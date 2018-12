Dha Yurt Bülteni -18

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:40



CHP'Lİ ÖZEL: CUMHUR İTTİFAKI DIŞINDA KALAN HERKES BİZİM İTTİFAK ORTAĞIMIZDIRCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel "Sadece İYİ Parti değil, Cumhur İttifakı dışında kalan, onların dışladıkları herkes bizim ittifak ortağımızdır" dedi.CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, kadının seçme ve seçilme hakkının Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilişinin 84'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen panele katılmak üzere Tokat'a geldi. Panele Özel'in yanı sıra, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer konuşmacı olarak katıldı. CHP Grup Başkan Vekili Özel, panel öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti arasında devam eden ittifak görüşmelerine ilişkin sorular üzerine Özel, "Yaklaşmakta olan bir seçim var. 17 yıldır tüm seçimleri kazanmakla övünen bir parti ve 60 yıllık Türkiye'nin köklü partilerinden olan bir partilerinden olan bir parti. Anketlere baktılar, hesabı kitabı yaptılar. Tek başlarına hemen hemen hiçbir yerde büyükşehir belediyelerinde başarılı olamayacaklarını gördüler ve birbirlerine ittifak için sarılmış durumdalar. Tabi bunun karşılığında kendileri yerel seçimlerde yasal bir altyapısı olmamasına rağmen bir ittifak çalışması yürütüyorken, onların dışındaki partilerin böyle bir çabanın içerisinde olmamaları düşünülemez. Biz ilk baştan beri şunu söylüyoruz. 81 milyonun yerel yönetimlerde yönetimine talibiz. Tüm seçmenlerin oyuna talibiz. İttifakımızın temel kuralı; geçmiş seçimlerde hangi partiye oy verilmiş olursa olsun seçmenlerimizle sandıkta gönül ittifakı kurmaktır" dedi.'BAZI YERLERDE ÖZEL DURUMLAR OLABİLİR'Bazı siyasi partiler gibi bazı yerlerde aday çıkarıp, bazı yerlerde çıkarmama pazarlığı yerine doğru adayları belirleme arayışında olduklarını ifade eden Özel şu ifadeleri kullandı:"Liderlerimiz içinde bulunulan birlikteliğe zarar vermeyecek, Türkiye'ye katkı sağlayacak ve herkesin tercih ettiği iyi belediyecilik, temiz belediyecilik yapacak adayların seçilmesiyle ilgili bir temasta bulunuyorlar. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin zorunlu ittifakı gibi değil, onların koltuklarını bırakmamak için mecbur oldukları bir ittifak gibi değil bu bir iyiye dönük, güzele dönük, vatandaşı memnun etmeye dönük bir birliktelik. Bu birlikteliği liderlerimiz daha önce yaptıkları görüşmeleri sürdürerek devam edecekler. Bazı yerlerde çok özel durumlar olabilir. Onları görüşmelerden sonra öğreneceğiz.""CUMHUR İTTİFAKI DIŞINDA KALAN HERKES BİZİM İTTİFAK ORTAĞIMIZ"CHP ve İYİ Parti'nin hangi illerde aday çıkarıp, çıkarmayacağı sorusu üzerine Özel, "Öyle bir şey yok. CHP il pazarlığına girmeyi ve böyle bir tartışmayı sürdürmeyi sağlıklı bulmuyor. Liderlerimiz de ifade ettiler. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Parti'nin liderlerinin ortaya koyduğu iyi niyetli yaklaşımı partimizin tüm teşkilatlarının birbirine karşı sürdürmesidir. Sadece İYİ Parti değil bu Cumhur İttifakı diye ifade edilen ve sarayın her yere hakim olmasını, her şeyi belirlemesini sağlamak üzere şekillendirilmiş ittifakın dışında kalan, onların dışladıkları, şeytanlaştırdıkları, ötekileştirdikleri, onların umursamadıkları, hor gördükleri herkes bizim ittifak ortağımızdır. Sadece İYİ Parti seçmeninden değil, 81 milyon seçmenden bu gönül ittifakına destek vermelerini istiyoruz. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu bıçağın kemiğe dayanması vatandaşın canına tak ettirmiştir. Bundan sonraki süreçte 31 Mart tarihinde Türkiye rahat bir nefes alacaktır. Cumhurbaşkanı ile aynı fikirde olduğum tek konu şudur ki; 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder' diyor. İstanbul'u da Ankara'yı da kaybedecekler" dedi.