Dha Yurt Bülteni 18

Kayıp Evrim'in tutuklu annesi serbest bırakıldı (2)CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİCezaevine mahkeme kararının ulaşmasının ardından anne Dilek Atış, Zile M Tipi Cezaevinden adli kontrol ile Turhal ilçesi sınırları dışına çıkmamak şartıyla tahliye edildi. Anne Atış'ı cezaevi çıkışında tutuklu bulunan baba Burhan Atış'ın kardeşi Niyazi Atış karşıladı. Anne Atış cezaevi çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi. Atış, kendisini almaya gelen Niyazi Atış ile birlikte araçla köydeki evine gitti.Görüntü Dökümü-Dilek Atış'ın cezaevinden çıkışı-Genel DetayHaber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, -(136 MB HD Görüntü)=========================LPG TANKINDAN 4 KİLO 300 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTIADAPAZARI( Sakarya ),-SAKARYA'da, polisin operasyonu ile bir otomobilin LPG tankına gizlenen 4 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.E.D.'ye ait araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını öğrenince harekete geçti. Ekipler, aracın geçeceği güzergahta konuşlanarak otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Dark' ile aracı arayan polis, LPG tankının içinde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Yakıt tankının içinden 30 adet şeffaf paket içinde 4 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.E.D. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, araca el konuldu. Yetkililer operasyonun Sakarya'da tek seferde en çok metamfetamin maddesinin ele geçirildiği operasyon olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Köpek ile arama yapılması-Yakıt tankından uyuşturucu çıkarılması-DetaylarHABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI,==========================İNEGÖL'DE KAZA: 1 YARALIBURSA'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Gamze Porsuk 'a (40) hafif ticari araç çarptı. Hastaneye kaldırılan Porsuk'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ertan Demir (30) yönetimindeki 16 PJ 006 plakalı hafif ticari araç, cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan Gamze Porsuk'a çarptı.BAŞÖRTÜSÜ SİLECEKTE KALDIÇarpmanın etkisiyle kaput üzerinden aracın ön camına çarpan Porsuk'un başörtüsü aracın sileceklerinde takılı kaldı. Ardından aracın önüne düşen Porsuk kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.Yaya geçidinin yaklaşık 20 metre gerisinde gerçekleşen kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:------------------------Ambulansın tedavi görüntüsü-Yayaya çarpan araçtan görüntü-Olay yeri detayHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL ( Bursa ),===============================TOKAT'TA OTOMOBİL ATA ÇAPTI: 2 YARALITOKAT'ta otomobil aniden önüne çıkan başıboş ata çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, at ise telef oldu.Kaza akşam saat 22.00 sıralarında Tokat-Turhal karayolu Şenyurt Beldesi mevkinde meydana geldi. Tokat'tan Turhal istikametine giden İlhami Gürler (36) yönetimindeki 60 PA 578 plakalı otomobil aniden yola çıkan sahipsiz bir ata çarptı. Kazada araç sürücüsü İlhami Gürler ve yanında bulunan Tahsin Yörür yaralanırken, kazaya sebep olan at ise telef oldu. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Telef olan at ise ikinci bir kazaya sebebiyet vermemesi için yol kenarına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYerde cansız yatan atKaza yapan araçRöportajDetaylarFatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, -