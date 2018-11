Dha Yurt Bülteni 18

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:09



KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ELİNİ BIRAKMADIÇORUM'da kaza yapan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki esnaflar koştu. Bir vatandaş ambulans gelene kadar yaralı motosiklet sürücüsünün elini tutarak destek oldu.Kaza Çorum kent merkezi Gazi 6'ıncı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki Vahit Can Kaplan, motosikletiyle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Devrilen motosiklet sürüklendi. Kaplan ise yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki esnaflar yetişti. Bir vatandaş ambulans gelene kadar yaralı sürücünün elini bırakmadı. Vahit Can Kaplan olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.Görüntü Dökümü:-------------Yerde yatar sürücü-Elinden tutan esnaf-SağlıkçılarKalabalık vatandaşlar-Detaylar(SÜRE: 1.47 Dk ) (BOYUT: 183 MB)Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA=====================ÖĞRENCİ PANSİYONUNDA YANGIN PANİĞİADANA'nın Feke ilçesindeki Şehit Koray Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nda ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.Feke'deki 6 katlı ve 170 öğrenci kapasiteli Şehit Koray Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nun en üst katında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Öğrencilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangına müdahale ederek, alevleri kısa süre içerisinde söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan, pansiyonda geçen hafta pazar günü kalorifer kazanındaki patlama riski nedeniyle panik yaşanmıştı.Görüntü Dökümü----------------------Yurt binasının dış görüntüsüYurt önünde toplanan öğrencilerin görüntüsüSÜRE: 00'49" BOYUT: 91,8 MBHaber: Ali GÖKDAL-Kamera:/FEKE,(Adana),=======================BURSA'DA ARAÇ TAMİR ATÖLYESİNDEKİ YANGIN KAMERADABursa'da araç tamir ve bakımı yapılan atölyede çıkan yangında bir otobüs ve cip kullanılamaz hale geldi. Otobüsün elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenilen yangın ve sonrası, güvenlik kameralarına yansıdı.Yıldırım ilçesinde bulunan Otosansit Sanayi Sitesi'nde, dün gece saatlerinde, Necati Ökke'ye ait araç tamir ve bakımı yapılan atölyede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda iftaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında, bir otobüs ve cip kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yangının otobüsün elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi.Yangın ve sonrası ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün sürücü kısmından başlayan yangınla birlikte, aracın kısa sürede alev topuna dönüştüğü görülüyor.Görüntü dökümü;-----------------------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Yangının başlangıcı ve sonrasıSüre: 1.58 dakika, Boyut: 220 MBHaber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, - Kamera: BURSA,============================ALANYA KADIİNİ MAĞARASI'NDA 100'Ü AŞKIN İNSAN İSKELETİ BULUNDU (YENİ GÖRÜNTÜLERLE)ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü tarafından Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kadıini Mağarası'nda yapılan kazı çalışmalarında, 100'ü aşkın insan iskeleti kalıntısı elde edildi. Kazı çalışmasını yürüten Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta, iskeletlerin 400-800 metrede bulunduğunu, 5-7 bin yıl öncesine ait olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü tarafından Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kadıini Mağarası'nda 100'ü aşkın insan iskeleti kalıntısı bulundu. Anadolu'daki en yoğun buluntunun tespit edildiği mağara içi ölü gömme alanı olarak tanımlanan, 400 ile 800 metre arasındaki noktada elde edilen buluntuların, 5-7 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendiriliyor.Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta, Ekim 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle Alanya Arkeoloji Müzesi başkanlığındaki bir ekiple başlayan bilimsel çalışmalarla Anadolu'nun insanlık tarihine ışık tutacak yeni verilere ulaştıklarını söyledi. Dr. Usta, "İskeletler, Kalkolitik ve Tunç Çağı'nda insanların biyolojik ve morfolojik özelliklerine ışık tutabilecek verileri içeriyor. Anadolu'da özellikle Erken Tunç Dönemi'nde bu denli yoğun bir buluntu literatürde yok. Alanya tarihinde insanlık açısından bu kadar eskiye dayanan çok sayıda buluntu olmamıştı. Bu çalışmayla o dönemdeki Alanya'nın kültür tarihini aydınlatacağız" dedi.'100'Ü AŞKIN İNSAN İSKELETİ BULUNTUSU'Buluntuların bir diğer öneminin de Anadolu'da ilk kez bu denli yoğunlukta mağara toplu mezarın gün ışığına çıkarılması olduğunu vurgulayan Dr. Usta, keşfin Ekim 2017'de Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu (AKÜMAK) ve Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) üyelerinin faaliyetleri sırasında tesadüfen gerçekleştiğini aktardı. Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta Usta, şöyle konuştu:"Mağaracılık ekibinden birkaç arkadaş Antropoloji Bölümü olarak bize ulaştı. Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Başkanlığından Dr. öğretim üyesi Hilal Yakup İpekoğlu ile birlikte anılan bölgeye gittik. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Alanya Müze Müdürlüğü başkanlığında çalışmalara başladık. Alanya Müzesi Müdürü Seher Türkmen başkanlığında Kadıini Mağarası'nda kurtarma çalışmaları gerçekleştirdik. 5 gün boyunca 100'ü aşkın insan iskeleti buluntusunu bilimsel olarak arkeolojik kazı ve veri toplama yöntemlerini uygulayıp çıkardık, kataloglamasını yaptık, çizim ve fotoğraflama işlemlerinden sonra Kadıini Mağarası dışına çıkardık. Burada sadece iskelet bulmadık. Arkeolojik buluntular da vardı. İskelet kalıntılarını Alanya Müzesi'nin izniyle SDÜ Antropoloji Bölümü'ne getirdik. Analizlerimiz, incelemelerimiz devam ediyor. İskeletlerin üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."'BAZI ÖRNEKLER GÖMÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE DURUYOR'Kalıntıların 400 ile 800 metreler arasında kaldığını ve düz bir yolda değil, mağaranın içindeki kollarda bulunduğunu söyleyen Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta, "Mağarada yıllar içinde su basmaları ve çökmeler gibi birçok hareket olmuş ve bazı kemikler birbirine karışmış durumdaydı. Bazı açmalarda balçığın içinde bir karışma durumu söz konusuydu. Ama bazı örnekler gömüldüğü şekilde duruyor, bazıları da mağara zeminine zamanla biriken karstik çökeltiyle birleşmişti. Şimdi örneklere baktığımızda kafataslarının üzerinde bir tabaka var. Bu tabaka karstik oluşum ve tamamen kemiğe yapışmış durumda. Laboratuvar ortamında küçük kazıma işlemiyle bunların bir kısmı çıkarılabildi. Ama çoğunluğu yine kemikler üzerinde mevcut. Bu oluşumla kaplanmayan iskeletler de var tabii ki" diye konuştu.'İSKELETLER ÇOK FAZLA BOZULMADAN GÜNÜMÜZE GELEBİLMİŞ'Alanya tarihinde insanlık açısından Kalkolitik ve Eski Tunç çağlarına tarihlendirilen bir buluntu geçmediğini de belirten Dr. Usta, şöyle devam etti:"Bu açıdan önemli. Tabii mağaradaki 1950'li yıllarda Prof. Dr. Kılıç Kökten hocamızın yaptığı çalışmalarda Üst Paleotik Dönem'e ait insan izleri, kalıntılar ele geçmiş. Ama bunlar sınırlı sayıda. Şimdi ise mağaranın içinin insanlar tarafından çok yoğun kullanıldığına dair bilgiler sunması açısından bu iskeletler önemli. Aynı zamanda Anadolu'da özellikle Erken Tunç Dönemi'ne tarihlendirilen iskelet serisine de çok rastlanmıyor. İskeletlerin korunma durumu çok iyi. Çünkü mağaranın içerisindeki demir iyonları kemiğe işlemiş ve kemiğin yapısını oldukça sertleştirmiş. İskeletler çok fazla bozulmadan günümüze gelebilmiş ve Anadolu'nun bu dönemine ışık tutabilmeleri açısından gerçekten önemliler. İskeletler Kalkolitik ve Eski Tunç çağlarında insanların biyolojik, morfolojik ve kültürel özelliklerine ışık tutabilecek önemli veriler içeriyor."'ÖLÜ HEDİYELERİNE DE RASTLADIK'SDÜ'de iskeletlerin yaşlandırmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü de vurgulayan Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta, sonuç netleştiğinde yayın halinde bunun da bilim dünyasına sunulacağını belirtti. Bu iskeletlerin neden mağaranın içinde olduğu sorusuna yanıt aradıklarını söyleyen Dr. Usta, "Bu topluluk mağaranın çok derin kısımlarını ölülerini gömdükleri alan olarak kullanıyorlardı. Çünkü bunların arasında arkeolojik olarak ölü hediyelerine de rastladık. Bazı iskeletler üzerinde yakıldıklarına dair izler de var. Bunun da ölü gömme gelenekleri açısından anlamı var. Belki de hasta olan bireylere hastalığından kurtulsun ve arınsın diye böyle bir işlem uygulanıyordu" dedi.'