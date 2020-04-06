DHA YURT BÜLTENİ-17

14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise: "Gezeceğim"

KAHRAMANMARAŞ'ta yasak olmasına rağmen 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anne N.E.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası yazıldı. Polise ve kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren anne, "Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın" dedi.

Kahramanmaraş 'ta polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimler devam ediyor. Vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran polis, sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri olanları belirlemek için kimlik kontrolü yaptı.

Denetimlerin yapıldığı noktalardan biri olan Trabzon Bulvarı'nda ise 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıkan N.E., uzun süre polise kimlik vermemek için direndi. Ceza yazılacağını anlayınca da "Korona mıdır nedir, para soymak için yapılan bir uygulama bu. Devlet sokağa çıkma yasağı veriyorsa çocukların kitaplarını da eve gönderecek" dedi. Polislerin, "Evinizin yakınında kitapçı yok muydu?" sorusu üzerine de olmadığını söyledi.

N.E.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası kesildi. Polis memurunun ceza makbuzunu hazırladığı sırada N.E. polisler ile kendisini görüntüleyen gazetecilere, tepki göstererek, "Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz. Bunu haberlerde de göreyim, bakın neler oluyor? Sıkıysa bunu haber olarak çıkartın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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N.E.'nin polise tepki göstermesi

Kimliğini vermesi

Ceza yazılması

Denetimlerden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına küçük yüreğinden anlamlı destek

TRABZON'da Şen ailesinin küçük çocuğu Mustafa Eren Şen (10), kumbarasında biriktirdiği yaklaşık 300 lirayı, polis ekiplerine teslim edip, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, yurdun her bölgesinden 7'den 70'e katılımcılar bütçeleri oranında destek oluyor. Kampanyaya bir destek de Trabzon'nun Ortahisar ilçesinde yaşayan Şen ailesinin çocuğu Mustafa Eren Şen'den geldi. Koronavirüs nedeniyle getirilen bazı sınırlamalar kapsamında, yaşının küçük olması nedeniyle dışarı çıkamayan Mustafa Eren Şen, 155 Polis İmdat Hattını arayarak, bir görevlenin gelip evinden kampanyaya bağışlamak istediği kumbarasını teslim almasını rica etti. Görüşme sonrası harekete geçen polis ekipleri, adrese gelerek kumbarayı teslim aldı. Polisler, kumbarayı, kampanya hesabına yatırmak için bankaya gitti. Mustafa Eren Şen adına polis ekipleri, yaklaşık 300 lira parayı kampanya hesabına yatırıp, dekontu da kendisine teslim ederek, duyarlılığı için teşekkür etti. Ülkeye bir katkısı olmak için polisleri aradığını anlatan Mustafa Eren Şen, "Benim de ülkeme bir katkım olmasını istedim. Benim kumbaram da bu kampanyaya feda olsun" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletti.

Öte yandan küçük çocuğun kampanyaya verdiği desteğe ilişkin Trabzon Emniyet Müdürlüğü de, sosyal medyadan görüntü paylaştı. Görüntüler, kısa sürede binlerce takipçinin beğenisini kazanıp, övgü topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Emniyet müdürlüğünde sosyal medyada paylaşılan görüntü

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON,

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Edremit'te 14 noktaya dezenfeksiyon

BALIKESİR'de Edremit Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçedeki 14 noktaya dezenfeksiyon kabini yerleştirdi.

Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlemler artıyor. Bu kapsamda Edremit Belediyesi'nce belediye hizmet binası, kaymakamlık, belediyenin mahalle temsilcilikleri ile personel yoğunluğunun olduğu birimlerin girişlerine dezenfeksiyon kabinleri yerleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Dezenfeksiyon sistemlerini Edremit'te 14 noktada hizmete soktuk. Bu oldukça önemli bir tedbir. Dışarıdan gelen insanlar belediyeye girmeden önce ciddi bir şekilde; bütün vücudu, elbiseleriyle birlikte dezenfekte oluyorlar. Dolayısıyla bu virüsün yayılma hızını önemli ölçüde etkileyecek. Belediyemize, kaymakamlığımıza ve özellikle belediye çalışanlarının yoğun olduğu; fen işleri, park ve bahçeler ve temizlik işlerinin olduğu alanlara da kurduk ki, personelimiz de her gün bu dezenfeksiyon cihazlarından geçerek ve dezenfekte olarak sizlere hizmet vermeye devam edecekler. Koronavirüs önlemleriyle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Sevgili Edremitliler; Siz evde kalın, gerisini biz hallederizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dezenfeksiyon kabininden genel ve detay görüntü

-Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Şanlıurfa'da yollar yıkandı, 15 bin araç dezenfekte edildi

ŞANLIURFA'da belediye ekipleri, koronavirüs salgınına karşı cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkıyor. Kent genelinde bugüne kadar 15 bin araç da ücretsiz olarak dezenfekte edildi.

Haliliye Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında, ilçedeki cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise 2 istasyonda vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte etmeyi sürdürüyor.

Şanlıurfa Fuar Merkezi ile Şanlıurfa Müzesi önündeki park alanında kurulan 2 istasyonda, 15 bin araç dezenfeksiyon işleminden geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köpüklü suyla cadde ve sokakta temizlik yapan görevliler

Araçlarını dezenfekte edenler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Sosyal medyada canlı yayınla Troya Müzesi'ni anlatıyor

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında bulunan Troya Müzesi'nin Müdürü Rıdvan Gölcük, koronavirüs tedbirleri kapsamında müzelerin kapanmasının ardından, müze içerisinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, vatandaşları müzedeki eserler hakkında bilgilendiriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri ziyaretçilere kapatıldı. Çanakkale'de merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında bulunan Troya Müzesi'nin Müdürü Rıdvan Gölcük, alınan bu kararlar doğrultusunda kapanan Troya Müzesi'nde sosyal medya üzerinden canlı yayınlar gerçekleştirerek, vatandaşlara müzede bulunan eserler hakkında bilgi veriyor. Gölcük, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği canlı yayında, Kadeş Antlaşması'ndan daha eski yazılı bir antlaşma olan ve Troya Müzesi'nde sergilenen Aleksandu Antlaşması hakkında bilgiler paylaştı.

'SİZLERDEN ÇOK İYİ GERİ DÖNÜŞ, TEPKİLER ALDIK'

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, yapılan canlı yayınlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Gölcük, "Bildiğiniz gibi bu hafta Troya Müzesi olarak ilk canlı Instagram yayınımızı yapmıştık. O yayında, bu yayınların haftada bir olacağını söylemiştik. Fakat geçtiğimiz yayın sonrası sizlerden çok iyi geri dönüş, tepkiler aldık. Yapılan işi beğendiğinizi belirttiniz. Bu bizi çok motive etti. Enerji aldık ve dedik ki; elimizin yettiğince bu işi daha sık, sürekli hale getirelim. Dolayısıyla bu haftanın ikinci canlı yayınına başlamış oluyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük'ün konuşması.

-Aleksandu Antlaşması tabletinden görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda 'koronavirüs' ıssızlığı

ANTALYA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalınması uyarılarının yanı sıra, 65 yaş üstü ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanmasıyla, Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

Antalya'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uyarıları dikkate alan vatandaşlar, evde kalmaya devam ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından kent sessizliğe büründü. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri dikkate alan Antalyalılar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti. Kentte, caddelerde araç yoğunluğu yok denecek kadar azalırken, çarşı ve meydanlarda da sessizlik hakim oldu.

Normalde her gün binlerce insanın gezdiği, hatıra fotoğrafı çektiği Cumhuriyet Meydanı, boş haliyle görüntülendi. Havadan fotoğraflanan meydan ve Cumhuriyet Caddesi'nde insan ve araaçların yok denecek kadar az olması, virüs nedeniyle tarihi günlerin yaşandığı kentte insanların sağlığına verdiği önemi gözler önüne serdi. Meydandan geçen birkaç kişiyi de devriye görevi yapan polislerce evlerine gönderildi.

Cumhuriyet Meydanı ile birlikte tarihi ve turistik Kaleiçi, Yivli Minare ve Saat Kulesi bölgesinde de insan azlığı göze çarptı. Droneile çekilen görüntüler Kaleiçi ve Yat Limanı'nda ve falezlerdeki sakinliği fotoğraf karelerine yansıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cumhuriyet Meydanı drone görnütü

-Meydandan genel görüntü

-Kuşların görüntüsü

-Polislerin meydanda yürürken görüntüsü

-Az sayıda insan görüntüsü

-Kedinin görüntüsü

-Detaylar

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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KYK yurdunda gözetim altındaki misafire doğum günü sürprizi

TOKAT'ta yurt dışından getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta gözetim altına alınan misafirlerden Veysel Şahingöz'ün (60) doğum gününü yurt personeli pasta ile kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 2 gün önce Cezayir'den 555 Türk vatandaşı 3 uçak ile Samsun'a geldi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 320 kişi ise otobüslerle Tokat'a getirildi. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki 2 yurda yerleştirilen 320 kişi, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. Yurtta gözetim altındaki kişilerden 60 yaşına giren İnşaat Yüksek Mühendisi Veysel Şahingöz'e yurt personeli sürpriz yaptı. Yurt personeli, pasta alarak Şahingöz'ün kaldığı odanın kapısına gitti. Personelin pasta sürpriziyle karşılaşan Şahingöz şaşkınlık yaşadı.

ekiplere teşekkür eden Şahingöz, "Ben de bu güzel sürpriz için çok teşekkür ediyorum. Bize burada evimizde olmayacak kadar rahat bir hizmet veriyorsunuz. İyi ki varsınız, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yurt ersonelinin pasta götürmesi

-Şahingöz'un şaşkınlığı

-Ekiplere teşekkürü

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Kaynak: DHA