DHA YURT BÜLTENİ -17

Siirt Sağlık Müdürü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı

SİİRT İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür'ün koronavirüs testi pozitif çıktı.

Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, bazı rahatsızlıklar nedeniyle koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Ömür'ün test sonucu pozitif çıkınca gözlem altına alındı. Sağlık Müdürü Ömür'ün bu süreç içerisinde temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı öğrenildi. Siirt Devlet Hastanesi'ndeki kontrolün ardından Ömür'ün, kendisini 14 gün boyunca izolasyona aldığı öğrenildi.

Haber : Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,

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Siirt'te 2 köy ve 3 mezrada koronavirüs karantinası

SİİRT'in Şirvan ilçesine bağlı Taşyaka ve Kayahisar köyleri ile 3 mezra, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.

Şirvan ilçesine bağlı Taşyaka ve Kayahisar köylerinde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, her iki köy ile Kayalı, Bindal ve Ankebir mezralarında karantina uygulaması kararlaştırdı. Köyler ile mezarlara giriş ve çıkışlar kapatılırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu yerleşim yerlerinde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığını duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Köy ve mezralarda insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, köydeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca oy birliğiyle karar verilmiştir. Adı geçen köy ve mezralarımızda sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karantinaya alına köy

Askerlerin köyün girişini tutması

Genel ve detay

Haber ve Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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Malatya'da koronavirüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi

MALATYA'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ömer K. (30), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilerek evine uğurlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Malatya'da 60'tan fazla kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan hastalardan Ömer K., doktorlar tarafından alkışlarla uğurlandı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde, bir sağlık çalışanının, 'Taburcu edildiniz, çıkabilirsiniz' demesinin ardından Ömer K., diğer sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Taburcu edilen hastanın, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağı öğrenildi. Öte yandan alkışlı uğurlama görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sağlık çalışanının 'taburcu edildiniz' demesi

-Hastanın odasından çıkması

-Sağlık çalışanlarının alkışlaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN- Kamera: MALATYA-DHA

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Silahlı saldırıya uğrayan baba-oğul öldü (3)

TUTUKLANDI

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, baba ve oğlunun pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada Kadir Ç. suçunu itiraf etti. Kadir Ç.'nin, öldürdüğü kişilerle akraba olduğu, aralarındaki arazi paylaşımı nedeniyle sorun olduğu ve evlerinin önünde baba ve oğlunu pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu belirlendi. 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Kadir Ç. emniyetteki işlemlerin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Kadir Ç. tutuklanarak

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şahsın adliyeye çıkarken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Polisin ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta kazada hayatını kaybeden polis memuru Yakup Karaca'ya (50) çarpan otomobilin sürücüsü İsmail G. (45) sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan kaza anının kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Binevler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen kazada Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yakup Karaca, marketten çıkıp otomobilin yanın gitti. Karaca aracına bineceği sırada İsmail G. yönetimindeki 46 BB 494 plakalı hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Karaca, ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından sürücü İsmail G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İsmail G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Bu arada evli ve 3 çocuk babası olan Yakup Karaca'nın hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yakup Karaca, yolun karşısına geçip aracına yanına gidiyor. Bu sırada İsmail G.'nin kullandığı hafif ticari araç Karaca'ya çarpıyor. Karaca yere düşerken kazayı görenlerin olay yerine koşuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yakup Karaca'nın karşı geçmesi

-Hafif ticari arcın çarpması

-İnsanların kaza yerine gelmesi

-Yakup Karaca'nın sağlık fotoları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Marmaris'te kız çocuğuna komşularından balkonlardan sürpriz doğum günü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Pınar ve Ahmet Dinç'in kızı 6 yaşındaki Melek Dinç'e komşuları balkondan sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Balkonlara çıkan komşular şarkılar söyleyerek kız çocuğunun doğum gününü kutladı.

Marmaris ilçesinin Tepe Mahallesi 36 sokak üzerinde bulunan Onat ve Yaylalı ve Şenol apartmanında oturan vatandaşlar, Pınar ve Ahmet Dinç'in 6 yaşına giren Melek Dinç'e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Şenol Apartmanında oturan ev hanımı Nazife Turhan, karşı apartman komşusunun çocuğunun doğum günü olduğu öğrendi. '20 yaş ve altı kişilerin sokağa çıkma yasağı' ve 'Evde kal' çağrılarına uyarak izole olan komşularını cep telefonuyla arayarak çocukları Melek Dinç için balkonlarında doğum günü sürprizi yapma kararı alındı. Komşuların aldığı karar, kız çocuğunun anne ve babasına söylendi. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 15.00'de üç apartmanda oturanlar balkonlarına çıktı. Melek de anne ve babası tarafından balkona çıkarıldı. Üç apartmanın sakinleri balkonlarından alkışlarla 'İyi ki doğdun Melek' diyerek tempo tuttu. Sürpriz karşısında mutlu olan kız çocuğu herkese el sallayıp öpücükler gönderdi. Müzikler eşliğinde balkonlarında oynayan komşular güzel anı cep telefon kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştı. 15 dakika boyunca Dinç ailesi, kız çocuğu ve komşuları, çalan müzikler eşliğinde oynayarak doğum günü kutladı. Kutlama sonunda balkonlardan balonlar bırakıldı.

ZOR GÜNLERDE HEPİMİZE MORAL OLDU

Demirören Haber Ajansı'na balkonundan açıklama yapan baba Ahmet Dinç, "Evimizde izole olduğumuz için kızımızın 6'ncı doğum gününü komşularımızla nasıl kutlayacağız diye düşünüyorduk. Çok güzel bir sürpriz oldu. Böyle maneviyatı yüksek ve duyarlı komşularım olduğum için çok mutluyum" dedi. Anne Pınar Dinç ise, "Bu organizasyonu düzenleyen komşum Nazife Turhan ve Arzu Sarıtaş ablama teşekkür ederim. Bizim için çok güzel sürpriz oldu. Böyle güzel komşularım olduğum için gururluyum" diye konuştu.

Sürpriz doğum günü kutlaması ile büyük mutluluk yaşayan Melek Dinç ise "Herkese teşekkür ederim. Doğum günümü kutlayamayacağım için çok üzgündüm ama şimdi çok mutluyum" dedi.

Öte yandan, sürpriz doğum gününü hayata geçiren ev hanımı Nazife Turhan, "Komşular olarak hepimiz evimizde izole idik. Sokağımızda Melek için doğum günü kutlaması yapmayı düşünüyorduk. 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı geldiğini öğrenince üzüldük. Bende tüm komşularımla telefonla konuşarak böyle bir sürpriz yapmayı kararlaştırdık. Komşumun ve kızlarının mutluluğu tarif edilemez" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Komşuların balkonlarından cep telefonuyla doğum günü kutlamasını çektiği amatör görüntüler

-Doğum gününün yapıldığı sokağın ve apartmanların genel görüntüsü.

-Baba Ahmet Dinç, Anne Pınar Dinç ve doğum günü kutlanan 6 yaşındaki Melek Dinç ile balkonlarından röportaj

-Sürpriz doğum gününü organize eden ev hanımı Nazife Turhan ile balkonundan röportaj

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(Muğla),

Kaynak: DHA