Özel, yarın açıklanması beklenen 200 adayla ilgili açıklanacak iller arasında büyükşehirlerin olup olmadığıyla ilgili de, "Tabi içerisinde bazı büyükşehirlerin de olduğu adaylarımızı parti meclisinin onayından sonra ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:-----------Özgür Özel'in soruları cevaplandıdrması-Panelden görüntüler-DetaylarHaber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,=================VALİ ŞİMŞEK'TEN ÇIĞ ALTINDAKİ DAĞCIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: STRATEJİ BELİRLEYECEĞİZNiğde Valisi Yılmaz Şimşek, Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken, pazar günü üzerine çığ düşen dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına, hafta sonu havanın düzelmesiyle tekrar başlanacağını söyledi. Vali Şimşek, "Dün ara vermiştik. Hafta sonu havanın tekrar düzeleceğini umut ediyoruz. Strateji belirleyeceğiz" dedi.Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında; Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, AFAD İl Müdürü Şevki Türk, AKUT İl Temsilcisi Nedim Urcan, Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz ve profesyonel dağcı Arif Öztürk toplantı yaptı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken, pazar günü üzerine çığ düşen dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına, hafta sonu havanın düzelmesiyle tekrar başlanacağını söyledi. Şimşek, "Kayıp dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına dün itibarıyla ara vermiştik. Çünkü bölgede hem hava şartları kötüleşmişti hem de arama kurtarma ekibi için ikinci bir çığ tehlikesi söz konusuydu. Biz çalışan ekibin güvenliğini de düşünmek durumdayız. Bu bağlamda aramalara ara verdik. Bu hafta sonu havanın tekrar düzeleceğini umut ediyoruz. Bu toplantıda da bu hafta sonu başlatacağımız arama çalışmalarının yöntemini belirleyeceğiz, stratejisini belirleyeceğiz. Kimlerle çalışabiliriz, hangi noktaya yoğunlaşabiliriz; bunların planlamasını yapacağız. Ümit ediyorum ki bu çalışmanın neticesinde kayıp dağcımız Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşabiliriz" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------Vali Şimşek'in açıklamasıToplantıdan detaylarHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, -==============Okul maçlarında VAR varSpor Toto Süper Lig'de bu sezon devreye giren Video Hakem Uygulaması (VAR), Denizli Acıpayam'daki Alcı Mahallesi'nde oynanan ortaokul maçlarına da örnek oldu.Alcı Ortaokulu'nda düzenlenen turnuvada VAR uygulanıyor. Öğrenciler futbol oynarken bir pozisyonda itiraz edilince hakem, saha kenarlarındaki cep telefonlarından çekilen görüntüleri izleyerek karar veriyor. Alcı Mahallesi'ndeki 114 öğrenci ve 16 öğretmenin bulunduğu okulda öğretmenler, öğrencilere okulu sevdirmek için düzenlenen futbol maçlarında Süper Lig'deki maçlarda uygulanan VAR sistemini kullanıyor. Okulun bahçesinde düzenlenen futbol turnuvası maçlarında tartışmalı pozisyonlarda itirazların önüne geçmek isteyen öğretmenler bu uygulamayı başlattı.Maç başlamadan önce öğretmenler tarafından sahanın 3 ayrı noktasına elinde cep telefonu bulunan öğrenciler yerleştiriliyor. Maçın başlama düdüğüyle birlikte öğrenciler cep telefonuyla görüntü kaydetmeye başlıyor. Karşılaşma sırasında okul öğrencilerinden olan hakemin verdiği karara itiraz gelmesi durumunda, öğrenci hakem VAR uygulamasına gidiyor. Hakem sahanın kenarındaki öğrencileri yanına çağırıp, öğretmenleriyle birlikte pozisyonun tekrarını görüntülerle izledikten sonra kararını veriyor. Okuldaki maçlarda yapılan VAR uygulaması öğrenciler tarafından da büyük beğeni topluyor. Maçta hakemlik yapan öğrencilerden Denizkan Demirhan, uygulamanın işlerini kolaylaştırdığını söyledi.Ortaokul öğrencisi hakem, "Süper Lig'deki sistem olan VAR uygulaması bizim maçlarda da var. Böylelikle maçlarımızda oyunlarımız güzelleşiyor. Oyuncular itiraz edince görüntülere bakıyoruz, ona göre karar veriyoruz" dedi. Mevlüt Duran ve Berkay