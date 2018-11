Dha Yurt Bülteni 18

29 Kasım 2018 Perşembe 19:18



29 Kasım 2018 Perşembe 19:18

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HELİKOPTERİ ZEHRA BEBEK İÇİN KALKTIÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde akciğer tedavisi gören 7 aylık bebek Zehra Gülsün'ün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle gerçekleştirildi.Akciğer rahatsızlığı nedeniyle Gökçeada Devlet Hastanesinde tedavi gören 7 aylık bebek Zehra Gülsün'ün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevkine karar verildi. Kuzey Ege Denizi 'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferlerinin yapılamamasından dolayı bebeğin askeri helikopter ile il merkeze ulaştırılmasına karar verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen SH-70 tipi helikopter ile Zehra bebek'in, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevki sağladı.GÖRÜNTÜ DKÜMÜ-Zehra bebeğin askeri helikoptere alınması görüntüsü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,====================BODRUM'DA SEL SULARI DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ, KAHVERENGİYE DÖNDÜDenizdeki hortumun ardından gelen sağnak yağmur ve dolu Bodrum 'u vurdu (3)Selin vurduğu Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, kiriz masası oluşturuldu, çalışmalara Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri de katıldı. Bodrum Belediyesi hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, araçlarıyla dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Sel sularının taşıdığı çamurlu sular nedeniyle Bodrum'un başta İçmeler Mevkii, Gümbet ve Bitez Koyları'nda deniz kahverengiye dönüştü. Yaklaşık 2 saat sağnak şeklinde yağan daha sonra ise etkisini kaybeden yağmur saat 17.30 itibariyle durdu. Yağmurun durması ve Bodrum Belediye ekiplerinin çalışmasıyla belli kesimlerde sular çekildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kahverengiye dönen denizden görüntü-Selden genel görüntülerGÖRÜNTÜ GEÇİLDİHaber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),======================BODRUM SELDE KALANLARI AKUT KURTARDISelin vurduğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kiriz masası oluşturuldu, çalışmalara Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de katıldı. Bodrum Belediyesi hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, araçlarıyla dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:AKUT ekiplerinin kurtarma çalışmalarıGÖRÜNTÜ GEÇİLDİHaber-Kamera: BODRUM (Muğla),=============================DAVUTOĞLU: ARAMIZA DÜŞMANLIK TOHUMU EKMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZSekvan KÜDEN/ŞIRNAK, - ŞIRNAK'ta, İlim Yayma Cemiyeti'nin 'Duruş Konuşmaları, Bilgi Bilinç ve Ahlak' etkinliğinde hitap eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu , "Bu toprakları bölmeye kimsenin gücü yetmez. Aramıza düşmanlık tohumu ekmeye kimsenin gücü yetmez Allah'ın izniyle. Her zaman söylediğim gibi ben Alparslan'ın ordusunda bir Kürt, Selahattin'in ordusunda bir Türk olmak isterdim" dedi.İlim Yayma Cemiyeti'nce Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nin konferans salonunda 'Duruş Konuşmaları, Bilgi Bilinç ve Ahlak' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu , Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu , İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Baysan ve bazı il yöneticileri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından başlayan etkinlikte Ahmet Davutoğlu, konuşma yaptı. 