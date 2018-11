Dha Yurt Bülteni - 18

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:16



YUNAN POLİSİNİN, ÇIPLAK GÖNDERDİĞİ GÖÇMENLER: DEMİR ÇUBUKLA DÖVDÜLERYUNANİSTAN polisi, ülkelerine yasa dışı yollardan giren bir grup göçmeni yakaladıktan sonra dövüp, üzerlerindeki giysileri çıkararak Türkiye'ye gönderdi. Edirne'de köylülerin, arazide çıplak halde bulduktan sonra kahveye götürdüğü ve ısınmalarını sağlayıp kendi kıyafetlerini verdiği göçmenler, Yunan polisinin demir çubukla kendilerini dövdüğünü anlattı.Aralarında Yemen, Filistin, Cezayir ve Faslıların bulunduğu 14 göçmen, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polis tarafından yakalandı. Göçmenler, iddiaya göre, Yunan polisi tarafından dövüldü. Yunan polisi ardından göçmenlerin üzerlerindeki kıyafetleri çıkarıp, eşyalarını da aldıktan sonra Merih Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdi. Önceki akşam, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçi Salih köyünde, köylüler arazide gezerken göçmenleri çıplak halde buldu. Köylüler, vücutlarında darp izleri bulunan göçmenleri, köy kahvesine götürüp soba başında ısınmalarını sağladı. Köylüler evlerinden yiyecek ve kıyafet de getirip göçmenlere verdi. Kahvede soba başında ısınan göçmenler, köylülerin getirdiği kıyafetleri giydikten sonra jandarmaya teslim edildi.Jandarma tarafından hastanede tedavileri yaptırılan Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilen göçmenlere, burada yeni giysiler verildi. Türk insanının kendilerine şefkat gösterdiğini belirten göçmenler, güvenlik güçlerinin de yardımcı olduğunu söyleyerek, teşekkür etti. Daha iyi bir yaşam için Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini anlatan göçmenler, Yunanistan'da kötü muamele gördüklerini, demir çubuklarla dövülüp, üzerlerindeki para ve kıyafetlerine el konulduğunu söyledi.Göçmenlerden Faslı Yasin Şidri(25), Fas'tan Türkiye'ye Avrupa'ya gitmek amacıyla geldiğini belirterek, "Yunanistan'a geçtikten sonra beni yakaladılar ve hapse attılar. 3 gün hapiste kaldıktan sonra Türkiye'ye tekrar iade etmek için hapishanede ben namaz kılarken içeri girip darp edip oradan çıkardılar. Ardından beni Türkiye sınırına getirdiler. Üzerimdeki elbiseleri ve eşyalarımı aldılar. Sadece iç çamaşırlarım kaldı üzerimde. Bizi dövüp işkence yaptılar. Bunları bize yapanlar Yunan polisleriydi. Toplamda 10 kişilerdi biz yaklaşık 80 kişiydik. Yunan polislerinin yüzlerine maske vardı. Bizi demir parçasıyla dövdüler" dedi.Cezayirli Abdülkadir Fikraş (23), Yunanistan'a geçtikten sonra sınır polisleri tarafından yakalandıklarını belirterek, götürüldükleri nezarette darp edildiklerini söyledi. Fikraş, "Polis bizi nehir kenarına getirdi, maske takmışlardı. Telefon, para ve kıyafetlerimizi aldı. Sonra da zorla Türkiye tarafına gönderdi. Türkiye'de sığındığımız köylüler ve diğer görevliler bize çok iyi davrandılar, çektiğimiz acıyı unutturdular, Türkiye'ye şükranlarımızı sunuyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Göçmenlerden detaylarFasli Şidri ile röp.Cezayirli Fikraş ile röp.Göçmenler darp edilen yerlerini göstermesiVücutlardaki izlerDetaylarHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,=======================MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİNİ POLİS YAKALADIAFYONKARAHİSAR'da motosiklet hırsızlığı yapmakla suçlanan S.K.(14) polis tarafından kısa sürede yakalandı.Olay, dün saat 17.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkez Gazlıgöl Caddesi'nde meydana geldi. Z.K. bir manavın önüne park ettiği motosikletinin çaldığı iddiasıyla 155'i arayıp, polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis hırsızlığı S.K.'nın gerçekleştirdiğini belirledi.ALKOLLÜ ÇIKTIPolis takibe aldığı şüpheliyi kısa süre içinde Yeşilyol Caddesi'nde motosikletle ilerlerken durdurdu. Polisin gözaltına almak istediği S.K. uzun süre direndi. Ayakta güçlükle durduğu görülen S.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan test sonucu S.K.'nın 2.20 promil alkollü olduğu anlaşıldı.Çalınan motosiklet ise polis tarafından sahibi Z.K.'ya teslim edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Polis ekiplerinden detayPolis ekipleri şüpheliyi kelepçeli halde araca bindirirken detayGenel detayHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,===============================VARTO DA KAR YAĞIŞI BAŞLADIMuş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 santimi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 5 santimi geçtiği belirtildi. Yetkililerin kar yağışı ile birlikte vatandaşların ve ekiplerin duyarlı davranmalarını istediler.Görüntü Dökümü--------------------Kar yağışıHaber-kamera: Fatih ÇELİK/ MUŞ/ VARTO41.4boyut: MB 01.DK.38 SN======================================================HASTANEDE YANGIN TATBİKATIMANİSA'nın Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi.Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ile Sarıgöl Devlet Hastanesi Sivil Savunma ekibi ortaklığında yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği; Kadın Doğum Servisi'nde, elektrik prizi kaynaklı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede diğer birimlerdeki servislere sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi hastanenin kurtarma ekibi, UMKE ve Sarıgöl Belediyesi itfaiye Amirliği ekipleri gerçekleştirdi. Tahliye edilen yaralılara da tıbbi müdahale yapıldı. Tatbikatın başarıyla tamamlandığı kaydedildi.Başhekim Opr. Dr. Mehmet Karaduman, "Her an, her şey olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız. Eksiklerimizi görüp, onları sıfırlamaya çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımız ve tatbikata katılan öğrenciler olsun herkes, canla başla görevlerini başarıyla yaptı. Onların bu ciddiyetlerini ve başarılarını kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.Görüntü Dökümü----------------------------Hastaneden görüntüTatbikattan görüntüSarıgöl Mesleki veTeknik Anadolu Lisesi öğrencisinin konuşmasıHaber- Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa),=================================================ERCİYES'TE KURTARMA TATBİKATIERCİYES Kayak Merkezi'nde Erciyes A.Ş, AFAD, AKUT, JAK ve 112 ekipleri tarafından ortaklaşa kurtarma tatbikatı yapıldı.Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı'da yapılan tatbikatta teleferikte mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışıldı. Olay yerine sevk edilen Erciyes A.Ş., AFAD, AKUT, JAK ve 112 ekipleri teleferikte mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası teleferikte kalanlar kurtarıldı. Tatbikat sonrası açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bilindiği gibi Erciyes dağında 2018-2019 kış sezonuna hazırlanmak için bütün çalışmalarımız geçtiğimiz sezonun bitmesiyle başladı. Son dönemde de çok şükür her şeyin sonuna geldik. Yeni sezonu karşılamak için Kayseri Erciyes A.Ş. ve şehirdeki arama kurtarma ekiplerimizle beraber hazırlıklarımızı tamamlamış olduk. Biliyorsunuz kayak merkezleri tabiat şartlarına karşı mücadele eden ve aksiliğin çok çıktığı noktalardır. Her ne kadar Erciyes'teki altyapımız son teknolojik, çok güvenlikli, çok hızlı ve insanları mağdur etmeyecek sistemlere sahipse de ne olur ne olmaz bir aksilik çıktığı zaman hemen müdahale edebilmemiz için arama kurtarma ekipleriyle birlikte tatbikat yaptık. Her sene sezondan önce tüm ekipler hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bugün de tatbikat kapsamında senaryo gereği çıkan bir yangın sonrası, yaralılar ve mahsur kalanlar oldu ve onları kurtardık. Gördüğünüz gibi başarıyla neticelendi." dedi.AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say ise, "Ülkemizin güzide kayak merkezi Erciyes'te tatbikat gerçekleştirdik. Biliyorsunuz tatbikatlar yanlışlarımızı görerek en doğruyu uygulamak için yapılıyor. Bu bağlamda başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------------Tatbikattan görüntüMurat Cahid Cıngı ve Hasan Say ile röportaj-Drone görüntüsü-Genel detayHaber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)12 Dakika 12 Saniye/ 1 GB 50 MB================================================ABD'DEN KİRALANAN SONDAJ PLATFORMU MERSİN'DEENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde, Akdeniz'de sondaj faaliyetine başlanacağını açıklamasının ardından ABD'den kiralanan Rowan Norway platformu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından belirlenen koordinatlarda sondaj çalışması yapmak üzere Mersin'e geldi.TPAO tarafından Akdeniz'de sondaj kuyusu açılması için ABD'li Rowan Companies şirketinden kiralanan Rowan Norway platformu, yakıt ikmali ve sondaj hazırlığı için Mersin'e geldi. Tanklarına su alarak deniz yüzeyinde yüzer hale getirilen dev platform, 36 saatlik işlemin ardından bugün sondaj çalışması için kentten ayrılacağı bildirildi.Mersin Liman Başkanlığı'na ait 3 römorkör tarafından çekilecek olan ve Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik edeceği platform, yaklaşık 19 mil açıkta TPAO'nun belirlediği koordinatlarda sondaj çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak.Görüntü Dökümü----------------------------Geminin Mersin yazısı ile birlikte götürüntüGeminin denizdeki görüntüsüBalıkçı ve geminin görüntüsüGeminin sahilden görüntüsüGemi ile ilgili genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,(BOYUT: 218 MB) (SÜRE: 1,48 dk)===========================================