Gök isimli öğrenciler ise, VAR uygulamasının okuldaki maçlarda yapılmasının heyecanını yaşadıklarını söylediler. Türkçe Öğretmeni Ali Alper Savuran, amaçlarının okulu öğrenciler için daha eğlenceli bir yer haline getirmek ve severek gelmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Okulumuzda düzenlediğimiz futbol turnuvalarında çocuklara heyecan yaratmak ve hatalı kararların önüne geçmek için Süper Lig'deki VAR uygulamasını kendi çapımızda başlattık" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------Okuldan ve öğrencilerden detayMaçtan detayÖğrencilerin maçı cep telefonuyla kaydetmesiİtiraz edilen bir pozisyon ve VAR uygulamasını kullanışÖğretmenlerden görüntülerÖğrenciler Denizkan Demirhan, Mevlüt Duran ve Berkay Gök ile röportajÖğretmen Ali Alper Savuran ile röportajHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,================Bayburt'ta, 9 cana mal olan 'ölüm çukuru' davası görüldüBayburt'ta, 29 Mart akşamı, İran plakalı otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 6 metrelik çukura düşmesi sonucu meydana gelen, 6'sı İranlı 9 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili açılan davanın 2'nci duruşması görüldü. Duruşmada, mağdur avukatlarının olay yerinde keşif yapılması talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedildi.Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada haklarında, TCK'nın 85/2 maddesi gereği 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar firmanın şantiye şefi Şeref Ali, formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım ile olay yerinde ilk kazayı yapan otomobilin sürücüsü Recep Güzel hazır bulundu.Şantiye şefi Şeref Ali'nin savunmasını yaptığı duruşmada gösterdiği tanıklar da dinlendi. Şeref Ali'nin tanıkları kaza yerinde uyarıcı levhalarının tam ve eksiksiz olduğunu savunurken, görgü tanıkları kaza yerinde uyarıcı levhalar bulunmadığını söyledi.Duruşmada, mağdur avukatları olay yerinde keşif yapılmasını istedi. Ancak talebi mahkeme heyeti reddetti. Mağdur avukatlarından Murat Yelken de olayda sorumlu olan Karayolları yetkililerinin de dosyaya girmesini ve dosya kapsamının genişletilmesini talep etti. Ancak bu talep de mahkemece kabul edilmedi. Duruşma, bilirkişi raporunun gelmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için 20 Şubat 2019 tarihine ertelendi.Avukat Murat Yelken, "Sanıkların getirdiği 2 tanık bire bir aynı cümlelerle olayı anlattı ve ikisi de uyarıcı tabelaların yerinde olduğunu söyledi. Tek ağızdan çıkmış gibi ikisi de aynı şeyleri anlattı. Aynı kelimeleri kullandılar. Bu kadar rastlandı olamaz. Ortada 9 cana mal olan bir ihmal var. Bu 9 canın üstünden bir şekilde herkes paçasını sıyırmaya çalışıyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Adalet yerini bulacaktır" dedi.NE OLMUŞTU?Kaza, 29 Mart'ta saat 20.30 sıralarında, Bayburt- Gümüşhane yolu Akşar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılan yolda, şirket tarafından menfez çalışması başlatılınca, tek şerit ulaşıma kapatıldı. Olay günü Gümüşhane'den Bayburt yönüne giden Recep Güzel, 16 KIP 92 plakalı otomobiliyle 'sola mecburi yön' levhasına çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Güzel, yardım istemeye gitti. İlk kaza nedeniyle mecburi yön levhasını görmeyen Recep Kuyruk'un kullandığı 61 BT 285 plakalı minibüs ile Alireza Bakhızadeh'in kullandığı 50 E 61910 İran plakalı otomobil, art arda ulaşıma kapalı yolda menfez çalışması için kazılan 6 metre derinliğindeki çukura düştü. Kazada 6'sı İranlı, 3'ü Türk 9 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda 14 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede; şüpheli ve tanık ifadeleri, polis ve jandarma kaza tespit tutanağı, olay yeri inceleme raporu, savcılıkça görevlendirilen 3 kişiden oluşan 'trafik bilirkişi heyeti'nin raporu ile Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan kusur raporu yer aldı. Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; ihmalleri ve kusurları olduğu iddiasıyla firmanın şantiye şefi Şeref Ali, formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım, otomobil ile minibüsün çukura düşmeden önce çarptığı sola mecburi yön levhasını tekrar görünür hale getirmediği gerekçesiyle diğer otomobilin sürücüsü Recep Güzel hakkında, 'Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesi gereği 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çukura düşen minibüsün sürücüsü Recep Kuyruk ile otomobil sürücüsü Alireza Bakhızadeh de kusurlu bulundu.İŞARETLEMELER UYGUN YAPILMAMIŞBilirkişi raporunda, kazanın meydana geldiği çalışma alanındaki işaretlemelerin 'Trafik İşaretleme Yönetmenliği'nde gösterilen esaslara göre yapılmadığı bildirildi. Karayolları Kontrol Şefi H.B.A.'nın, yüklenici firma tarafından düzenlenen 'işaretleme tutanağı'nı gerek yönetmenliğe gerekse çalışma alanındaki işaretlemelere uygun olmamasına rağmen imzaladığı ve kontrol görevini yerine getirmediği kaydedildi. Karayolları Kontrol Şefi H.B.A. da kazanın oluşumunda yüzde 20 oranında kusurlu bulundu.Haber: Emre KOLTUK/BAYBURT, -===========================İLKOKULDA YANGIN PANİĞİ; ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİBURSA'nın Osmangazi ilçesindeki Sabiha Köstem İlkokulu'nun kantininde çıkan yangın nedeniyle yüzlerce öğrenci okuldan tahliye edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, haberi alarak paniğe kapılan öğrenci velileri okula akın etti.Osmangazi'nin Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Sabiha Köstem İlkokulu'nun kantininde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Teneffüste başlayan yangın, öğretmenlere ve öğrencilere panik yaşattı. Yüzlerce öğrenci, öğretmenleri tarafından okuldan tahliye edilirken bölgeye itfaiye ekibleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, okulda hasar oluştu.Bazı öğrenciler korkup ağlayınca öğretmenleri tarafından teselli edildi. Yangın haberini alıp paniğe kapılan öğrenci velileri ise okula akın etti. Okulda eğitime 1 gün ara verildiği, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.GÖRÜNTÜ BİLGİSİ---------------------Kaçışın ve tahliye olan öğrencilerden görüntüle-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntüler-Okuldan görüntüler-Velilerden görüntülerSÜRE: 1 dakika 30 saniye BOYUT: 164 MBHABER-KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,====================================ÇANAKKALE'DE FIRTINA UYARISI NEDENİYLE BAZI DENİZ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİÇANAKKALE'de, Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri ile Güney Marmara'daki adalara yarın sabah yapılması planlanan bazı feribot seferleri, beklenen poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.Çanakkale Boğazı ile Adalar'a deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Güney Marmara hattında bugün saat 19.00 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, yarın sabah Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferlerinin poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildiği belirtildi.Ayrıca, yarın Güney Marmara hattında Avşa'dan saat 06.00, Marmara Adası'ndan saat 06.45, Balıklı'dan saat 07.45 seferlerinin de yine hava muhalefeti nedeniyle yapılmayacağı açıklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Çanakkale Feribot iskelesinden görüntü.-Boğazdan görüntü.-Boğazdaki balıkçı teknelerinden görüntü.-Yat limanından görüntü.Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,====================================DENİZ PATLICANI İÇİN DALDI, VURGUN YİYEREK YAŞAMINI YİTİRDİBalıkesir'in Ayvalık ilçesinde, deniz patlıcanı toplamak için dalış yapan Güven Akar (26), vurgun yiyerek, hayatını kaybetti.Ayvalık'ın Altınova Sahili'nden sabah saatlerinde 3 arkadaşıyla birlikte tekneyle denize açılan Balıkçı Güven Akar, dalış kıyafetlerini giydi. Ardından da deniz patlıcanı toplamak için suya daldı. Bir süre sonra su üstüne çıkmak isteyen Akar, vurgun yedi. Teknedeki arkadaşları durumu fark ederek, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istedi. Sağlık görevlileri, TCSG-8 botuyla Altınova'nın Madra Çayı açıklarındaki tekneye ulaştı. Ancak vurgun yiyen balıkçının vurgun yediği anda hayatını kaybettiği belirlendi.Ayvalık Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan evli ve 2 yaşında çocuk babası olan Güven Akar'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Haberi alarak hastaneye koşan yakınları sinir krizleri geçirdi. Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü-------------------Ambulansın hastanaye gelişiGüven Akar'ın cesedinin ambulanstan çıkarılarak morga taşınmasıSüresi: 1 Dakika 47 Saniye, Boyutu: 18.2 MB.Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir),===================PROF. DR. ERCAN: MARMARA'DA KAÇINILMAZ 3 DEPREM BEKLENİYORJEOFİZİK Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara'da kaçınılmaz 3 deprem beklendiğini belirterek, "Bir tanesi Gemlik Körfezi'nin girişinde İmralı depremi, bir tanesi Küçükçekmece İstanbul depremi, bir tanesi de Marmara Ereğlisi önünde Tekirdağ depremi olmak üzere 3 tane deprem beklemektedir Marmara'yı" dedi. Ercan, İstanbul'da 2045 yılından önce deprem beklemediğini söyledi.Prof. Dr. Ercan, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) '5 Aralık Dünya Mühendisler Günü' nedeniyle düzenlenen 'Türkiye'nin Depremselliği' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferansı BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, akademisyenler ve öğrenciler takip etti. Prof. Dr. Ercan, 50 yıldır bilimle uğraştığını ve yaratılışta en ufak hata görmediğini söyledi. Doğa olaylarını felakete çevirenin insanoğlu olduğunu kaydeden Ercan, "Çünkü doğanın insan gibi bir yaşantısı vardır. O yaşantıya insanoğlu uyum sağlamak zorundadır. Onun sonu kırağın olur yani Arapça'sıyla felaket olur. Deprem olmasa balık tuttuğunuz denizler, güzel dağlar olmazdı. Zonguldak'ın altındaki maden yatakları olmazdı. Tarım yapamazdık, ırmaklar olmazdı. 'Allah'ım inşallah deprem olmaz' diyor ya bazıları; sen 'İnşallah yaz gelmez, güneş doğmaz' diye dua edebiliyor musun? Bu doğanın kanunudur" diye konuştu.'TÜRKİYE'DE 5.5 ŞİDDETLİ DEPREMDEN SONRAKİLER ÖLDÜRÜCÜ'Prof. Dr. Ercan, Türkiye'nin 1'inci derece deprem bölgesi olmadığını söyledi. Bunun olması için Türkiye'de 8 şiddetinden büyük depremi olması gerektiğini; ancak en büyük depreminin 7.9 ile Erzincan depremi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ercan, şunları söyledi:"Ekonomisi kötü olan ülkelerde deprem kırağın yani felaket olur. Neden? Sağlam yerde sağlam yapı yapabilmek için kişisel gelirinizin yılda 25 bin dolardan daha yüksek olması gerekiyor. Türkiye'nin ulusal geliri 11 bin dolar civarında. Demek ki Türkiye'deki depremler hala kırağın olmayı devam edecektir. Depremlerden korunmak için ne gerekiyor? Ekonomimizi, eğitimimizi geliştirmeni gerekiyor. En yoksul Japon'un ulusal geliri 45 bin dolardır. Japonya'da depremin yıkıcı olması için 8'den büyük olması gerekiyor. Türkiye'de ise 5.5 şiddetli depremden sonrakileri öldürücü oluyor."DEPREM GÜVENLİĞİ YAPILARININ YAPILABİLECEĞİ BÖLGELERTürkiye'deki depremlerin yüzde 52'sinin Kuzey Anadolu kırığında, yüzde 33'ünün de Batı Anadolu Bölgesi'nde oluştuğunu belirten Prof. Dr. Ercan, deprem güvenliği yapılarının yapılabileceği bölgeleri açıklayarak, şunları kaydetti:"Yozgat'ın güneyi, Sivas'ın güney kısımları, Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan kısımları, Yalova'nın bulunduğu kesimler, İstanbul'un kuzey kısımları, tüm Karadeniz Bölgesi, Çeşme'nin belli kısımları, Antalya ve Konya'nın belli kısımları oldukça güvenli yerlerdir. Türkiye eğer deprem güvenliği yapıları yapacaksa buraları tercih edebilir."'MARMARA'YI 3 KAÇINILMAZ DEPREM BEKLİYOR'Prof. Dr. Ercan, Marmara'da olması beklenen 3 depremle ilgili de şöyle