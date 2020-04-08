DHA YURT BÜLTENİ - 17

Diyarbakır 'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit (6)

PATLAMAYLA YOLDA DEV ÇUKUR AÇILDI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin, ormana odun kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu aracın geçişi sırasında tuzaklanan EYP'yi infilak ettirdikleri yolda dev çukur açıldı. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından şehitlerin hurdaya dönen aracı kaldırılırken, çukur toprakla kapatıldı. Olay yerinde sivil şehitlerden geriye ise ayakkabıları kaldı. Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA