsal mahalle ile ilçe merkezinde 12 bin yazlık bulunuyor. Son 15 günde ilçe merkezi ve turistik kırsal mahallelere, 25 bin özel araç girişi yaptı. İstanbul plakalılar başta olmak üzere İzmir, Ankara, Eskişehir, Denizli ve Afyonkarahisar illerinden daha çok kente gelenlerin olduğu belirtildi.

MARMARİS'TE DE DURUM FARKSIZ DEĞİL

Kırsal turistik Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, "Köyümüze çok ciddi şekilde, şehir dışından yazlıkçılar geldi. Bizim nüfusumuz bin 500 civarında. Dışarıdan gelenlerle birlikte toplam 2 bin 500- 3 bin civarı oldu. Yazın eşi ile tatile geliyorlardı. Şimdi çocukları, anne, babaları ve akrabaları ile toplu gelmişler. Araçlarımızla dolaşıp, vatandaşı sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyoruz. İhtiyaçları olduğunda ise yardımcı oluyoruz" dedi. Selimiye Mahallesi'nde butik otel işletmeciliği yapan Barış Ünlü, "Selimiye Mahallesi'nde tüm konaklama tesisleri kapalı. İstanbul, İzmir, Ankara'dan gelenlerin yazlıkları var. Yazlıklarında dinleniyorlar. Mahallemizde kalabalık da yok ve herkes tedbirini almış. Zaten çoğunluğunun yazlıkları ya denize sıfır ya da deniz manzaralı. Sanki hiç yazlıkçı yokmuş gibi sakin" dedi. Orhaniye Mahallesi'nde kurulan 10 tezgahlık halk pazarında kuruyemişçi Ahmet Aslan, "Uzun yıllar burada pazar açtığım için yazlıkçıları ve yöre halkını biliyoruz. Maske ve eldiven takarak gelip, mesafeli şekilde alışveriş yaparak gidiyorlar. 10 gündür yazlıkçılar alışveriş yapıyor" dedi.

BODRUM GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Park halinde duran araçlardan genel, detay

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

MARMARİS GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç'in konuşması

Selimiye Mahallesi'nde apart otel işleten Barış Ünlü röp

Araçlardan görüntü

Marmaris'in mahallelerinin tabelalarından görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

=======================

Manisa'da yasaklara uyuluyor

MANİSA'da koronavirüsle mücadele kapsamında yayımlanan genelge sonrası 20 yaş altındakilerin yasağa uyup sokağa çıkmadıkları görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrasında 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirildi. Manisa'da da semt pazarlarına ve marketlere maskeyle girme zorunluluğu uygulanmaya başlandı. Polis ekipleri, şehrin kalabalık noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Polis, maskesi olmayan ve sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Şehzadeler ilçe merkezinde ise 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şehrin kalabalık noktasından görüntü

Polis ekiplerinin denetiminden görüntü

Maske takmayan vatandaşlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

=========================

Antalya'da yasağa rağmen merdivenaltında tıraş

Antalya'da bir berber yasak olmasına rağmen merdivenaltında bir kişiyi tıraş ederken görüntülendi.

Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatılmıştı. İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.

Antalya'nın Duraliler Mahallesi'nde bugün öğleden sonra çekilen görüntülerde bir berber, müstakil iki katlı evin bahçesindeki merdivenaltında bir kişiyi tıraş etti. Komşulara aldırış etmeyen berber, yanındaki çantada getirdiği malzemelerle ev sahibinin saç tıraşını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

Traş eden şahıs detay

Genel detaylar

HABER -KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

=======================

Moral orkestrası vatandaşı eğlendirdi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 3 mahalle muhtarı birleşip, davul ve klarnetten oluşan orkestra tuttu. Kamyonetle sokakları dolaşan orkestra, başta evlerinden çıkamayan 60 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar olmak üzere balkonlara çıkan vatandaşı eğlendirdi.

Pamukkale ilçesinde Zeytinköy mahalle muhtarı Serkan Kar, Zümrüt Mahalle Muhtarı Recep Aksoy ve Gökpınar Mahalle Muhtarı Kadir Özen, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları eğlendirmek ve moral vermek için orkestra tuttu. İki davul, klarnet ve borazandan oluşan 4 kişilik orkestra, açık kasa bir kamyonete binerek mahalle aralarında dolaşarak eğlenceli vakit geçirilmesini sağlıyor. Üç mahallede tüm sokakları gezen orkestrayı görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Sokağa çıkma yasağı bulunan 60 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp, alkış tutup oynadı. Üç muhtar orkestranın bulunduğu kamyonetin yan kısımlarına da 'Evde kal Pamukkale' yazarak, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara mesaj verdi.

Zeytinköy Mahalle Muhtarı Serkan Kar, amaçlarının mahalle halkına moral vermek olduğunu belirterek, "Üç mahalle muhtarı birleşip, böyle bir etkinlik yapmak istedik. Orkestrayla sokak aralarında gezerek evden çıkamayan vatandaşlara moral veriyoruz. Yüksek ve eğlenceli müzik sesini duyanlar balkonlarına çıkarak eğleniyor. Bizde onları böyle görünce mutlu olduk" dedi.

Orkestradan Hakan Eğitmenoğlu, uzun yıllardır müzik yaptığını, düğünlerde ve etkinliklerde çaldıklarını söyleyerek, "Orkestra olarak çeşitli yerlerde çalıyoruz ancak bu çok farklı. Evden çıkamayan vatandaşlara moral verdik onları eğlendirdik. Bizi görünce duygusal anlar yaşan vatandaşlar da oldu" dedi.

Mahalle halkından Firdevs Keskin, müzik sesini duyunca balkona koştuğunu ifade ederek, "Evde yaşlı babamla otururken, sesi duydum hemen balkona çıktım. Babamı da balkona getirdim. O ve bizde sıkılmıştık. Farklı bir gün yaşadık ve moral bulduk" dedi. Sokağa çıkma yasağı bulunan 60 yaşındaki Kemal Er ise, "Bizlere moral veren muhtarlara teşekkür ediyoruz. Kısa bir süre olsa da moral bulduk eğlendik. Bende uzun süre balkondan alkış tuttum, çok mutlu oldum" dedi. 75 yaşındaki Perihan Külüç, "Evden günlerdir çıkamıyoruz. Müziği duyunca balkona çıktım. Kamyonette müzik çaldıkları görünce şaşırdım. En son düğünlerde müzik sesi vardı, onlarda virüs salgını nedeniyle yapılmıyor. Balkondan da olsa eğlenip, moral bulduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Orkestradan detay

-Kamyonet kasasında müzik çalmalarından detay

-Kamyonetteki yazıdan detay

-Orkestranın sokaklarda gezmesi

-Vatandaşların balkondan eğlenip, oynaması

-Muhtar Serkan Kar ile röportaj

Orkestra şefi Hakan Eğitmenoğlu ile röportaj

Mahalle halkı Firdevs Keskin, Kemal Er ve Perihan Külüç ile röportaj

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,

========================

Kaynak: DHA