konuştu:"Kaçınılmaz olarak buralarda bu 3 deprem olacaktır. Bir tanesi Gemlik Körfezinin girişinde İmralı depremi. Bir tanesi Küçükçekmece İstanbul depremi. Bir tanesi de Marmara Ereğlisi önünde Tekirdağ depremi olmak üzere 3 tane deprem beklemektedir Marmara'yı. İstanbul depremini tabloda kırmızı kırağın olarak belirledim. Daha sonra Marmara Ereğli'sindeki beyaz kırağın vardır. Beyaz fayın büyüklüğü 7.2 şiddetinde. İstanbul önünde olacak ise 6.4 ile 6.7 şiddetleri arası olacaktır. Gemlik kırığı ve Mudanya ile İmralı depreminin olacağı yerde 6.3 ile 6.10 arasında bir deprem olacaktır."'İSTANBUL'DA DEPREM 2045'TEN ÖNCE OLACAKSA ŞAŞIRIRIM'İstanbul'da beklenen depremin hangi yıl olabileceği konusuna da değinen Prof. Dr. Ercan, "2045'ten önce olacaksa şaşırırım. Bazıları her an olabilir, diyor. 1999'dan beri hala her an olmadı. Bilim adamı net konuşmalıdır. Artısı eksisi vardır. Hiçbir çalışman yoksa her an deprem olabilir, dersin. Bu laf yanlış değil. Zaten deprem oluyor. İstanbul depremi ne zaman olacak? O zaman bu işin mekanizmasını bilmen gerekiyor. İstanbul'daki depremlerde gecikme oluyor ama hiçbir zaman beklenenden önce olmuyor demektir. Gecikme yıllarına denk gelmişse benim 2045 yılında beklediğim deprem 2150 yılında bile olabilir. İstanbul'da olması beklenen depremin yüzde 35'i Anadolu, yüzde 65'i Avrupa yakasını etkileyecektir. En eski yapılar da Avrupa yakasındadır" dedi.Anadolu'da gelecek yıllarda toplam 33 deprem beklediğini dile getiren Prof. Dr. Ercan, İstanbul'un yanı sıra Merzifon, Çorum, Amasya ile Erzincan ve doğusunun da şu an depremin beklendiği yerler olduğunu söyledi.Görüntü Dökümü-Salondan detaylar-Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın konuşmasıSüre: (7.10) Boyut: (802 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,============================BODRUM'DA TEFECİLİĞE 2 TUTUKLAMAMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tefecilik yaptığı öne sürülen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün (salı) düzenlediği operasyonla, ilçede tefecilik yaptığı öne sürülen A.K. ve A.T.'yi gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 222 mermi, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. ve A.T., bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Zanlılardan görüntüAdliyeden görüntüHaber- Kamera: BODRUM (Muğla),====================================ATATÜRK'ÜN EDREMİT'TE KONAKLADIĞI TARİHİ BİNA KÜLTÜR MERKEZİ OLUYORBALIKESİR'in Edremit ilçesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Nisan 1934'te ikinci kez gelişinde konakladığı tarihi binanın Atatürk Kültür Merkezi'ne dönüştürülmesi için yapılan restorasyonda inşaat çalışmaları tamamlandı.Edremit'in Tuzcumurat Mahallesi Çayiçi Caddesi'nde yıllardır boş ve yıkılmak üzere olan iki katlı tarihi binanın mülkiyeti, kamulaştırma yoluyla 2016 yılında Edremit Belediyesi'ne geçti. Edremit Belediyesi'nin Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan gerekli izinleri almasıyla yaklaşık 10 ay önce Atatürk Kültür Merkezi yapılmak üzere binada restorasyon çalışmaları başladı. Tarihi yapıdaki inşaat tamamladı. Binanın içinin aslına uygun yapılmasını sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen bir heyet, incelemelerde bulundu.Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka yaptığı açıklamada; "Artık iç düzenlemesine geçtik. Kültür Bakanlığı'ndan bu işin uzmanı olan arkadaşlarımız sağ olsunlar ilçemize geldiler. Geldikleri gibi de iş başı yaptık. Onlarla beraber dolaşıyoruz ve bir an önce iç tefrişata uygun malzemeleri de toplayıp, satın alarak, en kısa zamanda Atatürk Kültür Merkezimizi açacağız. Halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------Atatürk'ün kaldığı evden görüntülerEdremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka açıklamaları.1 Dakika 41 Saniye, Boyutu: 311 MB.Haber- Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),=================