ÖLÜM YAŞLARINI SAPTAMAYA ÇALIŞIYORUZ'Şu an bireylerin demografik özelliklerini ortaya koymaya çalıştıklarını anlatan Dr. Usta, şunları kaydetti:"Bireylerin ölüm yaşı, ortalama ömür uzunluğu neydi? Bebek ve çocuk ölümleri oranı nasıldı? Kemiklerinde iz bırakan hastalıkları nelerdi? Enfeksiyonel hastalıklar, travma var mıydı? Epigenetik yani ölçülemeyen varyasyonlar ne sıklıktaydı? Eser element analizi yaparak ve bu buluntuların yanında elde ettiğimiz bazı arkeolojik materyalleri de değerlendirerek, bu insanlar neyle besleniyorlardı? Ağız ve diş sağlıkları nasıldı? Anadolu'da ve dünyada bu topluluğa yakın kimler var? Kemikleri ve dişlerinden hastalıklarını saptamaya uğraşıyoruz. Bunlar hakkında verilere ulaşabileceğiz. Genel anlamda inanç sistemlerine de dair ipuçları sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Kısacası Kadıini insanlarının yaşamlarını anlamaya çalışacağız. Son olarak, Kadıini insanları için muhtemelen yerleşik hayata geçmiş hem tarımla uğraşan hem de hayvancılıkla uğraşan topluluktu diyebiliriz."İLK KEŞİF 2012 YILINDAAkdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mağara Araştırmaları Topluluğu, Kadıini Mağarası'nda 25 Şubat 2012'de haritalandırma çalışması yaptığı sırada sarkıt, dikit, şelale, akarsu ve dar geçitler nedeniyle oldukça zorlu bir yolculuğun ardından mağaranın yaklaşık 400 metre içerisinde 2 ayrı yerde çok sayıda insan kemiği ve kafatasıyla karşılaştı. O tarihte gördükleri kemikleri fotoğraflayan ve video kaydı alan öğrenciler, mağara içerisinde 3 grup halinde 14 saat süren araştırma sonunda mağaranın ulaşılamayan birçok galeri ve katmanı olduğu da tespit etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Mağaranın bulunduğu dağdan genel görüntüMağaraya çıkış yolundan detayMerdivenlerden görüntüMağaraya girişten görüntüMağara girişinin iç bölümü detayHABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: Engin ANAK/ANTALYA,================================TRAFİK IŞIKLARINDA KADIN VE ÇOCUKLARI DİLENDİRDİLERANTALYA'nın Manavgat ilçesinde biri erkek, 2 çocuk trafik ışığında dilendi. Yol kenarında 'Açız' yazılı kartonla bekleyen kadın ise çocukların sürücülerden topladığı paraları beyaz entari giymiş bir erkeğe verdi.D-400 Karayolu'nun Manavgat Otogar Kavşağı'nda saat 15.30 sıralarında kadın ve biri erkek 2 çocuğun trafik ışığında dilencilik yaptığı görüldü. Çocuklar ellerinde bir kağıt mendil ve karton kutuyla kırmızı ışıkta duran araçlara yaklaşırken, bazı sürücülerin çocuklara para verdiği görüldü. Çocuklar dilenirken, kadın ise üzerinde 'Açız, çocuklarım var' yazılı kartonla yol kenarındaki kaldırımda oturdu.Bir süre sonra görüntülediğini fark eden kadın hızla yerinden kalktı ve çocuklara seslenerek topladıkları paraları aldı. Daha sonra çocuklarla birlikte yolun karşısına geçen kadın, beyaz entari giymiş bir erkeğe paraları teslim etti. Daha sonra kadın, çocuklar ve parayı verdikleri erkek bölgeden ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------2 çocuğun kırmızı ışıkta duran arabalardan para istemesiKadının kendilerini görüntüleyen muhabiri fark etmesiKadının yanında bulunan çuval ve 'Açız' yazılı kartonu alıp koşarak uzaklaşmasıKadının erkek çocuktan topladığı paraları almasıKadın ve 2 çocuğun yolun ters tarafından entarili erkekle birlikte gözden kaybolmasıHABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),========================================================LİSE ÖĞRENCİSİNİN CENAZESİNDE, GÖZYAŞLARI SEL OLDUKOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki okulunun 3'üncü katından düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu'nun İzmir'e getirilen cenazesi, Hatay Murat Reis Camii'nde, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Gaziemir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Talihsiz çocuğun cenaze namazında annesi Derya ve babası Rasim Zülfikaroğlu'nun yanı sıra, akrabaları da uzun süre gözyaşı döktü.Gölcük Ulaşlı Mahallesi'nde bulunan Gölcük Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Barbaros Zülfikaroğlu, önceki gün saat 15.30 sıralarında Almanca sınavının bitiminden hemen sonra sınav kağıtlarının toplandığı sırada sınıfta 8- 10 öğrenci bulunurken, 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağı düştü. Yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen Barbaros Zülfikaroğlu, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Barbaros Zülfikaroğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zülfikaroğlu'nun memleketi İzmir'e getirilen cenazesi, Hatay Murat Reis Camii'nde, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Gaziemir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Talihsiz çocuğun annesi Derya ve babası Rasim Zülfikaroğlu'nun yanı sıra akrabaları da uzun süre gözyaşı döktü. Tabuta sarılıp, uzun süre fısıldayan baba Rasim Zülfikaroğlu'nu, akrabaları sakinleştirdi.GÖRÜNTÜLÜ HABERCenazeden genel ve detay görüntülerHaber- Kamera: Davut CAN===================================