'Duruş: Gençlerle Yüz Yüze ' kitabından bahseden Davutoğlu, "15 Temmuz gecesi bu hain çete; bütün bir millete, ülkeye, devlete karşı olabilecek en büyük insanlık suçlarından birini işlemeye kalkıştığı zaman bir taraftan televizyonlarda direniş çağrısında bulunurken, bir taraftan uluslararası televizyonlarda bağıran ' Türkiye 'de darbe oldu' diye çığırtkanlıklar yapanlara cevap vermeye çalışırken, biraz üzerinde düşündüm. Bu gençlere yani sokağa çıkan ve tanklara karşı direnen gençlere karşı bir borcumuz var; şehit olanlara, gazi olanlara. Onlarla bir hasbihal etmek istedim. Ama yine bu ülkenin çocukları olmakla birlikte devşirdikleri yerlerde son derece yanlış bilgiyi sapkın bilgi anlayışı çerçevesinde kendi halkına karşı en zalim yöntemi kullanan, kullanılmasına sebep olan bu nifaklara karşı gençlerimizin bir daha böyle tuzaklara düşmemesi için bir çaba göstermek lazım, diye düşündüm" diye konuştu. Hendek ve çukurlarla mücadele edilirken, Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde başından geçen olayı anlatan Davutoğlu, şunları söyledi:"Diyarbakır Ulu Camii'nde toplanan kalabalığa şöyle seslendim. Torosların yiğit Türkmen obalarından Diyarbakır'ın yiğit Kürt aşiret obalarına selam ettim ve o anda binlerce Diyarbakırlı, 'Selamun aleyküm' diyerek meydanı inletti. Bizi birbirimize bağlayan şey o selamdır ve o selam var oldukça, yüreğimizde birbirimize duyduğumuz o muhabbet var oldukça, bizi birbirimize bağlayan o tarihi medeniyet bağı var oldukça, bu toprakları bölmeye kimsenin gücü yetmez. Aramıza düşmanlık tohumu ekmeye kimsenin gücü yetmez Allah'ın izniyle. Her zaman söylediğim gibi ben Alparslan'ın ordusunda bir Kürt, Selahattin'in ordusunda bir Türk olmak isterdim. Tarihte hiçbir zaman görmezsiniz ki Türk kimliği ile Kürt kimliğinin karşıt olarak çatışmış olsun. Böyle bir geçmiş yok. Bizi bir arada tutacak olan şey önce bu bilinçtir; ortak vatandaşlık gibi."Görüntü DökümüDavutoğlu'nun salona gelişiSalondan detayDavutoğlunun konuşmasıDavutoğlu'na hediye verilmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNA====================Köprüden çaya atlayarak intihar etti (2)KİMLİĞİ BELİRLENDİ Karayaka Köprüsü'nden Kelkit Çayı'na atlayarak yaşamına son veren kadının ilçe merkezinde oturan 8 çocuk annesi alzheimer hastası A.H. (81) olduğunu belirlendi. Cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesine gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.TOKAT=================================EVDEN KAÇAN KIZLAR POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTIADAPAZARI'nda evden kaçan 2 genç kız, caddede yerel bir televizyon kanalına röportaj verdikten sonra polisleri görünce kaçmaya başladı. Polislere tekmeler savurup, küfürler eden genç kızlar güçlükle polis aracına bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.Olay saat 16.00 sıralarında, Adapazarı şehir merkezindeki Şemsiyeli Park önünde yaşandı. Lise öğrencisi 17 yaşındaki G.N. ve A.K. isimli iki genç kız, dün akşam saatlerinde evden kaçtı. 2 genç kız, geceyi dışarıda geçirip 1 gün boyunca şehir merkezinde vakit geçirdi. Çocukların aileleri ise Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yaptı. 2 genç kız, Sakarya'da yayın yapan TV264 isimli televizyon kanalında yayınlanan 'Dök İçini Rahatla' isimli programın sokakta kurduğu alanda röportaj verdi. G.N. isimli genç kız verdiği röportajda, "İçimi dökmek istiyorum bugün. Neden derseniz bütün halk beni duyacak. Bu zamana kadar duyuramadım, sesimi bütün halka duyurmak istiyorum. Aşk çok iğrenç bir şey, çok kahredici bir şey, kimse bunu tatmasın bence." diye konuştu.Çocukları kentin dört bir yanında arayan polis, 2 kızın TV standında konuşma yaptığı yönünde ihbar alınca harekete geçti. Liseli kızlar, röportaj sonrası yolun karşısına geçtikleri sırada karşılarında polisi görünce kaçmaya başladı. Ekipler, kızları yakalayarak polis aracına götürmek istedi. Genç kızlar kendilerini polis otosuna bindirmek isteyen polislere adeta kabusu yaşattı. Polislere yumruk ve tekmeler savuran gençler çığlıklar atarak kendilerini yere attı. Polis, genç kızları araca bindirmek için büyük çaba sarf etti. Polisler, yere yatırdıkları genç kızları kelepçeledi.Bu sırada çok sayıda vatandaş ise olay yerinde toplanarak şaşkınlık içinde olup biteni izledi. Güçlükle polis aracına bindirilen genç kızlar ailelerine teslim edilmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Gencin verdiği röportaj-Polisin kızları yakalaması-Kızların direnmesi, küfür etmesi-Çevredeki kalabalık-Polisin çocukları kelepçelenip araca konması-DetaylarAziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), -